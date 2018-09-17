Всероссийская школьная олимпиада 2018-2019

А ваш ребенок хочет участвовать во Всероссийской школьной олимпиаде? Самое время принять решение, ведь в школах начинается первый этап!

Всероссийская школьная олимпиада - что это и для кого?

Когда родители слышат об очередных проверках знаний, им кажется, что это новомодное веяние, и от детей «опять что-то хотят за деньги». На самом деле школьные олимпиады ведут свою историю с конца XIX века. И советское образование, о котором многие вздыхают, также включало олимпиадные этапы. Им придавали огромное значение. Олимпиады по предметам помогали выявить талантливых школьников из глубинки и из столичных городов на равных.

Они следовали за знаковыми историческими событиями: первый космонавт полетел, все ребята хотят быть космонавтами! – идите на олимпиады по астрономии, физике, математике. В стране научно-технический прогресс, все хотят быть учеными! – добро пожаловать на олимпиады по естественным наукам и информатике. В наше время добавились гуманитарные предметы, экология, физкультура, ОБЖ, иностранные языки, и так далее.

Как узнать о том, что стартует школьный этап ВсОШ? Об этом информирут в школе - классный руководитель и учителя-предметники рассказывают ученикам о расписании школьных этапов по разным предметам, дети принимают решение участвовать или не участвовать. Если до вас не дошла эта информация (ребенок не передал её), обратитесь к классному руководителю, вам сообщат даты и место проведения туров. После этого сами поговорите с ребёнком, узнайте, есть ли у него желание пройти школьный этап.

Кто должен участвовать в олимпиаде? – не только гениальные дети с суперталантами. Если ваш ребенок просто любит учиться, узнавать что-то новое, с малых лет листает энциклопедии и радуется развивающим программам – уговорите его отличиться в школьном этапе. Одно «но»: этого точно должен хотеть сам школьник. А не его родители со своими амбициями.

Невозможно сделать что-то хорошо, если к этому нет интереса. А дети на «отлично» делают только то, что их захватывает, это как игра. Вы не замотивируете ребенка к участию в олимпиадах пафосными фразами о чести школы, о закаленном характере. Расскажите ему, как будет интересно. И неважно, наберет он победные баллы или нет. Зато сколько всего узнает! Проштудирует море научной информации, расширит свои знания и натренирует мозг, как профессиональный спортсмен. Это будет фантастический скачок в развитии и задел на будущее. И одноклассники зауважают.

Те ребята, которые уже участвовали и побеждали во Всероссийской олимпиаде школьников, рассказывают, что им не требовалось блистать знаниями по всем предметам. Зачастую талант в математике помогает нестандартно, но правильно решить задания по физике, информатике. Ребенок должен уметь – и хотеть – нетривиально мыслить. Искать решение не в интернете или в учебниках, а в своей голове, в багаже накопленных знаний, как игрок «Что? Где? Когда?»

Как проходит Всероссийская олимпиада школьников

Всероссийская олимпиада школьников проводится Минобрнауки России ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чаще всего туры олимпиад письменные, но в следующих этапах возможны разные форматы: устные и даже полевые.

Любой школьник 5-11-х классов может на добровольной основе принять участие в открытом школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап. Участие в олимпиаде бесплатное.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддержаны денежными премиями, дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ приглашаются на учебно-тренировочные сборы по 8-и предметам, по которым ежегодно отбираются сборные команды России для их участия в Международных олимпиадах и в Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров.

С чего начать подготовку к участию?

Найдите на специальных сайтах задания школьного этапа прошлых лет со списками необходимой литературы и ссылками на интернет-ресурсы. Узнайте условия проведения ВсОШ в вашем регионе.

Каков главный приз? – поступление в вуз без экзаменов. Высшие учебные заведения сами определяют, каких призеров и по каким предметам они принимают без прохождения экзаменов. Также призеры ВсОШ имеют право на льготы: быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Школьная олимпиада – это то самое образовательное искусство, куда вы мечтали погрузить ребенка, уставшего от скучных школьных предметов. Новые друзья, общение, отсутствие жестких рамок, интеллектуальный скачок, развитие таких навыков как целеустремленность, концентрация и эмоциональный контроль.

Будьте внимательны: если ваш ребенок испытывает трудности в самовыражении, стеснителен – возможно, он пока не готов к конкурсному стрессу. Но не все потеряно для «тихони»: если он любопытен и обожает находить информацию, попробуйте присоединиться к школьному этапу. Порою процесс участия приводит к неожиданным результатам и переменам в личности.

Попросите учителей, чтобы они помогли поддержать ребенка. Конкурсы на проверку знаний – это личностный рост, и при любом исходе это победа!

Интернет-ресурсы о Всероссийской олимпиаде школьников:

Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников: http://минобрнауки.рф/олимпиада/об-олимпиаде

Неофициальный сайт: http://olimpiada.ru/main

Официальный сайт, на котором ежегодно публикуется перечень олимпиад, порядок проведения которых определяется Минобразом: http://www.rsr-olymp.ru

Информация о фестивале «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»: https://екатеринбург.рф/жителям/образование/новости/1288

Дворец молодежи (Екатеринбург) является организатором регионального этапа ВсОШ в Свердловской области: http://dm-centre.ru/rosolymp

Сайт олимпиады «Русский медвежонок»: http://www.rm.kirov.ru

Сайт олимпиады по математике «Кенгуру»: http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru