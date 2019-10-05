Топ-10 настольных игр для подростков

В статье расскажем, чем занять подростков и как провести холодные осенние вечера с пользой.

Когда наступает осень и температура за окном стремится к минусовой отметке, все больше времени мы проводим дома – с семьей и друзьями, за чашечкой свежезаваренного чая, в попытках организовать досуг, интересный для всех.

Если малышей занять довольно легко и достаточно вручить бросовый материал и набор кубиков, то с подростками такой фокус пройдет навряд ли. В приоритете представителей подросткового возраста компьютерные игры и смартфон с парочкой социальных сетей. И это понятно, ведь для подростка так важно общение со сверстниками, на минуточку – это его ведущий вид деятельности.

Именно общение со сверстниками определяет формирование психики и направляет развитие личности, так почему бы не перевести столь важную для подростка деятельность в более продуктивную форму и не устроить вечер настольных игр?

Сохраняйте подборку самых топовых настольных игр, по версии Валентины Паевской, и откройте для подростка новую форму досуга:

1. Манчкин (Munchkin)

Это легендарная пародия на классическую ролевую фэнтези-игру, которая позволяет спуститься в подземелье и отыграть массу социальных ролей, а производители обещают азарт, динамику и злорадство. В течение партии подростки познают силу подозрительных зелий, сразятся с монстрами, выучат боевые искусства, примерят парочку стильных прикидов, а победит тот, чей персонаж сможет первым достичь всеми правдами и неправдами заоблачного, десятого уровня.

Возраст: 12+

2. Концепт (Concept)

Игра, в которой нужно объяснить другому предмет, не называя его самого, но указывая цвет, размер, форму, материал, из которого он изготовлен и т.п. Если вам кажется, что это легко, то попробуйте объяснить «Войну во Вьетнаме», ведь настольная игра учит объяснять сложные вещи при помощи «концептов». Загадывайте слова с помощью колоды из 110 карт с фразами разной сложности, переводите ассоциации на игровое поле с пиктограммами и получайте победные жетоны за развитое мышление.

Возраст: 10+

3. 7 чудес (7 Wonders)

Стратегическая настольная игра, в которой вам предстоит бороться за титул самого могущественного государства. Возглавив один из семи городов древнего мира, вам предстоит разрабатывать природные ресурсы своих земель, развивать торговые отношения, участвовать в войнах, и конечно, оставить след в истории цивилизации, воздвигнув архитектурное чудо в течение трех эпох: «Колосс Родосский», «Александрийский маяк», «Храм Артемиды в Эфесе», «Висячие сады Семирамиды», «Статую Зевса в Олимпии», «Мавзолей в Галикарнасе» или «Пирамиду Хеопса».

Возраст: 10+

4. Пандемия (Pandemic)

Кооперативная настольная игра, в которой вам предстоит остановить мировое распространение четырех смертельных болезней. Получив карту роли и эпидемии, вашей команде предстоит путешествовать по миру, гасить очаги болезни и искать ресурсы для разработки лекарств. Главное помнить, что судьба человечества в руках игроков и стараться вовремя ликвидировать все вспышки болезней, ведь вирусы распространяются молниеносно. Кто победит в этой игре – люди или болезнь?

Возраст: 10+

5. Кодовые имена (Codenames)

Вычисляем группу шпионов, зная лишь несколько признаков, да еще и на время! Как думаете, поможет тут наблюдательность и развитое воображение или чтение мыслей тоже необходимо иметь в арсенале? :) Суть в том, что команда во главе с капитаном должна найти чужаков среди своих при помощи наводящих подсказок – слов, которые объединяют несколько карт на поле. Например, капитан видит, что слова: «полис», «игла» и «крест», это его команда (см. фото). Он объединяет их подсказкой «больница; 3» и игрокам необходимо найти три карты, которые подходят к данной подсказке. Объяснять можно долго, поэтому – лучше попробуйте сами!

Возраст: 10+

6. Денежный поток (Cashflow)

Полноценный симулятор жизни, играя в которой подросток познает финансовую грамотность, научится зарабатывать на инвестициях и управлять своим экономическим бюджетом. Передвигая фишки по игровому полю, участники получают зарплату, планируют доходы и расходы, распоряжаются средствами и медленно, но верно, идут к своей мечте.

Возраст: 12+

7. Скажи иначе (Alias)

Бессменный лидер в настольных играх и та игра, которая должна быть у каждого дома. Классическая игра на ассоциации, в которой вам предстоит объяснять слова с игровых карт при помощи ассоциаций, синонимов, антонимов и без однокоренных слов. Игроки делятся на команды по два человека, размещая свои фишки на игровом поле и выбирают русский или английский язык. В игровом мире «Скажи иначе» вы расширите свой словарный запас, пополните багаж знаний иностранного языка и просто весело проведете время.

Возраст: 10+

8. Активити (Activity Original)

Все просто: команды соревнуются в угадывании слов с 440 игровых карточек на время. Если в «Алиас» объяснение идет одним способом, то тут существует выбор: можно объяснить другими словами, можно показать пантомимой, можно нарисовать. Ограничения по времени и стремление к победе делают эту игру активной, насыщенной и веселой!

Возраст: 12+

9. Улей (Hive)

Слоган игры звучит как «Маленькая война, глубокая стратегия» не случайно, ведь обладает эта настольная игра стратегической глубиной и направлена на захват королевы улья соперника при помощи ваших насекомых: пауков, жуков, кузнечиков и муравьев. Каждое насекомое ходит особым способом, прямо как в шахматах, поэтому передвигайте фишки и старайтесь окружить «королеву» – если это произошло, празднуйте победу!

Возраст: 10+

10. Дженга (Jenga)

Нейропсихологи отмечают, что это игра в вашем шкафу навечно, ведь ее можно использовать чуть ли не с рождения. Необходимо выстроить башню из деревянных брусочков. Далее игроки по очереди достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая её все более высокой и все менее устойчивой. Проигрывает тот, на чьем ходе башня развалится.

Возраст: 6+ (по факту раньше)