Все бесплатные кружки для детей в Екатеринбурге 2025

Мы собрали полный перечень всех бесплатных занятий для детей в кружках и творческих клубах Екатеринбурга. Информация обновлена в 2025 году. Дополнительное образование для детей - удобный поиск по районам.
Железнодорожный Ленинский Верх-Исетский Кировский Октябрьский Чкаловский Орджоникидзевский
Железнодорожный район
|
*Детский клуб "Огонёк"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мельковская, 11
Телефон:
8 (343) 370-24-91
Группа в ВК
Возраст: с 5 лет
|
Направления
- Танцевальная студия 5-18 лет
- «Шестиструнный друг» Студия игры на гитаре 7-18 лет
- «Мир знаний» Подготовка к школе 5-7 лет
- «Шитье»
- Творческая мастерская Ray Art 5-12 лет
- Шахматы и настольные игры
|
*Детский клуб "Ювента"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевченко, 33
Телефон: +7-953-006-40-36
Сайт: https://vk.com/dontstopdancefamily
Возраст: с 5 лет
|
Направления
- Школа моделей "Vogue studio" (5-18 лет)
- Играем в театр (5-7 лет)
- гитара (с 12 лет)
- театральная студия "На одной волне" (с 7 лет)
- шахматы
- театральная студия "Импровизация в жизни" (с 7 лет)
- вокальная студия
- КВН
- английский язык
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевченко, 11
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 5 лет
|
Направления:
- «Юный гитарист»
- «Лего и компания»
- Объёмное моделирование
- 3-Дешка
- Робототехника
- «БумКа. СТАРТ»
- Театральная студия «Дебют.Старт»
- Изостудия «Карлсон» (на платной основе)
- Куборята (на платной основе)
- Развивающие занятия для дошкольников «Развивайка» (на платной основе)
- «Радость развития» с Магформерс (на платной основе)
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МАОУ СОШ № 4
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 15
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 5 лет
|
Направления:
- Ансамбль эстрадного танца «Серпантин» 7-17 лет
- «Лего и анимация» с 5 лет
- Вокальный ансамбль «Волшебные звуки» 5-17 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества"на базе МАОУ СОШ № 30
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мамина–Сибиряка, 43
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 5 лет
|
Направления:
- Вокальный ансамбль «Тоника» с 5 лет
- Вокальный ансамбль «Улыбка» 6-18 лет
- «Бальные танцы» 6-12 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 75
Адрес:
Екатеринбург, ул. Восточная, 26
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 6 лет
|
Направления:
- «Исследуем и познаем» 7-11 лет
- «Учитель будущего» 13-16 лет
- Театральная студия «Мозаика» 9-17 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 147
Адрес:
Екатеринбург, пер. Теплоходный, 6
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 5 лет
|
Направления:
- «English play» 8-11 лет
- Развивающие занятия для дошкольников «Игротека» 5-7 лет
- Вокальный ансамбль «Улыбка» 6-18 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 149
Адрес:
Екатеринбург, ул. С. Перовской, 111
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 5 лет
|
Направления:
- Игровой коллектив «Клаксон» 7-15 лет
- Вокальный ансамбль «Манго» 6-14 лет
- «Бумажный мир» 5-12 лет
- «Робошкола» 10-15 лет
- «ТИКО-конструирование» 6-9 лет
- «Фантазийное творчество» 11-14 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 155
Адрес:
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 90
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 6 лет
|
Направления:
- Изостудия «Акварелька» 6-14 лет
- «Играем в шахматы» 6-11 лет
- Театр моды «Кутюрье» 8-15 лет
- Лаборатория «Куборо» 6-10 лет
- Лаборатория «Робототехника EV3» 813 лет
- Вокальный ансамбль «Тоника» 5-17 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 166
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 6 лет
|
Направления:
- Фольклорный ансамбль «Каравай» 6-16 лет
- Танцевальный коллектив «Dance mix» 8-17 лет
- Творческая мастерская «Мир лепки» 7-11 лет
- Творческая мастерская «Мир творчества» 8-10 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 170
Адрес:
Екатеринбург, пр. Седова, 28
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 6 лет
|
Направления:
- «В мире английского» 8-11 лет
- Вокально-театральная студия «Музыкальная сказка» 6-18 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 183
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 4а
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 6 лет
|
Направления:
- Ансамбль танца «Калейдоскоп» 6-11 лет
- Вокальная студия «Глория» 7-17 лет
- Фольклорный ансамбль «Каравай» 6-16 лет
- Лаборатория «Беспилотный автомобиль» 10-15 лет
|
*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 208
Адрес:
Екатеринбург, ул. Гражданская, 6
Телефон: 8 (343) 388-06-11
Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/
Возраст: с 6 лет
|
Направления:
- Изостудия «Подсолнух» 6-14 лет
- «Мастерская декора» 6-12 лет
- Коллектив народной песни и танца «Красно солнышко» 5-13 лет
- «Играем в шахматы» 6-11 лет
- Творческая мастерская «Миндаль» 8-15 лет
- Студия конструирования «ТЕХНОМИР» 6-12 лет
- «Happy Travel» (организация экскурсионных услуг) 13-16 лет
- «Home style» (дизайн интерьера) 13-16 лет
- Вокальный ансамбль «Yes!» 6-18 лет
|
*Клуб по месту жительства "Зал борьбы"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мельковская, 2д
Телефон:
+7 (922) 293-82-94
Сайт
|
Направления
|
*Детско-подростковый клуб «Чайка»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Некрасова, 2
Телефон:
8 (343) 370-60-57
Возраст: с 5 до 18 лет
сайт
|
Направления
- Вокальная студия народного творчества 5-18 лет
- «Лада» Кружок декоративно-прикладного творчества 6-11 лет
- Хореографическая студия «Танцевальная мозаика для малышей» 5-6 лет
- Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 7-14 лет
- Хореография для малышей «Конфетти» 5-7 лет
- Студия современной хореографии «Каллиста» 7-11 лет
- «Дошколёнок» Школа развития для дошкольников 5-7 лет
|
*Клуб по месту жительства «Колибри»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 42А
https://vk.com/club212136272
Возраст: с 6 до 18 лет
|
Направления
- Декоративно-прикладное творчество «Мастерица» 6-18 лет
- Углубленное изучение химии «Привет, Менделеев!» 13-18 лет
- Изучение английского языка «Английский с удовольствием» 7-11 лет
|
*Детский экологический центр «Рифей»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14
Телефон:
(343) 366-04-00
rifey.tvoysadik.ru
Возраст: с 6 до 17 лет
|
Направления
- Радуга континентов
- Агитклуб "Рифей"
- Занимательная экология. Экологическое краеведение
- Цветочная феерия
- Туристы-экологи
- Природа и фантазия
- Юные любители природы
- Мы - дети природы
- Зоологи-экологи
|
*Детско-подростковый клуб «Восход»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 81
Телефон:
8 (343) 322-41-99
Возраст: с 6 лет
Сайт
|
Направления
- Настольный теннис
- «Школа Роста» (родной язык, общение, самообразование, творчество)
- «Мир вокруг нас»
- Студия танцевального искусства «ELITE»
- ОФП Кикбоксинг
- Гитара и песня
|
*Детско-подростковый клуб «Звездочка»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Подгорная, 6
Телефон:
8 (343) 354-33-66
vk.com/club20339415
|
Направления
- Клуб общения с элементами нравственного и художественного воспитания «Грани творчества»
- Вокальная студия «Звуки музыки»
- Изостудия «Весёлый карандаш»
- Танцевальная студия «Движение-это жизнь»
- «Декоративное творчество»
- Английский язык «Step by Step»
|
*Детско-подростковый клуб «Старт»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/3
Телефон:
8 (343) 322-57-05
Возраст: с 7 лет
https://vk.com/childrens_club_start
|
Направления
- ИЗОстудия
- Студия игры на гитаре
- Танцевальная студия
- Музыкальный театр
- Дартс
- военно патриотический клуб «Юный разведчик»
|
*Детско-подростковый клуб «Фотон»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 12
Телефон:
8 (343) 325-85-57
Возраст: с 7 лет
vk.com/kmgfoton
|
Направления
- Изостудия
- Вокальная студия «Eversong»
- Декоративно-прикладное творчество студия "Сувенир"
- Хоккей
|
*Детско-подростковый клуб «Искра»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 53
Телефон:
8 (343) 366-43-50
Возраст: с 5 лет
Сайт
|
Направления
- Театральная студия «Ведущий за собой»
- Развивающие занятия с дошкольниками по подготовке к школе «Малышок»
- Физическое и музыкальное развитие дошкольников «Игралочка»
|
*Клуб «Ритм»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Ольховская, 27/2
Телефон:
8 (343) 366-00-01
Возраст: с 7 лет
Сайт
|
Направления
- Социальная адаптация детей и подростков (детей-мигрантов и выходцев из семей мигрантов)
- Углубленное изучение истории и обществознания Клуб "Абитуриент"
- Военно-патриотический отряд
- Изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство
- Футбол
|
*Клуб «Романтик»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Крупской, 6
Телефон:
8 (343) 322-73-68
Возраст: с 7 лет
|
Направления
- Студия творчества
- Углубленное изучение химии
- Углубленное изучение английского языка
|
*Клуб «Солидарность»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевченко, 35
Телефон:
8 (343) 388-13-71
Возраст: с 7 лет
|
Направления
|
*Клуб «Сталкер»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/1
Телефон:
8 (343) 322-53-64
Возраст: с 7 лет
|
Направления
- Велоспорт
- Студия хореографии
- Студия музыкального развития и творчества
|
*Центр Молодежных Инициатив
Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 44а
Телефон:
8 (343) 366-50-18
Возраст: с 7 лет
Сайт: https://vk.com/club67186433
|
Направления
- Студия актерского мастерства
- Студия английского языка
- Студия Эстрадного вокала "Джем"
- Студия брейк-данса "Original KIDS"
- Танцевальная студия "Камелия"
- Военно-патриотический отряд "Пламя"
- Секция футбола
|
* Клуб «Северка»
Адрес:
п. Северка ул. Стрелочников, 4А.
