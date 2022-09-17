Форум
Все бесплатные кружки для детей в Екатеринбурге 2025

Мы собрали полный перечень всех бесплатных занятий для детей в кружках и творческих клубах Екатеринбурга. Информация обновлена в 2025 году. Дополнительное образование для детей - удобный поиск по районам.

Железнодорожный Ленинский Верх-Исетский Кировский Октябрьский Чкаловский Орджоникидзевский

Железнодорожный район

*Детский клуб "Огонёк"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мельковская, 11

Телефон:
8 (343) 370-24-91

Группа в ВК 

Возраст: с 5 лет

Направления

  • Танцевальная студия 5-18 лет
  • «Шестиструнный друг» Студия игры на гитаре 7-18 лет
  • «Мир знаний» Подготовка к школе 5-7 лет
  • «Шитье»
  • Творческая мастерская Ray Art  5-12 лет
  • Шахматы и настольные игры
     

*Детский клуб "Ювента"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевченко, 33

Телефон: +7-953-006-40-36

Сайт: https://vk.com/dontstopdancefamily

Возраст: с 5 лет

Направления

  • Школа моделей "Vogue studio" (5-18 лет)
  • Играем в театр (5-7 лет)
  • гитара (с 12 лет)
  • театральная студия "На одной волне" (с 7 лет)
  • шахматы 
  • театральная студия "Импровизация в жизни" (с 7 лет)
  • вокальная студия
  • КВН
  • английский язык

*МБОУ ДО "Центр детского творчества"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевченко, 11

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 5 лет

Направления:

  • «Юный гитарист» 
  • «Лего и компания» 
  • Объёмное моделирование
  • 3-Дешка
  • Робототехника
  • «БумКа. СТАРТ»
  • Театральная студия «Дебют.Старт»
  • Изостудия «Карлсон» (на платной основе)
  • Куборята (на платной основе)
  • Развивающие занятия для дошкольников «Развивайка» (на платной основе)
  • «Радость развития» с Магформерс (на платной основе)

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МАОУ СОШ № 4

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 15

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 5 лет

Направления:

  • Ансамбль эстрадного танца «Серпантин» 7-17 лет
  • «Лего и анимация» с 5 лет
  • Вокальный ансамбль «Волшебные звуки» 5-17 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества"на базе МАОУ СОШ № 30

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мамина–Сибиряка, 43

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 5 лет

Направления:

  • Вокальный ансамбль «Тоника» с 5 лет
  • Вокальный ансамбль «Улыбка» 6-18 лет
  • «Бальные танцы» 6-12 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 75

Адрес:
Екатеринбург, ул. Восточная,  26

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 6 лет

Направления:

  • «Исследуем и познаем» 7-11 лет
  • «Учитель будущего» 13-16 лет
  • Театральная студия «Мозаика» 9-17 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 147

Адрес:
Екатеринбург, пер. Теплоходный, 6

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 5 лет

Направления:

  • «English play» 8-11 лет
  • Развивающие занятия для дошкольников «Игротека» 5-7 лет
  • Вокальный ансамбль «Улыбка» 6-18 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 149

Адрес:
Екатеринбург, ул. С. Перовской, 111

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 5 лет

Направления:

  • Игровой коллектив «Клаксон» 7-15 лет
  • Вокальный ансамбль «Манго» 6-14 лет
  • «Бумажный мир» 5-12 лет
  • «Робошкола» 10-15 лет
  • «ТИКО-конструирование» 6-9 лет
  • «Фантазийное творчество» 11-14 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 155

Адрес:
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 90

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 6 лет

Направления:

  • Изостудия «Акварелька» 6-14 лет
  • «Играем в шахматы» 6-11 лет
  • Театр моды «Кутюрье» 8-15 лет
  • Лаборатория «Куборо» 6-10 лет
  • Лаборатория «Робототехника EV3» 813 лет
  • Вокальный ансамбль «Тоника» 5-17 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 166

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 6 лет

Направления:

  • Фольклорный ансамбль «Каравай» 6-16 лет
  • Танцевальный коллектив «Dance mix» 8-17 лет
  • Творческая мастерская «Мир лепки» 7-11 лет
  • Творческая мастерская «Мир творчества» 8-10 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 170

Адрес:
Екатеринбург, пр. Седова, 28

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 6 лет

Направления:

  • «В мире английского» 8-11 лет
  • Вокально-театральная студия «Музыкальная сказка» 6-18 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 183

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 4а

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 6 лет

Направления:

  • Ансамбль танца «Калейдоскоп» 6-11 лет
  • Вокальная студия «Глория» 7-17 лет
  • Фольклорный ансамбль «Каравай» 6-16 лет
  • Лаборатория «Беспилотный автомобиль» 10-15 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 208

Адрес:
Екатеринбург, ул. Гражданская, 6

Телефон: 8 (343) 388-06-11

Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/

Возраст: с 6 лет

Направления:

  • Изостудия «Подсолнух» 6-14 лет
  • «Мастерская  декора» 6-12 лет
  • Коллектив народной песни и танца «Красно солнышко» 5-13 лет
  • «Играем в шахматы» 6-11 лет
  • Творческая мастерская «Миндаль» 8-15 лет
  • Студия конструирования «ТЕХНОМИР» 6-12 лет
  • «Happy Travel» (организация экскурсионных услуг) 13-16 лет
  • «Home style» (дизайн интерьера) 13-16 лет
  • Вокальный ансамбль «Yes!» 6-18 лет

*Клуб по месту жительства "Зал борьбы"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мельковская, 2д

Телефон:

+7 (922) 293-82-94

Сайт

Направления

  • Самбо (14-18 лет)

*Детско-подростковый клуб «Чайка»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Некрасова, 2

Телефон:
8 (343) 370-60-57

Возраст: с 5 до 18 лет
сайт

Направления

  • Вокальная студия народного творчества 5-18 лет
  • «Лада» Кружок декоративно-прикладного творчества 6-11 лет
  • Хореографическая студия «Танцевальная мозаика для малышей» 5-6 лет
  • Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 7-14 лет
  • Хореография для малышей «Конфетти» 5-7 лет
  • Студия современной хореографии «Каллиста» 7-11 лет
  • «Дошколёнок» Школа развития для дошкольников 5-7 лет

*Клуб по месту жительства «Колибри»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 42А

https://vk.com/club212136272

Возраст: с 6 до 18 лет

Направления

  • Декоративно-прикладное творчество «Мастерица» 6-18 лет
  • Углубленное изучение химии «Привет, Менделеев!» 13-18 лет
  • Изучение английского языка «Английский с удовольствием» 7-11 лет

*Детский экологический центр «Рифей»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14

Телефон:
(343) 366-04-00
rifey.tvoysadik.ru

Возраст: с 6 до 17 лет

Направления

  • Радуга континентов
  • Агитклуб "Рифей"
  • Занимательная экология. Экологическое краеведение 
  • Цветочная феерия 
  • Туристы-экологи 
  • Природа и фантазия 
  • Юные любители природы 
  • Мы - дети природы 
  • Зоологи-экологи

*Детско-подростковый клуб «Восход»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 81

Телефон:
8 (343) 322-41-99

Возраст: с 6 лет

Сайт

Направления

  • Настольный теннис
  • «Школа Роста» (родной язык, общение, самообразование, творчество)
  • «Мир вокруг нас»
  • Студия танцевального искусства «ELITE»
  • ОФП Кикбоксинг
  • Гитара и песня

*Детско-подростковый клуб «Звездочка»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Подгорная, 6

Телефон:
8 (343) 354-33-66

vk.com/club20339415

Направления

  • Клуб общения с элементами нравственного и художественного воспитания «Грани творчества»
  • Вокальная студия «Звуки музыки»
  • Изостудия «Весёлый карандаш»
  • Танцевальная студия «Движение-это жизнь»
  • «Декоративное творчество»
  • Английский язык «Step by Step» 

