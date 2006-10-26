Ребенок решает примеры с дробями, читает 90 слов в минуту, письменный стол и компьютер куплены, ранец собран, шнурки наглажены… А ему говорят: «к школе не готов» .

На самом деле, понятие «готовность к школе» включает в себя не только знания, умения и закупленные канцтовары. Ребенок должен «дорасти» в том числе физиологически и психически.

Физиология

Состояние здоровья ребенка оказывает огромное влияние на его успеваемость.

Поэтому обязательно, даже при отсутствии жалоб, сводить его к окулисту, ЛОРу, стоматологу, хирургу.

Глаза. В последние год-два перед школой существенно возрастает нагрузка на глаза ребенка: все больше времени он проводит за рисованием, лепкой, собиранием конструкторов, а иногда – чтением и письмом. Малая подвижность, как тела, так и глаз приводит к застою крови, плохому снабжению кислородом, изменениям в мышцах глаза. Уже в этот период возможно развитие миопии (близорукости). А в школе, когда нагрузка возрастет во много раз, зрение может еще ухудшиться. Ребенок начнет щуриться, горбиться, напрягаться, начнутся головные боли, усилится утомляемость. Плохое зрение или необходимость носить очки могут повлиять на развитие комплексов. Чтобы этого не произошло, родителям нужно учить ребенка правильно сидеть за рабочим столом, устраивать перерывы каждые 15 минут, делать гимнастику для глаз. Также необходимо побольше гулять на свежем воздухе, двигаться.

Уши. Ухудшение слуха заметно не сразу. Ребенок может даже не осознать поначалу, что он что-то не услышал, или услышал неправильно. Тем более, что это так легко списать на невнимательность. Но проблемы это может повлечь не меньшие, чем ухудшение зрения. Поэтому проверка слуха перед школой обязательна!

Дыхательные пути у первоклассников не менее нежные, чем у малышей. Поэтому семилетки так же подвержены простудам, а частые простуды – это длительные пропуски занятий, отставание от класса, лишний стресс. У родителей еще есть время посетить иммунолога, попробовать повысить сопротивляемость ребенка, а также научить его элементарным правилам: не кричать на улице, не пить после горячего холодное, не сидеть на сквозняке, не находиться в запыленном помещении. Полезно также занятие пением: это не только тренирует связки, развивает легкие, учит правильно дышать, но и помогает развивать фонематический слух (необходимый, например, для изучения иностранного языка).

Зубы. Ну, больные зубы – плохо не только в школе и перед школой, но и вообще . Мало того, что болят и вызывают неприятный запах изо рта, так еще, оказывается, могут стать причиной отитов! Поэтому к стоматологу ходим раз в полгода.

Зачем идут к хирургу? Чтобы вовремя заметить, например, сколиоз. В школе ребенок будет много сидеть, а значит, надо научить его делать это правильно, не напрягаясь и не изгибаясь. Кроме того, полезно заняться укреплением мышц спины ребенка (лечебная физкультура, плавание, массаж) – потому что сильные мышцы – залог правильной осанки.

Иммунитет. Очень хорошо состояние иммунитета ребенка в этот период описано в статье.

Психология

С этой точки зрения, готовность к школе предполагает наличие у ребенка сформированной позиции школьника:

-ребенок ориентирован на социальную важность процесса учения (т.е. он понимает, почему важно учиться, зачем нужно преодолевать трудности и брать на себя ответственность, осознает, что учеба – это не новая игра, а серьезное, «взрослое» занятие),

-ориентирован на учебные составляющие школьной жизни (он знает, что в школу ходят не для того, чтобы носить красивый портфель, а для того, чтобы слушать объяснения учителя, читать книжки, писать, считать…),

-у него преобладает познавательная мотивация (узнавать новое – интересно!).

Есть интересный тест на эту тему. Предложите ребенку сыграть в школу, или последите за его игрой с друзьями. Если ребенок берет на себя роль учителя, это говорит о недостаточной пока еще сформированности позиции школьника. Если в игре ваш ребенок – добровольный ученик, значит, он воспринимает свою будущую роль школьника вполне адекватно.

Кроме того, у ребенка должна быть развита произвольность поведения. Он должен уметь подчиняться правилам, воздерживаться от нежелательных действий, поступков, работать по инструкции, образцу.

