Как подготовить ребёнка к переходу в 5 класс

Ваш ребенок оставил за плечами уютную начальную школу и вот-вот получит доступ в среднее звено с его новыми правилами и совсем другой, почти взрослой жизнью. Как подготовиться к переходу в 5 класс? В этой статье мы расскажем, как обеспечить ребенку и всей семье мягкий переход в среднее звено школы и хорошее продолжение учебы, и как мы, родители, можем им помочь.

В чем разница?

Мы привыкли к тому, что у школьников есть два сложных периода в жизни, которые требуют концентрации сил детей, родителей и педагогов: это старт и финиш, - адаптация в первом классе и подготовка к экзаменам в последние пару лет школы. Но есть особый скрытый переход, который педагоги тоже называют настоящим кризисным периодом, - это начало среднего звена, 5 класс. Учителя в конце первой четверти даже собирают отдельный педсовет, который посвящен исключительно 5-классникам с их успехами и сложностями, потому что это очень важно – аккуратно адаптировать бывших младшеклассников к новым правилам и требованиям.

Что же меняется в жизни детей:

Вместо одной учительницы-«мамы» появляется целый рой учителей-предметников. Новый классный руководитель, конечно, поможет детям психологически чувствовать себя под крылом и сориентирует их, но в самой учебе им придется приспосабливаться самим: у каждого нового учителя - свой кабинет, свой характер, свой темп речи – и на все это надо настроиться. У учителей могут быть разные требования: по истории хвалят за ответ по учебнику, а по литературе – за самостоятельные мысли, по английскому нужны три тонких тетради, а по природоведению – одна общая.

Ребенок в средней школе как будто «обезличивается» по сравнению с начальной. К нему уже не проявляют такую настойчивую заботу, как раньше, - зато больше требуют. Разные новые учителя мало что знают о нем и его жизни (и не стремятся узнать) – зато появляется больше свободы для общения с другими детьми и подростками. Многие дети с удовольствием воспринимают такое положение как доказательство их взросления, даже если им поначалу не очень комфортно в новых условиях.

В начальной школе дети были старшими, самыми взрослыми в компании малышей. Теперь же они становятся самыми младшими и «зелеными» в ряду старшеклассников, на переменах путаются под ногами у «дядей» и «тетей», погружаются совсем в другую атмосферу и другой стиль общения.

Все эти перемены заметно раскачивают психику школьника, они дают как радостные бонусы, так и сложные и печальные переживания. С одной стороны, дети гордятся своим взрослением и новым этапом в жизни. Ценят шанс «начать все с начала», построить хорошие отношения с новыми учителями (особенно если в начальной школе это было непросто), найти новых друзей и улучшить связь с прежними приятелями. С готовностью хватаются за новые формы преподавания, новые предметы и учебники, новые возможности.

Но с другой стороны, детям сложно, особенно в первые недели учебы. Они путаются в требованиях по разным предметам, в кабинетах и учителях. Чувствуют себя забытыми и обиженными, если их ожидания не оправдываются, если они не могут добиться успеха и просто не успевают запомнить, записать и выполнить все необходимое. У некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, наоборот, шалеют от нахлынувшей свободы, бегают по школе, исследуют тайные уголки и задирают старшеклассников. Даже в кабинет своей первой учительницы с ее новым «выводком» пятиклашки приходят с разными целями: кто-то хочет снова оказаться в знакомом и милом месте, где о тебе думают и заботятся, а кто-то хочет показать себя как независимого и «старшего», который теперь может бравировать перед малышами.

Детство кончилось

Переход в среднюю школу обычно совпадает с физиологическим завершением детства: дети растут, меняются и превращаются в странных подростков. Все это делает адаптацию пятиклассников еще загадочнее и краше. Сложности вызывает рост тела, гормональные бури, несбалансированность разных систем организма, эмоциональная неустойчивость. А психологически подростковый старт связан с чувством взрослости и собственной важности.

У подростка появляется чувство самостоятельности: «Я могу!» (иногда зашкаливающее). Та уютная гармония личности и отношений, которая выстроилась к 8-9 годам, начинает со стоном рушиться. Детке очень хочется заново обрести себя, показать всем вокруг себя – нового, могучего и прекрасного. Этот путь непрост, сначала он порождает желание отдалиться от всего привычного и от всех, кто раньше оказывал на ребенка влияние.

Внешне это отдаление часто проявляется в негативизме – желании отрицать и противиться всему, что «навязывается» ребенку, любым предложениям, суждениям и чувствам взрослых (чтобы не «затоптали» ростки новой подростковой жизни). Но негативизм – это еще и начало поиска своей уникальности, собственного Я, и в этом его положительный смысл. В этом возрасте дети особенно хорошо понимают важность доверительных отношений и уважения к себе, начинают разбираться в последствиях своего и чужого поведения. Они начинают гораздо больше ценить отношения с другими детьми, с которыми можно быть на равных и которые ничего не могут навязать, в отличие от взрослых.

