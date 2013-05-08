Многие взрослые считают, что 6 – 7 – летние дети не могут связно изложить свои мысли на бумаге. Такую точку зрения опровергают ученики 1 «В» класса МБОУ – лицей № 173.

Сочинение – самый сложный вид работы по развитию речи. Успехи в его написании – высокий результат развития речи и мыслительной деятельности. Сочинения развивают воображение и формируют писательские навыки. Это серьёзная умственная, творческая работа, которая требует самостоятельной мысли ребенка. Результат – творческие способности.

Предлагаем отрывки из сочинений, написанных, прочитанных и подаренных первоклассниками папам 15 февраля 2013 г. на празднике «Мой папа – замечательный отец!».

Учитель: Немолочнова Татьяна Владимировна.

Папа любит меня за то, что я добрый, любознательный, спортивный. Хорошо ухаживает за мной и всё для меня покупает. Заботится обо мне и всё разрешает. Играет со мной.

Мой папа хороший, умный, сильный. Умеет чинить машины. Я похож на папу характером.

К папе я отношусь хорошо. Он мне создает добрую жизнь.

Когда стану взрослым, то буду приезжать к папе в гости, водить его по делам, готовить и убираться для него. Буду покупать ему продукты, и защищать его.

Я и сейчас забочусь о папе. Помогаю ему. Делаю чай для него.

Папа, я желаю тебе счастья, здоровья, уважения, добра, долгой жизни.

Константин Катаев

Мой папа знает много всего хорошего. Он умный! Умеет водить машину и строить дома. Построил нам дом сам, без всякой помощи. Я горжусь этим!

Мне нравится папе помогать строить дом. Вместе с ним гулять и собирать пазлы.

Я папу люблю и папа меня тоже. Он для - меня самый любимый.

Папа, спасибо тебе за то, что ты есть на белом свете.

Анастасия Уринцева

Мой папа работает Офицером. Он много лет служит в армии и даже на войне воевал. Папа сильный, потому что поднимает гири. У него мускулы по всему телу.

Я горжусь своим папой! Без него жить не могу.

Папочка у нас родной и любимый. Мы всей семьёй его любим. Он создает нам хорошую жизнь.

Оберегает и заботится о нас. Сильно любит всю нашу семью.

На папу я похожа характером. Он меня любит, потому, что я его ребенок. Чтобы мне не было одиноко, папа с мамой подарили мне сестрёнку.

С папой хорошо. Мы всей семьёй играем в прятки. С ним весело, не соскучишься. Я запомнила, как папа возил меня в бассейн и в кафе. Мне приятно с папой пить чай и смотреть телевизор.

Ты добрее всех, мой родной папочка! Ты самый ласковый! Я открою секрет, что тебя чудесней нет! Спасибо, что ты нас любишь.

С праздником, папа! Желаю тебе, чтобы сбылись все твои мечты. Будь всегда здоровым!

Николь Нефёдова

Я папу люблю за все! И он этому рад!

Папа меня любит, потому что я хорошо учусь. Ещё за то, что я красивый, спокойный и дружелюбный. Я похож на папу глазами и манерами.

Папа любит нашу семью. Хорошо заботится о нас и бережет. Покупает нам с мамой подарки. Мы с мамой для папы делаем всё. Я люблю папу за заботу.

С папой всегда можно поиграть, повеселиться, порезвиться. Нравится с папой смотреть мультики, вместе бегать. Папа любит смотреть, как я играю в хоккей.

Папа умный на работе и дома умный во всем. Понимает всё в самом трудном и помогает мне делать уроки. Папа помогает мне в трудную минуту. Защищает меня. Он всем помогает и его за это все уважают.

Папа, я тобой горжусь! Желаю тебе счастья, успехов на работе и во всем.

Егор Дедюхин

Мой папа самый лучший! Он красивый и любимый. Я похож на папу лицом и характером.

У папы доброе сердце. Он водит меня в парк и в магазин. Всегда и всё мне покупает: игрушки, журналы, сладости. Ничего взамен не просит. Всё мне разрешает. Помогает во всём. Катает меня.

