Как записать ребенка в «музыкалку», «художку» или кружок в 2023 году

15 апреля 2023 года стартует прием заявлений в художественные и музыкальные школы Екатеринбурга.

Приемная кампания по зачислению в первые классы дополнительного творческого образования в городских школах искусств Екатеринбурга будет проходить по 25 мая 2023 года. В это время родители могут подать заявление, после чего будет составлен общий список претендентов. За ним последует индивидуальный творческий отбор, который проведут специалисты приемной комиссии.

Екатеринбургским родителям это можно сделать в ближайшем центре МФЦ. Там же детей и подростков записывают в кружки и секции (при общеобразовательных школах) города.

Как это сделать? — читайте нашу инструкцию.

Кто может подать заявление

Заявление подают родители, усыновители или опекуны детей, которые постоянно или временно проживают в Екатеринбурге, — то есть, нужна регистрация, а вот гражданство не важно.

Каким должен быть возраст ребенка

Школы искусств и «музыкалки» принимают учеников от 6,5 до 12 лет. Есть нюанс: зачисление происходит 16 июня, именно на этот момент ребенку должно быть не больше 12 лет и не меньше 6,5.

* Художественные школы приглашают в 1 класс на 5-летнюю предпрофессиональную подготовку детей 11–12 лет. Именно к этому возрасту мозг созревает для того, чтобы хорошо оценивать объем предметов и учиться передавать его на бумаге. До этого возраста дети обычно готовятся к вступительным испытаниям: учатся работать за мольбертом карандашом и красками.

* Музыкальные школы принимают детей младшего возраста (от 6,5 до 9 лет) на учебу по 8-9-летней программе, а детей постарше (от 9 до 12 лет) — на учебу по 5-6-летней программе. Многое зависит от того, на каком инструменте будет играть ребенок: на фортепианнное отделение принимают до 9 лет, на отделение народных инструментов — до 12.

При поступлении комиссия проверяет музыкальный слух, чувство ритма и музыкальную память ребенка, оценивает эти данные в баллах.

Если ребенок поступает в школу искусств на общеразвивающие программы (платно), возраст не так важен. По этим программам часто учатся не только малыши и подростки, но и взрослые.

В кружки и секции (при общеобразовательных школах) детей принимают до 18 лет. Записать ребенка точно так же может родитель, усыновитель, опекун. А с 14 лет ребенок имеет право записаться сам.

Где будут принимать заявления

— Заявление и пакет документов можно принести в музыкальную или художественную школу, которую вы выбрали, лично отдать членам комиссии и получить расписку. Дни и часы работы комиссий уточняйте на сайтах школ.

— Также родителей с заявлениями будут ждать в городских отделениях МФЦ. Чтобы не тратить время в очереди, выберите время и запишитесь на прием в удобном отделении МФЦ. Для этого войдите в Личный кабинет на сайте МФЦ (используем логин и пароль от сайта Госуслуг или регистрируемся на сайте). Можно подать заявление и через ЦМУ, но только до конца апреля 2023 года (в связи с реорганизацией этого учреждения).

В Личном кабинете переходим в раздел «Запись онлайн», выберите категорию «Образование», а затем — услугу «Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств». Выберите отделение, дату и время приема и нажмите кнопку «Зарегистрировать». Специалист центра будет ждать вас с документами и поможет записать ребенка в нужную «музыкалку» или «художку». Интересно, что чиновники даже установили максимальное время, которое родитель потратит на подачу заявления — 15 минут.

Когда нужно подать заявление

Если вы записываете ребенка в 1 класс музыкальной или художественной школы по предпрофессиональным программам (та самая «настоящая» учеба на 4–5 лет), подавайте заявление с 15 апреля по 25 мая. Иногда в школах остаются свободные места, на которые объявляют дополнительный прием заявок с 16 июня до 10 августа.