Телефон:
+7(343)211-75-50
Сайт
Возраст: с 7 лет
|
Направления
- «Разноцветье» Изостудия 7-15 лет
- Творческие мастерские «Проще простого» 7-15 лет
- Творческая мастерская «Наши ручки» 5-6 лет
- «Эстрадный вокал» 8-18 лет
- Танцевальная студия 7-15 лет
- «Театр-шоу «Радуга» 7-17 лет
- «Академия маленьких Почемучек» Школа развития 5-7 лет
- Пресс-центр «Социальная реклама»
- Издание газеты «ВЖИК», мультстудия 7-18 лет
- «Горячий чайник» Клуб общения с элементами творчества и здорового образа жизни 5-18 лет
|
* Клуб «Юность»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Седова, 56
Телефон:
8 (343) 366-95-07
Возраст: с 7 лет
Сайт: https://vk.com/kmg_unost
|
Направления
- Мультстудия "Оранжевый кактус"
- Студия уличного и экспериментального танца "Буйный чай"
- ИЗОстудия "Палитра"
- Кино-клуб "Киночай"
- Занимательная робототехника
- Консультации психолога
Ленинский район
|
*Кружок юного биолога зоопарка
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189
Телефон:
8 (343) 215-98-04
Сайт: зоопарк.екатеринбург.рф/zoo/uslugi/kruzhok-unogo-biologa/obschaya-informatsiya#&panel1-1
Занятия по воскресеньям с 10.00 в зоопарке.
Принимаются дети с 12 лет, любящие ухаживать за животными, увлекающиеся зоологией и естествознанием.
|
Направления
- Работа с животными + теоретическая часть.
Набор в кружок юного биолога зоопарка проходит в течение всего учебного года.
Прием в кружок происходит на конкурсной основе - нужно защитить проект по согласованию с руководителем
Предварительная запись по телефону.
|
*МБОУ ДОД - Городской детский экологический центр
Адрес:
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 литер Т (вход со стороны ул. Шевченко)
Телефон:
8 (343) 388-07-48
eco-gdec.uralschool.ru
|
Направления
|
*Дом детского творчества Ленинского района
Адрес:
Екатеринбург, ул. Щорса, 80а
Телефон:
8 (343) 210-22-24, 210-19-84
lenddt.uralschool.ru
Набор в кружки идет в течение сентября.
Принимаются все желающие, отбор есть только в танцевальные коллективы.
|
Направления
- Арт-студия «ОТРАЖЕНИЕ»
- Изостудия "ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ"
- Изостудия "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"
- Изостудия "БАТИК"
- Изостудия "ОБРАЗ"
- Изостудия "ЖАР ПТИЦА"
- Изостудия «СОЦВЕТИЕ»
- Изостудия «АРТЭ»
- Образцовый детский коллектив ансамбль танца "ВЕСЕЛИНКА"
- Школа развития дошкольников “ПЕРВЫЕ ШАГИ”
- Театральная студия "БЕМБИ"
- Театр моды "ЗАБАВА"
- Туристский клуб "СИНЕГОРЬЕ"
- Творческое объединение «РОСИНКА»
- Творческое объединение "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ"
- Творческое объединение "СКАЗКА"
- Творческое объединение "КАЛЕЙДОСКОП"
- "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА"
- "ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА"
- Школа развития дошкольников "ЗНАЙКА"
- Клуб “ШАХМАТНЫЙ ГАМБИТ”
- Вокальная студия "ЗВУКИ МУЗЫКИ"
- Музыкальные занятия "ТРИ КИТА"
- Театральная студия "БЕМБИ". Азбука театра
- Песенно-танцевальный ансамбль "КАЛИНКА"
- Изостудия "ЦветОК"
- Творческое объединение "ИГРиК"
- Творческое объединение "Mini - fam"
- Творческое объединение "Maxi - fam"
|
*Детский подростковый клуб «Витязь»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Онуфриева, 24/2
Телефон:
8 (343) 243-05-38
Возраст: с 6 лет
Сайт Витязь
Сайт ВК
|
Направления
- изостудия «Радуга», рисование для детей 6-17 лет;
- студия современного эстрадного танца "Шоколад" для детей 8-15 лет
- студия вокала "Ренессанс" для детей и подростков от 8 до 14 лет
- Студия батика (роспись по ткани) для детей 8 14 лет
- студия лепки "Волшебство из глины"
- объединение «Рандори», общая физическая подготовка с элементами восточных единоборств для детей 6-17 лет;2. Физкультурно-спортивная направленность:
- объединение «Здоровейка», общая физическая подготовка для детей 7-12 лет;
- клуб свободного общения "Спектр"
- клуб общения "Мы вместе", волонтерский отряд
- игротека "ЛЕГО город"
- студия "Мастерица" (изготовление швейных изделий)
|
*Детский подростковый клуб "Арт-стиль"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Онуфриева, 36
Телефон:
8 (343) 240-18-78
Возраст: с 7 лет
|
Направления
- изостудия
- театральная студия
- дизайн одежды
- театр моды
|
*Детский подростковый клуб «Гелиос»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19
Телефон:
8 (343) 243-49-03
Возраст: с 6 лет
Сайт Гелиос
Сайт ВК
|
Направления
- Театральная студия «Чародеи»
- Школа юного волонтера "Иди за солнцем"
- Изостудия «Солнечная палитра»
|
*Детский подростковый клуб «Диалог»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а
Телефон:
8-904-548-54-35
Возраст: с 7 лет
Сайт ВК
|
Направления
- изостудия "Фантазия",
- мультстудия "Сториз",
- экомастерскуя,
- бардклуб «Своё место»
- "Рисуем вместе"
- молодежный проект "Молодежка"
|
*Детский подростковый клуб «Дружба»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 61
Телефон:
8 (343) 267-09-01
Возраст: с 6,6 лет
Сайт Дружба
Сайт ВК
|
Направления
- изостудии «Очумелые ручки»,
- студия вокала "Веселые нотки", "Voice", "Мелодия"
|
*Детский подростковый клуб «Искатель»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 56
Телефон:
8 (343) 267-44-22
Возраст: с 7 лет
Сайт Искатель
Сайт ВК
|
Направления
- волонтерский отряд "Бумеранг"
- интеллектуальный клуб "IQ"
- КСО "Новые возможности"
- Арт-студия "Арт Олимп"
- Основы "Stand-Up"
|
*Детский подростковый клуб «Искорка»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Решетникова, 3
Телефон:
8 (343) 240-17-54
Возраст: с 6 лет
Сайт Искорка: лендюц.екатеринбург.рф/родителям/клубы/искорка
Сайт ВК
|
Направления
- Студия «Фантазия»( 7- 10 лет)
- Студия "Цветик - семицветик" (6-7 лет)
- Творческая мастерская "Волшебный сундучок" (10-14 лет)
- Творческая мастерская «Антураж» (14-18 лет)
- Творческая мастерская "Веселые бусины" (6 -7 лет)
- Творческая мастерская "Колибри" (7-10 лет)
- Студия народного вокала "Росиночка" (6- 7 лет)
- Вокальная студия "Ворожея" (7-10лет)
- Вокальная студия "Петровичи" (10-14 лет)
- Студия гитары "Серебряные струны" (10-14 лет)
- Студия гитары "Бронзовые струны" (14-18 лет)
- Мульстудия "Кадрики"(7-10 лет)
- Мульстудия "Стрекоза"(10-14 лет)
- Школа вожатых "Феникс"(10-14 лет)
- Секция ОФП с элементами хоккея (6-18 лет)
- Клуб свободного общения "Умники" (14-18 лет)
|
*Детский подростковый клуб «Космодром»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Фрунзе, 91
Телефон:
8 (343) 260-04-49
Возраст: с 7 лет
Сайт Космодром
Сайт ВК
|
Направления
- Студия бального танца
- Клуб свободного общения "Интеллект"
- Секция футбола
- Вокальная студия "Вдохновение"
|
*Клуб "Ключ"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 16А
Телефон:
8 (343) 267-24-41
Сайт Ключ
Сайт ВК
|
Направления
- Студия «Бисер+»
- Программа "Бисер+" для детей 7-10 лет. https://vk.com/wall-198399079_2
- Программа "Делавья" для детей и подростков 10-14 лет. https://vk.com/club198399169
- Театр-студия «Балаган»
- Программа "Балаган" для детей 7-10 лет. https://vk.com/club198407933
- Программа "Балаган" для детей и подростков 10-14 лет. https://vk.com/club193942629
- Программа "Учимся играя" для детей 5,5-7 лет. https://vk.com/club198407857
- Программа "Батик" для детей и подростков 10-14 лет
- Студия интеллектуально-творческого развития "ФанТОМ" (Фантазируй! Твори! Обучайся! Мастери!) для детей 6-7 лет, 7-10 лет
- Клуб любителей рукоделия для взрослых «Со-Творилки»
- Руководитель Батуева Татьяна Васильевна. https://vk.com/club193413364
|
*Клуб "Льдинка"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 39а
Телефон:
8 (343) 240-50-90
Возраст: с 7 лет
Сайт Льдинка
Сайт ВК
|
Направления
- Студия творчества "Краски плюс" (7-10 лет).
