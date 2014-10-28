Наверняка многие мамы и папы знают, что ребенок может получить среднее образования разными способами. Классический вариант – ходить в школу, выполнять домашние задания, писать контрольные и год за годом продвигаться вперед. Нетрадиционный вариант – учиться дома в своем ритме, с учетом своих интересов и особенностей, сдавать аттестации в выбранной школе и точно так же получить документ о среднем образовании. В этой статье мы остановимся на последнем варианте домашнего обучения и расскажем о том, какие интернет-ресурсы помогут организовать учебу и контроль знаний.

Почему дома?

Мы привыкли к тому, что с семи лет ребенок идет в школу, становится частью класса, слушает учителей, выходит отвечать к доске, носит форму, поет в хоре... Школьная жизнь – это целый мир, отдельная реальность, в которой ребенок проводит 9-11 лет своей жизни. Но в последние годы все больше детей выходят из школьной структуры, чтобы учиться дома. Конечно, их очень мало – меньше процента от общего числа детей: сегодня говорится о приблизительно 100 тыс. «домашних» школьников в России, а всего в стране порядка 13 млн. учеников.

Дети и родители выбирают домашнее обучение по самым разным причинам. Кто-то старается создать щадящие условия для некрепкого здоровья – это традиционная причина ухода из школы, до сих пор первая реакция окружающих на домашнее обучение стабильна: «Что случилось? Заболели?» Кто-то хочет заложить почву для развития одаренности ребенка, ведь хорошему спортсмену или тонкому музыканту нужно много тренироваться и репетировать, чтобы расти над собой, а со школьным графиком это не всегда хорошо сочетается. Кто-то живет вместе с ребенком за границей или дауншифтерски – в глухой деревне и предпочитает учиться в дистанционной школе. Есть люди, которые не считают школу чем-то полезным и необходимым для того, чтобы получить образование и сохранить живой интерес к жизни. В общем, у каждой семьи, выбравшей для детей домашнее обучение, свой путь и интерес.

Этот выбор никогда не делается «с бухты-барахты», ведь покидать строй всегда тревожно. Поэтому в интернете можно найти много статей-размышлений, сообществ и форумов, где родители делятся опытом и сомнениями, задают вопросы, обсуждают темы домашнего образования и активно поддерживают друг друга. Приведем здесь несколько ссылок на случай, если и вы задумаетесь о семейном обучении для своих деток:

«Семейное образование» - сайт Игоря Чапковского, первого идеолога и практика семейного образования в России, создателя Центра семейного образования в Москве.

«Свобода в образовании» - сообщество о домашнем обучении в Живом Журнале.

«Семейное образование. Экстернат» - форум на «Сибмаме».

«Семейное обучение» - цикл Елизаветы Колобовой (лучше читать с первого выпуска).

«Домашнее образование в США и Канаде: от экстрима к мейнстриму» - статья психолога Ольги Писарик в «Домашнем ребенке».

«Систему не исправить, она враждебна ребенку» – статья Игоря Чапковского в «Отечественных записках».

«Развенчание мифов о необходимости школы» - статья Ольги Юровской на «Снобе».

Мы не станем никого агитировать за или против школы или семейного обучения, подобная агитация бесполезна, потому что каждая семья выбирает свою нишу и свою образовательную траекторию. Но если вы задумались о домашней учебе, то мы расскажем о существующих возможностях.

Какие формы обучения предполагает закон?

В 19 веке домашнее образование в России казалось вполне обычным процессом, но с 1918 по 1992 годы оно было недоступно нашим гражданам. Закон от 1992 года сделал его возможным, а закон от 2012 года внес последние уточнения в этот вопрос. Учебным заведениям России дана возможность привести свои Уставы в соответствие с новым законом до конца 2015 года, так что некоторые школы могут прийти в смятение: ученики хотят сменить форму обучения, а у них еще ничего не готово. Но практика показывает, что многие школы уже внесли изменения в Уставы.