*Детско-подростковый клуб «Старт»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/3

Телефон:
8 (343) 322-57-05

Возраст: с 7 лет

https://vk.com/childrens_club_start

Направления

  • ИЗОстудия
  • Студия игры на гитаре
  • Танцевальная студия
  • Музыкальный театр
  • Дартс
  • военно патриотический клуб «Юный разведчик»

*Детско-подростковый клуб «Фотон»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 12

Телефон:
8 (343) 325-85-57

Возраст: с 7 лет

vk.com/kmgfoton

Направления

  • Изостудия
  • Вокальная студия «Eversong»
  • Декоративно-прикладное творчество студия "Сувенир"
  • Хоккей

*Детско-подростковый клуб «Искра»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 53

Телефон:
8 (343) 366-43-50

Возраст: с 5 лет

Сайт

Направления

  • Театральная студия «Ведущий за собой»
  • Развивающие занятия с дошкольниками по подготовке к школе «Малышок»
  • Физическое и музыкальное развитие дошкольников «Игралочка»

*Клуб «Ритм»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Ольховская, 27/2

Телефон:
8 (343) 366-00-01

Возраст: с 7 лет

Сайт

Направления

  • Социальная адаптация детей и подростков (детей-мигрантов и выходцев из семей мигрантов)
  • Углубленное изучение истории и обществознания Клуб "Абитуриент"
  • Военно-патриотический отряд
  • Изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство
  • Футбол

*Клуб «Романтик»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Крупской, 6

Телефон:
8 (343) 322-73-68

Возраст: с 7 лет

Направления

  • Студия творчества
  • Углубленное изучение химии
  • Углубленное изучение английского языка

*Клуб «Солидарность»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевченко, 35

Телефон:
8 (343) 388-13-71

Возраст: с 7 лет

Направления

  • Театральная студия
  • Студия игры на гитаре
  • Вокальная студия
  • Студия КВН

  • «Активити» Волонтерский отряд

  • Шахматная секция

*Клуб «Сталкер»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/1

Телефон:
8 (343) 322-53-64

Возраст: с 7 лет

Направления

  • Велоспорт
  • Студия хореографии
  • Студия музыкального развития и творчества

*Центр Молодежных Инициатив

Адрес:
Екатеринбург, ул. Техническая, 44а

Телефон:
8 (343) 366-50-18

Возраст: с 7 лет

Сайт: https://vk.com/club67186433

Направления

  • Студия актерского мастерства
  • Студия английского языка
  • Студия Эстрадного вокала "Джем"
  • Студия брейк-данса "Original KIDS"
  • Танцевальная студия "Камелия"
  • Военно-патриотический отряд "Пламя"
  • Секция футбола

* Клуб «Северка»

Адрес:
п. Северка ул. Стрелочников, 4А.
Телефон:

+7(343)211-75-50

Сайт

Возраст: с 7 лет

Направления

  • «Разноцветье» Изостудия 7-15 лет
  • Творческие мастерские «Проще простого» 7-15 лет
  • Творческая мастерская «Наши ручки» 5-6 лет
  • «Эстрадный вокал» 8-18 лет
  • Танцевальная студия 7-15 лет
  • «Театр-шоу «Радуга» 7-17 лет
  • «Академия маленьких Почемучек» Школа развития 5-7 лет
  • Пресс-центр «Социальная реклама»
  • Издание газеты «ВЖИК», мультстудия 7-18 лет
  • «Горячий чайник» Клуб общения с элементами творчества и здорового образа жизни 5-18 лет

* Клуб «Юность»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Седова, 56

Телефон:
8 (343) 366-95-07

Возраст: с 7 лет

Сайт: https://vk.com/kmg_unost

Направления

  • Мультстудия "Оранжевый кактус"
  • Студия уличного и экспериментального танца "Буйный чай"
  • ИЗОстудия "Палитра"
  • Кино-клуб "Киночай"
  • Занимательная робототехника
  • Консультации психолога

Ленинский район

*Кружок юного биолога зоопарка

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189

Телефон:
8 (343) 215-98-04

Сайт: зоопарк.екатеринбург.рф/zoo/uslugi/kruzhok-unogo-biologa/obschaya-informatsiya#&panel1-1

Занятия по воскресеньям с 10.00 в зоопарке.
Принимаются дети с 12 лет, любящие ухаживать за животными, увлекающиеся зоологией и естествознанием.