Интеллектуальная готовность к школе. Речь здесь идет не об умении читать и считать, а о наличии некоторых умений и навыков, например, способности обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, определять причинно-следственные зависимости, делать выводы. У ребенка должна быть достаточно развита речь, познавательная активность, кругозор, образные и пространственные представления. Подробнее о способах определения уровня развития всех вышеперечисленных аспектов можно прочитать в соответствующих главах книги «Развитие личности ребенка: от пяти до семи» (Екатеринбург, У-Фактория, 2005г). Здесь понятно, с примерами и увлекательными задачками описан процесс диагностики интеллектуальной готовности ребенка к школе. Не вижу смысла повторяться .

Документы. Вам необходимо будет предъявить: свидетельство о рождении (+ копия), медицинская карта диспансерного обследования дошкольника специалистами, прививочный сертификат (выдаются врачом из детского сада или в поликлинике по месту жительства ребенка), паспорт одного из родителей, заявление о приеме ребенка в первый класс.

Несколько слов о грустном, или готовы ли к школе родители?

Тестирование. Сейчас как-то принято тестирование ругать, а между тем, даже нас – помните? – тестировали при записи в школу!

Негатив связан скорее всего с тем, что многие школы злоупотребляют властью Теста. Согласно приказу № 290-0 от 07 мая 2001 года о порядке приема детей в первые классы общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга , лишь немногие школы (имеются в виду государственные) имеют право проводить тестирование или собеседование, и то ПОСЛЕ зачисления ребенка в первый класс.

Собеседование призвано выяснить, какая учебная программа и какая нагрузка подойдет данному ребенку и помочь определить его в класс к подобным же деткам, с таким же уровнем и особенностями развития. Хотя в этом случае остается непонятным вопрос, как быть школам с «городским» набором учащихся: принять всех желающих они физически не могут. Остается вариант «живой очереди»? Смешно .

В общем, в школах тестировали, тестируют и будут тестировать.:) Особо настойчивые родители могут попробовать прорваться в понравившуюся школу потрясая вышеприведенным указомJ

Деньги. Во всяком законе найдется лазейка, это общеизвестный факт. Поэтому несчастные родители уже не удивляются ни «конкурсу родительских кошельков», ни просьбам о «материальной помощи»… C’est la vie! .

Школьный психолог. Тоже человек . Хочется посоветовать одно: не принимайте так уж близко к сердцу его выводы относительно вашего ребенка. Тем более, что тестирование обычно проводят весной и в марте чадушко действительно может быть абсолютно не готово. Но за летние месяцы может произойти резкий скачок (а как уверяют психологи в своих умных книжках – так оно обычно и бывает) и к сентябрю «готовность» будет полной! Да и потом, этот человек видел вашего ребенка всего несколько минут, да и задача у него вполне определенная: отсеять как можно больше народу, выбрать самых удобных... Но и полностью игнорировать его слова, наверное, не надо. В общем, я за здравые размышления .

Самостоятельность. Да уж, это вам не детсад . Быстро раздеться утром, переодеться на физкультуру, записать домашнее задание, не забыть дома учебники, тетради, пенал, не потерять в школе сменку, дотянуться до выключателя в туалете, не потеряться в огромном здании... Победить застенчивость, найти новых друзей. Проблем немало, но часть можно решить заранее, научить, подсказать, отрепетировать. Ведь неизвестно еще, насколько заботливая учительница попадется!

Да и дома новостей немало – дойти до школы и обратно, открыть дверь, разогреть еду, сделать уроки… Продумайте заранее, как все это будет происходить, поговорите с бабушками-дедушками-нянями-соседями: может быть они смогут на первых порах помогать вашему человечку .

Форма. Одни родители ЗА форму, другие – резко против. Тем не менее, если в данной конкретной школе она есть, то лучше не становиться в оппозицию всему коллективу и не настаивать на джинсах. Неужели мало других забот? Тем более что и форма сейчас не такая, какая была у нас в детстве. Она гораздо удобнее и допускает больше вариантов. Да и откуда вам знать, может быть, ваш ребенок будет гордиться формой? Ведь она показывает всему миру, что он ПЕРВОКЛАССНИК, а не детсадовская букашка !

Если же вопрос с формой – один из самых принципиальных, то с его решением не нужно ждать до 1 сентября, а определяться уже сейчас, а лучше на этапе выбора школы.

