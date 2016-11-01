Репетитор. Как найти и выбрать репетитора

В нашей статье - советы по подбору репетитора, подходящего для решения именно ваших задач, а также рекомендации по взаимодействию родителей и репетиторов.

«Нам учитель сказал, что нужны дополнительные занятия, так мы отстаём от других учеников…» - такую новость мне сообщила подруга по поводу успеваемости своего сына-второклассника. Им было чуть легче, чем обычно другим семьям в такой ситуации, ибо искать кандидатуру не пришлось, а с ними сразу поделились контактами «хорошего, проверенного» педагога. Однако им все-равно нужно было определить, насколько приемлем был предложенный вариант. В жизни моя подруга с мужем далеки как от сферы преподавания, так и от предмета, по которому возникли проблемы. Это и стало причиной обращения ко мне, она попросила обозначить главные моменты, на которые нужно обратить внимание при подборе преподавателя.

Почему меня? Ответ очевиден. Я сама преподаватель и одно время подрабатывала репетиторством. По роду своей деятельности я знаю достаточное количество как хороших преподавателей, так и не очень. Точнее выразиться – я знаю, как определить, хорош, профессионален ли учитель в своем деле или нет.

Озвученная просьба всерьез меня озадачила. По мере объяснения, на что нужно будет обратить внимание в конкретном случае с конкретным преподавателем, я поняла, что неважно по какому предмету вы подбираете репетитора, теоретически есть базовые аспекты, на которые в любом случае можно и нужно обратить внимание, чтобы не выкидывать на ветер свои деньги.

Перед тем, как я перейду к основной части, хотелось бы сразу заметить, что все изложенное в данном материале – это сугубо мое мнение, основанное на многолетнем опыте и наблюдениях, но я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Моей целью является лишь попытка облегчить задачу родителям, которые столкнулись с необходимостью выбрать репетитора.

Как найти и выбрать репетитора

Пользуйтесь рекомендациями

Да-да, самое банальное, но очень важное правило. Поспрашивайте у знакомых или у родителей одноклассников, вполне возможно кто-то поделится контактами «проверенного» человека. Ещё больше вам повезет, если у этого человека найдется время заниматься именно с вами, ведь хорошие специалисты всегда нарасхват.

Определитесь, чего вы хотите от занятий с репетитором.

Точнее сказать, расставьте приоритеты в целях обучения. Вам нужно, чтобы репетитор:

- помогал с домашними заданиями;

- «подтягивал» до уровня других учеников/программы или выше (тут вам нужно обозначить желаемый уровень);

- занимался дополнительно, не затрагивая домашнее задание и школьную программу;

- готовил к экзаменам, поступлению в ВУЗ, получению гранта;

- учил пользоваться знаниями в предмете в реальной (не учебной) жизни (да, это тоже может быть целью);

- и т.д.

Цели, конечно, могут пересекаться, но вам нужно четко понимать, что для вас самое приоритетное направление. Как только вы определились – обязательно озвучьте решение предполагаемому репетитору. Таким образом, вы отчасти облегчите ему задачу в планировании занятия, в выборе материалов, формата занятий и методик преподавания. Вам, в свою очередь, будет легче отслеживать прогресс.

Доверяй, но проверяй

Только без крайностей. Этот пункт будет довольно масштабным.

Как излишнее доверие, так и чрезмерный контроль могут сильно навредить процессу обучения.

Здесь, по-моему, показательней всего будет привести два примера из моей личной практики.

Пример 1.

Девочка, второй класс. С программой по предмету справляется на отлично, но родители считают это недостаточным, хотят нанять хорошего репетитора, чтобы у неё было значительно больше знаний и навыков в предмете. Здесь сработали рекомендации, у меня как раз закончил заниматься ученик, образовалось окно, с этой семьей поделились моими контактами. С мамой встретились два раза, чтобы обсудить детали до начала занятий: все вопросы прояснили, обоих все устраивало.

С первого занятия мама с блокнотом сидит рядом с ребенком и смотрит и ждет, что же дальше будет предлагать репетитор. С ней оговаривалось, конечно, что она сможет при необходимости наблюдать за занятием, но это не то, что я себе представляла как необходимость. Ну ладно, желание клиента, как говорится.

Однако её присутствие смущало не только меня. Девочка боялась даже рот открыть без её разрешения, всё время (на любые взаимодействия со мной) она оглядывалась на маму. В такой обстановке крайне затруднительно установить адекватный контакт с ребенком. Да и такое жуткое недоверие настораживает и отталкивает.

