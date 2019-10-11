За что нельзя ставить отметки в школе? Это важно знать!

В статье проведем анализ локальных актов образовательного учреждения и расскажем, за что педагогу категорически запрещается выставлять текущие отметки.

Середина первой учебной четверти, дневники обучающихся заполнены отметками, как рябина – огненными гроздьями. Родители с нетерпением ждут «отличных» текущих и четвертных отметок, но не всегда нашим желаниям суждено сбыться…

Хорошо, если педагог поставил максимально объективную и справедливую оценку на основании знаний ученика, но как показывает практика – оценка за почерк, кол за растерянность и оставленный дома учебник является распространенной практикой. А возможно ли это? Давайте разберем локальные акты и ответим на самые распространенные нарушения.

За что выставляют отметки на уроке?

Непосредственно на уроке педагог выставляет «текущую отметку», которая существует исключительно в целях оценки знаний по различным разделам учебной программы предмета. Каждым образовательным учреждением разрабатывается свое «Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок», но большинство из них схожи. Именно в данном локальном акте говорится, что учитель имеет право выставить отметку за:

• устный ответ с места или у доски;

• выполненное и предъявленное письменное домашнее задание;

• предложенное на уроке письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся отказывается предъявить выполненное домашнее задание;

• письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной основе;

• словарный диктант, математический диктант и предметные диктанты и задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной для каждого обучающегося;

• сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома;

• домашнее сочинение;

• аудирование и т.п.

Может ли педагог поставить «кол»?

Если внимательно посмотреть локальные акты образовательных учреждений, которые в свободном доступе представлены на сайте школы, мы узнаем, что оценка знаний осуществляется лишь с помощью отметок:

• 5 – отлично;

• 4 – хорошо;

• 3 – удовлетворительно;

• 2 – неудовлетворительно;

• 1 – очень плохо/плохо.

Выставление отметок по различным предметам, которые регламентируются «Положением о системе оценивания»/«Положением о формах, периодизации и порядке текущего контроля…», нормативными характеристиками по учебным предметам (рабочие программы), осуществляется по простой бальной системе.

Стоит отметить, что не во всех Положениях существует отметка «очень плохо», поэтому обосновано ли проставление «кола» легко узнать, заглянув в нормативные акты образовательного учреждения. Лично для меня подобная отметка в одном из ведущих лицеев города стала открытием, документально регламентированным.

Двойка за поведение – возможно ли?

Как часто мы встречаем истории о том, что учитель поставил двойку за плохое поведение или отсутствие учебника на парте… Если вы оказались в подобной ситуации – знайте, что учителю КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается выставлять текущие отметки (помните, что они предназначены для оценки знаний?) за:

• поведение на уроке или на перемене;

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;

• отсутствие письменного домашнего задания (см. пункт выше);

• работу, которую обучающийся не выполнил, в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа проводилась.

Оценка за поведение может быть выставлена лишь при соответствующих локальных актах, на основании четких нарушений Правил внутреннего распорядка для обучающихся и в отдельную графу. А в вашей школе ставят двойки за поведение, отсутствие учебных материалов или домашнего задания, которое «съела собака»?

Снижение отметки за почерк – это нормальная практика?

Сколько я видела тетрадей, безжалостно перечёркнутых красной ручкой с надписями об ужасном почерке и оформлении – не счесть. Родители в шоке, ребенок в еще большей стрессовой ситуации, а все от того, что педагогу не нравится почерк ребенка, который далёк от каллиграфического, но вполне читаем. Что же на данный вопрос говорят локальные акты школы?

Рассмотрев различные документы, мы поняли, что все зависит от школы – где-то о почерке и небрежности в выполнении говорится лишь в плане «правильно и аккуратно оформлены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны выводы», кто-то ставит «два» при неряшливо написанной работе. Остается разобраться непосредственно с учителем и локальными актами школы – какой почерк они считают небрежным и что подразумевает под неряшливо написанной работой конкретный педагог.

Я не согласен с отметкой – что делать?

Если вы увидели неправомерную отметку в ученическом дневнике или электронном журнале, хотите опротестовать выставленную оценку, то алгоритм действий прост:

• внимательно изучите все локальные акты школы на сайте образовательного учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Документы» и «Образование»;

• поговорите с учителем и уточните все детали проставления отметки, реально ли она была проставлена в соответствии с локальными актами;

• если отметка была поставлена за, допустим, поведение – отметьте, что вы, как родитель (законный представитель) ребенка такие действия педагога считаете неприемлемыми и нарушающими нормативно-правовую базу образовательного учреждения;

• при неадекватных реакциях педагога, направьте жалобу в письменном виде на имя директора школы (можно воспользоваться электронной приемной на сайте образовательного учреждения) и в комиссию по урегулированию споров, созданную на базе школы.

