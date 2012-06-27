Друзья лета. Как научить ребенка продлить дружбу

Когда дети жалуются на то, что у них совсем нет друзей, они, как правило, имеют в виду школу. Однако не стоит забывать, что во время летних каникул у каждого ребенка случаются знакомства, которые вполне могут перерасти в дружбу. Как помочь школьнику сохранить эти отношения, не допустив их прекращения с началом учебного года?

Хотя и говорят, что первое впечатление обманчиво, тем не менее, большинство детей в силу своей импульсивности и склонности делать поспешные выводы ориентируются именно на него. Получив репутацию «ботаника», «жиртреста» или «ябеды», ребенок никак не может изменить мнение одноклассников о себе. Заводя новые знакомства, школьник получает возможность учесть свои прошлые ошибки, доработать тот образ, который видят сверстники, как-то приукрасить свою биографию и умолчать о досадных оплошностях. Как и у взрослых, в детских отношениях часто возникает «эффект попутчика», когда незнакомому ребенку хочется пожаловаться на жизнь, поделиться сокровенными мечтами и секретами.

С чистого листа

Знакомясь на отдыхе, дети не только подходят друг к другу без предубеждений, но еще и проявляют меньше требований к новому товарищу или подруге. Если во всем дачном поселке есть только один ребенок твоего возраста, уже не так важно, умеет ли он кататься на роликах или какой у него телефон. Удивительно, но, казалось бы, совершенно разные дети, будучи едва знакомыми, могут часами играть вместе, в то время как их отношения со школьными друзьями то и дело омрачают ссоры. Разбиение на «кланы», конкуренция между их лидерами создают очень сложную иерархию, в которой ребенку, неискушенному в подобных политических играх (например, не ходившему в детский сад или интроверту по натуре), обычно достается не самое почетное место.

Другой причиной легкости летних отношений является меньшее давление со стороны взрослых. Дружба с одноклассниками обычно отягощена участием учителей. Ребенку трудно возражать против таких требований, как «Сейчас же помирись с Ивановым!» или «Ну-ка, девочки, примите в игру Наташу!» В результате у детей накапливаются напряжение и недовольство, которые становятся причиной мелких пакостей друг другу, совершаемых исподтишка. «Курортная дружба» находится под меньшим контролем, поэтому представляет собой чистое общение без желания самоутвердиться, кому-то угодить или насолить.

Правила игры

Из-за чего же такие теплые отношения прекращаются с началом учебного года? Почему бы не продолжить общение по телефону или Интернету? К сожалению, все не так просто.

Большинство детей – консерваторы по натуре, и им трудно представить, как можно совместить общение с разными компаниями – например, пригласить на день рождения одноклассников и дачных друзей. Кого-то может останавливать расстояние: ребенок знает, что его не отпустят в гости на другой конец города, а общаться по телефону не так интересно, как с глазу на глаз.

Кто-то боится, что, впустив в свою повседневную жизнь нового знакомого, лишится удачно созданного образа. Тут-то и выяснится, что «самая популярная девчонка в классе» – на самом деле объект для насмешек, а «чемпион города по дзюдо» никогда в жизни не дрался.

Возвращаясь в школьный мир, ученик вновь попадает под влияние привычных стереотипов и может начать стесняться новых друзей. Даже если знакомые по даче или отдыху на море сами проявляют инициативу к общению, школьник ведет себя с ними отчужденно или даже враждебно.

Интересно, что при встрече следующим летом отношения опять налаживаются, как будто дети совершают переход между параллельными мирами.

Еще одна причина непрочности знакомств на каникулах, которая роднит их с курортными романами взрослых, заключается в том, что ребенок изначально не воспринимает их всерьез и относится как к временному явлению. Особенно это характерно для детей, вообще не имеющих друзей и подвергающихся насмешкам, а то и травле со стороны одноклассников.

Шире круг!

* Немного изменив стратегию поведения ребенка, вы поможете ему не только сохранить завязавшиеся отношения, но и приобрести бесценный опыт, который он сможет перенести на общение с одноклассниками.

* Одобряйте проявления общительности со стороны сына или дочери.

* Дайте понять ребенку, что не будете возражать, если он захочет пригласить в гости нового знакомого или встретиться с ним на его территории, – как во время каникул, так и в течение учебного года. Оговорите условия, при которых это может произойти, и объясните, что готовы обсудить детали с родителями новоиспеченного друга.

* Не пренебрегайте возможностью познакомиться с семьей знакомого сына или дочери. Этот шаг придаст вес отношениям детей и укрепит их, так как снимает многие барьеры в общении. Так, ребенок может стесняться лишний раз позвонить другу по телефону или зайти на территорию его садового участка, опасаясь гнева чужих взрослых.

* При необходимости возьмите на себя роль посредника: предлагайте новые игры, темы для разговора, если видите, что детская фантазия иссякла. Однако будьте тактичны, старайтесь не переусердствовать. Лучше, если ваши рекомендации будут похожи на напоминания, а не на прямые указания к действию. Например, вместо предложения поиграть в «Монополию» можно сказать сыну или дочери: «Если захочешь показать другу настольные игры, не забудь, что мы с тобой переложили их из шкафа на полку».

* Увлеченность общением с новым другом чем-то похожа на влюбленность. Будьте снисходительны к ребенку, не упрекайте за наивность и доверчивость.

* Перед расставанием напомните сыну или дочери, что нужно обменяться с новыми знакомыми адресами и телефонами.

* Накануне отъезда обсудите с ребенком и его друзьями те мероприятия, которые можно будет устроить после каникул. Тем самым вы поможете продлить завязавшиеся отношения и создадите «информационный повод» для телефонного общения.

* Наличие друзей за пределами школы поднимает авторитет ребенка в глазах одноклассников, так как свидетельствует о его популярности. Воспользуйтесь этой возможностью, пригласив на день рождения сына или дочери знакомых из разных компаний. Если не хочется долго ждать до какого-либо знаменательного события, можно придумать абсолютно новый праздник – например, «Последний день лета» или «Первые выходные в учебном году».

Хорошей вам дружбы!

Журнал "Здоровье школьника"