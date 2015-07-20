Как выбрать школу

Сегодня прием детей в образовательные учреждения напрямую зависит от места проживания будущих обучающихся. Получается, что поступить в школу своей мечты (не по месту прописки) можно только при наличии в ней свободных мест. Если у вас есть возможность выбирать, давайте поговорим о том, какими критериями (секретами) руководствоваться в поисках лучшей школы.

Секрет 1 - расположение школы

Согласно проведенным опросам, большинство родителей считают близость школы от дома самым важным условием. С ними можно согласиться, ведь отказ от метро, автобусов и других транспортных средств сохранит вашему ребенку час - два свободного времени, которое можно потратить на полноценный утренний сон. Выспавшийся школьник будет внимателен, сосредоточен и полон сил на уроках. Кроме того, если школа будет рядом, будущий первоклассник быстрее научится добираться до дома самостоятельно.

Помимо расстояния, обратите внимание и на безопасность расположения образовательного учреждения (проблемой может быть интенсивность движения транспорта).

Секрет 2 – программы обучения

С 2011 года обучение детей происходит по Стандарту нового поколения (ФГОС). Говоря просто, цель Стандарта - научить ребенка учиться, открывать знания самостоятельно, тем самым подготовив его к непредсказуемому будущему. С первых уроков ребят вовлекают в проблемные ситуации, учат целеполаганию и поиску необходимых методов решения проблемы. Маленькие школьники сами оценивают результаты своей деятельности, аргументируют выводы. Учитель при этом играет роль направляющего помощника детей, а не лидера, как было раньше.

Реализовать требования ФГОС помогают различные УМК (учебно-методические комплекты), входящие в федеральный перечень учебников. Все программы разных УМК развивают детей, даже если и не содержат в своем названии слово «развивающая». Остановимся на нескольких. Выбор нужно делать в зависимости от возможностей ребенка.

«Школа России» - классическая, традиционная образовательная программа, рассчитана на среднего ученика. Темп получения знаний не будет таким быстрым, перенасыщенным, как по остальным программам. Если ваш малыш не посещал детский сад, недостаточно подготовлен к школе по разным причинам, имеет какие-то проблемы со здоровьем (повышенную утомляемость как следствие), то лучше остановиться на «Школе России». Ребенок получит возможность успешно развиваться и легко усваивать новые знания.

«Перспектива» - программа дает большие возможности для воспитания в ребенке патриотизма, любви и уважения к семье, культурному наследию России. Еще одной отличительной особенностью этой программы является приоритет на развитие логического мышления. Иначе говоря, хорошо усваивать программу «Перспектива» будут ребята, имеющие математические способности.

«Школа 2100» - задания УМК рассчитаны для детей разного уровня; достаточно высокий темп обучения, приоритет предмету математики. Ребенок, начинающий обучаться по этой программе, должен уметь читать.

«Гармония» - развивает интеллект, творческое мышление. Довольно сложно, но интересно преподносятся математические знания: ребята решают задачи, строя схематические опоры, модели. Прослеживается связь с геометрией.

Существуют и другие развивающие программы: «Перспективная начальная школа», программа Занкова, Эльконина - Давыдова и пр. Все они и вышеперечисленные имеют свои «за» и «против». Отзывы родителей и учителей о программах довольно разные, противоречивые. Проконсультируйтесь с учителями, расскажите об особенностях развития своего ребенка (темперамент, усидчивость, развитие внимания, мышления, речи и др.), и, возможно, совместно, вы найдете подходящую образовательную программу.

Секрет 3 – первый учитель

Добрый, внимательный, любящий детей и свою профессию, строгий, активный, молодой, опытный, спокойный – пожелания к первому учителю также различны. Думаю, такое разнообразие мнений об учителе объясняется тем, что у нас у всех разные дети. Представляя себе первого учителя, мы воспринимаем его через призму собственного ребенка, отвечая на вопрос: «А как этот учитель будет относиться к моему малышу? Найдут ли они взаимопонимание?»

Если ребенок застенчивый, вряд ли ему подойдет учитель с авторитарным стилем. Ребенку-флегматику трудно будет с учителем-холериком, он будет не успевать за темпом учителя, раздражая его своей медлительностью. Зато с гиперактивным школьником такой учитель быстро найдет контакт. Обязательно познакомьтесь с предполагаемым первым педагогом. Возьмите на эту встречу своего ребенка, ведь вы же ему, а не себе выбираете учителя. Если контакт не будет найден, то даже самая лучшая образовательная программа не поможет ребенку успешно развиваться.

Помимо темперамента и стиля общения учителя, обратите внимание на его профессиональные навыки. Зайдите на школьный сайт, там вы увидите информацию о стаже, квалификационной категории учителя, его участии в различных конкурсах, ссылку на личный сайт, отзывы о его работе и др. Хорошо, если у вас будет учитель-энтузиаст. Неважно, какого он будет возраста, главное – он активно занимается своим самообразованием, не устает познавать новые вехи своей профессии, уважает детей и вовлекает их в свой творческий поиск.

Секрет 4 – дополнительные возможности для развития ребенка

Что предлагает школа помимо уроков? Как построена внеурочная деятельность? Какие факультативы сможет посещать ваш ребенок? Есть ли углубленное обучение отдельным предметам?

Ну и главный вопрос, нужно ли это вашему ребенку, сможет ли он овладеть еще одним иностранным языком, хватит ли времени и сил на несколько кружков? Лучший выбор будет в пользу здоровья ребенка и его способностей.

Секрет 5 – материально- техническая база

Наличие бассейна, массажного кабинета, лабораторий для исследовательской деятельности, зарубежные связи, возможность стажироваться за границей и др. будет приятным дополнением к школе вашей мечты.

Секрет 6 – репутация школы

Традиции, уклад, управление школы, система форм учебной и внеурочной работы (типы уроков, проекты, экскурсии и др.), контингент учащихся – все это составляет сложившуюся репутацию школы. Если вы живете в небольшом городе, и репутация школ вам известна, то выбор сделать легче.

Но иногда репутация может быть неактуальной. К примеру, когда у школы осталась репутация нескольких лет назад, а в настоящее время могло поменяться руководство школы или произойти слияние образовательных учреждений.

Секрет 7 – качество выпускников

Задайтесь вопросом, как успешно сдают экзамены выпускники школы, куда они поступают, какие профессии выбирают и почему. Все-таки не зря говорят: «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». 9-11 лет пролетят и ребенок встанет перед выбором, к которому школа может его подготовить.

Итак, однозначного ответа на вопрос, как выбрать школу, нет. Конечно, невозможно учитывать все перечисленные критерии, сердце любящего родителя подскажет, что нужно нашим детям. Одно хорошо – когда выбор действительно есть!

P. S. Согласно новому закону об образовании, мы – родители имеем право выбрать семейную форму получения образования и воспитывать детей, к примеру, в центрах дополнительного образования Монтессори или Вальдорфа. Но промежуточную итоговую аттестацию ребенку все же придется сдавать в общеобразовательной школе.

