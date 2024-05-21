Настольные игры по школьной программе. Изучаем иностранный, географию, химию, ИЗО, окружайку

Мы сделали для вас подборку самых интересных настольных игр, которые помогут вашему ребенку в изучении иностранных языков, химии, географии, ИЗО, окружающего мира и даже физкультуры! Играя, школьник будет успешно развиваться и легче понимать

Окружающий мир

Кругозорник

Поддерживать природное любопытство, знакомя детей с явлениями окружающего мира и уча видеть взаимосвязь, поможет игра «Кругозорник». Природа, космос, мир флоры и фауны, физика и химия – карты и термины на них не случайны, ведь все это входит в школьную программу по окружающему миру.

Мемо

Игра, позволяющая развить память, внимание и, конечно, отточить знания окружающего мира. Выбирая серию «Космос», «Удивительные животные», «Пернатый мир», «Подводный мир» и т.п., вы и не заметите, как запомните всё, что изображено на карточках.

Иностранный язык

Карточки со словами и умные кубики

Как учить язык быстро и эффективно? В этом вам помогут карточки со словами! Как правило, это наиболее употребляемые слова в языках на 333 или 500 карточах. На одной стороне написано слово, на другой — перевод. В английском с транскрипицей, в немецком с артиклем. Гоняем карточки по кругу, откладываем те, которые знаем хорошо. Время от времени повторяем пройденное, чтобы освежить.

В качестве развлечения можно разложить их по кучкам штук по 10 в разных местах квартиры, время от времени на них натыкаться и повторять. Те, у кого зрительная память работает хуже, к этому способу должны обязательно добавить проговаривание вслух. Карточки отлично заходят у детей, это можно превратить в интересную игру.

Умные кубики с буквами и цифрами имеют сцепляющимеся основаниям, при сцепке неправильное расположение букв автоматически исключается. В процессе изучения работает моторика и зрительная память. Набор включает тренажер для письма с двумя пластинами на обеих сторонах. Как заявляет производитель, тренажер ускоряет овладение письмом в 2-3 раза и снижает общую нагрузку на зрение.

Серия 500...

500 глаголов, прилагательных, существительных, выражений. Как вы поняли, эта серия очень обширна и представляет собой 500 карточек с транскрипцией, примером построения фраз и непосредственным переводом.

Учим английский

В этом сундучке вы найдёте 71 карточку разнообразной тематики. На одной стороне – яркая картинка с обозначением основных элементов на английском языке. На другой – восемь тематических вопросов на русском и английском языках. Правила простые: берём карточку, переворачиваем песочные часы, внимательно запоминаем картинку и, бросая кубик, отвечаем на вопрос в соответствии с выпавшим номером.

Зверобуквы. English

Поможет запомнить буквы, отточить знание алфавита легко и естественно, а заодно и начать читать первые слова на английском.

Инглиш-Финглиш

В игре содержится более 360 увлекательных заданий, помогающих освоить английский язык и расширить словарный запас, охватывая 12 групп лексики. Игрокам предстоит угадывать слова, находить антонимы, объяснять слова жестами, отвечать на весёлые вопросы, ловко передвигая богатырей по берегам чужеземной страны.

Английский язык

«Шпаргалки для мамы» подготовили компактные карточки, которые помогут выучить 150 начальных английских слов в стихотворной форме с образными картинками и понятным сюжетом.

Физическая культура

FIT. Friends

Спортивная настольная игра, представляющая собой 80 карточек с наглядными инструкциями, позволяющими создать уникальные тренировки, в которых задействованы все основные группы мышц.

Изобразительное искусство

Мемо. Картины русских художников

Познакомиться с шедеврами русской живописи поможет уже известное нам «Мемо». В состав входит буклет с описанием всех картин, изображённых на карточках, автор, год написания, интересная информация, музей, в котором хранится картина.

География

Это факт!

Быстрая и азартная настольная игра-викторина познакомит с географией и расскажет о государствах мира то, чего вы не знали – площадь, население, столица и средняя температура. Добавив «Это факт! Регионы России» – ещё и с нашей необъятной страной познакомитесь.

Странометр

Соревновательная игра, позволяющая запомнить интересные факты о 40 странах. На одной стороне карт перечислены интересные факты о странах, а на другой стороне – вопросы, основанные на этих фактах. Игроку необходимо ответить на как можно больше вопросов, не переворачивая карты.

Тур культур

Игра поможет изучать географию, глядя на неё с неожиданной стороны. Отправляясь на познание планеты и увлечённо соревнуясь в знании стран, материков и океанов, дети запомнят 180 терминов по предмету.

Мемо

Оттачивать знания географии и познавать «Весь мир», «Достопримечательности России», «Флаги», а также «Санкт-Петербург», «Москву», «Крым», «Беларусь» и «Эстонию» можно с увлекательной карточной игрой.

Химия

ХимТим

Производители отмечают, что эта настольная игра станет главным помощником ребёнка в подготовке к изучению химии в школе. Каждый химический элемент в ней выступает ярким героем со своим характером и суперспособностями, поэтому его свойства и положение в периодической таблице легко запомнить.