Занятия продлились чуть больше месяца (правда со второй недели мама все-таки иногда выходила из комнаты и давала ребенку обучаться без её надзирательства). По ряду рабочих обстоятельств, спустя месяц занятий, мне пришлось отказаться от «подработки» в некоторые дни, включая дни занятий с этой ученицей. Честно, вопреки пожеланию мамы, я даже не пыталась «подстроиться» и перенести эти часы на другие дни, мне было неприятно заниматься, это знала я, это чувствовала девочка, о моем отношении к такому формату знала мама. Мой отказ облегчил жизнь мне и девочке, но не её маме, за последующие три месяца они сменили ещё 6 репетиторов, а потом вовсе отказались от идеи.

Поймите, проверить умение преподавать и компетентность в предмете можно и другими способами. Не нужно для этого присутствовать при каждом произнесенном слове, не нужно придираться, допрашивать и проверять учителя замысловатыми фразами, например: «По какой методике Вы преподаёте?». Вот честно, «навешать лапши» по поводу методик может почти кто угодно. На деле (просто вопрос этот очень часто встречается) ни в одном предмете не существует какой-то универсальной супер-пупер-мега-эффективной методики. Любой процесс обучения складывается из умения учителя использовать все известные ему методики, знания и навыки в зависимости от потребностей и способностей ученика/учеников. Более подробно о способах оценить работу и компетентность репетитора расскажу после показательного случая №2.

Пример 2.

Снова девочка, седьмой класс, семья только что переехала сюда из Москвы. В школе с предметом (опять-таки) все хорошо, в Москве занималась еще с репетитором два года, чтобы уровень был значительно выше школьного.

Первая встреча с её отцом вселила в меня чувство большой ответственности, т.к. по словам её папы, девочка делала непревзойденные успехи, уровень баснословно высок, репетитор был один из лучших («вообще крутой»), стоили её услуги 1700 за 45 минут. Моя задача – как минимум уровень поддерживать, как максимум сделать из неё юного вундеркинда в предмете.

Ну, хорошо, думаю, бывают очень одаренные дети, даже если будет труднее, зато и в разы интереснее.

Итак, пришел день первого занятия. Вооружившись материалами исключительно заявленного уровня, я все 45 минут пыталась определить реальный уровень знаний. В конце концов, выяснилось, что даже базовые знания у неё «хромают».

Какой разразился скандал, когда я сообщила эту новость её отцу! Нет, к девочке сначала и единого вопроса не было, это я была и плохим специалистом и обманщицей и мошенницей, которая на деньги их развести пыталась. Когда ярость поутихла, и я смогла обосновать свои выводы, крик поднялся на девочку, как она может так мало знать, если два года она индивидуально два раза в неделю занималась с первоклассным специалистом за 1700 (за 1700! это произносилось с особым акцентом) за 45 минут. Напуганная девочка в слезах начала бормотать: «Ну пап, ну я же постоянно тебе говорила, что она почти все время рассказывала мне про шмотки, магазины, солярии, ногти; мы толком и не занимались». Два года. Два года отец не слышал дочь, только потому что свято верил, что за 1700/45мин с ней может заниматься исключительно (и никак по-другому) первоклассный специалист.

Как выяснилось далее, репетитор минут за 10-15 делала с девочкой домашнее задание для школы (что объясняет её успеваемость там), а всё остальное время мило с ней болтала обо всем на свете.

Таким образом, не нужно пускать все на самотек. Вы должны контролировать процесс, не вмешиваясь в него. Если вас настигают сомнения, существует достаточно объективных способов проверить реальные знания ребенка в любом предмете, начиная с разговоров с учителем, заканчивая, например, тестами.

Я обещала вернуться и к способам

Как оценить работу и компетентность репетитора.

* Процесс должен быть увлекательным, не в тягость, это особенно актуально для дошкольников и младших школьников. Если ребенку неинтересно, внимания – 0, результат – 0. Любой адекватный учитель это знает и понимает. Обращайте внимание на настроение ребенка после занятия, спрашивайте его впечатления (эмоции) от самого занятия.

* Задавайте вопросы. Как учителю, так и ребенку. Иногда полезно делать это в присутствии обоих. Вопросы касательно общего впечатления от процесса (как сегодня позанимались?), относительно частностей (что нового узнали, выучили, разобрали?) и так далее. Кардинально разные ответы репетитора и ребенка должны очень насторожить.

