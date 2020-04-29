Дистанционное обучение в школе - сегодня главная проблема и головная боль родителей, детей и педагогов. Дистанционная учеба школьников за эти недели показала, что к такому способу организации учебного процесса не готов никто - ни школа, ни школьники. Но, к сожалению, вариантов нет: обучение на дистанте сегодня единственная альтернатива. Вопросов про дистанционное обучение множество: к организации дистанционного обучения, об отметках, которые ставятся на дистанте, о том, кто отвечает за проблемы, которые возникли у школьников и родителей во время дистанционного обучения. Мы пригласили ответить на них учителя, который сегодня вместе со всеми испытывает трудности нового формата школьного обучения.

1. Планируется ли возвращение детей в школы до конца учебного года, если ограничения будут сняты 30 апреля?

- Вчера состоялся разговор с директором нашей школы именно на эту тему. Но, судя по всему, ограничительные меры продлевают и на май и, соответственно, дистанционное обучение тоже.

2. Почему нельзя запустить учёбу частично, например: неделю учится одна параллель, неделю другая, всем тяжело: и учителям, и родителям - силы на пределе. Большинство учителей просто переложило все на плечи родителей.

- Отвечу сначала на первую часть вопроса о частичной учёбе по параллелям. Это невозможно по многим причинам. Во-первых в школе 11 параллелей и за неделю ни одна из них не сможет освоить месячную учебную программу, даже если будут учиться с утра до вечера. Во-вторых, по правилам введённого ныне социального дистанцирования, обучать детей нельзя. В классах по 25-30 человек и разместить их на 1,5 метра друг от друга не получится. Ну, и запретить детям близко приближаться друг к другу тоже не получится. Учитель не сможет это контролировать должным образом. Так что ни один директор на это не пойдёт.

Что касается второй части вопроса, о том, что учителя всё переложили на родителей. Это не совсем так. Если раньше ребёнок находился в школе, то контроль за учебным процессом целиком и полностью был на педагоге. Он по звонку начинал и заканчивал урок, следил за дисциплиной и за выполнением заданий. Вот эта функция сейчас и легла на плечи родителей, потому что педагог не может телепортироваться в каждую семью и усадить ребёнка за учебник. Он проводит онлайн урок – родители должны обеспечить присутствие ребёнка перед экраном, как раньше обеспечивали его присутствие в реальной школе. Если присылает видеоуроки или ссылки на них, то родителю нужно помочь показать это ребёнку, если он ещё плохо разбирается в тонкостях работы на компьютере.

Поймите, что никто из учителей не просит вас стать педагогами. Вас просто просят помочь, быть связующим звеном между педагогом и ребёнком.

3. Как можно аттестовать ребенка уже сейчас, чтобы забрать его из школы на каникулы. Второй класс, сели в 8 утра, встали в 7 вечера. У ребенка кровь из носа уже каждый день идет. Кому жаловаться? Куда написать, чтобы это закончилось?

- Во-первых, давайте разберёмся почему второклассник столько времени проводит за уроками. В чём причина? Если это объём заданий, не соответствующий нормам для 2 класса – это одно. Здесь необходимо созвониться с учителем и выяснить, почему за один день ребёнок должен решить 3 номера примеров, 5 задач, 4 упражнения по русскому языку, сделать доклад по окружающему миру и презентацию по физкультуре. У каждого учителя есть календарно-тематическое планирование и поурочные разработки, где прописаны все задания по конкретной теме.

Но если ребёнок не умеет планировать учебное время, то это совсем другая история. Можно сесть за уроки в 8, закончить их в 7 вечера и при этом успеть посмотреть кино, поиграть на компьютере, погулять с собакой и т.д и т.п. Периодически возвращаясь к урокам и доказывать маме, что сидит целый день.

4. Если я отказываюсь от дистанционного обучения по причине безобразной его организации, мы не отправляем домашние задания, я написала заявление об отказе от дистанта, то каким образом школа будет выставлять оценки за 4 четверть и годовые оценки?

- Полагаю, что вас просто не аттестуют за эту четверть, будут вызывать в школу и просить объяснить причину отказа от обучения. Факт безобразной организации вам придётся доказать. А причина, что вам не проводят онлайн уроки, а только дают номера страниц, увы, не сработает. Так как учитель вправе сам выбирать формы и методы обучения.

Отметки

5. Если предмет без отметок (религия, ритмика), то можно по ним не делать ДЗ?

- Я думаю, что вам такие задания дают просто в рекомендательной, а не обязательной форме. Домашнее задание должно быть прописано в Сетевом городе обязательно. При его отсутствии администрация школы делает вывод, что педагог не ведёт никаких уроков, просто отдыхает и с него снимают оплату.

6. Законно ли требование делать домашнее задание по физкультуре, технологии, изо и т.п.? Ребенок и так имеет проблемы со зрением, но делает за компьютером физкультурные доклады. Как сделать, чтобы учитель изменил задания?