- Студия "Творчество без границ" (10-14 лет).
- Секция «Физкульт-Ура» (ОФП с элементами Айкидо) (7-10 лет); (10-14 лет). https://vk.com/club200803090
- Студия «Аэробика» (7-10 лет);
- Студия «Аэробика Фитнес» (10-14 лет). https://vk.com/public209040523
- Студия циркового искусства «Шапито» (7-10 лет); (10-14 лет) https://vk.com/public210353780
|
*Детский подростковый клуб «Надежда»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Постовского, 16
Телефон:
8 (343) 267-46-70
Возраст: с 7 лет
Сайт Надежда: лендюц.екатеринбург.рф/родителям/клубы/надежда
Сайт ВК
|
Направления
- Секция "Здоровым быть легко!" дети в возрасте от 9 до 18 лет
- Штаб-квартира «Инициатива», для ребят 14 - 18 лет, жаждущих развить свои организаторские способности, и узнать, что такое «коммунарское движение».
- «Школа конструктивного общения и эмоциональной разгрузки «ДЗЕН», для подростков 10-14 лет, желающих разобраться в себе и окружающих, научиться коммуницировать с социумом и овладеть техниками саморегуляции.
- Пространство медийщиков "МедиаБум", от 12 до 18 лет, которые хотят научиться создавать видео и подкасты для YouTube, преодолеть страх камеры и публичных выступлений, а также быть в команде редакторов социальных сетей КМЖ "Надежда".
- "ГУАШЬ НАРАСПАШКУ" для мальчиков и девочек от 7 до 10 лет.
- "СЕКРЕТЫ ДИЗАЙНА" от 10 до 14 лет.
- КЛУБ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ
- Волонтерский отряд "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" и отряд будущих вожатых, от 13 лет, подробнее в группе: https://vk.com/YugoZapadnyyFront
|
*Детский подростковый клуб «Салют»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Чапаева, 55
Телефон:
8 (343) 269-13-33
Возраст: с 6 лет
Сайт Салют
ВК Салют
|
Направления
- Путь к успеху (возраст 10-14 лет);
- Занимательный английский;
- Пора учить китайский;
- Мобилограф (возраст 10-18 лет).
|
*Детский подростковый клуб «Созвездие»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 131
Телефон:
8 (343) 211-81-35
Возраст: с 6 лет
Сайт Созвездие
ВК Созвездие
|
Направления
- Секция "ОФП с элементами карате"
- Арт-студия "В красках" https://vk.com/public191539535
- Студия "Творческая мастерская"
- "Пируэт" современная хореография
- Вокальная студия "Глиссандо" сольное и хоровое пение
- Клуб свободного общения
|
*Детский подростковый клуб «Тимуровец»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19, подъезд 15
Телефон:
8 (343) 240-07-05, +7-922-208-85-86
Сайт Тимуровец
ВК Тимуровец
|
Направления
- Студия "Лего-Академия"
- Школа моделей "Cosmopolitan"
- Студия эстрадно-джазового вокала "DO-MI-NO"
- "Союз Активной Молодежи"
- Поисково-исследовательский корпус "Наследники"
- Коллектив современного танца "Ультрамарин"
- Школа танца "Каприз"
|
*Детский подростковый клуб «Спартаковец»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 18
Телефон:
8 (343) 269-15-11
Сайт ВК
|
Направления
- Секция ОФП с элементами фехтования
- Секция футбола
|
*МБУ ДО Детско-юношеский центр
Адрес:
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2Б
Телефон:
8 (343) 376-40-90
Возраст: с 6 лет
Сайт: лендюц.екатеринбург.рф
|
Направления
- художественное
- туристско-краеведческое
- физкультурно-спортивное
- техническое
- естественно-научное
- социально-педагогическое
|
*Клуб «Аксон»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а
Телефон:
8 (343) 371-06-70
Сайт Аксон
Сайт ВК
|
Направления
- Студия современного танца Street dance
|
*Клуб "Арена детства"
Адрес:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25
Возраст: от 3,5 лет
Сайт Арена детства
Сайт ВК
|
Направления
- хор мальчиков «Созвездие»
|
*Клуб "Хобби"
Адрес:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 57
Телефон
257-27-43
Возраст: от 3,5 лет
Сайт Хобби
Сайт ВК
|
Направления
- Секция каратэ «КОБУДО» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).
- Секция каратэ «Восточное Боевое Единоборство» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).
- Секция каратэ «КИОКУШИНКАЙ» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).
- Военно-патриотический отряд «Гвардия» (группы 10-14 лет, 14-18 лет, 18 и старше)
- Клуб свободного общения.
|
*Клуб "Алый парус"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Малышева, 27а
Телефон:
8 (343) 376-39-92
Группа ВК
|
Направления
- общая физическая подготовка (самбо, дзюдо)
|
*Детско-юношеский центр "Родник"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Попова, 24
Телефон:
8 (343) 371-67-79; 8 922 208 85 86
Сайт Родник
Сайт ВК
|
Направления
- Студия танца "KVADRAT" https://vk.com/house_kvadrat
- Фотостудия "PROpaparazzi" https://vk.com/paparazzirodnik
- Театральная студия "Андерсен" https://vk.com/club216015640
- Клуб свободного общения "Лидер" https://vk.com/clubrodnikekb
- Школа волонтерского мастерства
Верх-Исетский район
|
*Семейный клуб «Надежда»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/1
Телефон:
8 (343) 234-04-40
Возраст: с 6 лет
Сайт Надежда: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/nadezhda
|
Направления
|
*Дворец молодежи
Адрес:
пр. Ленина, 1
Телефон:
(343) 257-30-09
Возраст: с 7 лет
Сайт Дворец молодежи
|
Направления
- Оркестровая школа-студия
- Лаборатория движения "Форма"
- Театральная студия "Молодёжка"
- ВИА "Аленушка"
- Художественная школа
- Юный спасатель
- Туризм - это здорово
- Студия молодежных медиа "Громко"
- Системное администрирование
- Спортивная акробатика
- Пульс молодежи
- Энерджиквантум
- Работа с большими данными и нейронными сетями
- Аэроквантум
- Автоквантум
- Базовые навыки программирования. Робототехника
- Кодиум
- Геоквантум
- Космоквантум
- Курсы кройки и шитья
- Лаборатория беспилотных летательных аппаратов
- Лаборатория прототипирования
- Мобильная разработка
- Наноквантум
- Промробоквантум
- Промышленный дизайн
- Разработка VR/AR приложений
- IT школа Samsung
- IT квантум
- Программирование на PYTHON
- HI-TECH цех
- Лаборатория судомоделирования
|
*МБОУ ДОД центр внешкольной работы "Новая Авеста"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Бебеля, 122 "а" (в здании школы №29)
Телефон:
8 (343) 367-42-01
Сайт: новаяавеста.рф
|
Направления
- ИЗО-студия "Семицветик"
- ИЗО-студия "Три китенка"
- Творческая мастерская "Сувенир"
- Театральная мастерская "Голиард"
- Хореографический ансамбль "Вдохновение"
- Фольклорный ансамбль "Тараторки"
- Вокальная студия "Тараторки"
- Школа экскурсовода
- Клуб путешествий
-
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
«Как достичь успеха в школе».