Итак, если вы решили, что вашему ребенку не обязательно каждый день ходить в школу, то прежде всего нужно разобраться с терминами, чтобы правильно понимать друг друга в разговоре с администрацией. Потому что в обиходной речи и в прессе используются не юридические понятия, а близкие по смыслу выражения: «домашнее обучение», «семейное образование», «обучение на дому». Бывает так, что родители хотят оформить ребенка на семейное обучение, а директор просит справку от медицинской комиссии для оформления ребенка на обучение на дому как больного. В таком случае к ребенку домой приходят учителя и помогают ему заниматься. Но если ребенок, в целом, здоров, то вы можете рассчитывать на две формы домашнего обучения, которые немного отличаются друг от друга.

Семейная форма обучения

При этой форме ребенок выводится из контингента школы – т.е, не числится в классных списках и журналах, школа не получает на него финансирование, личное дело ребенка находится у вас на руках. Таким образом, ребенок как будто находится «посередине нигде» и даже не может получить справку для покупки школьного проездного в транспорте.

Именно поэтому при переходе на эту форму обучения родители обязаны сообщить о своем выборе в органы местного самоуправления (обычно заявление-уведомление принимает Управление образования). Этот пункт не предполагает ни сроков, ни ответственности, и опыт показывает, что обычно это заявление не меняет ничего в жизни ученика и его семьи. Хотя существуют случаи дурных злоупотреблений на местах, когда родителей «неорганизованного» ребенка начинают беспокоить из школы, соцзащиты и полиции, без всяких законных оснований – виной тому незнание закона чиновниками.

«Неприкаянность» ребенка на семейном обучении компенсируется тем, что вы заключаете с произвольно выбранной школой договор об аттестациях: они проходят 1-2 раза в год или по четвертям, зависит от ваших со школой договоренностей. Договор заключается на один год или на весь период получения ребенком среднего образования. Отказать в такой услуге по закону вам не может ни одна школа. Но лучше, конечно же, аттестовываться в дружелюбно настроенной школе, с программой которой вы знакомы и согласны, чтобы избежать глухого противодействия и полюбовно договориться обо всех сложных моментах. И к слову, если вы опасаетесь активности соцзащиты, то письмо-уведомление в органы местного самоуправления можно отправить вместе с копией договора о прикреплении ребенка к школе для прохождения аттестаций.

План аттестаций, список тем для изучения и контрольные вопросы, а также право пользоваться учебниками из школьной библиотеки, - все это вы можете и должны оговорить в договоре. Как правило, школы предлагают свой вариант договора, вы можете ознакомиться с ним и внести изменения. Строго говоря, самые экстремальные радикалы могут сдавать аттестации дважды в школьной жизни: в конце 9 и 11 классов. Но, скорее всего, чиновники будут удивлены, и вам придется доказывать свою правоту с опорой на текст закона и, возможно, поддержку юристов.

По закону ученик имеет право дважды «завалить» годовую аттестацию по предмету. Если он не может сдать аттестацию в третий раз – это указывает на то, что семья не способна предоставить ребенку возможности для образования, а значит, он обязан вернуться в обычное русло и ходить в школу с другими детьми.

Очно-заочная форма обучения

На этой форме обучения вы остаетесь прикрепленными к школе, ребенок записан в школьный журнал, личное дело лежит в школе, а школа получает на него финансирование.

Вы согласуете со школой план посещений, контрольных и аттестаций, пользуетесь школьной библиотекой, получаете консультации у учителей и т.д.

, пользуетесь школьной библиотекой, получаете консультации у учителей и т.д. При этой форме обучения привязка к школе в каком-то смысле крепче, и школа может потребовать у вас посещения определенных занятий, может проверять тетради, по которым ребенок занимается дома, в отличие от семейного обучения, где школа лишь осуществляет итоговую проверку знаний.