Направления

  • Работа с животными + теоретическая часть.

Набор в кружок юного биолога зоопарка проходит в течение всего учебного года.
Прием в кружок происходит на конкурсной основе - нужно защитить проект по согласованию с руководителем
Предварительная запись по телефону.

*МБОУ ДОД - Городской детский экологический центр

Адрес:
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 литер Т (вход со стороны ул. Шевченко)

Телефон:
8 (343) 388-07-48

eco-gdec.uralschool.ru

 

Направления

  • Аквариумистика. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.
  • Гидробиология. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.
  • Загадочный мир нашей планеты. Продвинутый. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет.
  • Загадочный мир нашей планеты. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет.
  • Зоолог-исследователь. Базовый уровень. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.
  • Зоолог-исследователь. Продвинутый уровень. Возраст принимаемых детей: 12-17 лет.
  • Зоолог-исследователь. Стартовый уровень. Возраст принимаемых детей: 7-17 лет.
  • Экология животных
  • Мир на ладошке. Возраст принимаемых детей: 5-7 лет.
  • Прекрасные спутники наши. Возраст принимаемых детей: 8-17 лет.
  • Соседи по планете. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет.
  • Террариумистика. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.
  • Чувство природы. Возраст принимаемых детей: 5-7 лет.
  • ЭКО-логика. 

  • Школа биолога-натуралиста.

  • Цветоводство и ландшафтое проектирование.

  • По Екатеринбургу на английском. Возраст принимаемых детей: 9-11 лет.
  • Экологический туризм. Возраст принимаемых детей: 12-17 лет.
  • Экологический стиль жизни. Возраст принимаемых детей: 7-13 лет.
  • Эко-фантазеры.

*Дом детского творчества Ленинского района

Адрес:
Екатеринбург, ул. Щорса, 80а

Телефон:
8 (343) 210-22-24, 210-19-84

lenddt.uralschool.ru

Набор в кружки идет в течение сентября.
Принимаются все желающие, отбор есть только в танцевальные коллективы.

Направления

  • Арт-студия «ОТРАЖЕНИЕ»
  • Изостудия "ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ"
  • Изостудия "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"
  • Изостудия "БАТИК"
  • Изостудия "ОБРАЗ"
  • Изостудия "ЖАР ПТИЦА"
  • Изостудия «СОЦВЕТИЕ»
  • Изостудия «АРТЭ»
  • Образцовый детский коллектив ансамбль танца "ВЕСЕЛИНКА"
  • Школа развития дошкольников “ПЕРВЫЕ ШАГИ”
  • Театральная студия "БЕМБИ"
  • Театр моды "ЗАБАВА"
  • Туристский клуб "СИНЕГОРЬЕ"
  • Творческое объединение «РОСИНКА»
  • Творческое объединение "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ"
  • Творческое объединение "СКАЗКА"
  • Творческое объединение "КАЛЕЙДОСКОП"
  • "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА"
  • "ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА"
  • Школа развития дошкольников "ЗНАЙКА"
  • Клуб “ШАХМАТНЫЙ ГАМБИТ”
  • Вокальная студия "ЗВУКИ МУЗЫКИ"
  • Музыкальные занятия "ТРИ КИТА"
  • Театральная студия "БЕМБИ". Азбука театра
  • Песенно-танцевальный ансамбль "КАЛИНКА"
  • Изостудия "ЦветОК"
  • Творческое объединение "ИГРиК"
  • Творческое объединение "Mini - fam"  
  • Творческое объединение "Maxi - fam"   