Если ребенок чем-то недоволен в поведении репетитора или в способе преподавания, не лишним будет оповестить репетитора (в адекватной форме конечно) об этом, чтобы возможно было занятие сделать максимально комфортным для ребенка.

Также не лишним будет и общаться со школьным учителем, спросить видит ли он улучшения/прогресс у вашего ребенка.

* Перед тем, как нанять репетитора (лучше в личной беседе) поинтересуйтесь, какой у него опыт работы, образование, отношение самого репетитора к предмету. Хорошие учителя свой предмет любят и это чувствуется. Если репетитор сам заинтересован в предмете, любит этот предмет, то такой интерес, скорее всего, будет мотивирующим и для ученика.

Кстати, тут же хочется сказать, что не стоит категорически пренебрегать услугами студентов. Да, шаг рисковый, но вполне возможно, что вам попадется высокомотивированный персонаж. В таком случае, этот репетитор имеет все шансы добиться с вашим ребенком не меньших успехов, чем опытный педагог. Более того, возраст студентов тоже играет большую роль, они как бы «ближе» к детям и иногда интуитивно легче с ними общаются, все им объясняют «на их языке», дети в них чаще видят «своих». Студенты также более экономный вариант, их услуги в среднем стоят в 1.5-2 раза меньше услуг их опытных коллег. Хотя, конечно, и следить за их работой придется внимательней, ибо в их рядах «халявщиков» все-таки больше, чем в рядах преподавателей в возрасте и с опытом.

* Объективно оценивайте знания. Общаясь с преподавателем, ребенком, школьным учителем, опирайтесь на реальную оценку успехов. Не абстрактное «да все нормально» или «он очень слаб», а реальные успехи или неудачи. Например, вот эту тему ребенок усвоил хорошо, о чем говорит вот эта, вот та работа и, например, контрольный срез. Или, по этой теме вот в этих двух-трех вопросах пробелы, нужно еще раз их разобрать. В интернете есть уйма материалов, в частности тестов, которые подразумевают такой вот «срез» знаний, можете ими воспользоваться и потом поделиться результатом и обсудить с репетитором, только будьте в этом случае внимательны, чтобы тест соответствовал уровню и в нем были только пройденные ранее вопросы.

В качестве последнего совета, хотелось бы изложить своего рода «просьбу».

Итак, вы убедились, что нанятый вами репетитор вам нравится и подходит. Пожалуйста, прислушивайтесь к советам и рекомендациям вашего репетитора. Именно вы, так как у большинства детей дисциплинированность выполнения рекомендаций сильно страдает.

Если преподаватель счел нужным высказать ту или иную рекомендацию именно вам (а не ребенку), значит, на то есть причины. В большинстве случаев причины эти довольно банальны:

- ребенок просто ленится и игнорирует эти рекомендации, здесь нужен контроль с вашей стороны,

- ребенок не может самостоятельно выполнить рекомендации, здесь нужна ваша помощь.

Самая распространённая рекомендация, которую игнорировали мои ученики (и их родители) – это самостоятельное выполнение домашнего задания. Поймите, когда ребенок выполняет задание самостоятельно, без посторонних, он самостоятельно сталкивается с материалом и сам пытается в нем разобраться, в этом случае наиболее эффективно и «вскрываются» проблемы и пробелы в знаниях, над которыми нужно работать. В том случае, когда репетитор всё домашнее задание выполняет совместно с учеником или ему помогают старшие, преподавателю остается только догадываться, какой материал усвоен на «отлично», а к какому нужно еще будет вернуться. При такой схеме снижается эффективность обучения, соответственно и затраченного времени, а соответственно и ваших денег.

Всё это я не раз объясняла и ученикам и родителям, прислушивались не многие, а жаль. Жаль, потому что для любого хорошего репетитора, прогресс ученика не менее важен, чем для самого ученика или его родителей. Однако, в таком деле, как получение знаний этот прогресс зависит от многих факторов, которые не под силу контролировать только преподавателю. Не абстрагируйтесь от процесса обучения ребенка, как бы преподаватель ни старался, без участия родителей, без контроля с их стороны, этот процесс может сильно затормозиться и не дать желаемых результатов.

Надеюсь, хотя бы часть изложенной информации будет вам полезна.

Желаю терпения и успехов вам и вашим детям в нелегком пути получения знаний.