Практика показывает, что важнее найти понимание с администрацией школы, заручиться спокойным дружелюбием и получать содействие, а не противодействие школы. Тогда уже становится не так важно, на какой форме учится ребенок. Опять же, удивительно, но факт: разным школам удобно принимать учеников на разные формы обучения, это связано с какими-то внутренними процессами и обычаями школ. Поэтому лучше всего приходить к директору и разговаривать о ваших нуждах и желаниях. Если же почему-либо мирный разговор не удается – придется опираться на букву закона и отстаивать свои права через написание писем и заявлений.

Дистанционные школы и интернет в помощь

Прямо сейчас, пока я пишу эту статью, мой младший сын дистанционно сдает экзамен по математике за третий класс: сидит в паре метров от меня за столом, решает на листочках присланные через его учебный аккаунт задания, веб-камера ведет запись в онлайне. Когда он закончит, я сфотографирую листочки с решениями и отправлю файлы нашему куратору в Экстерн-офисе. Старший сын уже сдал свою математику и обширные презентации-рефераты по музыке и физкультуре, учеба движется, жизнь идет. В рунете с каждым годом появляется все больше не только образовательных ресурсов, но и учреждений, которые готовы взять на себя организацию учебного процесса и проведение аттестаций. Это удобно, хотя бы потому что вам не нужно поддерживать сложную дипломатию с администрацией и приходить в школу для сдачи каждого предмета раз в четверть или полугодие. Неудобство заключается, прежде всего, в том, что для очной сдачи ГИА и ЕГЭ необходимо приехать в тот город, где находится школа, к которой вы прикреплены. Сегодня в России работают несколько дистанционных школ, они платные (но вполне доступные), полностью легальные, заключают со своими учениками все необходимые договоры, ведут документацию и выдают аттестаты.

Школа №277 в Санкт-Петербурге. Принимает на заочную форму обучения, организует промежуточные и итоговые аттестации: очно в школе, по скайпу, в виде письменных тестов, которые потом отправляются по почте, в виде тестов в интернете. Аттестации сдаются дважды в год, по полугодиям. Есть заочная форма обучения с индивидуальным учебным планом: дети изучают школьные предметы по тем пособиям и с той скоростью, которая им удобна (в рамках нормативных сроков), затем сдают аттестацию экстерном, работы проверяются школой до конца учебного года, выставляются оценки.

«Экстерн-офис» Алексея Битнера. Штаб-квартира этого заведения находится в Новосибирске, осуществляется прикрепление к трем школам Новосибирска и одной московской школе на заочную форму обучения, география обещает шириться. После заключения договора ученик получает аккаунт в системе «Экстерн-офиса», поддержку куратора, отлично структурированные учебные материалы и рекомендации по всем предметам, возможность сдавать тесты, готовиться к экзаменам и экзаменоваться по интернету. Предметы можно сдавать досрочно, возможны консультации и репетиторские занятия по скайпу.

«Школа завтрашнего дня» в Москве. Работает по системе Дональда Ховарда, предлагает обязательную для граждан России образовательную программу на русском языке (необходимо очное тестирование в Москве на ГИА и ЕГЭ, выдается аттестат государственного образца) и дополнительную образовательную программу на английском языке (очное присутствие для аттестаций не нужно, выдается аттестат американского образца).

«Телешкола», или интернет-школа «Просвещение». Это первое аккредитованное учреждение, которое начало учить детей дистанционно и выдавать аттестаты, однако не самое популярное. Осуществляет работу по нескольким направлениям, предлагает общеобразовательные и профильные курсы, имеет государственные награды за свою деятельность.

«Домашняя школа» при ресурсе «Интернет-урок». Открыта для учеников 5-11 классов, в дальнейшем обещают открыть начальную школу, в настоящее время прикрепление осуществляется к школе г. Краснодара, в 2014-15 учебном году набор уже закрыт. Предлагает учебные материалы по всем предметам, индивидуальное сопровождение каждого ученика, полную отчетность перед родителями об успехах ребенка.

Домашнее образование и дистанционная учеба – это обычная реальность сегодняшнего дня, а интернет делает ее окончательно доступной. И если вы задумываетесь о том, чтобы учить своих детей в семье, надеемся, что наши ссылки помогут вам разобраться в теме и найти единомышленников!