Он самый милый и сильный папа. Носит меня на руках. Со мной играет в прятки.

Я папу люблю больше всех, даже больше своих друзей. Он меня любит и защищает. Я за него заступаюсь, а он за меня. Мы с ним самые лучшие друзья!

Станислав Безматеров

Я жалею тех детей, у которых нет пап. Мне было бы очень грустно, если бы мой папа не любил меня. Но, к счастью, мой папа любит меня, прямо обожает. И я его обожаю. Я нужен папе, чтобы подавать ему всё.

Когда я был маленьким, папа раскачивал меня в корзине.

Сейчас, когда я делаю уроки, папа сидит рядом со мной в кресле.

Мы любим всей семьёй валяться на папиной кровати и читать книжку перед сном.

Мой папа для меня никогда не жадничает. Даже компьютер купил на день рождения.

Папа, спасибо за то, что ты нашёл и выбрал для нас такую хорошую маму.

Дмитрий Федякин

Мой папа служил в Военно – Морском флоте офицером. Я горжусь папой.

Моего папу все уважают за то, что он умеет все делать. Я похож на папу характером, глазами.

Люблю папу за то, что он весёлый и отношусь к нему хорошо. Папа создал мне отличную жизнь. Делает со мной уроки. Отводит меня на тренировки.

Папа у меня сильный. Поднимает гантели весом в пятнадцать килограммов. Любит спорт. Умеет быстро кататься на коньках.

Папа добрый, но строгий. Любит порядок. Любит играть с нами. Вместе мы играем в шахматы. Вместе убираем квартиру.

Папа спасибо тебе за то, что ты о нас заботишься. Покупаешь нам то, что мы просим. Спасибо тебе за доброту.

В папиной старости я буду о нем заботиться. Выполню все, что он попросит.

Папа, желаю тебе здоровья, долгой жизни, добра и счастья.

Федор Тертычный

Папа у меня хороший, добрый, заботливый и сильный. Может перенести телевизор и брёвна. Умеет ремонтировать газ, стиральную машину. Помогает бабушке чинить технику.

К папе я отношусь хорошо и горжусь им. Он создает для меня сейчас хорошую жизнь. Помогает мне во всем. Говорит мне хорошие слова. Меня любит за то, что я ему помогаю.

Я люблю папу за то, что он покупает мне лего. Научил меня заходить на сайт Лего и кататься на велосипеде.

Папа, спасибо тебе за подарки, за приятные моменты. Ты мне дороже всего!

Когда тебя нет дома, то без тебя плохо и уныло.

Хочу тебе сказать: «Я тебя люблю! Ты самый лучший!»

Желаю тебе здоровья, счастья, успехов, радости, удачи.

Егор Адигамов

Мы любим вместе с папой смотреть на звёзды. Он любит со мной гулять, играть в мячик, в догонялки, в снежки и решать примеры. Я помогаю папе чинить машину и мебель. Всегда предлагаю ему свою помощь.

Когда я вырасту, то буду папе помогать. Буду ухаживать за ним, готовить, мыть полы.

Папа умеет давать хорошие советы. Может поднять сразу три большие коробки. Помогает дедушке строить баню. Нам папа нужен, чтобы он ухаживал за нами, любил нас и жил с нами.

Я похожа на папу характером и волосами. Такая же, добрая и умная, как он.

Папа, я хочу тебе сказать, что ты самый лучший в мире папа!

Спасибо, что ты любишь нашу семью, оберегаешь и защищаешь нас.

Желаю тебе, чтобы ты не болел, был счастливым и богатым. Чтобы тебя все любили.

Анжелика Мыльцева

Мой папа утром встает всегда самым первым и потом будит меня. Мы с ним идем чистить зубы и мыть лицо. Папа мне помогает собирать портфель. Он меня любит за то, что я добрая и талантливая. Помогаю ему во всём и ещё не мешаю.