- Отвечаю на первую часть вопроса. Требование выполнять домашнее задание по физкультуре – законно. Тем более, что по данным предметам это не домашнее задание, а то, что дети должны делать на уроке в школе. Ну, вот теперь удалённо, но должны.

Что касается именно докладов, то тут надо просто проговорить ситуацию с педагогом и объяснить, что ребёнок лучше сделает гимнастические упражнения, но не будет писать доклад. Я думаю, что учителю физкультуры это понравится гораздо больше, чем скачанный из Интернета реферат.

7. Законно ли требовать выполнение ДЗ день в день к определенному времени?

- Если учителю принципиальна оценка в этот день, то требование придётся исполнить. Например, контрольный тест. Это здесь и сейчас и ограничено по времени.

И ставить 2, если не вовремя прислали?

- С "2" сейчас очень скользкая ситуация. Учителям приходится балансировать между доверием и принципами. Не секрет, что многие дети попросту «забили» на учёбу. Что им должен ставить учитель за не сданный в срок тест? 5-4-3? А теперь представьте ситуацию: Маша реально сделала тест с ошибками и получила заслуженную «3», а её сосед Петя не делал ничего, но у него тоже оценка «3». Справедливо? В любом случае такие вопросы надо решать с учителем, т.к ситуации бывают разные.

Или снижать оценку на балл, а то и на два за верное, но не вовремя высланное задание?

- Здесь я бы тоже послушала педагога, который выбрал для своей работы именно этот «кнут».

8. Имеют ли право сейчас, в таких непривычных стрессовых для всех условиях, ставить двойки и единицы?

- Единица, как оценка, в балльной системе школы отсутствует. Если подобную «красавицу» вы видите в электронном дневнике, то это означает, что работа не сдана. Правила выставления оценок в Сетевом городе вам должны были объяснить классные руководители.

9. Должен ли учитель отправлять ребенку проверенную работу с указанием ошибок? А то поставили 4, значит, есть ошибка, а какая? Значит, ребенок ее повторит снова.

- Обратная связь обязательна! Комментарий может быть любым – письменно пояснить ученику, где ошибка. Сфотографировать исправленный в программе вариант и выслать обратно, записать аудио сообщение. Да, это очень затратный по времени процесс для педагога, но мы ведь всегда проверяли тетради и раньше по несколько часов, сейчас проверка просто в другой форме, но с обратной связью обязательно.

10. Хотелось бы, чтобы предметы изо, технология, физкультуры, музыка были досрочно аттестованы! Второй ин. язык тоже. Нагрузка на детей и родителей сократится. Ну и остальным педагогам немного умерить пыл, а то такого рвения, с таким объемом заданий не наблюдалось не то, что за год, за все года обучения.

- Ещё раз. Если «свернуть» эти предметы сейчас, то учителя останутся без работы и без оплаты. Покажите мне директора, который так легко будет обнулять свои кадры.

Организация обучения на дистанте

11. Объем занятий и домашнего задания кто регламентирует? Каждый учитель сам? Или всё «спускается свыше»? Можно ли этот объем привести к нормам Санпина?

- Давайте исходить из примерной нормы освоения учебного материала в реальной школе. К примеру, 2 класс, урок русского языка. За 40 минут дети успеют выполнить в тетради 2-3 упражнения + обязательная устная работа. При таком объёме на уроке, на дом учитель имеет право задать одно упражнение. Вот и считайте – весь этот объём, т.е. 3-4 упражнения ребёнок выполняет на дистанте дома. И ещё раз – это не домашнее задание, как таковое. Это полная учебная работа ребёнка.

12. Почему на сайте школы не прописывают способы взаимодействия учитель-ребенок-родитель? Требования у всех разные. Кому в вотсап, кому в эл.почту, кому на Гугл диск, кому ВКонтакте, кому ещё куда...Как получить обратную связь от учителя?

- Единых требований нет и быть не может. Каждый учитель сам выбирает формы и методы обучения детей. Это право прописано в его должностной инструкции. В реальной школе также - один учитель предпочитает только работу с учебником, а другой вовлекает детей в интерактив с помощью технических средств обучения. Вы же понимаете, что у учителей разные категории не за красивые глаза, а за педагогическое мастерство.

13. 8 класс - в зуме уроки ведет только учитель русского и литературы, остальные не сочли нужным. Нормально это? Как повлиять можно?

- См. ответ выше.

14. Видеоуроков нет и не планируются, 4 класс. Фактически получилось самообразование с выполнением домашнего задания. Но это никак не дистанционное обучение, детей не учат! Вопрос: обязаны ли учителя проводить онлайн-уроки? И вообще – как-то объяснять новый материал, а не давать его на изучение самостоятельно?

