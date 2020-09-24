Что такое синдром отличника и нужно ли требовать от ребенка отличной учебы

Нужно ли ребёнку быть отличником? Всегда ли это хорошо? Что такое комплекс отличника, по каким особенностям можно выявить этот синдром, какие типы отличников встречаются и как помочь ребенку-отличнику.

Считается, что быть отличником – это хорошо. Вот только дети-отличники зачастую не выглядят счастливыми, а комплекс отличника, сформированный в детстве, сопровождает человека всю жизнь.

Комплекс отличника

Люди с комплексом отличника встречаются очень часто. Их легко узнать по совокупности отличительных особенностей:

Перфекционизм : все, что они делают, должно быть сделано идеально.

: все, что они делают, должно быть сделано идеально. Гиперответственность : человек берет на себя ответственность во всех сферах жизни, считая, что кроме него это некому сделать.

: человек берет на себя ответственность во всех сферах жизни, считая, что кроме него это некому сделать. Неумение проигрывать : люди тяжело переживают чужие победы, а собственные неудачи могут вызвать депрессию.

: люди тяжело переживают чужие победы, а собственные неудачи могут вызвать депрессию. Зависимость от мнения окружающих : каждый шаг должен быть признан и оценен положительно, иначе возникает ощущение неправильности действий.

: каждый шаг должен быть признан и оценен положительно, иначе возникает ощущение неправильности действий. Болезненное отношение к критике : нормой для отличников являются только высокие оценки, все остальное приравнивается к неудовлетворительным оценкам и вызывает подавленное состояние.

: нормой для отличников являются только высокие оценки, все остальное приравнивается к неудовлетворительным оценкам и вызывает подавленное состояние. Боязнь риска : как бы ни было трудно отличнику, ему комфортно в рабочем состоянии с людьми, знающими его статус, и он не может начинать новую деятельность «с нуля».

: как бы ни было трудно отличнику, ему комфортно в рабочем состоянии с людьми, знающими его статус, и он не может начинать новую деятельность «с нуля». Неуверенность в себе и тревожность. Человек постоянно боится, что его труд не будет оценен по достоинству, его не похвалят или сделают замечание.

Несмотря на стремление к успешности, люди с синдромом отличника менее успешны и счастливы, чем те, кто к жизни относится проще.

Корни синдрома отличника тянутся из школьного детства.

Отличник в школе

В начальной школе быть отличником легко: первые успехи основываются на дошкольном образовании и правильной мотивации и не требуют усилий. Со временем легкость в учении исчезает у большинства детей, учеба требует старания и упорства.

Отличники бывают трех типов:

1. Природный отличник – ребенок с хорошо развитыми от природы психическими процессами: памятью, мышлением, воображением. Он быстро «схватывает» учебный материал, творчески подходит ко всем заданиям, обладает хорошей речью. Домашние задания выполняет довольно быстро, пробелы в знаниях ликвидирует сразу. Для природного отличника учеба не вызывает трудностей, а если и возникают проблемы, то он быстро их решает. В школе ребенку легко и интересно.

2. Упорный отличник – ребенок, получающий высокие отметки благодаря своему старанию и упорству. Ребенок часами сидит за домашними заданиями, ходит на факультативные занятия, выполняет дополнительные проекты и – все это только для того, чтобы получить заветную пятерку. Упорный отличник может не выдержать такой нагрузки: нервная система начинает давать сбой. У такого ребенка нет свободного времени, друзей и увлечений.

3. Отличник по желанию родителей. Некоторые родители уверены в том, что их ребенок должен быть отличником. Высокие оценки достигаются любыми способами: репетиторы чуть ли не с начальной школы, выполнение заданий вместо ребенка, давление и жесткий контроль над сыном или дочкой. Отличник поневоле боится плохих оценок, так как за ними стоит жесткая реакция родителей. Школа вызывает тревожность, а в некоторых случаях страх. В погоне за оценками родители часто забывают о самом ребенке.

Ребёнок в итоге получает статус отличника и просто обязан ему соответствовать. У него нет выбора, так как он – пример для одноклассников. Этого требуют родители, учителя или собственные амбиции.

Комплекс отличника появляется, чаще всего, у отличников второго и третьего типа и реже у природных отличников.

Как статус отличника перерастает в синдром

Оценка в школе имеет важное стимулирующее значение – каждый ученик должен стремиться к высоким отметкам. Получение пятерки – гордость для среднего ученика и норма для отличника. Получить пятерку для отличника – ничего не значит, а получить более низкую оценку – позор и порицание. Парадокс: ребенка-отличника не поощряют за высокую успеваемость, а ругают за её отсутствие.