«Учиться легко»
«Искусство учения и общения»
«Все грани моего Я»
«На тропе доверия» [Хочу такой сайт]
«Путешествие по внутреннему миру»
«Я учусь владеть собой»
«Я в мире других»
|
*Семейный клуб «Домовенок»
Адрес:
Екатеринбург, поселок Медный, 9а
Телефон:
тел. 8-904-387-00-42
Возраст: с 6 лет
Сайт: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/domovenok
|
Направления
- студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня»
- волонтерский отряд «Пламя»
- клуб общения для подростков «Феникс»
|
*Детско-подростковый клуб "Эдельвейс"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Белореченская, 3Б, 1 подъезд
Телефон:
8 (343) 212-11-16
Сайт Эдельвейс: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/edelveis
https://vk.com/clubedelveys
|
Направления
- секция гео-экологического туризма «Уральские рудознатцы»
- секция «Школа безопасности»
- изостудия «Эдельвейс»
- студия «Стиляги»
- студия «Скульптурная живопись»
|
*Детско-подростковый клуб «Фантазия»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Заводская, 46
Телефон:
+7 (343) 205-14-32
Возраст: от 7 лет
Сайт Фантазия: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/fantaziya
|
Направления
- изостудия «Акварелька»
- секция «Юный шахматист»
- кружок «Happy English»
|
*Детско-юношеский центр "Вариант"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Металлургов, 46
Телефон:
8 (343) 242-69-75, 242-26-08, 242-62-78
Сайт Вариант: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/variant
https://vk.com/dvariant
|
Направления
- кружок «Декор»
- спортивная секция «Мастер»
- изостудия «Радуга»
- хор народной песни «Колокольчик»
- студия «Бисерное рукоделие»
- объединение «Топ game»
- театр танца «Магия»
- студия рисования «АРТакса»
- студия «Сувенирная игрушка»
- студия танца «Диамант»
- коллектив «Мастерская хорошего настроения»
- вокальная студия «Музыкальная капель»
- клуб общения «Звездочки»
- секция «Шахматный клуб»
|
*Детский клуб "Олимп"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Папанина, 5
Телефон:
8 (343) 386–50-55
Сайт Олимп: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/olimp
https://vk.com/variant_club_olimp
|
Направления
- Студия дизайна "Штрих";
- Изостудия "Арт-этюд";
- Организация летнего досуга детей и подростков.
|
*Клуб «Орфей»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Викулова, 43/2
Телефон:
8 (343) 242-76-87
Сайт Орфей: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/orfei
|
Направления
- студия «Волшебная шкатулка»
- изостудия «Этюд»
- отряд «Юные инспекторы движения»
- студия «Чудо-мир»
-
студия «Бумагопластики»
-
студия «Чудеса из ниток»
|
*Клуб «Профи»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Юмашева, 16
Телефон:
8 (343) 368-39-72
Сайт: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/profi
|
Направления
- объединение «Познавательная игротека»
- подростковый клуб «Точка опоры»
- объединение «Видеоклуб»
- молодежный проект социальный театр «Отражение»
|
*Клуб «Саланг»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Московская, 80А
Телефон:
8 (343) 212–74–09
Сайт Саланг: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/salang
|
Направления
- секция рукопашного боя «Саланг»
|
*Клуб «Боец»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2Б
Телефон:
+8 (922) 148-86-02
Сайт http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/yunyi-tekhnik
https://vk.com/viz_boets
|
Направления
- секция самбо
- секция «Армейский рукопашный бой»
|
*Отделение туризма и краеведения Дворец Молодёжи
Адрес:
Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25
Телефон:
8 (343) 286-97-29
Сайт
|
Направления
- Краеведческий калейдоскоп (для летей 7-12 лет)
- Туризм - это здорово! (для детей 10-17 лет)
- Юный спасатель (для детей 11-15 лет)
- «Урал многонациональный»
- «Школьные музеи»
- «Урал – сокровищница России»
- «Урал – территория жизни активных граждан»
- «Летопись родного края»
|
*МАУ ДО "Центр "Семья и школа" (здание школы №25)
Адрес:
Екатеринбург, ул. Цветоносная, 2
Сайт: https://family.uralschool.ru/
|
Направления
- ProРИТМ
- Zumba Kids
- ZumbaTeens
- БисерОК
- Коррекция устной и письменной речи. Занимательное азбуковедение
- Коррекция устной и письменной речи. Пишем и читаем без ошибок
- Коррекция устной и письменной речи. Юные грамотеи
- Креативное искусство
- Креативное мастерство
- Креативное рукоделие
- Лесенка успеха
- Студия ведущих театрализованных представлений "Маска"
- Математика для всех
- Мы стараемся-развиваемся
- Нескучайка
- Эстрадно-вокальная студия «ПетьПро100»
- Ритм 3 года
- Районный Совет Старшеклассников "РОССиЯ"
- Семицвет
- Семицветик
- Развивайка
- Эстрадно-вокальная студия «ПетьПро100» 2 год
- Твой старт
- Траектория успеха
- Ритм
- Эмоциональный бум
- Мастер общения
- Грани познания
- Новый мир
- Я скоро стану пятиклассником
|
*МБУДО Оздоровительно-образовательный центр
Адрес:
Екатеринбург, ул. Пальмиро-Тольятти, 26а
Телефон:
8 (343) 234-60-17, 233-93-44
Сайт
|
Направления
- Акварелька
- АРТ-класс
- Художественное мастерствао
- Изобразительное искусство
- Современный танец
- Хореографическая подготовка детей по основным танцевальным направлениям
- Классический танец
- Атлетическая гимнастика
- Танцевальный черлидинг
- "Маленький гений" (Развитие творческих способностей)
- Песочные истории (песочная терапия)
- Построй свою историю (развитие конструкторского мышления и навыков грамотной речи)
- Я и сказка
- Спортивная гимнастика для девочек
- Общая физическая подготовка с элементами спортивной гимнастики
- Спортивная аэробика. Ступень 1
- Спортивная аэробика. Ступень 2
- Гимнастика, ритмика, танец
- Корригирующая гимнастика
- Оздоровительная гимнастика
- Весёлая палитра
|
*Центр культуры и искусств Верх-Исетский
Адрес:
Екатеринбург, ул. Субботников, 1
Телефон:
8 (343) 380-10-98
Сайт: цк-верх-исетский.екатеринбург.рф
Сайт ВК
|
Направления
- Детская студия при муниципальном ансамбле Иван да Марья 4+
- Спортивный бальный танец 4+
- Студия танца "Веснушка" 4+
- Студия современного танца 3+
- Ансамбль эстрадного танца 3+
- Джазово-хореографическая студия 5+
- Вокальная студия 3+
- Творческие мастерские 2+
- Театральная студия 6+
- Робототехника 5+
-
Вокально-хореографическая шоу-студия «Счастливый день» 3+
-
Ансамбль культуры народов Кавказа «Циури» 7+
-
Театр песни «NE ВЗРОСЛЫЕ», 8-11 лет
|
*Культурно-досуговый центр "Буревестник"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Рабочих, 15
Телефон:
8-902-409-21-12, 8-963-272-08-76
|
Направления
|
*Культурно центр "На Шевелёва"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевелёва, 7а
|
Направления
-
Студия современного танца "Апельсин" 3+
-
Школа танца "DNS J School" 5+
-
Клуб исторических танцев «Pas de côté» 16+ (изучение историко-бытовых танцев XIX века, изучение шотландских контрдансов) 16+
-
Образцовый коллектив эстрадная студия «Осторожно, дети!» 3+
-
Школа ментальной арифметики "MENTAL SCHOOL" 4+
-
Школа английского языка Kingston School 4+
-
Детская Технологическая Школа "ЛЕГОКОМП" 3+
-
Спортивная секция "Каратэ"
Кировский район
|
*Городской Дворец детского и юношеского творчества
Адрес:
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44
Телефон:
8 (343) 371-46-01, 359-86-59, 371-38-60
Возраст: с 4,5 лет
Сайт: gifted.ru
|
Направления
- Авиамоделирование
- Городской союз районных советов старшеклассников
- ИГРОстрой
- Изобразительное искусство
- Клуб друзей хорошего настроения
- Клуб интеллектуальных игр
- Компьютерная анимация
- Лего-конструирование
- Ментальная арифметика
- Ментальная арифметика "Геометрика"
- Основы электротехники
- ПЕРВОРОБОТ
- Фотостудия
- Студия «Сувенир»
- Юный художник
- Школа-студия совеременного танца "Движение"
- Ансамбль танца "Детство"
- Детский театр им. Диковского
- ТСК УРАЛ
- Вокальная студия "Сольвейг"
- Музыкальная карамелька
- Джазята
- До-ми-солька
- Игровой театр "Театраша"
- Хореография для малышей
- Геологический клуб "Тропа"
|
*Центр эстетического воспитания детей «Лик»
Адрес:
Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 31 А, Б
Телефон:
8 (343) 348-58-92
Сайт Лик
Возраст детей: от 5 лет
|
Направления
- Творческая мастерская "Разноцветный мир"
- Экология.Мышление.Эксперименты
- Путешествие по Лондону
- Вокальная студия «Первоцветы»
- Юный Иллюстратор
- Школа внимания
- Путешествие в Китай
- Современный эстрадный танец ТАНДЕМ
- Эстрадная студия «Смайл»
- Художественная студия «Акварелька»
- Авиамодельный клуб "Шершни"
- "Клуб боевых искусств (карате)"
- Театральная мастерская МАГИЯ
- студия АРТ-ДРАЙВ
- "Студия сценического мастерства The Best"
- Школа телевидения "Звёздный Лик"
- Авиамодельный спорт
- Группа спортивного совершенствования
|
*Детская общественная организация "Лоцман"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Сулимова, 30
Телефон:
+79058020511
Возраст: 9-15 лет
Сайт: lotsman.ru
|
Направления
- Электроника, робототехника, программирование (на платформе Arduino) - с 11 лет,
- Информатика и компьютерная грамотность - с 9 лет,
- Создание сайтов и веб-программирование - с 10 лет,
- настольные игры, досуговые мероприятия...