Родительские собрания, родительские комитеты и участие в жизни школы. Ваше участие во всем этом будет очень приветствоваться. Помните классику: «относись к другим так же, как хочешь, чтобы относились к тебе»? Будете внимательны к учителю и школе - школа и учитель будут внимательны к вашему ребенку.

Домашние задания. В первом полугодии задают только с согласия родителей. Соглашайтесь! Задания будут небольшие и несложные (дописать, дорисовать), а привычку, что после школы учеба не кончается – у ребенка вырабатывают. Кроме того, необходимо НЕНАВЯЗЧИВО ребенку помогать в этом деле, контролировать. Ну, например, в форме: «Ой, как интересно, а что вы сегодня в школе изучали? Вот это ДА! А я и не знал! А почему так?» Менторское «А ТЫ сделал домашнее задание?!» никому не нужно.

Школа далеко от дома. Тут две сложности:

1. ребенка нужно будет возить

2. ребенка уже НЕЛЬЗЯ будет возить .

Первая сложность возникает, как только вы отдаете ребенка в школу. Тем, кто на машине нужно сразу продумать маршрут, чтобы объехать все пробки и в то же время, чтобы ребенку не надо было вставать за 3 часа до начала занятий. «Безлошадным» родителям необходимо продумать места пересадок, учесть наполняемость общественного транспорта, следующего в нужном направлении: вы вообще туда влезете утром? Ну и потом, в обоих случаях ребенка ДНЕМ надо будет забрать из школы (продленка есть не везде и, как правило, она часов до трех ВСЕГО) Наверное, легче всех тем, кто 5 лет возил ребенка в детсад: им не привыкать.

Вторая проблема «вылазит» в подростковом возрасте, а то и раньше. Ребенок уже протестует против «няньки», а школа находится в «глухом» переулке за гаражным массивом, или по пути надо перейти множество оживленных улиц… Честно говоря, даже не представляю, как такие проблемы решаются .

Карманные деньги, сотовые телефоны и пр. Мобильник пока не включен в список «канцтоваров к школе» . Телефон имеет смысл только тогда, когда ребенок ходит в школу самостоятельно, без сопровождения. В качестве «подготовки к школе» надо, наверное, обучить вашего пока-еще-дошколенка правилам «пользования сотовыми телефонами в общественных местах», в частности, на уроках и правилам безопасности: не хвастаться друзьям, не биться насмерть с желающими мобильник отобрать…

Большие суммы ребенку лучше тоже не давать. В целях его же безопасности. Деньги на школьные нужды сдавайте сами, а ребенку давайте «на булочки». Пока же, наверное, стоит объяснить ребенку, что такое деньги, зачем они, откуда берутся и что такое сдача .

Рабочее место. Прошли те времена, когда в деревенской избе за обеденным столом, поздно вечером при лучине школьник скрипел гусиным пером по газетной бумажке . Приготовьтесь освободить место в комнате и купить ребенку хороший стол и стул. Лучше всего, если бы эта мебель могла расти вместе с ребенком.

Рабочее место должно быть правильно освещено: свет не должен слепить глаза, но должен быть достаточно ярким; рабочее место правши должно освещаться чуть спереди и слева, а для левши установите настольную лампу справа. Выделите ребенку полочки и ящички, где он сможет расставить учебники и тетради, разложить ручки, карандаши и краски и содержать все это в порядке.

Решение о покупке компьютера специально для будущего ученика лучше решать после беседы с учителем. Я говорю с точки зрения отнюдь небогатого родителя, для которого подобная вещь пока еще не входит в разряд купленных-по-дороге-домой-на-сдачу. Обсудите с учителем, понадобится ли ребенку выполнять какие-то задания с помощью компьютера: может быть, учитель использует в процессе обучения какие-то игры, фильмы. Нет ли в школе требования представлять письменные работы только в печатном виде…Скорее всего, покупку можно будет отложить хотя бы на год-два .

В завершение хочется сказать: школа для ребенка – это все-таки пока еще праздник. И не нужно омрачать его своими «тараканами», заботами и переживаниями. И уж тем более не стоит стращать ребенка: «Вот погодиии! В школе тобой займутся! Нахватаешь двоек!»

Пусть ваш дошколенок пока играет – это и есть главная подготовка к школе!

