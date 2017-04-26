ЕГЭ: все, что нужно о нем знать

Итак, вашему ребенку в этом году предстоит настоящее испытание — сдача ЕГЭ. Вы, наверное, волнуетесь, если не больше, то хотя бы так же, как ваш старшеклассник, ведь это так важно! Вот только разобраться во всем этом очень сложно, дети ничего объяснять не хотят, а официальные сайты тонут в канцеляризмах.

Редакция Tlum.Ru приходит вам на помощь и рассказывает обо всем подробно и поживее, чем Рособрнадзор. Конспектируйте и расскажите детям, если не знают.

— Что такое ЕГЭ? Оно точно нам нужно?

ЕГЭ — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Проще говоря, итоговый экзамен при выпуске из школы. ЕГЭ обязателен к сдаче, не сдав его, ребенок не сможет получить аттестат и поступить в институт.

— Ладно. Придется идти. А сколько предметов нужно сдавать?

Обязательных предметов для сдачи все еще всего два — русский язык и математика. Новых предметов в этом году так и не ввели, это нас ждет только в 2020 году. У ребенка есть возможность выбрать дополнительные предметы по выбору (нужные для поступления). Сдавать можно следующие дисциплины: физика, химия, история, обществознание, информатика, биология, география, литература и иностранные языки. Кроме математики, все предметы оцениваются по стобалльной системе.

— А что не так с математикой?

Дело в том, что ЕГЭ по математике делится на базовый и профильный. Ребенок сам может выбрать, что ему нужно (а может выбрать сдачу предмета в двух вариантах). Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат и иметь возможность поступить в вуз, где математика не является вступительным экзаменом. Оцениваться базовый уровень будет по пятибалльной системе. А экзамен по математике профильного уровня сдают школьники, планирующие поступление в вуз, в котором математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний. И в этом случае экзамен будет оцениваться по стобалльной системе.

— Хорошо, а все получают допуск к ЕГЭ?

Для того, чтобы получить допуск к ЕГЭ, надо:

подать заявление на сдачу ЕГЭ по выбранным предметам (в этом году — до 1 февраля);

получить все годовые оценки по всем учебным предметам в школе не ниже оценки «удовлетворительно», никаких двоек;

сдать итоговое изложение по русскому языку.

— Хорошо, а когда будут эти экзамены? И где?

Расписание ЕГЭ официальное, общее по всей России. Посмотреть его можно на официальном портале ЕГЭ и на сайте Рособрнадзора. Для сдачи ЕГЭ дети отправляются в другую школу, куда именно, школьникам скажут в их учебном заведении ближе к экзаменам. Но далеко ехать не придется — это будет одна из районных школ.

— А что делать, если два ЕГЭ проходят в один день? Как разорваться-то?

Не надо разрываться. Расписание уже известно, для всех таких предметов есть резервные дни. Просто при подаче заявления надо указать ту дату участия в ЕГЭ, которая вам удобна.

— А если мой ребенок инвалид, он может не сдавать ЕГЭ?

Может. Для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена иная форма сдачи — ГВЭ (государственный выпускной экзамен). Он легче, но тут есть свои минусы: он также автоматизирован и не может являться вступительным испытанием в вуз. Его результаты вуз не примет, а назначит новые вступительные испытания, которые могут оказаться как легче, так и сложнее для ученика.

— Ладно, я передумала, пусть лучше сдает ЕГЭ. Ему же обеспечат нужные условия?

Конечно. Во-первых, время экзамена для детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа (и на 30 минут по иностранным языкам). Во-вторых, можно выбрать «спецрассадку», то есть попросить посадить ребенка в аудитории одного. В-третьих, всем детям предоставят нужные технические средства (при необходимости: компьютеры, лупы, звукоусиливающую аппаратуру, бланки со шрифтом Брайля и т. д.). Также дети могут беспрепятственно перемещаться в туалет, прерваться на медицинские процедуры или на перекус. В крайних случаях ЕГЭ проводят и на дому.

— Хорошо, а как вообще это ЕГЭ проходит?

Любой экзамен начинается в 10.00 по местному времени. Опаздывать нежелательно — время вам никто не увеличит и инструктаж не повторит. С собой можно взять: паспорт (обязательно), гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета (тоже обязательно), лекарства и питание (при необходимости), средства обучения и воспитания (по математике линейка; по физике — линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии — непрограммируемый калькулятор; по географии — линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор). Участникам ЕГЭ с ОВЗ — специальные технические средства.

Все остальное сдается при входе в специальное место для хранения вещей.

После проверки документов ребенка проведут на место, менять он его не может. Дальше начинается инструктаж, если что-то не так с комплектом заданий (нарушена целостность упаковки), нужно сказать об этом в этот момент, далее это не будет являться поводом для апелляции. После инструктажа надо открыть пакет, убедиться, что все нужное на месте, текст хорошо пропечатан, бумага не имеет дефектов, задание по русскому, а не по математике и т. д. Все, что нужно проверить, детям расскажут.

Дальше заполняется бланк регистрации, после чего ученик приступает к заданию. После выполнения нужно сложить все листы и отнести экзаменатору. Все, можно идти домой, дожидаться конца экзамена не обязательно.

— А списать можно?

Сложновато. Везде стоят глушилки, мобильная связь недоступна, даже если ребенок пронес с собой телефон. В туалет можно выйти, но под «конвоем», особо много не успеешь прочесть. За шпаргалку, которую увидели, ребенка могут отстранить от ЕГЭ, вывести и не проверять его работу. Кроме того, везде навешаны камеры. Лучше уж подготовиться.

— А когда и как объявят результаты? Что делать, если они мне не понравятся?

Результаты должны стать известны примерно через три дня после сдачи, их передадут в учебное заведение, также их можно будет проверить в интернете. Если количество баллов не устроило вас и вашего ребенка, вы можете подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Это личная встреча с независимыми экспертами, где вы с ребенком сможете посмотреть работу и попытаться доказать, что «Онегина» написал Гоголь. Правда не факт, что получится.

— А понизить балл на апелляции могут?

При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия полностью перепроверяет экзаменационную работу. Так что — да, результат может измениться в любую сторону. И если что, апеллировать апелляцию уже нельзя.

— А какой сейчас проходной балл?

36 баллов по русскому языку и 27 баллов по математике профильного уровня. С остальными минимальными баллами можно ознакомиться в распоряжении Рособрнадзора.

— А если не сдал?

Если ученик не сдал обязательный предмет — он имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки (примерно через две недели). При повторном «провале» — уже только осенью, в специальном центре, и до этого времени аттестат вам не выдадут. Дети могут также пересдать ЕГЭ при получении проходного балла (то есть, чтобы улучшить свой показатель). Если опять не вышло — летом с новой волной выпускников. И так до бесконечности.

Что касается предметов по выбору, если ученик не набрал минимального количества баллов — пересдача только через год.

Источник: Tlum.Ru