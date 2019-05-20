Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Ответы на вопросы

В Свердловской области внедряется модель персонифицированного дополнительного образования. Как и все нововведения, которые касаются детей, тема вызывает определенное напряжение среди родителей. Отвечаем на вопросы, поступившие на «горячую линию» регионального модельного центра. Это структурное подразделение Дворца молодёжи и «ядро» новой системы.

- Что такое система персонифицированного образования?

Это новая схема оплаты кружков и секций. Цель – создать гибкий механизм, который сочетает интересы семей и приоритеты государства. Чтобы дети могли бесплатно заниматься там, где действительно хотят. В частных учреждениях тоже. А частные учреждения получили доступ к бюджетному финансированию. Это создаст конкуренцию на рынке, а значит повысит качество образовательных услуг.

- Можно ли на эту систему не переходить?

Нет. Ее внедрение регламентировано майскими указами Президента РФ Владимира Путина в 2014 и 2018 годах. Прошел второе чтение и в скором времени будет принят закон о государственном (муниципальном) социальном заказе. Он предусматривает выдачу именных сертификатов, в том числе, на дополнительное образование на всех территориях страны. Этими сертификатами можно будет «оплатить» обучение ребенка.

Система уже охватывает 20 регионов РФ, еще 23 подключатся в 2019 году. В том числе, Свердловская область. В этом году модель будет внедрена в 38 муниципалитетах, в следующем – во всех остальных.

- Был ли изучен опыт других регионов?

Был. И положительный, и отрицательный. Принято решение: не спешить. Процесс внедрения системы растянется на несколько лет. В первые два года для родителей и детей ничего, по большому счету, не изменится.

- Как система работает?

Будут введены два вида сертификатов: сертификаты учёта и сертификаты персонифицированного финансирования. Все без исключения дети от 5 до 18 лет получат сертификаты учета – это первый вид сертификата. Ими можно «оплатить» программы предпрофессиональной подготовки. В ДЮСШ, например, или музыкальных школах (понятно, что конкурсный отбор никто не отменял).

«Оплатить» ряд общеразвивающих программ, а также программы, которые имеют приоритетное для региона значение. В Екатеринбурге это технопарки «Кванториум», новый проект «IT-Куб» (будет запущен осенью, запись начинается уже 20 мая 2019 года), все отделения Дворца молодёжи и многие другие учреждения. Полный список по всем 38 муниципалитетам появится на портале «навигатора» (http://66.pfdo.ru) в июне. Там же можно будет подать заявки на зачисление в кружки и секции.

- Сертификат нужен, чтобы бесплатное сделать платным?

Бесплатные кружки останутся бесплатными. Задача сертификата учета – чистой воды статистика. Чтобы посчитать образовательные услуги, которые получают дети, и, собственно, детей, охваченных определенными программами. Это позволит расходовать бюджетные средства эффективно. Отсеять то, что не востребовано.

- Это значит, что педагоги, которые занимаются с маленькими группами детей, будут признаны «не рентабельными»?

Этот вопрос будет решать каждое конкретное образовательное учреждение.

- По сертификату учета можно заниматься по нескольким направлениям сразу?

Можно. Количество кружков определяет каждый муниципалитет – достаточное, чтобы сформировать личную траекторию роста для каждого конкретного ребенка. Подобрать варианты «допов» поможет система «навигатора».

Второй вид сертификата – персонифицированного финансирования. В 2019 году он вводится в тестовом режиме. Сертификат закрепляет за ребенком определенное количество средств, которые можно потратить на определенные программы. В том числе в частных организациях – если они захотели стать частью системы и прошли независимую экспертизу. Номинал сертификата определяют муниципалитеты. У всех он будет разным.

- Предположим, стоимость сертификата составляет 10 тыс. рублей. Ребенок ходит в кружок, который стоит 5 тыс. рублей ежемесячно. Два месяца ходит по сертификату. Что дальше?

Если программа сертифицирована, то деньги ежемесячно будут списываться с сертификата. В соответствии с тем количеством услуг, которые ребенок получил. Каждый модуль реализации сертифицированной программы равен году. Стоимость модуля определяется муниципалитетом и чаще всего не превышает стоимости сертификата. Если же стоимость превышена, то возможна доплата со стороны родителя.

- Под какой сертификат попадают дворовые клубы, бесплатные кружки в школах и детских садах?

Под сертификат учета. Но они также могут пройти экспертизу своих программ и включиться в систему персонифицированного образования. Все зависит от муниципалитета и конкретной образовательной организации.

- Сертификаты нужно будет обновлять каждый год?

Они выдаются один раз и действуют на весь период детства и юношества. То есть до 18 лет. Сумма пополняется ежегодно. Сертификат не нужно обновлять, регистрировать заново, продлять.

- Можно ли сертификат продать?

Нельзя. Он закреплен за конкретным ребенком. На то и именной.

- Ребенок сертификат получил, но в кружки не ходит. Его аннулируют?

Нет. Его можно использовать в следующем учебном году. Неиспользованные средства будут списаны, «накопить» деньги на будущее не получится.

- Можно ли «переводить» сертификат из одного учреждения в другое?

Можно. Один нюанс – родитель обязательно должен расторгнуть договор с учреждением, куда ребенок больше не планирует ходить. Только после этого средства перестанут списываться. То есть предполагается определенная родительская ответственность. Количество «переводов» из одного учреждения в другое может быть любым.

- Почему сертификаты выдаются с 5 лет, а не раньше?

Так решило государство.

- Будет ли номинал сертификата меняться в зависимости от статуса ребенка? Если он из многодетной семьи или, например, с инвалидностью?

В Свердловской области в первый год номинал будет одинаковым для всех детей. На следующем этапе возможны изменения.

- Нужна ли прописка, чтобы получить сертификат?

Нужна. А еще свидетельство о рождении или паспорт ребенка – в зависимости от возраста.

- Где и когда можно получить сертификат?

В конце мая – на портале http://66.pfdo.ru (пока ориентировочная дата – 23 мая, но она может сдвинуться на несколько дней). На то, чтобы заполнить форму, уйдет несколько минут. Родитель подает электронное заявление (с 14 лет ребенок может сделать это сам). Получает подтверждение регистрации и реквизиты для доступа в личный кабинет на электронную почту.

С этого момента – сертификат у вас есть. Можно оставлять заявки на запись в кружки и секции на портале. При первом зачислении потребуется распечатанные и подписанные заявления по получению сертификата и выбранному кружку. Их нужно будет принести в учреждение. И все. Ребенок ходит в кружок.

Сертификат также можно будет оформить напрямую в управлении образования или в организации, которая на это уполномочена. Списки будут размещены на портале «навигатора».

Если у вас остались вопросы, их можно задать по телефону «горячей линии» регионального модельного центра: (343) 286-97-28

