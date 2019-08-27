Как приучить начинающего школьника к самостоятельности?

С самостоятельностью не рождаются, ей учатся. И задача родителя вовсе не в том, чтобы постоянно контролировать ребенка. А в том, чтобы развить у него самоконтроль. Мы собрали 8 советов, которые помогут родителям первоклассников и других младших школьников воспитать в своих детях больше самостоятельности и организованности.

(1) Давайте четкие инструкции

Прежде чем что-то потребовать, научите, объясните, покажите. Это только родителям очевидно, что такое аккуратно заправленная постель и собранный портфель. У семилетки об этом весьма туманные представления.

В первую школьную неделю есть смысл показать мастер-класс, комментируя каждый шаг. Берем портфель, всё из него вынимаем, мусор выкидываем, книжки-тетрадки кладем на полку. Открываем дневник, проверяем расписание, готовим всё необходимое на завтрашний день, еще раз сверяем с дневником, затем складываем в портфель. На завтра ребенок может сделать всё то же самое сам, но в присутствии взрослого, проговаривая вслух каждое действие. Скорее всего, уже через неделю он будет справляться с этим делом в одиночку. И вам не придется кричать на чадо за сгнившее среди тетрадей яблоко, а учитель не будет делать замечания за забытый альбом и цветные карандаши.

Аналогично можно разработать план уборки комнаты. Из чего она состоит? Собрать игрушки в ящики, повесить одежду в шкаф, убрать на столе, протереть пыль, пропылесосить и т.д. Эти мелкие дела можно записать или зарисовать в виде списка, с которым ребенок будет сверяться во время уборки.

(2) Учите планировать время

Ко второму классу без умения управлять временем — не обойтись. Ведь у ребенка появляются обязательные домашние задания, а многие дети еще и начинают учиться во вторую смену, и им приходится собираться в школу, когда родителей нет дома.

Обсудите с ребенком, сколько времени нужно на еду, одевание, на то, чтобы решить математику, нарисовать рисунок и т.д. Чтобы проверить его предположения, засеките вместе, сколько реально минут или часов уходит на каждое из этих дел.

Спросите, как ребенок хотел бы организовать свой день. Вместе решите, когда можно запланировать прогулку, развлечения и время на ничегонеделанье. Объясните, что дела и отдых надо чередовать.

Установите некоторые твердые рамки: к которому часу все уроки должны быть выполнены, во сколько нужно ложиться спать. А в остальном старайтесь не вмешиваться. Пусть ребенок сам определяет, что делать вперед, а что потом.

(3) Дайте инструменты для самоконтроля

Расскажите, что взрослые на работе обычно пользуются ежедневниками и планировщиками. Пусть у ребенка тоже будут свои помощники. К примеру, купленное в канцтоварах «Расписание уроков» можно заполнить по-своему. Вот что пишет одна из наших читательниц: «Когда моя дочь была во втором классе, я приучала ее самостоятельно ходить из школы, в кружки и делать уроки без напоминания. В красочные расписания уроков я вписывала такие пункты: в 13:30 — обед, в 14:00 — выходишь в кружок, в 16:00 — полдник и т.д. Расписывала все дела подробно на каждую неделю».

Чтобы ребенок не забыл вовремя поесть, начать одеваться в школу или сесть за уроки, можно завести несколько «тематических» будильников в телефоне.

В специальном календарике ребенок может каждое утро и каждый вечер ставить плюсики, как только почистит зубы. Родителю не нужно проверять этот календарь. Достаточно, чтобы ребенок сам видел, как ему удается следить за гигиеной.

(4) Организуйте удобное питание

Несколько десятилетий назад семилетке вполне могли поручить сварить суп на газовой плите. Не призываю заниматься этим сейчас. Но опыт наших родителей доказывает, что ребенок этого возраста вполне может питаться сам.

Чтобы ему было проще, поддерживайте дома запас полезных перекусов и продуктов, из которых ваш школьник может самостоятельно приготовить себе завтрак.

Чтобы быть уверенным, что чадо нормально питается, можно приготовить еду порционно в контейнерах. И даже наклеить стикеры «Обед», «Полдник».