- В ближайших планах робототехника на лего - с 9 лет.
|
*Детско-подростковый клуб «Альянс»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3Б
Телефон:
8 (343) 347-76-10
Возраст: с 6 лет
Сайт ВК
Сайт: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/альянс
|
Направления
- студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»
- изостудия "Палитра"
- школа развития «Знайки»
- клуб свободного общения
|
*Молодежный центр «Б-6»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 6а
Телефон:
8 (343) 222-63-64, 222-63-77, 222-63-79
Возраст: с 7 лет
Сайт Б-6: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/Б6
|
Направления
- студия эстрадного вокала "Мечта
- студия современного танца "Energy"
- секция настольного тенниса
- детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр "УралБенд Юниор"
- молодежное объединение «ФАКУЛЬТЕТ» (волонтеры, фото\видео журналистика)
- детский ансамбль песни и танца «Родничок»
|
*Детско-подростковый клуб «Буревестник»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Гагарина, 35
Телефон:
8 (343) 375-50-88, 8 (912) 272-20-81
Возраст: с 7 лет
Сайт Буревестник: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/центр/буревестник
|
Направления
- Волонтерский отряд «ОГОНЕК»
- Студия современного танца «Амплитуда»
- Студия молодежных инициатив
- Клуб свободного общения
|
*Детско-подростковый клуб «Вымпел»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Боровая, 21
Телефон:
8 (343) 365-39-13
Возраст: с 7 лет
Сайт Вымпел: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/вымпел
ВК Вымпел
|
Направления
- дартс
- настольный теннис
- настольный хоккей
- школа творческого развития «Белый аист»
|
*Клуб «Грин»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Советская, 19/3
Телефон:
8 (343) 341-08-46
Сайт Грин: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/грин
Сайт ВК
|
Направления
- настольный теннис
- фитнесс (тренажерный зал)
|
*Детско-подростковый клуб «Искра»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Академическая, 11а
Телефон:
8 (343) 374-09-77
Возраст: с 7 лет
Сайт Искра: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/центр/искра
ВК Искра
|
Направления
- студия керамики «Живая глина»
- школа настольного тенниса
- студия корейского эстрадного танца
- клуб свободного общения «Контакт»
- студия «Поющая гитара»
|
*Детско-подростковый клуб «Импульс»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 14
Телефон:
8 (343) 347-77-00
Возраст: с 7 лет
Сайт Импульс: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/импульс
|
Направления
- ИЗО студия «Живая палитра»
- клуб знатоков «Совенок»
- студия английского языка «Увлекательный английский»
|
*Детско-подростковый клуб «Мечта»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 22
Телефон:
8 (343) 347-86-00
Возраст: от 7 лет
Сайт Мечта: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/мечта
ВК Мечта
|
Направления
- Студия художественного творчества "Мозаика"
- Клуб гостеприимства "Муравей"
- Дизайн-студия "Стиляги"
- Волонтерский отряд "Муравей"
|
*Молодежный центр «Лидер»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Педагогическая, 20 (кирпичный одноэтажный пристрой)
Телефон:
8-908-90-32-336
Возраст: с 7 лет
Сайт Лидер:
социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/лидер
|
Направления
- клуб современной азиатской культуры «Белый дракон»
- артистическое фехтование на световых мечах (саберфайтинг)
- вольное фехтование (историческое фехтование)
- корейский современный танец
- исторический танец
- танцевальный коллектив в стиле мейнстрим «CAPSTONE dance crew»
- косплей (вхождение в образ)
- клуб любителей шарнирных кукол «BJD Урал»
- настольные разговорные игры
- клуб светового шоу и огненных искусств «Ginger Rabbit» (файер-пои)
- школа ударных инструментов
- киноклуб «Хако»
- дартс-клуб
- молодежный коллектив танцевально-спортивного клуба «Астра»
|
*Детский клуб "Авангард"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 36
Телефон:
8-912-262-78-99
Возраст: с 6 лет
Сайт Авангард:
социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/авангард
|
Направления
- спортивные игры
- студия декоративно-прикладного творчества «Сказка»
- изостудия «Пилигрим»
- школа здоровья
|
*Станция детского технического творчества "Социум"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Рассветная, 13, оф. 2
Телефон:
8 (343) 348-61-16
Возраст: с 7 лет
ВК Социум
|
Направления
- Мастерская стендового судомоделирования
- Моделирование и технология обработки материалов
- Робототехника. «Простые механизмы», для детей 7-8 лет
- Робототехника. «Перворобот», для детей 8-10 лет
- Роболаб
- Легоконструирования
- Компьютерная графика и анимация
- 3D и схемотехника
- Автодело
- Студия конструирования из бумаги и плетение макраме
|
*Детско-подростковый клуб «Россич»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 19а
Телефон:
8 (343) 348-54-37
Возраст: с 7 лет
Сайт Россич: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/россич
ВК Россич
|
Направления
- студия фитодизайна «Оазис»
- художественная студия «Живая палитра»
- танцевальная студия «Звездный фейерверк»
- спортивные игры
- дартс
- школа личной безопасности
- студия игры на гитаре
- социальный театр «Потенциал»
- школа волонтера
|
*Клуб «Уралец»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 30
Телефон:
8 (343) 222-6-227
Сайт Уралец: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//жби/уралец
|
Направления
- школа юного призывника
- настольный теннис
- оздоровительная аэробика
- клуб свободного общения «Жемчужина»
- клуб молодой семьи
|
*Клуб «Этюд»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 7Б и ул. Мира, 42
Телефон:
8 (965) 500-00-74
Сайт Этюд: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//жби/этюд
|
Направления
|
*Клуб «Каравелла»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Февральской революции, 11
Телефон:
8 (343) 358-12-58 (00)
Сайт Каравелла: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//центр/каравелла
|
Направления
- детско-юношеский пресс-центр
- детская киностудия «Фига»
- фехтование
- детская парусная флотилия
- подростковая судоверфь (строительство яхт)
- школа волонтера
|
*Клуб «Радуга»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мира, 42
Телефон:
8 (343) 375-25-73
Сайт Радуга: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//центр/радуга
|
Направления
- ансамбль танца «Солнышко»
- студия спортивного бального танца «Астра»
- социальная студия "Лотос"
- шахматы
|
*Молодежный центр «Глобус»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Первомайская, 70
Телефон:
8-982-64-88-621
Сайт Глобус: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/глобус
|
Направления
- клуб любителей настольного тенниса
- клуб любителей ролевых настольных игр
- клуб свободных путешественников
- школа каллиграфии
|
*Клуб «Орион»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 10
Телефон:
8 (343) 347-35-00
Сайт Орион: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/орион
|
Направления
- спортивные игры
- настольный теннис
- клуб настольного хоккея
- клуб свободного общения
|
*Дом детства и юношества
Адрес:
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 63
Телефон:
8 (343) 374-26-82, 374-27-76
Возраст: с 7 лет
Сайт ДДЮ
|
Направления
- Азбука современного танца
- Ардуино (техническая направленность)
- ВИА
- Гармония танца
- Действие здесь и сейчас
- Детское учебное кафе "Пчелка"
- Дорога к танцу
- Клуб настольных игр «Дженга»
- Карате WKF
- «Купалинка». Студия народного пения
- Медиа-центр
- Мalina sing. Студия эстрадного вокала
- Мир эстрадного искусства
- Мир хореографии
- Народный вокал. Путь к успеху
- Секция общефизической подготовки «Олимп»
- PROИскусство
- Основы изобразительного искусства
- Основы управления беспилотными летательными аппаратами
- Основы актерского мастерства в хореографии
- Изостудия «Яркий мир»
- Индивидуальные занятия по вокалу
- Изобразительное искусство. Классическая школа
- Палитра Плюс
- Пой, танцуй и перевоплощайся
- Развитие ребенка средствами хореографии
- Скульптура и керамика
- Совет старшекласников
- Студия анимации
- Студия подарка «Дари-Ко»
- Студия конструирования и робототехники
- Театр светового шоу 1 ступень
- Театр светового шоу 2 ступень
- Театр светового шоу 3 ступень
- Фотошкола
- Учись учиться
- Хореографическое искусство. Танцевальная мастерская
- Хореографическое искусство. Ритмика и основы танца
- Хореографическое искусство. Театр танца
- Шаги навстречу
- Школа вожатых
- Эстрадный вокал
- Дошколенок
- ДООП для дошкольников карате WKF
- ДООП для дошкольников «Ритмика и танец»
Октябрьский район
|
*Детский клуб "Орленок"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 10
Телефон:
8 (343) 210-48-74
Возраст: с 6 лет
Сайт: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«orlenok»
https://vk.com/klub_orlenok
|
Направления
- "Бисер"
- "Сувенир"
- "Послушная глина"
- ИЗО-студия "Хамелеон"
- Театрально-игровой коллектив «Мир веселых детей»
- Вокальная студия "Артис"
- Студия "PlayUP"
- Хореографический коллектив "Foxy smile"
|
*Дом детского творчества Октябрьского района
Адрес:
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 111; ул. Большакова, 15
Телефон:
8 (343) 254-01-38, 261-04-35
Возраст: с 7 лет
Сайт: ddtor.ru
|
Направления
Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество
- Макраме
- Мастерская макраме. Развивающее рукоделие
- Палитра
- Мастерская чудес (Рисование и творчество)
- Твори, выдумывай, пробуй
- Театр моды «Дизлайнер»
- Стильные штучки
- Художественная керамика
- ИЗО-фантазия
- Юный художник
- Чудеса из глины
- Волшебные краски
- Быстрая живопись
- Академический рисунок
- Бумажный мир
- Мир цветов и игрушек из фоамирана
- Мир поделок
- Кожаная мозаика
- Изо-творчество
- Свободный художник (интуитивная живопись)
- Звездочки на Земле (интуитивное рисование)
Хореография и театр
- Студия эстрадного танца «Айс крим». Старт»
- Студия эстрадного танца «Айс крим». Базовый уровень»
- Данс-полет. Хореография. Старт.
