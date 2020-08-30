Что приготовить школьнику на завтрак

В нашем материале расскажем, чем накормить утром школьника. Рецепты здоровых и вкусных завтраков, на приготовление которых потребуется не более 10-20 минут.

Завтраки школьников стали проблемой для матерей после свержения царства круп и кефира. Счастливы те семьи, где дети едят каши или творог на завтрак даже при подъеме в 6-7 утра. У них и вопросов нет, что предложить школьнику в режиме суматохи, когда мать одной рукой включает духовку, а другой красит ресницы. Мы собрали в статье рецепты для тех родителей, у кого нет времени на придумывание идей, а при чтении чужих историй об украшении свежевыпеченного хлеба ломтиками сёмги, бурратой и яйцами-пашот им хочется выключить интернет навсегда. Семьи бывают разные, дети – тоже разные, всем угодить невозможно, но вот вам копилка идей от форумчан и не только!

Классический завтрак

Здесь собраны рецепты, о которых некоторые мамы мечтают со вздохом – вот бы кто-то это ел. Тогда они тоже могли бы равнодушно бросить в разговоре: «не понимаю, зачем травить детей булками!». Творог, крупы, йогурты и блюда из яиц в нашей стране являются самыми популярными завтраками. Приведенные ниже рецепты требуют времени, мы не стали брать варианты от капитана Очевидность, вроде свежего творога с ягодами. И, конечно, эталонам ПП рецепты не отвечают – это просто здоровые завтраки без подсчета КБЖУ.

Творожная запеканка в формочках

Творог – 250 г (не крупяной, или протрите его), 1 яйцо, сахар по вкусу, 1 ст.ложка манки. Ванилин, корица, коксовая стружка, лимонная цедра - по желанию.

Смешайте творог с яйцом, добавьте сухие продукты. Можно взбить блендером для нежности. Заполните массой силиконовые/керамические формочки (не до верха). Выпекайте примерно полчаса при температуре 180.

Овсяноблин

2 яйца, 6 ст. ложек «геркулеса», 6 ст. ложек молока, щепотка соли.

Овсяные хлопья заливают горячим молоком или водой, оставляют на 5-10 минут. Затем, когда масса чуть остыла, вбивают яйца. Второй вариант без замачивания: хлопья нужно смолоть, но не до порошка, потом размешать с яйцами и молоком. Данное количество смеси рассчитано на два блина. На горячей сковороде обжаривают блин с двух сторон 3-5 минут с маслом или без. Важно не передержать его. Пока блин не остыл, добавляют начинки: банан, сыр, красную рыбу, даже шоколад – это на ваше усмотрение, после чего блин можно завернуть уголком или трубочкой.

Блины с овсяными хлопьями

Альтернатива овсяноблину. Замешайте блины по привычному рецепту (например, 1 ст.молока, 1 яйцо, мука, вода), но количество муки разделите пополам с овсяными хлопьями. Используйте блендер. Или не используйте, тогда хлопья заставят блины похрустывать. В блины с хлопьями можно добавить щепотку соды, чтобы они не были жесткими, а для ее погашения влить в тесто 1.ст.ложку лимонного сока, кефира. Если вы обычно добавляете в тесто кипяток – это не тот случай, овсянка в нём запарится и превратит тесто в клейстер.

Творожные блины

2 яйца, 200 г творога (однородного), 1,5 ст.молока, 1 ст.ложка масла, 1 ст.муки, сахар, соль.

Слегка взбить яйца с сахаром, добавить творог, растереть толкушкой для пюре. Добавить молоко и размешать, затем смешать с мукой. Влить масло и оставить на 20 минут. Выпекать на среднем огне. Тесто можно приготовить с вечера, тогда утром его потребуется немного развести молоком.

Омлет в чашке №1

3 яйца, 100 мл молока, соль.