Значит, нужно не просто постоянно выполнять домашние задания, а постоянно чем-то удивлять. Отсутствие оригинальности моментально замечается всеми. И уж совсем непростительно совершить ошибку:

- педагоги высказывают мнение о недостаточной подготовке;

- родители ищут причины в отсутствии старания;

- сверстники радуются ошибкам того, кто учится лучше.

Получается, что отличник – это ребенок, чьи ошибки стоят «дорого». Школьная успеваемость отражается на личностных отношениях в семье и в школе. Просто получать пятерки становится недостаточным, нужно выигрывать конкурсы и олимпиады. Но вскоре окружающие привыкают и к таким победам. От отличника ждут чего-то нового.

Помните правило шахматной королевы из книги «Алиса в зазеркалье»? «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее!»

В жизни бежать быстрее самого себя не всегда получается. Впереди может ждать тупик.

Тупик 1. Человеческие возможности имеют ограничения. Старания часто не приводят к результатам. Появляется неудовлетворенность собой.

Тупик 2. Одна ошибка способна изменить отношения. Вместо поддержки и помощи, ребенок получает насмешки, замечания и порицания. Исправление ошибки не несет изменения отношений. Для ребенка становится приоритетным не сама деятельность, а отношение к ней окружающих.

Тупик 3. Деятельность, выполненная качественно, остается незамеченной. И, напротив, некачественная работа замечается окружающими.

Тупиковые ситуации вызывают нервное напряжение у ребенка, что чревато расстройствами разных типов. Комплекс отличника прочно закрепляется и становится основой личности взрослого человека.

Отличник в жизни

Комплекс отличника взрослого сказывается на всех сферах жизни, вызывая целый ряд проблем:

В личной жизни . Отличник пытается добиться идеальности во всем, стремясь переделать партнера, воспитать детей, сделать совершенное хозяйство. Понятие идеальности у людей не совпадает, поэтому возможны конфликты, появление нервозности и депрессии.

. Отличник пытается добиться идеальности во всем, стремясь переделать партнера, воспитать детей, сделать совершенное хозяйство. Понятие идеальности у людей не совпадает, поэтому возможны конфликты, появление нервозности и депрессии. В работе . Люди с комплексом отличника обычно амбициозные трудоголики, которые ради идеальной работы готовы жертвовать личной жизнью. Они плохо переносят критику, чужие успехи, игнорирование. Их ставят в пример сотрудникам, а сами коллеги не одобряют подобных рвений. Отсутствие постоянного одобрения тяжело переживается.

. Люди с комплексом отличника обычно амбициозные трудоголики, которые ради идеальной работы готовы жертвовать личной жизнью. Они плохо переносят критику, чужие успехи, игнорирование. Их ставят в пример сотрудникам, а сами коллеги не одобряют подобных рвений. Отсутствие постоянного одобрения тяжело переживается. В воспитании детей . Родители с комплексом отличника очень требовательны к собственным детям. Они прикладывают массу усилий, чтобы добиться от детей высоких результатов и очень переживают, если дети их разочаровывают. Дети с сильной психикой могут выражать протесты, а слабые дети приобретают психологические проблемы, включая синдром отличника.

. Родители с комплексом отличника очень требовательны к собственным детям. Они прикладывают массу усилий, чтобы добиться от детей высоких результатов и очень переживают, если дети их разочаровывают. Дети с сильной психикой могут выражать протесты, а слабые дети приобретают психологические проблемы, включая синдром отличника. В общении с людьми. Перфекционисты редко имеют друзей. Они критикуют тех, кто не соответствует идеалу, и конкурируют с равными себе. При этом им требуется постоянное признание, и они не приемлют отрицательных отзывов.

Как видим, комплекс отличника не приносит счастья.

Как помочь ребенку-отличнику

Чтобы стремление к отличной учебе не переросло в синдром отличника, помогите своему ребенку:

1. Поощряйте успехи.

2. Не ругайте детей за ошибки, а учите их исправлять.

3. Не требуйте от ребенка невозможного. Ставьте посильные задачи.

4. Учите детей ценить в людях человеческие качества.

5. Не проецируйте школьную успеваемость на личностные отношения в семье. Любовь к ребенку не должна зависеть от отметок.

6. Берегите здоровье своих детей, не перегружайте его дополнительными занятиями.

И, главное, самое важное на свете – это сам ребенок. Личность ребенка нельзя оценить по пятибалльной системе – она бесценна.

Фото: globallookpress.com