Научите, как пользоваться микроволновкой и чайником. Через пару дней попросите, чтобы ребенок сам пересказал вам все правила безопасности.

(5) Потренируйте ребенка быстро одеваться

В школе у первоклашек (особенно у тех, кто не ходил в садик) часто возникают трудности из-за того, что они не могут быстро переодеться на физкультуру или на прогулку. Поэтому еще в августе будет полезно поиграть дома в пожарных или солдат, которые должны полностью одеваться за несколько минут. Можно играть и в моделей, которым во время показа мод надо очень быстро менять наряды. Чтобы у детки не было стресса, поучаствуйте в игре сами, изобразите неуклюжего человека, который надел что-нибудь шиворот-навыворот, похохочите вместе.

Пусть ребенок потренируется перед зеркалом, как завязывать шапку и шарф. Убедитесь, что ему под силу справиться со всеми застежками. Откажитесь от водолазок с узким горлом, блузок и сарафанов с молниями и пуговицами на спине (хотя бы в дни физкультуры).

Отработанный навык одевания поможет чувствовать себя увереннее в школе, ведь ребенку не придется обращаться к взрослым за помощью или опаздывать на уроки.

(6) Не берите на себя то, что ребенку уже по силам

Развивайте в себе веру в ребенка и его способность быть самостоятельным. Не ругайте себя за то, что вы не можете что-то проконтролировать. Не расстраивайтесь, если у сына или дочки не вышло с первого раза всё сделать без ошибок. Это нормально. Хвалите себя, когда позволяете своему ребенку быть самостоятельным. Это куда лучше, чем быть родителем-перфекционистом.

Разделите ответственность. У ребенка с самого начала должно быть понимание, что уроки — это его дело, а не мамино, не папино и не бабушкино. Задача родителя — организовать рабочее место, первый раз объяснить технологию («Достаешь дневник, смотришь, что задано, выбираешь, что делать вперед. Если что-то не понял, спрашиваешь у меня. В конце проверяешь, что всё сделал» и т.п.), помочь, если возникли трудности.

Взрослый не должен усаживать ребенка за стол, сидеть рядом, звонить другим родителям и учителям, чтобы выяснить, что задано. Если ребенок не записал задание или пропустил урок, поручите ему самому связаться с одноклассниками. Лучше школьник что-то забудет, чем привыкнет перекладывать ответственность за свои дела на родителей. Чтобы перестать забывать, надо хоть раз столкнуться с негативными последствиями своей невнимательности.

(7) Хвалите ребенка за самостоятельность, а не за идеально выполненное задание

Ребенку не захочется быть самостоятельным, если родители будут постоянно его критиковать. Если начинающий школьник только учится сам делать уроки, есть вероятность, что он ошибется. Если впервые складывает физкультурную форму, очень вероятно, что она помнется. Ну и что?! Подумайте не о сиюминутном результате, а о том, что у ребенка формируется навык самостоятельности, который будет помогать ему всю жизнь.

Если ребенок ошибся, получил замечание или плохую оценку в школе, задача родителя не отругать, а помочь и утешить. Обсудить, что в следующий раз можно сделать по-другому, чтобы получить более успешный результат.

(8) Обращайте внимание на плюсы самостоятельности

Представьте, что ребенок выполнил уроки и прибрал комнату, а потом явившийся с работы родитель начинает всё перепроверять и заставлять переделывать «как следует». Вряд ли у чада прибавиться мотивации быть самостоятельным.

Лучше почаще говорите: «Смотри как здорово, что ты уже можешь сам приготовить завтрак/прибрать комнату/ сделать презентацию. Я тобой горжусь!». «Как здорово, что ты сам сделал все уроки к моему приходу. Теперь мы с тобой можем вместе поиграть». «Как хорошо, что ты сам ответственно собираешь портфель. Мне не приходится совать нос в твои личные вещи. Наверное, это было бы тебе неприятно».

Помните, что чем старше дети, тем сложнее их контролировать. Тренируя самостоятельность в начальной школе, вы избавляете и себя, и ребенка от ненужных проблем в будущем.