*Детский подростковый клуб «Витязь»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Онуфриева, 24/2

Телефон:
8 (343) 243-05-38

Возраст: с 6 лет

Сайт Витязь

Сайт ВК

Направления

  • изостудия «Радуга», рисование для детей 6-17 лет;
  • студия современного эстрадного танца "Шоколад" для детей 8-15 лет
  • студия вокала "Ренессанс" для детей и подростков от 8 до 14 лет
  • Студия батика (роспись по ткани) для детей 8 14 лет
  • студия лепки "Волшебство из глины"
  • объединение «Рандори», общая физическая подготовка с элементами восточных единоборств для детей 6-17 лет;2. Физкультурно-спортивная направленность:
  • объединение «Здоровейка», общая физическая подготовка для детей 7-12 лет;
  • клуб свободного общения "Спектр"
  • клуб общения "Мы вместе", волонтерский отряд
  • игротека "ЛЕГО город"
  • студия "Мастерица" (изготовление швейных изделий)

*Детский подростковый клуб "Арт-стиль"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Онуфриева, 36

Телефон:
8 (343) 240-18-78

Возраст: с 7 лет

Направления

  • изостудия
  • театральная студия
  • дизайн одежды
  • театр моды

*Детский подростковый клуб «Гелиос»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19

Телефон:
8 (343) 243-49-03

Возраст: с 6 лет

Сайт Гелиос

Сайт ВК

Направления

  • Театральная студия «Чародеи»
  • Школа юного волонтера "Иди за солнцем"
  • Изостудия «Солнечная палитра»

*Детский подростковый клуб «Диалог»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а

Телефон:
8-904-548-54-35

Возраст: с 7 лет
Сайт ВК

Направления

  • изостудия "Фантазия",
  • мультстудия "Сториз",
  • экомастерскуя,
  • бардклуб «Своё место»
  • "Рисуем вместе"
  • молодежный проект "Молодежка"

*Детский подростковый клуб «Дружба»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 61

Телефон:
8 (343) 267-09-01

Возраст: с 6,6 лет

Сайт Дружба

Сайт ВК

Направления

  • изостудии «Очумелые ручки», 
  • студия вокала "Веселые нотки", "Voice", "Мелодия" 

*Детский подростковый клуб «Искатель»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 56

Телефон:
8 (343) 267-44-22

Возраст: с 7 лет

Сайт Искатель

Сайт ВК

Направления

  • волонтерский отряд "Бумеранг"
  • интеллектуальный клуб "IQ"
  • КСО "Новые возможности"
  • Арт-студия "Арт Олимп"
  • Основы "Stand-Up"

*Детский подростковый клуб «Искорка»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Решетникова, 3

Телефон:
8 (343) 240-17-54

Возраст: с 6 лет

Сайт Искорка: лендюц.екатеринбург.рф/родителям/клубы/искорка

Сайт ВК
 

Направления

  • Студия «Фантазия»( 7- 10 лет)
  • Студия "Цветик - семицветик" (6-7 лет)
  • Творческая мастерская "Волшебный сундучок" (10-14 лет)
  • Творческая мастерская «Антураж» (14-18 лет)
  • Творческая мастерская "Веселые бусины" (6 -7 лет)
  • Творческая мастерская "Колибри" (7-10 лет)
  • Студия народного вокала "Росиночка"  (6- 7 лет)
  • Вокальная студия "Ворожея" (7-10лет) 
  • Вокальная студия "Петровичи" (10-14 лет)
  • Студия гитары "Серебряные струны" (10-14 лет)
  • Студия гитары "Бронзовые струны" (14-18 лет)
  • Мульстудия "Кадрики"(7-10 лет)
  • Мульстудия "Стрекоза"(10-14 лет)
  • Школа вожатых "Феникс"(10-14 лет)
  • Секция ОФП с элементами хоккея (6-18 лет)
  • Клуб свободного общения "Умники" (14-18 лет)

*Детский подростковый клуб «Космодром»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Фрунзе, 91