- Учитель обязан объяснить новый материал детям. Это его функция, а не родителей. А вот каким путём он это сделает, насколько это будет эффективно целиком и полностью зависит от его компетенции. Если педагог всегда качественно и интересно вёл уроки, использовал всевозможные ИКТ технологии, то и на дистанционном обучении он будет делать то же самое. Инертный или далёкий от технологий педагог не станет в одно мгновение гуру дистанта. Он работает так, как умеет. Но объяснить детям новый материал он должен – хотя бы на листочке нарисовать и выслать всем это объяснение.

15. Учитель выбрал платформу РЭШ. Зайти невозможно! Из всего класса за неделю смогли пробиться к заданию 6 человек, но! Никто не собирается менять условие игры! Однако, оценки за это задание идут в журнал! Как влиять на учителя? Альтернативы она не дает.

- Альтернативы есть всегда. Другое дело, что её кому-то лень искать.

16. Задания повышенной сложности делают в основном родители! Давали бы хоть какой-то минимум, понятный детям и на основании тех знаний, которые положены этими учителями в основу, а то дети изложение еле пишут, а им анализ стихотворений и сочинения задают в один день, плюс по русскому несколько упражнений по новой теме, которую учитель дал на самостоятельное изучение, помимо этого учителя ещё, как минимум, три учителя в тот же день со своими заданиями и у каждого свои требования, часто творческий подход. При этом никаких материалов не дают, но сроки требуют соблюдать! Как это можно изменить?

- Я считаю, что в данной ситуации задача всех учителей - дать базу. Всем! Кто посмекалистее, тем можно давать и повышенный уровень, но исключительно на добровольной основе. Это для развития тех детей, которые на шаг впереди остальных и учителю тоже не хочется терять этих «звёздочек».

Оценка работы учителей

17. У нас замечательный учитель, все процессы выстроены грамотно. Но это заслуга именно нашего учителя!!! Как-то будут мотивированы дополнительно и поощрены такие учителя?

- Если вы хотите поблагодарить своего учителя, не стесняйтесь и лично ему об этом писать и говорить. Это очень поддержит и вдохновит педагога! А если вы хотите, чтобы и администрация знала в лицо своих героев, то можно написать на электронную почту школы благодарность педагогу. Можно даже красиво это оформить. Директор потом распечатает эту благодарность и торжественно вручит учителю на педсовете.

18. Как и куда писать благодарности за организацию процесса? Чтобы отметили и педагогов и директора?

- Сайт школы, Управление образования, Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

19. По какому принципу начисляются зарплаты педагогам в дистанционной период. Какими документами регламентированы изменения и на основании чего?

- Оплата педагогов соответствует тарификации, которая проходит в сентябре и распространяется на весь учебный год. С педагогом заключается дополнительное соглашение, где прописываются все суммы. Все изменения только с согласия педагога и составление нового допсоглашения.

Финансовые вопросы

20. Будет ли дотация на питание по потере кормильца ребенку, и какая? Школа не знает.

- Этот вопрос не в компетенции образовательного учреждения.

21. Компенсация питания. Почему только малообеспеченным положена?

- Этот вопрос нужно задавать в Комитет по социальной политике Свердловской области, но не директору.

22. В новостях рапортуют про выданные планшеты, никого не знаю, кому выдали. А вот детей, занимающихся с маленьких телефончиков или с одним компом на всю семью, включая работающих удаленно родителей, много. Как получить планшет?

- Всё зависит от финансовых возможностей и технического оснащения школы. Есть такое в наличии – выдадут, если нет, то и средств на покупку у школы тоже нет.

Итоги работы на дистанте

23. Министерство образования от родителей будет собирать реальную обратную связь о том, как был организован процесс, какие достигнуты результаты и пр. С точки зрения родителей: сколько усилий и времени на это потрачено. Какими конкретно способами и методами? Или отчитаются сами за всех без привлечения обратной связи?

- Я, как учитель, не питаю иллюзий, что статистические данные по итогам дистанционного обучения будут отражать действительность. Вскрылись огромные проблемы – никто не готов к дистанту, ни один участник образовательного процесса. Нет единой системы, нет обученных учителей, нет технического обеспечения этого процесса. Но на бумаге всё будет красиво – мы попробовали и, о чудо! у нас что-то получилось. Какой ценой, никто спрашивать не будет.

24. Будет ли собираться статистика успеваемости по школам на время дистанта? И если большинство школьников скатятся на тройки, это будет как-то учтено? Кто-то ответит за это?

- Ой, вот тут я вас успокою! Уже сейчас все «двоечники» мгновенно стали «отличниками». Дети с ОВЗ, которые учились по адаптированным программам еле-еле, вдруг чудесным образом блестяще освоили традиционную программу. Чудеса дистанта? Нет, это магия ГДЗ и волшебство родителей.

25. Что думают по этому поводу психологи?

- Психологи после дистанта ждут наплыва желающих решить вскрывшиеся проблемы. Работы у них будет очень много!

Фото: globallookpress.com