Психологи говорят, что именно из-за ценности отношений со сверстниками у младших подростков происходит замена ведущей деятельности. В младшей школе ведущей была учебная деятельность: детям нравилось именно учиться, разбирать новое, они с позитивом относились к самой учебе. В средней школе начинается новенькое: деятельность общения становится главной, - и это меняет приоритеты. То есть, подросткам по-прежнему нравится узнавать новое, но способности будут развиваться только там, где учеба подкрепляется положительными эмоциями, положительным обменом мнениями с одноклассниками и учителями, где есть успех, одобрение и уважение. Иными словами, хорошо учиться ребенок будет там, где он может быть крутышкой. Если самооценка и внешняя оценка не совпадают: когда сам для себя я принц и гигант, а для учителей - лентяй и скандалист, - это может не только усиливать негативизм, но и вести к внутреннему дискомфорту и конфликтам. А высокие оценки стимулируют дальнейший рост. И это нужно учитывать, настраивая ребенка на хорошую учебу и разрешая конфликты с учителями.

И еще немного физиологии, чтобы помнить: в 11-12 лет у подростков снижается выносливость, они быстро утомляются, снижается скорость оперативного мышления, ухудшается умственная работоспособность. Все это кратковременные явления, они не означают, что ребенок испортился, стал ленив, слаб или приобрел плохой характер. Просто в настоящее время он по объективным причинам не может хорошо себя контролировать и управлять собой. Очень важно в этот период жизни не предъявлять к детям завышенных требований, а спокойно и уважительно относиться к тому, что успехов стало меньше, чем в 10 лет.

Что мы можем наблюдать в начале 5 класса?

Итак, наши «начинающие подростки» с зарождающимся негативизмом, жаждой общения и самоутверждения приходят в 5 класс. Обычно адаптация к новой школьной жизни занимает у детей 2-4 недели, но может и затянуться на 2-3 месяца, а то и дольше. Часто дети в это время:

становятся неуравновешенными: плаксивыми, капризными или возбужденными и агрессивными;

иногда – наоборот, делаются заторможенными и вялыми;

быстрее устают и больше спят;

теряют аппетит или, наоборот, налегают на вкусняшки;

возвращаются к старым детским книгам и играм;

могут захандрить или заболеть.

Чтобы смягчить им привыкание и настроить на хорошую волну, заложить базу для дальнейшей успешной учебы и хорошего общения, можно немного помочь детям, это точно в наших силах.

Рекомендации родителям

Обеспечьте дома стабильную и комфортную обстановку. Ребенок должен знать, что хоть где-то все осталось по-прежнему - и по-прежнему хорошо. Постарайтесь отложить поездки или ремонт, перемены в жизни семьи. Готовьте любимые блюда, занимайтесь привычными делами, ходите вместе в кино и на прогулки. Как будто в какой-то части вашей жизни совершенно не важно, что есть школа с ее пятым классом и адаптационным периодом.

Позаботьтесь о правильном сне, прогулках, спорте, витаминах. Физическая активность хорошо влияет на самочувствие и состояние организма, кислород во время прогулок по парку приводит мозг в чувство. Следите за позой ребенка за письменным и обеденным столом, повесьте лампочки во всех углах, где детка пристраивается читать.

Расспрашивайте ребенка о его школьных делах. Причем, дежурных вопросов будет мало: «Как в школе?» - «Все хорошо», - «Ага». Разговаривайте с ребенком о школе внимательно, запоминайте новые имена, события, детали, используйте их для того, чтобы в другой раз начать разговор о школе, находите время для этого. Так, с одной стороны, у вас будет более-менее полная картина того, что происходит с ребенком, а с другой стороны, детка сможет разделить груз переживаний с вами, и ему будет легче.

Регулярно разговаривайте с классным руководителем и другими учителями об учебе ребенка и его поведении. Если вы чувствуете непорядок – без колебаний поговорите с учителем. Вы сможете дать ему какую-то информацию, которая облегчит школьную жизнь ребенка, а для себя проясните такие моменты, которые не может донести до вас сын или дочка. Может быть, он просто все время забывает тетради, и вам придется за ним последить. А может, у детки провал по каким-то разделам в математике или русскому языку, - и вы поможете ему восстановить пробелы.

Придется вникнуть в программу и требования учителей по разным предметам. Хотя бы просто помочь ребенку отметить эти требования – на листочке, который прикнопим к стене перед письменным столом: «Русский язык – каждую неделю сдавать правила, брать с собой тетрадь для словаря. Обществознание – общая тетрадь, план презентаций…».

Помогите ребенку разобраться в новых терминах. Часто именно непонимание или неправильное понимание новых понятий, которые встречаются в учебниках или рассказах учителей, ведет к провалам в учебе. Научите ребенка лезть в словарь или гугл, чтобы все прояснять.

Знайте дисциплинарные правила, установленные в школе, и помогите ребенку выполнять их. Что подходит под формат школьной формы, а что нет. Какие прически разрешаются. Во сколько нужно быть в школе и что бывает за опоздания. Когда нужно покинуть школу.

В первые недели помогайте ребенку выполнять домашние задания. Но не делайте их за него. Договоритесь с ребенком о специальном времени, когда он должен выполнять задания, последите за выполнением договоренностей. Помогите решить задачу или найти материал к докладу, но постарайтесь не брать на себя слишком много ответственности – ребенок должен учиться сам.

Будьте терпеливы, дайте ребенку время на осознание нового. Внушайте положительное: все наладится, у ребенка все получится, если он немного постарается, он молодец и умничка. Давайте ребенку отдых от любых внушений и побуждений, чтобы он мог побыть таким, какой он есть. Верьте в своего ребенка и любите его!

И последний совет – хвалите и обнимайте ребенка с самого утра, до первого урока, улыбайтесь ему. Это хороший заряд на весь школьный день!