Папа мне нужен, чтобы забирать меня из школы. Он научил меня рисовать и делать всякие поделки из картона. Научил открывать горох и играть на барабане. Ещё учит меня играть в шахматы и шашки. Люблю вместе с папой решать олимпиадные задания.

Мы с папой ездили на гору, где катаются на лыжах. Папа даже нанял мне инструктора. Возил меня в Ледяной городок. Папа умеет играть в футбол и меня ещё научит.

Спасибо папе за то, что научил меня кататься на велосипеде, на самокате, на коньках.

Люблю папу за любовь и ласку ко мне. Горжусь своим папой.

Мой папа хороший, умный. Он самый лучший в мире

Моего папу все любят и уважают за то, что он добрый.

Папа умеет делать приятные подарки и передавать нам свою хорошую любовь. Умеет строить бани. Помогает мне с уборкой в комнате. В саду вместе убираем снег. На даче мы с папой паримся.

Папа создает нам хорошую жизнь. Любит маму. Мама относится к папе хорошо. Мама с папой любят меня, мою сестрёнку и моего брата. У мамы и папы только мы всего дороже.

Алена Парамонова

Для чего нужен папа?

Папа нужен для того, чтобы узнавать новости и всё знать. Чтобы семья была счастливая радостная.

Папа, спасибо огромное за то, что ты меня оберегаешь и играешь со мной. Создаешь мне сейчас хорошую, умную, взрослую жизнь.

Мне нравится, как ты со мной дружишь, шутишь и смеёшься. Люблю с тобой собирать электронный конструктор, покупать книги и выбирать канареек.

Я папу ценю за то, что он со мной играет в футбол. Учу его играть в свои игры, а он меня учит в свои. Устраиваю для него всякие необычные секреты. Хочу научиться готовить для него вкусную еду.

Мой папа отличается от других пап силой и храбростью. Но когда папы нет рядом, я за него переживаю. Вдруг его обокрали или убили, или захватили в плен, или еще что-нибудь. Люблю, когда папа со мной, и я его вижу.

Хочу, чтобы папа жил долго - долго и все его любили. Чтобы у него всегда было хорошее настроение.

Папа ласковый. Он со мной не ссорится. Любит меня за то, что я его слушаюсь и не мешаю ему в работе.

Хорошо, что у меня есть папа. Без него меня не было бы на свете. Мы с папой и с мамой дружно живем. Нам папа нужен, чтобы мы с мамой не скучали. Я к папе отношусь хорошо. Вижу от него только добро.

Когда вырасту, буду папе давать денег. Куплю ему дом и машину. Буду умом своим помогать. Сейчас я папу защищаю. Всегда хожу с ним.

Мой папа самый лучший на свете.! Он для меня № 1.

Кажется, что не осталось на свете больше пап таких.

Папа, прости, если я тебя обидел или сделал что-то не так.

Константин Нежданов

Мой папа самый лучший! Он служил в армии. Хорошо окончил школу и институт. Он очень трудолюбивый. Работает и ухаживает за семьей. Заботится о нас. Я им горжусь.

Папа нужен был маме для того, чтобы я родился. Мне нужен папа для любви.

Если мамы нет дома, папа становится лучше всех на свете. Он самый добрый и ласковый. Самый лучший папа! Мы с ним смотрим фильмы и мультики. Он разговаривает со мной перед сном.

Папа научил меня рубить дрова, приколачивать гвозди. Он меня любит за то, что я трудолюбивый. Я похож на папу характером.

Папа заботится обо мне. Помогает делать уроки. Покупает для меня игрушки. Вместе со мной играет.

Без папы жить плохо. Не с кем поиграть. Не с кем позаниматься. Некому отвести меня на тренировки.

Я отношусь к папе хорошо. Люблю и оберегаю его. Стараюсь о нём заботиться. Всегда буду его уважать и помогать ему в делах.

Папа, спасибо, что ты есть! Спасибо тебе за все!

Желаю тебе здоровья, радости в жизни, счастья.

Иван Максимов

Я заметила, что мой папа умный и трудолюбивый. Любит мне обо всём рассказывать.