Для омлета подойдет чашка типа супницы. Яйца вилкой взбиваем с молоком, добавляем по желанию помидор кусочками, сыр, зелень. В это время растопите немного сливочного масла в кружке или смажьте ее растительным. Готовим омлет в мультиварке в течение 5 минут на самой высокой мощности.

Омлет в чашке №2

2 яйца, 2 ст.ложки сметаны, соль.

Взбейте яйца со сметаной прямо в кружке, предварительно смазанной маслом. Готовьте в мультиварке 3-4 минуты на высокой мощности.

Сырники с овсяными хлопьями

На 100 г творога: 1-2 ст.ложки муки, 2 ст.ложки овсяных хлопьев, масло, 1 яйцо, сахар и соль.

Все ингредиенты перемешать. Если использовать блендер, масса будет воздушной и нежной. Обжарить под крышкой до готовности.

Морковные оладьи

Крупная морковь, 1 яйцо, 2 ст.ложки молока, щепотка соды, 4 ст.ложки муки, 1 ст.ложка сахара, соль.

Морковь натереть на мелкой терке, перемешать с остальными ингредиентами. Выкладывайте по ложке смеси на разогретую с маслом сковороду, жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.

Что положить в ланч-бокс школьнику Факт первый — не всем детям нравится школьная еда. Факт второй — среди детей полно приверед, малоежек, а также тех, кто на спецдиете. Факт третий — питаться все равно нужно. Если все это про ваших школьников — читаем дальше.

Обед на завтрак

Нормальным завтраком для школьника будет обед, если ребенок предпочёл бы его. Есть такие люди. Отварной рис, бэби-картофель, макароны из твердых сортов, фрикадельки и вареная курица, даже борщ – здоровая домашняя еда. Любой гарнир будет выглядеть привлекательно, если его украсить: добавить к рису листочки петрушки, консервированные горошек и кукурузу, вареные перепелиные яйца.

Бутерброд – друг непроснувшегося человека

Ребенку с утра можно предложить хлеб с мясом: с куриной грудкой или индейкой. Три капли горчицы на хлеб, легкая сметана, лист салата и мясо – суровый, сытный завтрак. Многим детям нравится солёный творог на хлебе с добавлением свежих/маринованных огурцов, зелени. Также на хлеб можно положить омлет. Если ваш ребенок не любит «мешанину» на завтрак, вроде запеканок, каш с фруктами, и т.д. – возможно, ваш выход это простая еда: хлеб с мясом, хлеб с яичницей сверху. Если ребенок – привереда, часто ситуацию спасает упрощение, а не усложнение проблемы. Убрать соусы, заливки, зелень и сыр, полезные бактерии, мысли о неправильном воспитании и проч. Сосредоточиться на варианте «полевой завтрак для косаря».

Достать и разогреть

- Очень удобно с утра разогревать готовые блюда, если времени у вас хватает только на окрик «подъём!» Это вареники с разнообразной начинкой, замороженные блины, оладьи и сырники.

- Также с утра можно достать из холодильника, чтобы не был холодным, десерт из овсянки. Рецепт от нашей форумчанки (ник Иноходка):

1. Шоколадно-банановый. Баночка йогурта, сахар или мед, пара ложек молока, пара ложек овсяных хлопьев, какао по вкусу, банан кусочками. Смешивается в симпатичной стеклянной посудине (чтобы выглядело аппетитнее) с крышкой. Ставится с вечера в холодильник.

2. Яблоко-корица: все то же самое с тертыми или порезанными яблоками и корицей.

3. Свои варианты с фруктами или ягодами.

Чтобы всё завертелось

Домашняя шаурма

Этот вариант завтрака претендует на здоровое питание, если не придираться к лавашу. Смотря, что вы кладёте внутрь. Смазываем лаваш (тортилью) нежирной сметаной или натуральным йогуртом, выкладываем помидоры, пекинскую капусту, зелень, приготовленное с вечера мясо: отварную индейку, курицу. Подойдут и фрикадельки, а также сыр по вкусу ребенка, белый или твердый. Сворачиваем конвертом или «шаурмой», обжариваем с двух сторон на сковороде.

