Синдром отличника

Все родители хотят, чтобы их дети учились в школе как можно лучше, желательно на одни пятерки. Они считают, что отличная учеба — прямой путь к дальнейшему жизненному успеху. Однако если мы посмотрим вокруг: на коллег по работе, на известных успешных лидеров, если вспомним судьбу своих одноклассников, как отличников, так и троечников, то увидим, что блестящий старт отнюдь не всегда приводит в жизни к победе. Почему так происходит, размышляет доцент Российской академии государственной службы при Президенте РФ, кандидат психологических наук Герман Марасанов.

Пленник чужих ожиданий

Стремление все делать в жизни на отлично рождается в раннем отрочестве. Растет эдакий способный мальчик или эдакая умненькая девочка — кумир в семье, ребенок, которого все нахваливают, которым все любуются… И постепенно этот кумир тоже начинает любоваться собой, ему приятно, что он хороший, что ему завидуют. Он хочет все делать лучше всех или уж вообще не делать то, что не может сделать лучше других. Ему приятно быть объектом зависти окружающих. Он получает удовольствие оттого, что другие думают, какой он молодец, насколько он лучше всех.

Так человек становится пленником чужих ожиданий. Все ждут от него успеха, и он старается изо всех сил. Он уже не может позволить себе быть неуспешным. Отличник становится заложником общества.

Но в жизни не бывает так, чтобы успех сопутствовал нам всегда. Когда-то случаются и неудачи. Они никому не приятны, но все-таки неудача — не повод, чтобы впасть в депрессию, сломаться. Однако именно это может случиться с отличником, у которого нет опыта выхода из маленьких проигрышей, потерь и поражений.

Бывший отличник во взрослой жизни осторожен, он не рискует взвалить на себя ношу лидера, ему больше нравится быть помощником лидера, экспертом, аналитиком. Такие люди могут быть вполне уважаемыми референтами, профессорами, глубокими специалистами, но не руководителями. Они не в состоянии принимать решения в условиях нехватки информации, переизбытка информации или искажения ее, что приходится делать лидеру, руководителю, начальнику, тем он и отличается от неруководителя, который в такой ситуации пасует. Нашему отличнику надо сначала все проанализировать, все продумать, а лидер так не поступает. Отличник не может выйти за границы своей компетентности, потому что боится решить задачу неправильно. Он делает то, чему его учили в школе, в институте, он доигрывает ожидания родителей, он трамвайчик, который едет по проложенному пути, но не может резко повернуть в ту или иную сторону.

Преобразователь сонного царства

Иное дело троечник. Он с детства знает, что такое неудачи. Да, он частенько в школе не мог решить какую-то задачу, но он мог выкрутиться, мог стоять придуриваться, он ходил с повинной головой, легко снижал свой статус, справлялся с унижением в проигрыше… И это сделало его гибким в общении и психологически более устойчивым.

Он не боится быть первым там, где никто еще не был, в то время как отличник перебирает последствия каждого своего шага и, не зная, как решить задачу, сомневается, можно ли ее вообще решить.

Троечник — это любимый персонаж народных сказок — Иванушка-дурачок. Он, не раздумывая, прыгает в котел с кипящей водой, в то время как царь-аналитик проводит исследование рынка, ставит на Ване эксперимент: «Ну, кидайся, ежели ты нормально выйдешь, тогда и я прыгну». Мы помним, как сказка разворачивается: тот, кто прыгнул первым, вышел королем, а второй сварился. Так и в бизнесе часто бывает: первые начинают рискованно вкладывать деньги в новые проекты, а маркетологи конкурентов наблюдают, делают выводы. Первые срывают куш, а вторые, идущие по их стопам, терпят неудачи. Троечники выходят за границы собственной компетентности — и выигрывают, а отличник следует канонам, он выйти на границы своей компетентности боится, а раз не рискует, значит, и не пить ему шампанского.

Еще одна особенность любого успешного человека, будь то предпринимателя или политического деятеля, — то, что он социально независим. Как в советское время руководителям было наплевать на критику сатириков, которые издевались над тем, что какому-нибудь Огурцову все равно, чем командовать — баней, театром или овощной базой, хотя на самом-то деле законы управления универсальны и применимы везде и хороший управленец Огурцов может успешно руководить и баней, и театром, так и сейчас успешного предпринимателя не смутит вопрос журналиста: «Как же вы будете руководить банком, ведь вы по специальности строитель?»

