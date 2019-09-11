Как стать лауреатом премии губернатора Свердловской области

Расскажем о том, кто стал лауреатом ХХIII премии губернатора Свердловской области для учащихся за особые успехи в прошедшем учебном году.

Если в цифрах, то их 50: 50 школьников, которые имеют высокие личные достижения в спорте, искусстве, науке, технике, краеведении, а также олимпиадном движении. Если в цифрах глобально: за 23 года, пока премия существует, наградили порядка 1000 детей. Многие из них уже сделали серьезную карьеру. И в любом случае, все, кто премию получал, помнят, как это было. Когда первое лицо региона говорит тебе: ты лучший. И жмет руку.

«Ушел в космос три года назад»

Илья Аверьянов стал лауреатом за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Еще он двукратный победитель «Семихатовских чтений».

– Ушел в космос три года назад, в Загородном центре «Таватуй». Возвращаться пока не собираюсь, – Илья под руководством начальника развития группы детского технического творчества АО «НПО Автоматики» Евгении Панасовой решает актуальные для Роскосмоса задачи. Они требуют серьезного знания математики, физики, в том числе физики космоса, а также инженерного мышления.

Илья Аверьянов

– Кончено, проекты школьников, разработанные за короткое время, внедрить не получится. Но цель не в этом. Важно, как дети вырастают, когда работают над этими проектами, получают уверенность в том, что их успехи важны взрослым, что они действительно создают будущее России, – говорит Евгения Панасова.

Илья еще думает над будущей профессией: время есть. Впереди у него новый конкурс «Большие вызовы», который стартует этой осенью, и «Семихатовские чтения», которые будет здорово выиграть в третий раз, просто на удачу.

«Мама хотела, чтобы я занималась танцами. А мне нужен адреналин»

Статистика этого года – в пользу спортсменов. Премию получили 15 школьников, ставших первыми в легкой атлетике, лыжных гонках, прыжках на батуте и в воду, спортивном туризме. Надежда Фокина – победитель Областного Первенства обучающихся по спортивному туризму «Школа безопасности».

Надежда Фокина

– Я в пятом классе поняла, как круто заниматься туризмом. Это атмосфера. Адреналин. Когда ты проходишь дистанцию, и руки у тебя трясутся, и ты понимаешь: прошел, а, главное, КАК прошел. Туризм – это уникальные люди, с которыми ты знакомишься, проживаешь с ними жизнь длиною в день, в неделю. Охват друзей – считаю регионами. Сначала Свердловская область была. Теперь, считай, вся страна. А мама хотела, чтобы я танцевала. До сих пор хочет. Не нравится ей туризм. Но она меня поддерживает и радуется, когда я побеждаю на соревнованиях, когда выполнила норматив мастера спорта – радовалась тоже. Я уже взрослая, поступила в ВУЗ, но продолжаю заниматься у педагога Дворца молодёжи Андрея Чмаева. Спасибо ему за все огромное! И маме! Мама, да, я – турист. И я тебя очень люблю!

«Учат думать и жить в конкуренции»

В числе лауреатов – 7 олимпиадников, победивших на региональном и финальном этапах ВсОШ. Влад Мурзин, географ и биолог, все, что по предметам еще не знает, узнаёт сейчас в Образовательном центре «Сириус». Говорит: очень круто, когда тебя учат думать – это очень серьезный стимул пойти в науку. А когда тебя погружают в среду таких же одаренных, талантливых, всезнающих, ты понимаешь, что такое конкуренция. И это еще больший стимул.

Анна Касперович считает, что для победы в состязаниях по литературе, например, обязательно нужен талант.

Анна Касперович

– Олимпиады – это не школьная программа. Это то, чем ты занимаешься помимо уроков и в свое свободное время, твои собственные наработки, изыскания. Очень здорово, что сейчас есть площадки, где ты можешь развиваться.

«Учитель спросила: «А почему ты не поешь?»

Дарья Кощеева занимается вокалом на базе екатеринбургской гимназии №176, в студии «Камертон».

Дарья Кощеева

– Сначала все, как у всех было: я рисовала, танцевала, занималась спортом. Это кружки, которые, как родители считают, обязательно должны быть в жизни ребенка. А потом мой учитель случайно услышала, как я пою. Удивилась, что до сих пор не занимаюсь вокалом. Я стала ходить в студию. Здесь поняла, что такое настоящая самореализация. Важно, когда взрослые детей слушают, у меня это в буквальном смысле слова получилось. Светлана Михайловна Николаева, спасибо вам огромное!

Профессия будущего

Виктор Ратков – победитель Первенства Свердловской области среди школьников по авиамоделизму – собирает беспилотники под руководством педагога политехнического образования Дворца молодёжи Павла Зубова.

Виктор Ратков

– Это очень актуальная на сегодня тема. По сути, наши дети осваивают профессию будущего, – говорит Павел Зубов.

Илья занимается техническим творчеством с первого класса, так решил папа. К пятому классу нашел «свое» направление, с полной самоотдачей включился в проектную деятельность. Сделал модель самолета для обучения пилотированию новичков в летном деле.

«Пожать руку губернатору – по ощущениям, как в «Артек» съездить»

Лауреаты премии, которые окончили школу в этом году, почти все поступили в педагогические вузы. Профиль выбрали – дополнительное образование.

– Просто потому, что хотим поделиться опытом с другими детьми. Помочь достичь таких же успехов, каких мы достигли. У нас тоже были люди, которые нас поддерживали, – Александр Марамзин, победивший на Региональном этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», собирается учить детей театральному мастерству и никогда не сдаваться. Он четыре раза пытался выиграть «Живую классику», получилось только на пятый.

Александр Марамзин

– В свой последний школьный год оказался в «Артеке». Так вот, пожать руку Евгению Куйвашеву – по ощущениям, все равно, что в «Артек» съездить. Никогда не забудешь точно.

Фото предоставлены Дворцом молодежи.