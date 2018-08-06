Дворец Молодежи: увлекательные занятия и дополнительное образование для школьников!

Дворец молодёжи города Екатеринбурга приглашает школьников на бесплатные занятия по самым разным направлениям: журналистика, экология, моделирование, электроника, робототехника и многое другое! На занятия приглашаются дети до 17 лет! А это значит, что занятия помогут ребенку узнать больше о будущей профессии. Ваш ребенок не только интересно проведет время после занятий в школе, но и получит полезные навыки!

Спорт

Прыжки в воду (дети 2010-2011 года рождения), прыжки на батуте (дети 2010-2011 года рождения). Занятия проходят в Спорткомплексе Дворца молодёжи по адресу проспект Ленина, 1. Приём документов с 20 августа по 31 августа 2018 года по адресу: улица Опалихинская, 25, офис 6.

Медиа

- Студия подростковой журналистики «Вольный вечер». Занятия для учащихся 8-11 классов по авторской программе «РОСТ» (Развитие. Образование. Социализация. Творчество). Адрес: Верх-Исетский бульвар, 18.

- «IT школа SAMSUNG». Курс информационных технологий длится год и рассчитан на школьников старших классов (15-16 лет). Запись уже идет. Для поступления необходимо пройти заочное и очное тестирования. Занятия проходят по адресам: Верх-Исетский бульвар, 18, улица Красных Командиров, 11а.

Техника

- Отделение политехнического образования реализует более 10 бюджетных программ, связанных с техническим творчеством. Например, «Беспилотные летательные аппараты», «Судомоделирование», «Электроника», «Робототехника» и т.д. Занятия для детей от 8 лет и старше. Адрес: улица Красных командиров, 11а.

- Детский технопарк «Кванториум». Новый формат инженерно-технической подготовки школьников, которые освоят полный цикл создания продукта в какой-либо экономической отрасли. Обучение проходит по шести квантам: робототехника, космос, промышленный дизайн, IT, гео, VR/AR (дополненная и виртуальная реальность). Проект стартует в октябре 2018 года на площадках Ельцин Центра и Детской железной дороги в ЦПКиО им. Маяковского. Ведётся запись в резерв.

Экология

В Экоцентре Дворца молодёжи реализуется более 20 обучающих программ, в том числе по специальностям из перечня ТОП-50: нейротехнологии, экологическому праву, биоинженерии, мониторингу окружающей среды. Занятия проходят по адресу: улица Ясная, 5.

Например, работает АРТ-студия "Ландшафтное проектировние" для детей 13-17 лет.

На занятиях ребята знакомятся с современными представлениями о ландшафте, его типологии и функциональных возможностях; стилевых направлениях, принципах и законах построения композиций.

Туризм

Отделение туризма и краеведения реализуют современные, увлекательные программы в сфере туризма и краеведения. Они способствуют получению необходимых знаний и навыков для ориентации на незнакомой местности, участия в соревнований по спортивному туризму, а также развитию гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств у школьников.

Искусство

Отделение художественно-эстетического образования предлагает бюджетные программы, направленные на развитие у ребенка культуры речи, музыкальности, художественного мышления, пластики. Занимаясь в различных коллективах, например, Лаборатория движения «Форма», Театральная студия «Молодёжка», ВИА «Алёнушка», ребята также получают навыки выступления на сцене.