Телефон:
8 (343) 260-04-49

Возраст: с 7 лет

Сайт Космодром

Сайт ВК

Направления

  • Студия бального танца
  • Клуб свободного общения "Интеллект"
  • Секция футбола
  • Вокальная студия "Вдохновение"

*Клуб "Ключ"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 16А

Телефон:
8 (343) 267-24-41

Сайт Ключ

Сайт ВК

Направления

  • Студия «Бисер+»
  • Программа "Бисер+" для детей 7-10 лет. https://vk.com/wall-198399079_2
  • Программа "Делавья" для детей и подростков 10-14 лет. https://vk.com/club198399169
  • Театр-студия «Балаган»
  • Программа "Балаган" для детей 7-10 лет. https://vk.com/club198407933
  • Программа "Балаган" для детей и подростков 10-14 лет. https://vk.com/club193942629
  • Программа "Учимся играя" для детей 5,5-7 лет. https://vk.com/club198407857
  • Программа "Батик" для детей и подростков 10-14 лет
  • Студия интеллектуально-творческого развития "ФанТОМ" (Фантазируй! Твори! Обучайся! Мастери!) для детей 6-7 лет, 7-10 лет
  • Клуб любителей рукоделия для взрослых «Со-Творилки»
  • Руководитель Батуева Татьяна Васильевна. https://vk.com/club193413364

*Клуб "Льдинка"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 39а

Телефон:
8 (343) 240-50-90

Возраст: с 7 лет

Сайт Льдинка

Сайт ВК

Направления

  • Студия творчества "Краски плюс" (7-10 лет).
  • Студия "Творчество без границ" (10-14 лет).
  • Секция «Физкульт-Ура» (ОФП с элементами Айкидо) (7-10 лет); (10-14 лет). https://vk.com/club200803090 
  • Студия «Аэробика» (7-10 лет);
  • Студия «Аэробика Фитнес» (10-14 лет). https://vk.com/public209040523
  • Студия циркового искусства «Шапито» (7-10 лет); (10-14 лет) https://vk.com/public210353780 

*Детский подростковый клуб «Надежда»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Постовского, 16

Телефон:
8 (343) 267-46-70

Возраст: с 7 лет

Сайт Надежда: лендюц.екатеринбург.рф/родителям/клубы/надежда

Сайт ВК

Направления

  • Секция "Здоровым быть легко!" дети в возрасте от 9 до 18 лет
  • Штаб-квартира «Инициатива», для ребят 14 - 18 лет, жаждущих развить свои организаторские способности, и узнать, что такое «коммунарское движение».
  • «Школа конструктивного общения и эмоциональной разгрузки «ДЗЕН», для подростков 10-14 лет, желающих разобраться в себе и окружающих, научиться коммуницировать с социумом и овладеть техниками саморегуляции.
  • Пространство медийщиков "МедиаБум", от 12 до 18 лет, которые хотят научиться создавать видео и подкасты для YouTube, преодолеть страх камеры и публичных выступлений, а также быть в команде редакторов социальных сетей КМЖ "Надежда".
  • "ГУАШЬ НАРАСПАШКУ" для мальчиков и девочек от 7 до 10 лет. 
  • "СЕКРЕТЫ ДИЗАЙНА" от 10 до 14 лет. 
  • КЛУБ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ
  • Волонтерский отряд "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" и отряд будущих вожатых, от 13 лет, подробнее в группе: https://vk.com/YugoZapadnyyFront

*Детский подростковый клуб «Огонек»

Адрес:
Екатеринбург,

ул. Попова 24 (район ТЦ Алатырь);

Телефон:тел. 371-67-79; 8 950 65 22 951

Возраст: с 7 лет

Сайт Огонёк

Сайт ВК

Направления

КМЖ "Ритм"

Екатеринбург, ул. Воеводина 4Б. Запись по телефону 8 912 697-42-81, с 10 лет

Студия современного танца "MonStars" 

*Детский подростковый клуб «Салют»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Чапаева, 55

Телефон:
8 (343) 269-13-33

Возраст: с 6 лет

Сайт Салют

ВК Салют

Направления

  • Путь к успеху (возраст 10-14 лет);
  • Занимательный английский;
  • Пора учить китайский;
  • Мобилограф (возраст 10-18 лет).