- Данс-полет. Хореография. Базовый уровень.
- Данс-полет. Хореография. Продвинутый уровень.
- Линия танца
- Студия танца «Новое поколение»
- Театр танца Уральские самоцветы: через игру к танцам
- Театр танца «Уральские самоцветы»
- Театр танца «Уральские самоцветы. Профи»
- PRO-движение
- Планета хореографии
- Театр-студия «Остров. Старт»
- Театр-студия «Остров»
- Театр-студия «Остров. Профи»
- Художественное слово
- Художественное слово. Старт
- Ритмопластика
Музыкальное искусство
- Ансамбль бардовской песни им.В.Высоцкого
- Музыкальное искусство (комплекс музыкальных теоретических дисциплин)
- Эстрадный вокал «Каданс плюс»
- Эстрадный вокал «Каданс профи»
- Эстрадный вокал «Каданс-старт»
- Хоровое пение. Старт
- Хоровое пение. Базовый уровень
- Ансамбль народных инструментов
- Поём и играем
Техническая направленность
- Авиаспорт
- Самоделкин: начальное техническое моделирование
- Судомоделирование
- Техно 3D-форм
- Техноталанты
- Техно-Знаток
- ТРИЗ технология
- Лаборатория беспилотных технологий
- Резьба по дереву
- Туристско-краеведческая направленность
- Основы туризма
- Туризм как образ жизни
- Туристы-проводники
- Юные туристы-геологи
- Краеведение и геология
- Спортивный туризм
- Находчивый турист
Спортивное направление
- Баскетбол
- Волейбол
- Мини-футбол
- Чирлидинг. Старт
- Чирлидинг
- Патриот (оборонно-спортивная подготовка)
- Крылья Родины (оборонно-спортивная подготовка)
- Футбол
- Эстетическая гимнастика
- Акробатика и основы циркового искусства
- Фитнес-микс
Социально-гуманитарная направленность
- Мы начинаем КВН
- КВН-PRO
- Клуб «Гитара и песня»
- Я – ведущий
- Разноцветный мир
- В мире дизайна
- Светлица (бисероплетение)
- Районный Октябрьский совет старшеклассников (РОССт)
|
*Детский клуб Росток МОУ
Адрес:
Екатеринбург, ул. Латвийская, 3
Телефон:
8 (343) 251-12-33
Сайт Росток:
калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«rostok»
|
Направления
- организация массовых тематических мероприятий
- мероприятий профилактической и просветительской направленности
|
*Детский клуб «Ровесник»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Декабристов, 45
Телефон:
8 (343) 251-60-88
Возраст: с 7 лет
Сайт: https://vk.com/rovesnikekb45
|
Направления
- Волонтёрский отряд «Vi Spectrum». Возраст участников: 12-17 лет.
- Студия юных аниматоров. Возраст участников: 10-14 лет.
- Студия «Творческий калейдоскоп». Возраст участников: 7-11 лет.
- Вокальная студия «Попурри». Возраст участников: 10-17 лет.
- Студия анимации «МАГ-фильм». Возраст участников: 7-11 лет.
- Творческая студия «Коллаж». Возраст участников: 7-15 лет.
- Объединение «Школа поисковика». Возраст участников: 11-17 лет.
- Поисковый отряд «Ровесник». Возраст участников: 14-18 лет.
|
*Детский клуб «Ракета»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Декабристов 16\18 «з»
Телефон:
8 (343) 261-32-86
Возраст: с 7 лет
Сайт: https://vk.com/raketaekaterinburg
|
Направления
- Молодежный театр-студия "Галёрка"
- Школа театрального искусства
- Театр детской песни "Fантазёры"
- Театральная студия "Театраша"
- Школа развития "Солнышко"
- Клуб общения "Игровед"
Спортивное направление:
- Секция спортивного туризма "Ракета"
- Секция атлетической гимнастики
- Секция скалолазания "Скалолазики"
- Молодежный горный клуб "Восхождение"
|
*Клуб «Юность»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мичурина, 171
Телефон:
8 (343) 262-88-83
Сайт Юность: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«yunost»
https://vk.com/unost_club171
|
Направления
- театральная сдудия театр и мы (с 6 до 18 лет)
- танцевальный коллектив "Танцевальный калейдоскоп" (с 6 до 18 лет)
- секция хоккея (запись только в августе с 7 лет до 18)
|
*Детский музыкальный клуб «Свезар»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Машинная, 42 корпус 3
Телефон:
8 (343) 251-41-34
Возраст: с 6 лет
Сайт ВК
Сайт ИГ
|
Направления
- Театр-студия «Подмостки». Возраст обучающихся: 12-17 лет.
- Театральная студия «Крылья». Возраст обучающихся: 7-11 лет.
- Танцевальная студия. Возраст обучающихся: 6-17 лет.
- Студия вокала "Муза". Возраст обучающихся: 5-14 лет.
- Студия изобразительного искусства. Возраст обучающихся: 5-14 лет.
- Гитарная студия "Струна" 7-18 лет.
|
*Детский подростковый клуб «Фристайл»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Восточная, 80У
Телефон:
8 (343) 254-50-70
Возраст: с 6,6 лет
ВК Фристайл
|
Направления
- Изостудия "РАДУЖНЫЕ КАПЛИ"
- Студия вязания крючком "ЧУДО-КРЮЧОК"
- Студия танца ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД
- Клуб общения для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "ПАРАШЮТИСТЫ"
- Клуб активной молодежи и Волонтерский отряд
- Социальный проект "ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК"
|
*Клуб «Луч»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Мичурина, 206
Телефон:
+7 (909) 018-68-86
Сайт Луч: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«luch»
|
Направления
|
*МБУ ДОД ДЮЦ Калейдоскоп Детский клуб Орфей
Адрес:
Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 53
Телефон:
8 (343) 257-71-03
Сайт Орфей: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«orfei»
https://vk.com/orfeiklub
|
Направления
- Театральная студия "Бенефис"
- Студия по созданию украшений "Бусинка".