Папа меня любит, поддерживает на соревнованиях, на концертах. Научил меня кататься на велосипеде, набирать воду из родника, собирать ягоды. Построил мне машину из досок.

Когда мы ездим на море, мне нравится с папой купаться и собирать камни на берегу. Летом - отдыхать на даче, разжигать костёр, топить печку, кормить и поить его.

Вместе с папой мне нравится играть, рисовать, читать, делать уроки, гулять, кататься на ледянках. Люблю с ним ходить по магазинам и покупать книги, журналы, энциклопедии.

Папа, спасибо, что ты отводишь меня в школу. У тебя доброе сердце.

Хочу, чтобы для меня папа стал самым добрым папой. Чтобы он любил меня. Чтобы проводил со мной побольше времени.

Меня папа всегда целует. Любит, чтобы я ему помогала. Чтит нашу семью и любит её.

Как плохо без папы, когда он уходит на работу. Мне становится скучно. Я скучаю по нему каждую секунду. Сейчас я папу берегу. Помогаю ему. Забочусь о нём. Не обижаю его.

Когда мой папа будет старенький, буду варить ему суп, сама лечить, покупать одежду, обувь, лекарства. Буду стирать его одежду, и мыть обувь.

Папа, я хочу тебе сказать, что ты - самый добрый и заботливый.

Желаю тебе, чтобы в твоем сердце всегда звучала весёлая музыка. И чтобы всё, что ты захочешь, всегда сбывалось!

Пусть у нас нет никаких бриллиантов, драгоценных камней и много денег, зато у нас есть самое главное – это наша добрая семья.

Анна Подольникова

У нас с нашим папой хорошая жизнь. Он главный дома.

Папа любит будить меня по утрам и делать со мной зарядку. Мы с ним занимаемся спортом

Папа сильный. Может увалить нас с братом.

Я люблю папу за то, что он меня развлекает хорошо. Когда мне станет скучно, мы с ним идём на каток кататься на коньках. Можем с папой рисовать всякие рисунки. Можем почитать книгу на ночь.

Папа умеет строить всякие дома, потому что он строитель и директор компании. Для меня папа чинит игрушки, когда они сломаются. Я вижу от папы много добра. Люблю с ним заниматься уроками. Мы их делаем вдвоем.

С папой хорошо. Он меня любит и я его тоже.

Если бы папы не было, то была бы скука. Папа мне нужен, чтобы с ним жить.

Когда папа будет стареть, я ему буду хорошо помогать. Куплю машину и новый дом. Буду покупать отдых на море и на катере. Ещё куплю ему новый телевизор и подарю 500.000 рублей.

Сейчас я берегу папу хорошо и вежливо, чтобы он не умер от всяких болезней.

Папа, спасибо, что ты тут есть

Спасибо за то, что жив и охраняешь нашу семью. Любишь меня и маму.

Спасибо, что ты – хороший!

Желаю тебе здоровья, счастья и отпуска в другие страны, как в Египет или в Турцию.

Для меня папа дороже игрушек и золота.

Он самый лучший папа в мире и во всём белом свете.

Иван Бугакин

Лично я считаю, что папа нужен для того, чтобы он помогал, играл со мной.

Но, главное, чтобы чувствовать больше любви.

Папа меня любит за того, что я его – дочь.

Я похожа на папу чертами характера, фигурой и цветом глаз.

К папе я отношусь хорошо. Мы с ним редко ссоримся.

Мне хорошо с папой. С ним можно играть в определенные игры, а с мамой нет.

Папа может защитить.

Люблю с папой смотреть телевизор, гулять, играть в компьютер, ходить в магазин электроники, собирать самолеты.

Когда я вырасту, буду отдавать папе половину зарплаты. Буду покупать продукты, помогать во всём, заботиться о нём, любить его.

Папа, желаю тебе радости, везенья, здоровья, хорошего настроения, удачи, доброты.

Чтобы всегда все у тебя было хорошо. В общем, прекрасной жизни.