Если вы записываете ребенка на общеразвивающие программы в области искусств ( «лайт-версия» ) — подавайте заявление с 15 апреля по 31 августа. Но помните, что группы формируются по мере поступления заявок, и к концу лета мест может просто не остаться.

Заявления о переводе или восстановлении в школе принимают в течение всего года.

Запись в кружки и секции (при общеобразовательных школах) идет в конце лета и начале осени:

— в кружки от Управления образования — с 20 августа до 10 сентября;

— в другие кружки и спортивные секции — с 1 по 30 сентября.

ВНИМАНИЕ! В данном материале речь идет о секциях в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования муниципального образования «город Екатеринбург».

С их перечнем (по районам города Екатеринбурга) можно ознакомиться по этой ссылке

Не путайте эти секции со спортивными школами, запись в которые стартует 1 июня, с их перечнем вы можете ознакомиться здесь

При наличии свободных мест записаться в кружок можно в течение учебного года. Конечно, нужно заранее знать, куда мы записываем ребенка. Обо всех бесплатных кружках вам тоже расскажут в МФЦ.

Какие документы подготовить для записи ребенка в школу искусств

— Заявление о зачислении ребенка в школу искусств. Бланк вам дадут в приемной комиссии или МФЦ, подскажут, как заполнить.

— Паспорт родителя (+копия).

— Свидетельство о рождении или усыновлении, опеке (+копия).

— Две фотографии ребенка, соответствующие возрасту, цветные или черно-белые 3*4 см.

— Справка от врача о том, что ребенку можно рисовать или петь и музицировать.

При подаче заявлений в кружки и секции фотографии не нужны, а вот справка может понадобиться, особенно если ребенок поступает в спортивную секцию.

Можно ли подать два заявления одновременно

Часто родители хотят использовать все возможности и подают заявления одновременно в две музыкальные или художественные школы. Администрации школ с пониманием относится к этой практике. Главное, чтобы не совпали дни вступительных испытаний, и ребенок мог сдать экзамены в каждой школе. Конечно, для детей это будет большой нагрузкой, им понадобится ваша поддержка, зато шансы на успех возрастут.

Можно ли подать более одного заявления на разные учебные программы (в две разных школы или в одной школе)? Можно, но нужно подготовить пакет документов по количеству заявлений. Если хотите подать документы на разные направления в рамках одной школы искусств, уточните нюансы в администрации школы.

Как проходят конкурсные испытания

Чтобы поступить на бюджетное отделение в школу искусств (полный перечень школ искусств города Екатеринбурга смотрите здесь), нужно пройти конкурс. В именитых школах с сильным преподавательским составом конкурс выше, будьте готовы к серьезным испытаниям.

Экзамены проходят с 5 по 12 июня. Следите за расписанием на сайтах школ или на стендах в школьных холлах! Итоги конкурса объявляют не позднее 16 июня, затем счастливчиков зачисляют в школу — для этого придется прийти и подписать договор.

Если школа объявляет дополнительный набор, то второй поток конкурсного отбора проходит с 20 до 27 августа, а до 30 августа объявляют итоги.

Часто школы организуют конкурсные испытания в две волны, чтобы охватить всех детей, которые уезжают на отдых в начале июня. Следите за расписанием на сайтах школ или уточняйте даты по телефону.

Испытания в художественных школах проходят по трем направлениям в разные дни:

Рисунок — ребенок изображает карандашом на листе А4 натюрморт (бидон и яблоко, кружка и груша).

Живопись — ребенок изображает гуашью или акварелью на листе А4 или А3 натюрморт (кувшин и персик, чайник и слива).

Композиция — ребенок рисует картину на заданную тему, обязательно с изображением людей (летний день, праздник в городе, мои каникулы).

Каждая работа оценивается по 5-балльной системе, из трех оценок складывается общий балл, который участвует в конкурсе. Часто дети готовятся к поступлению 1–2 года, учатся работать с красками, компоновать предметы на листе, правильно штриховать изображение и просто работать за мольбертом.