Сэндвичи

Их тоже можно максимально приблизить к ЗОЖ, взяв цельнозерновой хлеб или лепешку. Начинки: тунец+авокадо, индейка или курица+помидор, яичный белок+авокадо+красный лук, творог+огурец+зелень. Соус: оливковое масло+йогурт (нежирная сметана)+лимонный сок. Хлеб для сэндвичей обжаривают с двух сторон на сухой сковороде, но лучше приобрести сэндвичницу (или «Мультипекарь»), в ней сэндвичи готовятся 2-3 минуты.

Как следует заморочиться

Домашние мюсли

«Геркулес» - 200 г, кокосовая стружка, семена подсолнечника и тыквы, лепестки миндаля, цукаты, апельсин 1 шт., кленовый сироп 50 мл.

Смешайте овсяные хлопья с семечками и кокосовой стружкой. Добавьте сироп и сок апельсина. Выложите хлопья на застеленный фольгой противень. Запекайте в духовке 20-25 минут при 150 градусах. Остудите, добавьте орехи и цукаты. Переложите в емкость и плотно закройте.

Многослойный творожный мусс

100 г творога, 2 ст.ложки йогурта, 1 банан, 1 киви, 2 ст.ложки мюсли, 1 ст.ложка цитрусового сока.

Йогурт, творог и банан отправить в блендер. Киви отдельно смешать блендером с соком цитруса. В высокий и широкий стакан выложить слой творожного мусса. Посыпать мюсли. Чередуйте слои на свой вкус, а фрукты могут быть любыми.

Что-нибудь разжарим!

Универсальное блюдо с народным названием «разжарка» было символом советского времени и осталось горячо любимым до сих пор. Хочется вкусно поесть – нарежь всё, что завалялось в холодильнике, выложи на сковородку, залей молочно-сырной смесью и готовь под крышкой. Если нет времени и сил на изобретение изысканного завтрака, что-нибудь разжарьте! С вечера заготовьте отварные овощи кусочками, а утром залейте их омлетной смесью. Тяжелая артиллерия: добавляем сосиски, ветчину, сыр.

Используйте мультиварку для блюд из яиц – не придется следить за ними. Яйца или омлет на режим «выпечка» - и занимайтесь своими делами 10-20 минут. Плюсом можно добавить в смесь овощи, сыр, зелень.

Гренки с яйцом

Рецепт также родом из СССР. Хлеб нарезаем, обжариваем на сухой сковороде, затем макаем каждый кусочек в яичную (яично-молочную) смесь и еще раз быстро обжариваем на большом огне. Можно сократить рецепт – сразу обмакивать и жарить.

Яичница с индейкой

2 яйца, 150 г отварной индейки (курицы), 1 помидор, 50 г стручковой фасоли или брокколи, соль и зелень.

Слегка обжарить мясо с овощами, добавить помидоры, яйца, накрыть крышкой и довести на медленном огне до готовности.

Шакшука

Оливковое масло, половинка лука, 3 яйца, 4 помидора, зубчик чеснока, 1 болгарский перец; соль, сахар, перец, зира, зелень – по вкусу.

Кольца лука пассеруем в масле, добавляем нарубленный чеснок. Далее забрасываем перец, минут через 5 – кусочки помидоров. Томим блюдо 5 минут, после чего солим и перчим. В середину осторожно вбиваем по одному яйцу. Накрываем крышкой и готовим около 10 минут.

Испанский омлет от Юлии Высоцкой

Картошку отварить, нарезать тонкими ломтиками, обжарить в оливковом масле, добавить кусочки помидора без шкурки и залить яйцами. Взбитыми с солью и перцем. Посыпать тертым сыром. Довести под крышкой до готовности.