Скажу вкратце: ты, в любом случае, - лучший папа на свете!

Кира Малюкова

Я люблю своего папу. Ведь, благодаря ему, я появилась на свет.

Мой папа работает священником. Он читает акафисты, библию, евангелие. Крестит взрослых и детей. Помогает людям. Закончил академию. Знает 2 языка. Он – просто умница!

Вообще, папа очень работящий и талантливый. Умеет делать игрушки и многое другое. Он мастер. Хочу, чтобы папа изменил свою жизнь и не пропадал долго на работе.

Для меня лично, папа, хорош тем, что приходит туда, куда я его позову.

От папы я вижу добро. Он ласково с нами разговаривает. Возит нас на плечах, подкидывает.

Папа сильный. Может подтянуться много раз.

Научил меня делать в воде сальто и ловить рыбу. У меня это уже хорошо получается.

Мы с папой плаваем на лодке. Ходим в лес за ягодами, на пикник, в парк. Люблю с папой играть в лото, смотреть мультики, кино, сочинять музыку, придумывать разные блюда.

Папа меня любит за послушание, за помощь, за ласку, за игры с младшими братишками и сестренками.

Хочу, чтобы папа меня всегда любил.

Мне папочка нужен для защиты. Без папы жить плохо и все тебя обидят.

Не могу представить, как дети живут без папы в детском доме. Все хотят, чтобы у них был папа, но уж у кого какая жизнь сложится.

Надеюсь, что мой папа будет жить долго. А я буду уважать его. Буду ходить за папой по пятам. Буду ухаживать за ним. Одним словом - помогать.

Сейчас я слушаюсь папу, чтобы он быстро не старел.

Я чувствую сердцем, что лучше моего папы нет во всём мире.

Евдокия Молокова

У меня лучший папа на свете! Из всех мужчин мама выбрала самого – самого хорошего!

Он нам с мамой подарки дарит. Хочет, чтобы мы радовались.

Уважает, любит и заботится о нас. Всё нам помогает. Когда мы вместе, он счастлив.

Я рада, что папа любит нашу семью. Мама любит папу, а он её обнимает.

Хочу, чтобы мама с папой любили друг друга до конца своих дней.

Папа добрый, но иногда чуть – чуть ругается. А я его всё равно люблю. Потом мы с ним миримся. Он мне всё прощает. Я сильно обнимаю папу, целую его с любовью. Хорошо к нему отношусь. Он для меня много значит.

Папа меня уважает, жалеет и любит за всё хорошее. Я его люблю просто так.

Мы любим друг друга. Хочу, чтобы папа всегда хорошо ко мне относился.

Я рада, что у меня такой папа. Я его уважаю. Он мне дает любовь. Хвалит меня за учение. Хочет, чтобы я училась на «5» и чтобы он мной гордился.

Мой папа умеет хорошо ко мне относиться. Он добрый и любящий отец!

Хочу, чтобы папа всегда радовался жизни и стал совсем – совсем добрым.

Мне хорошо жить с папой. Когда он уезжает, я начинаю плакать. А мама без папы скучная и грустная. Хочу, чтобы папа никогда никуда не уезжал. Мне нравится, что папа по ночам меня укладывает спать. Всегда читает мне сказки. Если я болею, покупает лекарства.

Когда мне был годик, папа носил меня на ручках. В 4 года, он меня учил бросать мяч в ямку. Сейчас мы с папой играем в игрушки и делаем уроки. Гуляем по улице и покупаем мороженое.

Папа даёт мне деньги. Может купить все, что я попрошу.

В старости, когда папа будет о чём-то просить меня, я ему буду помогать, подавать вещи.

Буду защищать. Буду ему одежду стирать.

Когда у меня будут дети, они тоже будут любить моего отца и хорошо к нему относиться.

Нина Шпилевая

Папа, ты мне друг самый лучший! Я люблю тебя! Иногда я не говорю тебе эти слова, но я всегда люблю тебя.

Папа мне во всём помогает. Купил мне компьютер. Научил кататься на велосипеде.