- Аансамбль эстрадного танца " Вертикаль"
- Студия танца "НЮАНS"
- Изостудия "Клякса"
|
*Клуб «Искра»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Есенина, 14
Телефон:
8 (343) 262-08-69
Сайт Искра: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«iskra»
https://vk.com/kmgiskra
|
Направления
- "Современные настольные игры" 10+
- Группа для дошколят «Малышок»
- Кружок декоративно-прикладного творчества «ОЧумелые ручки» 7+
- «Бардовская гитара» 9+
- Театральный кружок "Бригантина" 5-17 лет
- Секция футбола с 7 до 17 лет
|
*Клуб "Импульс"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Онежская, 9
Телефон:
8 (343) 210-43-23
Сайт Импульс: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«impuls»
https://vk.com/kaleidoskopconkyrs
|
Направления
- Cтудия "Территория танца" "KosmoS"
- Спортивная секция "Айкидо"
- Студия "Сделаем сказку"
- Студия "Рукоделие"
- Изостудия "Волшебные краски"
- Студия "Арт Узор"
|
*МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Калейдоскоп клуб Умелец
Адрес:
Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 52
Телефон:
8 (343) 252-04-71
Сайт Умелец: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«umelets»
https://vk.com/ymelecekb
|
Направления
- кружок "Волшебные узоры"
- студия бумагопластики "Papercraft-моделирование"
- технический мир Lego
- кружок "Творим без кисточки"
- легкая атлетика
- кружок "Умелые руки"
- кружок "Стильные штучки"
- кружок "Природа и фантазия"
|
*МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Калейдоскоп Клуб «Факел»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Главная, 13
Телефон:
8 (343) 252-71-87
Сайт Факел: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«fakel»
https://vk.com/fakel.istok
|
Направления
- студия декоративно-прикладного творчества (работа с различными материалами и в разных техниках)
- студия изобразительного искусства
- танцевальная студия
- театральная студия
- кружок настольные игры
- секция футбол/хоккей
- мастер классы, соревнования и конкурсы.
|
*МБУ ДО ДЮЦ Калейдоскоп клуб Огонек
Адрес:
Екатеринбург, ул. Белоярская, 20
Телефон:
8 (343) 252-03-88
Сайт Огонек: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«ogonek»
https://vk.com/ogonekclub_ekb
|
Направления
- студия "Марья искусница" 7 - 14 лет
- студия вязания "Чудо-крючок" 7 - 14 лет
- студия "Цветик-семицветик" 7-14 лет
- изостудия "Дебют", студия "Полимерная глина", "Батик" 7 - 14
- студия "Жар-птица" 7-14 лет
Чкаловский район
|
*МБОУ ДОД Дом детского творчества Чкаловского р-на "Радуга"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Титова, 34, пер. Тбилисский, 3, 5, ул. Авиационная, 69,
Телефон:
8 (343) 297-16-33, 297-15-70
Возраст: с 5 лет
Сайт ВК
Сайт
|
Направления
- "Кудесники "Сказочная страна"
- "Современная хореография для детей дошкольного и школьного возрастов"
- "Бумажная мастерская"
- "Мастерская ручного творчества "Золотые ручки 5-7 лет"
- "Мастерская ручного творчества "Золотые ручки 8-12 лет"
- "Юные Художники"
- "Школа моделей "Fashion Step"
- "Студия "Имидж"
- "Радуга творчества"
- "Классический танец"
- "Компьютерная графика и моделирование"
- "Современные направления хореографии в детском танце"
- "Музыкальное развитие детей 5-10 лет"
- "Эстрадный вокал"
- "Волшебные краски"
- "Страна Мастеров"
- "Танцевальный коллектив "Вертикаль"
- "Школа моделей "GLAMOUR"
- "Студия "Имидж" - начинающие
- "Дзюдо"
- "Спортивное радиоориентирование"
- "Легкая атлетика"
- "Шахматы"
- "Общая физическая подготовка"
- "Шахматы" (Каисса)
- "Шахматы детям"
- "Детский фитнес"
- "Творческое развитие детей"
- "Авиамоделирование"
- "Образовательная робототехника"
- "Гитара"
- "Театр и Я"
- "Я познаю Мир"
- "Вокальная студия Музыкальный калейдоскоп"
|
КМЖ «Кудесник»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Селькоровская, 18
Телефон:
8 (343) 217-09-77
Сайт ВК
|
Направления
- Танцевальный коллектив «Фантазеры»
- КСО «Говорим по-английски»
- ИЗОстудия «Волшебный карандаш»
- Кружок общего развития «Знайка»
- Юнармейский отряд «Святогор»
|
КМЖ «Сфера»
Адрес:
Екатеринбург, пос. Шабровский ул. Ленина, 24
Телефон:
8 (343) 217-09-77
Сайт ВК
|
Направления
- Волонтерский отряд «Юниор»
- КСО «Easy English»
- Кружок развивающих игр «Солнышко»
- Кружок прикладного творчества «Умелые ручки»
|
КМЖ «Бригантина»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Родонитовая, 14
|
Направления
- коворкинг-центр
- досуговая программа «Время ВО!»
-
«Юный фотограф»
|
КМЖ «Старт»
Адрес:
Екатеринбург, с. Горный Щит, отд. Полеводство, ул. Трактористов, 2
Телефон:+7 (924) 642-24-90
Сайт ВК
|
Направления
- хореографическая студия
- кружок игры на гитаре
- кружок «Творчество»
- секция «ВБЕ Кобудо»
-
КСО «Easy English»
|
Многофункциональный коворкинг центр «Родонит»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 8/3
Телефон: +7 (343) 218-27-54
Сайт ВК
|
Направления
Сеть современных пространств для самореализации молодежи.
|
КМЖ «Чкаловец»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Умельцев, 7
Телефон:
8 (343) 256-96-45
Сайт ВК
|
Направления
- рукопашный бой
- художественная гимнастика
|
Детский клуб "Юность"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Колхозников, 78
Телефон:
8 (343) 255-46-75, 8-904-168-54-87
|
Направления
- Клуб свободного общения «Я – волонтер»
- Мастерская искусства речи «Юный оратор»
- Танцевальный коллектив «Изюминка»
- Секция Тхэквондо
- «Занимательная история»
- Zumba
- Настольные игры
|
*МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11А
Телефон:
8 (343) 227-46-39, +7 (904) 167-14-18
Сайт
|
Направления
- В гостях у Барби
- Учимся петь
- Вокально-эстрадное искусство
- Волшебные краски
- Волшебный мир куклы
- Забавные игры
- Занимательный английский
- Игра вокруг нас
- История России и флота
- КУБО-МИР
- Мастер лепки
- Мягкая игрушка
- ОРИГАМИ-УМ
- Основы журналистики в отряде "Флагман"
- Танец - сквозь пространство и время
- Танцевальная азбука "Старт"
- Танцевальная азбука "Шаг вперёд"
- Танцевальная азбука "Супер!"
- Твори! Выдумывай! Пробуй!
- Театральная студия "ЮХИ"
- Теоретические основы морского дела
- Технология творческого мышления
- Хореографическое творчество в коллективе «Bаby-dance»
- Хореографический коллектив современного танца «Аннона»
- ШЕДЕВРиЯ
- Шедевры рукоделия
- Школа шитья и рукоделия (модульная)
- Познавай! Изобретай! Твори! (комплексная)
- Мир вокруг нас (комплексная)
- Школа развития «Первые шаги» (комплексная)
- Школа развития «Территория успеха» (комплексная)
- Я познаю мир! (комплексная)
- Английский легко!
- Модный серпантин
- Рисуем сами
- Начальное техническое моделирование
Орджоникидзевский район
|
*Детско-юношеский клуб «Аэлита»
Адрес:
Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 73
Телефон:
8 (343) 321-56-99
Сайт Аэлита: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kaelita
|
Направления
- Клуб молодой семьи "Подсолнух" (сопровождение молодых семей, психологическое консультирование)
- "Школьная страна" (6,5-8 лет)
- "Дошколенок" (5-7 лет)
|
*Детско-юношеский клуб «Радуга»
Адрес:
Екатеринбург, ул.Избирателей, 42
Телефон:
8 (343) 320-52-90
Сайт https://vk.com/radugaekt
|
Направления
- Кружок мягкой игрушки "Калейдоскоп"
- Спортивно-танцевальные секции: Аэробика-Микс;
- Фитнес-Юниор; Аэробика-Старт; Фит-Хит
- Художественное творческое объединение: "Палитра", "Палитра плюс"
- Компьютерные кружки: "С компьютером на "ты", "Электроника и робототехника", "Гражданин информационного общества"
- Секция настольного тенниса "Ракетка"
- Настольный теннис
- Игра в настольный теннис (спортивная секция)
|
*Детско-юношеский клуб «Ровесник»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Баумана, 7
Телефон:
8 (343) 331-28-94
Возраст: с 6,6 лет
Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/krovesnik
ВК Ровесник
|
Направления
- Уличные танцы (9-17 лет);
- Точка отсчета (танцы) 12-17 лет;
- Актерское мастерство (10-15 лет);
- Игровой клуб "Эрудит" (8-11 лет);
- "Твой друг - Гитара" (11-14 лет);
- "С песней по жизни" (обучение игре на гитаре) 14-18 лет;
- English Club (7-12 лет);
- Teen’s Skills (13-15 лет);
- Funny English (6,5-12 лет);
- Вокальная студия "Каламбур" (7-16 лет);
- Изостудия "Эскиз" (6,5-16 лет);
- Творческая мастерская "Сюрприз" (8-12 лет);
- "Медиаречь" (6,5-11 лет);
- "Медиаречь и публичное выступление" (9-17 лет);
- Журналистика (9-16 лет);
- Вокальная мастерская (6,5-11 лет);
- Шашки (6,5-14 лет).