Испытания в музыкальных школах тоже включают три направления, но обычно проходят в один день в форме собеседования ребенка и вступительной комиссии:

Проверка музыкального слуха — ребенка просят спеть 1–2 песни.

Проверка чувства ритма — преподаватель прохлопывает или пропевает ритм и просит ребенка прохлопать за ним.

Проверка памяти — ребенок рассказывает 1–2 стихотворения. Также преподаватель может напеть или сыграть небольшой музыкальный фрагмент и попросить ребенка напеть его вслед за ним.

Каждое умение оценивают по 5-балльной системе, из трех оценок складывается общий балл для конкурсного отбора. Если ребенок уже учился играть на музыкальном инструменте, его просят сыграть подготовленную программу, назначая дополнительные баллы.

Прием в кружки и секции проходит проще. Но сильные спортивные секции тоже часто проводят отбор и принимают на бюджетное отделение детей с хорошими спортивными данными. Предпочтение отдается тем, кто уже занимался определенным видом спорта и получил хорошую подготовку.

Сколько будут стоить занятия

Музыкальные и художественные школы каждый год получают от Управления культуры определенное число бюджетных мест. Эти цифры становятся известны до 1 апреля каждого года.

В школах искусств, если ребенок проходит конкурсный отбор и зачисляется на бюджетное отделение, обучение полностью бесплатно. Конечно, у каждой школы есть благотворительный фонд, но взносы в него делаются только при желании и возможности. В большинстве художественных и музыкальных школ есть платное отделение, стоимость обучения уточняйте в школе.

Если вы отправляете ребенка в школу искусств на общеразвивающую программу, например, на подготовительные курсы или уроки игры на гитаре в музыкалке, — в большинстве случаев эти программы платные, хотя бывают исключения.

В кружках и секциях тоже есть совершенно бесплатные программы и платные занятия, уточняйте это перед подачей заявления.

Когда вам могут отказать в приеме документов

Внимательно заполняйте заявление и готовьте пакет документов, чтобы не пришлось приходить в МФЦ или школу искусств во второй раз. Заявление могут не принять, если:

— вы «не вписались» в сроки;

— документы подает не родитель (усыновитель или опекун), а, например, бабушка или старший брат;

— заявление заполнено неверно или неразборчиво, в нем есть грубости, угрозы и оскорбления (к слову, в приемной комиссии или МФЦ вам помогут заполнить бумагу, так что остается писать разборчиво и соблюдать вежливость);

— у вас нет всех нужных документов и фотографий или документы повреждены, так что нельзя однозначно считать сведения;

— ребенок младше 6,5 лет или старше 12;

— в медсправке есть противопоказания для обучения в художественной, музыкальной школе или спортивной секции;

— данные документов и данные в заявлении расходятся.

Когда ребенка могут не принять в школу искусств, кружок или секцию

При поступлении в школы искусств детям нужно выдержать конкурс. Счастливчики с максимальными баллами поступают на бюджетное отделение, остальным предлагают платные места (тоже по конкурсу) — но и их ограниченное количество. Так что ребенку могут отказать в приеме, если он набрал недостаточно баллов.

Ну, и, конечно, если ребенок не явился на вступительный экзамен по неуважительной причине — он тоже теряет шанс на поступление. Еще одна причина отказа — неподходящий возраст (младше 6,5 или старше 12 лет).

Группы по общеразвивающим программам заполняются по мере поступления заявок. Здесь ребенку могут отказать в приеме, если все места уже заняты. Поэтому поторопитесь с подачей заявления.

При наборе в кружки и секции причины отказа те же: ребенок не подходит по возрасту, у него есть медицинские противопоказания, он не выдерживает конкурс или группа уже заполнена.

Пожелаем родителям и детям легко и без очередей подать заявление в школу искусств или выбранную секцию и пройти конкурс, чтобы с 1 сентября с удовольствием учиться музыке, рисованию или заниматься любимым делом в кружке!

Фото: globallookpress.com