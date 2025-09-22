Мужской стиль. Кем вдохновляться?

Дорогие девочки, всем привет! Тему этой статьи мы выбрали по следам темы на форуме, как одеваться мальчику-подростку.

Сегодня речь пойдет не о нас. А о наших любимых мужчинах: мужьях, сыновьях. Особенно сыновьях, которые уже приближаются или стали совершеннолетними.

Период взросления и становления личности - уникальное время, когда человек начинает формировать свое «я» во всех сферах: учебе, карьере, отношениях, увлечениях.

И стиль - важная часть этого процесса. В этот момент нет жестких рамок, можно пробовать разное: от строгой классики до дерзкого streetwear. Эксперименты с одеждой помогают лучше понять себя, найти собственный визуальный язык и почувствовать уверенность.

Важно помнить: забота о внешнем виде и поиски своего стиля абсолютно нормальны и для мужчин. Одежда - это не только практичность, но и способ выразить характер, настроение, индивидуальность. Один из самых простых и вдохновляющих способов - наблюдать за тем, как это делают публичные люди: актеры, музыканты, блогеры. Их стиль можно использовать как ориентир, чтобы нащупать, какие образы близки, а какие не подходят.

В России пока не так много мужчин, которые открыто транслируют свой стиль и превращают его в часть личного бренда. Чаще всего мужские fashion-блогеры ассоциируются с зарубежными именами, и там действительно выбор значительно шире.

Но именно поэтому те немногие российские инфлюенсеры, кто работает со стилем, особенно ценны: они показывают, как можно адаптировать моду под наши реалии, климат и культурный контекст.

• Арсен Айрапетов

Его образы строятся вокруг классики и smart casual. Это не просто строгие костюмы, а современная интерпретация классики: поло, кардиганы, пиджаки, брюки с высокой посадкой. Нет перегиба в сторону oversize, он выбирает классическую пропорцию.

Преобладают спокойные и сдержанные оттенки: серый, коричневый, темно-синий, белый, черный. Иногда появляются акценты - например, бирюзовый джемпер или голубое поло. Это добавляет индивидуальности, не разрушая общий строгий стиль. Часы, очки, иногда браслеты - минимализм, без перебора.

Его стиль транслирует уверенность, зрелость и профессионализм. Это ориентир для тех, кто хочет выглядеть представительно, но не скучно. Подходит молодым мужчинам, стремящимся к деловому или интеллектуальному образу, но при этом не хочется быть «вечно в галстуке».

• Антон Казанцев

Маленький блогер, но с индивидуальным стилем. Часто показывает свои образы. Его стиль - это casual с элементами классики, близкий к европейской «сдержанной элегантности».

Здесь чувствуется вдохновение ретро (винтажные очки, фактурные ткани, классические фасоны) и современный городской стиль. Образы сбалансированы: если верх расслабленный, то низ более структурирован (и наоборот).

Любит неейтральные, природные оттенки: белый, беж, хаки, коричневый, серый. Много землистых тонов, создающих ощущение гармонии и спокойствия.Активно использует солнцезащитные очки в ретро-стиле. Иногда добавляет головные уборы (кепи, шапки).

Его стиль транслирует интеллигентность, спокойную уверенность и творческую жилку. В отличие от Айрапетова, который больше уходит в «деловую классику», Антон выглядит более расслабленно и артистично. Хороший пример для тех, кто хочет носить классику «без галстука» и при этом выглядеть современно.

• Александр Клейменов

Александр – мужской стилист. Его стиль - это тоже классика с современным акцентом: костюмы, пиджаки, брюки, пальто - все выдержано в сдержанных, нейтральных и иногда теплых тонах.

Деловой и аккуратный: много образов для офиса, деловых встреч и повседневной городской жизни. Продуманные детали: внимание к обуви, сочетанию цветов и аксессуаров. Однако сам блог больше информативный, чем модный или эстетический. Посты часто сопровождаются текстом, советами или мини-гидом по стилю: как носить вещи, комбинировать их, выбирать модели и ткани.

Его блог отлично подойдет для самостоятельного изучения темы стиля.

Теперь перейдем к зарубежным блогерам. Здесь точно есть, где разгуляться...

• Даниэль Фокс

Основная эстетика - современный casual с акцентом на удобство и чистые линии. В его образах чувствуется баланс: с одной стороны, это расслабленный streetwear, с другой - элементы классики (пальто, свитер).

Много простых решений: без перегруженности аксессуарами. Стиль Даниэля транслирует уверенную простоту и универсальность. Это пример того, как выглядеть современно без излишеств, оставаясь в рамках «понятного» casual.

Такой стиль подходит для города, учебы, путешествий, повседневной жизни.

• Марсель Флорус

Стиль Марселя - это релаксированный smart casual с элементами «итальянской непринуждённости». Его стиль можно назвать «элегантный минимализм с артистичными нотками». Ближе всего к эстетике европейских городов — особенно Италии и Франции.

Общий силуэт расслабленный, без «жестких» линий, что создает ощущение легкости. Почти всегда присутствует мелкая деталь, которая оживляет образ: закатанные рукава, необычные туфли, расслабленная посадка брюк.

Стиль транслирует европейскую легкость и уверенность без излишней строгости. Образы Марселя выглядят так, будто он всегда готов и к прогулке по городу, и к встрече в кафе, и к летнему путешествию. Это стиль для тех, кто хочет выглядеть стильно, но без ощущения, что «слишком старался».

• Дэниел Симмонс

Дэниел тяготеет к урбанистичному минимализму с элементами стритстайла. Его стиль - это баланс между расслабленными силуэтами и четкой городской эстетикой.

Образы выглядят современно, модно и при этом ненавязчиво. Явный акцент на свободные брюки и джинсы с прямым или широким кроем.

Образы чаще всего построены на минимализме и объемных формах, что придает им трендовость. Бейсболка - фирменный элемент его образов, добавляет легкий спортивный вайб.

Его стиль транслирует современную уверенность без лишнего пафоса. Дэниел выглядит так, будто он разбирается в моде, но не стремится «выставлять напоказ» - все максимально естественно. Подходит для городского жителя, который ценит комфорт и эстетику одновременно.

• Тим Дессент

Стиль Ти можно назвать современный минимализм с легким влиянием спопта и smart casual. Он строится вокруг чистых форм, простых цветов и качественных материалов. В нем чувствуется баланс: с одной стороны - удобство и расслабленность, с другой - аккуратность и зрелость.

Ти мастерски смешивает разные направления, сохраняя цельность образа. Обувь почти всегда спокойная, без ярких деталей, что поддерживает общую гармонию.

Стиль мужчины - это не только про моду, это про внутреннее ощущение себя и уверенность, которую хочется транслировать миру. Когда парень начинает уделять внимание своему гардеробу, он словно собирает пазл: находит сочетания, которые подчеркивают его характер и делают образ завершенным.

Важно помнить: вдохновляться чужими примерами - абсолютно естественно. Мы все учимся через насмотренность, и мужчины здесь не исключение. Блогеры и актеры могут подсказать интересные решения, но в итоге каждый формирует свой путь - выбирает то, что ближе по духу и комфортно именно ему. И чем раньше мужчина начинает искать свой стиль, тем быстрее он превращается в уверенного и гармоничного человека, рядом с которым приятно быть.