Он добрый, воспитанный, хороший, усердный, сильный. Поднимает штангу. Умеет строить баню. Я им горжусь.

Папа любит меня за то, что я убираю зал. Не мешаю ему спать. Даю смотреть его программы. Хожу с ним на тренировки, на рыбалку, на охоту. Помогаю ему рубить дрова.

Мне нравится с папой играть в видеоигры и в футбол, бороться на кровати. Вместе с ним чинить машину, ставить кухню, устанавливать интернет на икс бокс. Он разрешает мне смотреть телевизор, покупает шоколадки.

Папа возит нас на отдых. Обожаю с ним летать на самолетах в Египет и в Турцию. Люблю с папой загорать, закапываться в песок, плавать, кататься на лодке, ловить рыбу и гулять ночью.

Папа, хочу, чтобы ты жил целую вечность и жил радостно.

Савелий Шашков

Папа – это самое лучшее для сына.

Когда папа приходит домой, я бегу и обнимаю его.

Папа меня любит так крепко за то, что я получаю пояса и жетоны по карате.

Ещё за то, что я хорошо играю на гитаре и подбираю песни. Я папу точно также люблю!

От папы я вижу много добра.

Папа у меня самый хороший, самый добрый и самый умелый. Самый лучший из всех пап!

С папой я люблю ездить на машине, плавать, тренироваться, бегать, отжиматься, приседать, собирать грибы в лесу и на даче. Ещё мне нравится с ним гулять, кататься на велосипеде, на коньках, на аттракционах, ездить в парк Маяковского, в парк Зелёная роща.

Мой папа отличается от всех пап умом, характером, добротою. Знает много видов самолетов, машин, танков, оружий. Разбирается в математике, химии, биологии. Знает немецкий, английский, русский. Умеет копать, чинить и строить.

Он любит всю нашу семью, а мы любим его.

Папа – это самое хорошее, самое доброе для меня.

Александр Садыков

Мой папа силач! Он может поднять меня, посадить на шею, покатать по квартире, и ему не будет больно. Раньше папа занимался боксом. Мой папа много умеет: плавать, веселиться, быть серьёзным, трудолюбивым. Особенно может любить, а это самое главное в жизни.

Мама выбрала моего папу за ум, за характер, за доброту. И видимо не ошиблась с выбором мужа. Папа с мамой никогда не ссорятся. Маме повезло с моим папой. Я счастлив, что у меня есть и мама, и папа. Мы самая добрая, крепкая и дружная семья. Я люблю своих родителей. Они меня не обижают.

Мне хорошо с папой. С ним можно поговорить душа в душу. Мне это в нём нравится. Он меня хорошо воспитывает и делает для меня много хорошего.

Я знаю, что мой папа добрый и отважный. Он никогда не бросит в беде.

Мне нужен папа, чтобы он научил меня работать с инструментами. Чтобы с ним поиграть.

Если у него есть время, он меня возит в развлекательные центры. Мы любим вместе проводить время. С папой играем дома, на улице. И вообще, везде найдем себе занятие. У нас много любимых мест для развлечений.

Мы с папой обожаем играть в футбол и в теннис. Мне весело с ним, а ему со мной. Если бы не было папы, то с кем бы я играл в футбол? Мама не умеет. Этому можно научиться только у папы. Но только я папу редко вижу. Но все равно вижу.

Бывает, что папа сильно устаёт на работе. И когда он приходит домой, тогда я стараюсь быть тихим и спокойным, чтобы у папы не болела голова.

Через двадцать один год я женюсь. И тогда, маму с папой придётся покинуть. Но все равно я буду их навещать, потому что они мои родители.

Когда папа постареет, я ему буду приносить всё, что он пожелает. Построю ему дом, баню, беседку. Мы будем вместе ездить, куда он захочет. Потому что, он – мой единственный добродушный папа на свете!

Такие папы – самые лучшие для всех детей.

Папа, желаю тебе оставаться сильным и чтобы твои дела не кончались.

Фадей Нотченко