Еще недавно вы ощущали себя одним целым с ребенком, а сегодня осознаете полное непонимание, и все только потому, что ваш ребенок достиг подросткового возраста. Большинство родителей пытается переделать подростков, достучаться, воспитать, другая часть смиряется с отчужденностью и занимает выжидательную позицию. Но давайте постараемся понять собственных детей.

Что происходит с подростками

Отношения родителей и детей напоминают революцию. Известная всем революционная формула, что «верхи не хотят, а низы не могут» имеет прямое отношение. Низы (подростки) не могут жить как раньше, в их жизни все меняется, а верхи (взрослые) не хотят жить по-новому, так как не готовы принять собственного ребенка как равного себе. Одни по-прежнему хотят руководить, но другие уже не поддаются руководству.

Причины конфликтов не в конкретных ситуациях, а в целом ряде изменений в физиологии и психике ребенка. Подростки – не дети и не взрослые. Они отличаются от родителей и самих себя, какими они были всего год назад.

Физиологические изменения

Тинейджеры даже не догадываются, что происходит с их организмом:

1. Резкое неравномерное развитие костно-мышечной системы. Костная система начинает активно развиваться, а мышечная отстает от этого темпа. Подростки резко «вытягиваются», становятся угловатыми, меняются внешне.

Следствие: дисгармония в координации движений. Подростки не успевают привыкать к собственным мышечным ощущениям. Привычные движения дают другие результаты. Дети становятся неуклюжими, постоянно роняют предметы, ударяются о косяки дверей и углы мебели. При этом они часто даже не успевают запоминать причины шишек и синяков на собственном теле.

2. Несоответствие в развитии сердечно-сосудистой системы. Тело растет быстро, с такой же скоростью растет сердце, а внутренние органы и кровеносные сосуды не успевают за темпом.

Следствие: скачки кровяного давления, головокружение, неприятные ощущения в области сердца, тошнота.

3. Половое созревание. Процесс сопровождается внешними изменениями (рост и болезненность молочных желез, изменение фигуры) и внутренними (перестройка нервной системы, гормональные взрывы).

Следствие: повышенная возбудимость, ранимость, раздражительность, резкость, нарушение сна, изменение вкусовых предпочтений, влечение к противоположному полу.

Неуклюжие непропорциональные подростки не виноваты в том, что постоянно все роняют, набивают синяки и шишки, плачут и смеются без причины, остро реагируют на любые слова, переживают из-за своей внешности, часто болеют. У них может резко меняться давление, они испытывают тревогу по поводу учащенного сердцебиения и тошноты, но переживают все в себе.

Психологические особенности

Физиология и психология неразрывны. И вслед за физиологическими изменениями непременно появляются психологические новообразования:

1. Стремление к взрослости. Подросток испытывает потребность к переходу в мир взрослых, однако в качестве ориентиров берутся внешние признаки взрослости: курение, употребление спиртных напитков, самостоятельный выбор одежды, деятельности, жизненных целей.

2. Потребность в самоутверждении. Тинейджеры ищут себя: меняют стиль одежды, увлечения, круг общения. Им трудно определить истинные ценности, так как приоритет сдвинут в сторону признания сверстников, дети часто совершают ошибки, считая свои поступки правильными. Самоутверждение приводит к формированию самооценки, которая не всегда бывает адекватной, так как основана не на реальности, а на оценке сверстников.

3. Потребность в общении. Ведущим видом деятельности для подростка является общение. У современных подростков поменялась его форма: мессенджеры, онлайн-игры, соцсети. Он не может оторваться от телефона, так как там целый мир интересов, оценок, комментариев.

4. Готовность к любым видам деятельности. Подростки бесстрашны и готовы к любым поступкам. Они действительно не осознают последствий, так как не способны дальновидно мыслить. Их двигатель – эмоции; девиз – здесь и сейчас. Дети стремятся освоить автомобиль, гитару, поднимают тяжелые штанги – и все это одновременно. Взрослые не понимают подобных действий, их пугает легкость смены увлечений и отсутствие страха. Подростки ищут эмоций и то, что может им это дать. К сожалению, поиск себя ставит учебу на второй план, а то и на третий.

5. Потребность в идеале. Долгое время дети хотели быть похожими на маму или папу. Подростки начинают оценивать своих родителей не с позиции любви и старания, а с позиции успешности. Поиск идеала смещается в сторону звезд кино и эстрады, культовых предводителей, известных людей. В пубертатный период легко убедить в неправильности мыслей и действий, если таковые не приносят успеха. Поэтому подростки легко попадают под влияние сект, группировок, неформальных объединений.

6. Потребность в любви. Речь идет о влюбленности. Взрыв гормонов, половое созревание – все это приводит к готовности подростка к любви. Правда, предмет любви не всегда стоящий. Иногда подростки откликаются на чью-то симпатию, принимая за высокое чувство банальное влечение.

Есть контакт?

Противоречия между взрослыми и детьми накапливаются как снежный ком, и однажды все может развалиться.

Подростки совершенно другие. Они отличаются от взрослых полностью. Представьте, что перед вами инопланетяне: существа с тонкой психикой, нестабильной физиологией и больной самооценкой, готовые к любым видам деятельности и любви. Их давление скачет, сердце стучит с неистовой силой, голова кружится. А еще они признают мнение только себе подобных – сверстников.

Согласитесь, что вступить в контакт с такими существами очень сложно. Но возможно, если понимать всю сложность существования наших детей, когда внутри них самих бушуют бури и страсти.

Научитесь понимать подростков, рассматривайте их поступки через призму физиологии и психологии, принимайте своих детей такими, какие они есть.

Фото: www.pexels.com