|
*Детско-юношеский клуб «Спутник»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Индустрии, 31
Телефон:
8 (343) 330-40-89
Возраст: с 6-7 лет
ВК Спутник
|
Направления
- Творцы (творческие мастерские; 6,5-12 лет)
- Созидатели (кружок свободной среды общения 11-16 лет)
- "Я доброволец" (волонтеры; отряд активной молодежи "Тепло"; 10-18 лет)
- Пластилин (игровой клуб; 6,5-11 лет)
- Территория игры (игровой клуб; 11-17 лет)
- Ангелы добра (хореография для детей с ОВЗ 6-13 лет)
|
*Детско-юношеский клуб «Тропа»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 6
Телефон:
8 (343) 360-52-34
Возраст: с 7 лет
Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/ktropa
ВК Тропа
|
Направления
- "Шаг в туризм" (6,5-10 лет);
- "Начальная подготовка ориентировщика" (10-14 лет);
- Секция "Азбука ориентирования" (7-9 лет);
- Секция "Начальная подготовка ориентировщика" (10-13 лет);
- Секция "Истоки мастерства ориентирования" (14-17 лет);
- "Буду умным" (6-9 лет);
- "ИЗОбрази" (6,6-11 лет).
|
*Клуб "Ритм"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 82/1
Телефон:
8 (343) 306–67–66
Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kritm
Вконтакте
|
Направления
- Спортивная секция "Кикбоксинг-Тайский бокс" (7-17 лет);
- English Club (12-17 лет);
- "Эскрим" (5-17 лет) - фехтование;
- Настольный теннис (6,5-12 лет)
- Игра в настольный теннис (10-15 лет);
- Современный танец "Contemporary" (10-17 лет).
|
*Клуб "Атлант"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Стачек, 21
Телефон:
8 (343) 331-58-80
Сайт Атлант
Вконтакте
|
Направления
- "Футбол" (Возраст: 6,5-18 лет)
- ИЗО-студия "Соцветие" (Возраст: 6,5 -18 лет)
- "Общая физическая подготовка" (Возраст 9-14 лет)
|
*Клуб "Новатор"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Новаторов, 17
Телефон:
+7(343)321-54-45
Сайт Новатор
Вконтакте
|
Направления
- Армейская школа
- Киокусинкай
- Пауэрлифтинг
|
*Клуб "Визит"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Красных борцов, 23а
Телефон:
+7(343)307-44-22
Сайт созвездие.екатеринбург.рф/klub/kvizit
Вконтакте
|
Направления
- Театральное творчество (8,5-11 лет).
- Актерская школа (12-16 лет).
- Студия изобразительного и прикладного творчества "Цветной мир" (6,5-13 лет).
- "Лего-конструирование" (7-13 лет).
|
*Клуб "Игра"
Адрес:
Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 63
|
Направления
Игровые мероприятия военно-патриотической направленности: "Лазертаг" (10-15 лет) и "Мой край" (10-17 лет)
|
*Клуб "Комета"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Электриков, 26
Телефон:
+7(343)300-15-02, +7 (912) 668-00-59
Сайт Комета
Вконтакте
|
Направления
- Спортивная секция «Хоккей во дворе»
- Спортивная секция «Танцы на льду»
- Спортивная секция «Фристайл»
- Студия современного танца «PRO Движение»
|
*Клуб "Сокол"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Красных командиров, 120
Телефон:
8 (343) 352-18-87
Сайт Сокол
Вконтакте
|
Направления
- Студия аэробики "Амплитуда" (6-17 лет);
- "Юный художник" (Изостудия "Затейники") 6,5-15 лет;
- Театрально-игровая студия "Игроленд" (6,5-11 лет);
- Актёрское мастерство (11-17 лет);
- Шахматный клуб "Дебют" (6-17 лет).
|
*Клуб "Уральская гвардия"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Даниловская, 46
Телефон:
8 (343) 306-57-02
Сайт Уральская гвардия
|
Направления
- Театр танца «ГРАНИ»
- Студия рисования песком «Красивые истории»
- Творческая мастерская «Фантазия»
- Студия бумажного моделирования "Маги бумаги"
- Тхэквондо
- Кикбоксинг
- ОФП
- Фитнес
- Спортивное ориентирование
|
*Клуб "Шанс"
Адрес:
пер. Черноморский, 8
Телефон:
8 (343) 331-77-62
Сайт Шанс
|
Направления
- Студия спортивного бального танца "Фейерверк".
- Студия уличного танца "Фейерверк" и MaximuM Dance Studio.
- Отряд активной молодёжи "Стимул".
- Английский язык.
|
*Клуб "Искра"
Адрес:
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 8
Телефон:
8 (343) 320-70-14
Возраст: с 6 лет
Сайт Искра: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kiskra
ВК Искра
|
Направления
- "Подготовка руки к письму" (6-7 лет);
- Funny English 2.0 (6,5-12 лет)
- ИЗОбрази - художественная студия (6,5-12 лет)
|
*Клуб «Темп»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 37
Телефон:
8 (343) 307-18-88
Сайт https://vk.com/temp_ekb
|
Направления
- Киокусинкай (7-18 лет).
- Футбол (6,5-17 лет).
|
*Клуб «Юность»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 75
Телефон:
+7(343)306-07-20
Вконтакте
Сайт созвездие.екатеринбург.рф/klub/kyunost
|
Направления
- Семейный клуб "Подсолнух" (сопровождение молодых семей, психолого-педагогическое консультирование, организация семейного досуга).
- Кружок продуктивной деятельности «Подготовка руки к письму» (5-7 лет).
- «Дошколёнок» (5-7 лет).
- «Школьная страна» (6,5-8 лет).
|
*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика»
Адрес:
Екатеринбург, ул. Баумана, 31
Телефон:
8 (343) 300-17-93 (92, 91)
Возраст: с 6 лет
Сайт Галактика
|
Направления
- Хореографическая студия «Болеро+»
- Образцовый ансамбль народной песни и танца «Сударушка»
- Мастерская удивительных искусств «Диво»
- Студия восточного танца "Навруз"
- Студия изобразительного искусства "Пастэлька"
- Объединение "Экодизайн"
- Объединение "Волшебный мир театра"
- Объединение "Белая ладья"
- Вокальная студия «Планета детства»
- Объединение "ШАГ"
- Объединение "Импульс"
- Объединение "Фантазеры"
- Объединение "Знайки"
- Объединение "Следопыт"
- Объединение "Логоритмика"
- Объединение "Языковой клуб английского языка"
- Объединение "Рукодельница"
- Объединение "Девичий клуб"
|
*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Центр поддержки детства»
Адрес:
Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 21
Телефон:
8 (343) 360–50–38
Сайт
|
Направления
- Молодёжный клуб Феникс
- Музыкально-драматическая студия
- Музыкально-ритмические игры
- Основы лингвистической культуры
- Разноцветный мир
- Умные пальчики
- Художественные мастерские
- Шахматный клуб
- Архитектурная студия ДОМ
- Волшебный клубок
- Волшебный мир оригами
- Журналистский клуб Монитор
- Занимательное письмо
- Крепыш
|
*МБУ Дополнительного образования Детско-юношеский центр Контакт
Адрес:
Екатеринбург, пр. Орджоникидзе, 10 / ул. Стахановская, 1
Телефон:
8 (343) 307-53-29 (51)
Возраст: с 6 лет
Сайт: www.dyuc-kontakt.ru
|
Направления
- Шахматы
- Авиамоделирование
- Бумажный мир
- Веселые нотки
- Звездочки (Стартовый уровень)
- Звездочки (Базовый уровень)
- Чародеи
- Дошколенок
- Геометрика
- Говорим красиво
- Школа рукоделия
- Театр
- Юный художник
- Юный техник
|
|
Детские спортивные школы, секции и спортивные клубы Екатеринбурга приглашают детей на занятия различными видами спорта! Выбирайте!
Читать дальше
Уважаемые читатели, если вы нашли неточности, просьба пишите в комментариях, обязательно исправим. Кружки и студии мы будем ещё пополнять.
Спасибо, редакция сайта U-mama.