Пять правил родителям для легкой адаптации первоклассников

В первые школьные дни труднее всего приходится первоклассникам и их родителям. Новые правила, новый режим дня, новые обязанности. Мы хотим представить пять основных правил организации жизни первоклассников, которые помогут избежать проблем школьного обучения.

Правило 1. Формируйте учебную мотивацию

Ребенок должен осознавать статус школьника и стараться ему соответствовать. Однако само слово «должен» нужно использовать как можно реже, чтобы не пугать будущего школьника ответственностью. Поддерживайте позитивный настрой на учебную деятельность. В подготовке к школе нет мелочей.

Школьный шопинг осуществляйте вместе с детьми, давайте советы, убеждайте, но не навязывайте свое мнение:

— одежда олжна быть удобной для самостоятельного надевания и движения, строгой, но модной, с интересными деталями;

— портфель ребенок выбирает сам, но важно учесть особенности детского телосложения и удобство использования;

— выбирая школьные принадлежности, сделайте акцент на качество, исключите возможность игровых действий с ними, чтобы ребёнок не отвлекался во время уроков.

Разделяйте детские эмоции относительно школы, проявляйте искреннюю заинтересованность в детских суждениях, рассказывайте о своих успехах и трудностях.

Помогайте ребенку в трудностях, но не делайте ничего вместо ребенка. Ваша поддержка и вера в успех ребенка - половина успеха.

Правило 2. Разрешайте ребенку играть

Весь дошкольный период игра была ведущим видом деятельности. Не думайте, что первого сентября учебная деятельность автоматически станет ведущей. Первый класс является переходным этапом к новому большому периоду жизни. При этом сложности адаптации будут в той или иной степени переживаться всеми детьми. Игра становится защитой от новых требований. В ней, как в домике, ребенку привычно и комфортно.

Разрешайте ребенку играть, переводите в игру сложные задания и ситуации. У первоклассника должно быть время на игру, свободное от основных нагрузок — уроков и выполнения домашних заданий.

Правило 3. Учите ребенка дружить

Доброжелательные отношения со сверстниками — залог успешной адаптации к школьному обучению. Важно настраивать ребенка на позитивное общение с одноклассниками. Посмотрите вместе фильмы про школу и первоклассников, расскажите о своих первых школьных днях.

Будьте внимательны к важным вещам:

— не позволяйте себе негативных (критических, насмешливых) высказываний в адрес его сверстников;

— не отстраняйте ребенка от общих дел и совместной деятельности в школе;

— не ограничивайте его круг общения;

— формируйте уважение к чужим успехам, учите радоваться и огорчаться за других.

Психологический комфорт младшего школьника во многом зависит от характера отношений со сверстниками.

Правило 4. Соблюдайте режим дня

Рациональное распределение труда и отдыха поможет сохранить не только работоспособность, но и здоровье детей. Учитывайте следующее:

— Не перегружайте ребенка дополнительными нагрузками. Включение в творческую деятельность лучше планировать со второго класса, либо начать до поступления в школу. Адаптация сразу к нескольким коллективам пагубно скажется на нервной системе.

— Чередуйте время труда и отдыха. Помните, что после школьных уроков первоклассник должен отдохнуть, поэтому выполнение домашних заданий планируйте на вечер, но не перед сном.

— Время сна зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Следите, чтобы ребенок действительно отдыхал ночью.

— Разрешайте незначительные отступления от строгого режима в некоторых ситуациях.

Правило 5. Берегите здоровье детей

Проблемы со здоровьем приводят к пропускам уроков, а после болезни ребенок начинает активно заниматься, что приводит к переутомлению, снижению иммунитета и новым психосоматическим проблемам.

Сохранить детское здоровье помогут простые советы:

1. Выбирайте одежду для ребенка по погоде и из натуральных тканей, чтобы не создавать парникового эффекта и исключить переохлаждение.

2. Обеспечьте ребенка горячим питанием.

3. Принимайте витамины, проводите закаливание, обеспечьте профилактику инфекций.

4. Чаще бывайте на свежем воздухе, старайтесь больше ходить пешком.

5. Дозируйте учебную нагрузку после болезни, исключите переутомление.

Здоровье ребенка важнее школьных отметок.

Первый класс — основа всей школьной жизни. Будущее первоклассника во многом определяется взрослыми. Помогите своим детям адаптироваться к школьной жизни. Будьте рядом. Верьте в своего первоклассника, и он будет верить в себя.

Фото: globallookpress.com