Он как сказочный Иван кидается в котлы с кипящей водой: занимается то дискотеками, то рекламой, то птицефабриками, потому что не боится действовать в условиях неопределенности, чего боится отличник. Наш троечник не стремится обогнать всех, что как раз делает отличник — он хочет быть лучше всех в той области, где он знаток, на той дистанции, где уже бегут все. А наш Иван лезет туда, где никто еще не был, куда никто не догадался побежать. Он новатор, преобразователь сонного царства.

Почему отличник боится «котла»? Любое новое дело предполагает, что ты выступаешь в роли дилетанта. И любой успех начинается с каких-то потерь. Отличнику неуютно в шкуре дилетанта. Троечнику эту роль играть легко. Отличник, привыкший к победам, болезненно переносит потери. А троечник столько раз выглядел бледно, что очередная неудача не вышибет его из седла. Ему все равно, что о нем будут судачить. У него есть цель, и он социально независим. Мы видим таких людей на политическом Олимпе. Они совершенно спокойно чувствуют себя во время чудовищного гвалта прессы, они совсем не переживают, когда им навязывают образ главного сукиного сына страны.

Вот три основных качества, которые могут сделать троечника человеком успешным, — внутренняя независимость от мнения окружающих, большая гибкость и наличие цели.

Пример барона Мюнхгаузена

Может ли наш отличник пересесть из трамвайчика, который движется по проторенному пути, в мощный вездеход, который не забуксует ни на какой дороге? Или, если прибегнуть к другой аллегории, может ли он, как Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы из болота социальных ожиданий общества?

Может, хотя сделать это ему будет нелегко. Но у него есть помощник — его светлая голова, его интеллект.

Первое, что должен сделать наш отличник, — как бы раздвоиться и посмотреть на себя со стороны, но только не глазами окружающих, а глазами… бога или хотя бы своими собственными. Поговорить с самим собой. Этот диалог с самим собой был в культуре русских интеллигентов, когда каждый мало-мальски развивающийся человек вел дневник. Дневник позволяет посмотреть на себя со стороны — перечитать свои старые записи как записи чужого человека. И, отстранившись, понять, какой же ты и каким ты хочешь стать. В психологии такое отстранение от самого себя называется рефлексией. Более примитивный вариант рефлексии — рассматривание старых фотографий. Вот какой я был когда-то, не такой, как сейчас. Что я тогда хотел, о чем мечтал? Почему у меня это не получилось?

Второй путь — диалоги с кем-то о себе. Совместные размышления, почему ты не можешь себя реализовать? Лучше, конечно, если эти беседы будут проходить с профессионалом — практикующим психологом.

И третий путь — задать самому себе главные вопросы: что в моей жизни не так? Что мешает мне делать то, что я никогда не делал?

Конечно, если начать размышлять о таких вещах, найдется множество уважительных причин не тащить себя за волосы из болота. Но надо посидеть у сказочного камня на перепутье. У того, на котором написано: «Направо пойдешь… Налево пойдешь…» Наш отличник в юности эту развилку проскочил. Вернее, его провели через нее родители.

Там ведь, у камня, не три пути, а пять: можно еще вернуться домой к маме, можно бесконечно сидеть в размышлениях. Психолог посоветует вам, поразмыслив, все-таки куда-то ехать. Герой, конечно, поедет туда, где потеряешь голову. Обыватель туда, где женишься. Большинство выберет самую проторенную дорогу — где потеряешь коня, зато голова останется целой. Но на самом деле не так важно, куда ехать. Только обязательно надо двигаться вперед. Впереди будут еще и другие перекрестки, и новые выборы. И не факт, что ты потеряешь коня, может, как-нибудь вывернешься. И голову потеряешь вряд ли… Но если не двигаться — застой, пустота существования, страх перед всем новым, обращение к прошлому, а потом и потеря интереса к жизни.

Если осознать, к чему может привести страх неуспеха, умный человек найдет силы прыгнуть в кипящий котел.