*Детский подростковый клуб «Созвездие»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 131

Телефон:
8 (343) 211-81-35

Возраст: с 6 лет

Сайт Созвездие

ВК Созвездие

Направления

  • Секция "ОФП с элементами карате"
  • Арт-студия "В красках" https://vk.com/public191539535
  • Студия "Творческая мастерская" 
  • "Пируэт" современная хореография
  • Вокальная студия "Глиссандо" сольное и хоровое пение
  • Клуб свободного общения

*Детский подростковый клуб «Тимуровец»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19, подъезд 15

Телефон:
8 (343) 240-07-05, +7-922-208-85-86

Сайт Тимуровец

ВК Тимуровец

Направления

  • Студия "Лего-Академия" 
  • Школа моделей "Cosmopolitan" 
  • Студия эстрадно-джазового вокала "DO-MI-NO"
  • "Союз Активной Молодежи"
  • Поисково-исследовательский корпус "Наследники" 
  • Коллектив современного танца "Ультрамарин"
  • Школа танца "Каприз"

*Детский подростковый клуб «Спартаковец»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 18

Телефон:

8 (343) 269-15-11

Сайт ВК

 

Направления

  • Секция ОФП с элементами фехтования
  • Секция футбола

*МБУ ДО Детско-юношеский центр

Адрес:
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2Б

Телефон:
8 (343) 376-40-90

Возраст: с 6 лет

Сайт: лендюц.екатеринбург.рф

Направления

  • художественное
  • туристско-краеведческое
  • физкультурно-спортивное
  • техническое
  • естественно-научное
  • социально-педагогическое

*Клуб «Аксон»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а

Телефон:
8 (343) 371-06-70

Сайт Аксон

Сайт ВК

Направления

  • Студия современного танца Street dance

*Клуб "Арена детства"

Адрес:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25

Возраст: от 3,5 лет

Сайт Арена детства

Сайт ВК

Направления

  • хор мальчиков «Созвездие»

*Клуб "Хобби"

Адрес:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 57

Телефон

257-27-43

Возраст: от 3,5 лет

Сайт Хобби

Сайт ВК

Направления

  • Секция каратэ «КОБУДО» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).
  • Секция каратэ «Восточное Боевое Единоборство» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).
  • Секция каратэ «КИОКУШИНКАЙ» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).
  • Военно-патриотический отряд «Гвардия» (группы 10-14 лет, 14-18 лет, 18 и старше)
  • Клуб свободного общения.

*Клуб "Атлант"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Декабристов, 85

Телефон
8 (343) 257-76-46

Сайт Атлант

Сайт ВК

Направления

*Детский-юношеский центр Фристайл

Адрес:
Екатеринбург, ул. Краснолесья, 16Б

Телефон:

8 (343) 211-81-41

Сайт ВК

 

Направления

*Клуб "Алый парус"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Малышева, 27а

Телефон: 
8 (343) 376-39-92

Группа ВК

Направления

  • общая физическая подготовка (самбо, дзюдо)

*Детско-юношеский центр "Родник"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Попова, 24

Телефон:
8 (343) 371-67-79; 8 922 208 85 86

Сайт Родник

Сайт ВК

Направления

  • Студия танца "KVADRAT" https://vk.com/house_kvadrat
  • Фотостудия "PROpaparazzi"  https://vk.com/paparazzirodnik
  • Театральная студия "Андерсен" https://vk.com/club216015640
  • Клуб свободного общения "Лидер" https://vk.com/clubrodnikekb
  • Школа волонтерского мастерства

Верх-Исетский район

*Семейный клуб «Надежда»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/1

Телефон:
8 (343) 234-04-40

Возраст: с 6 лет

Сайт Надежда: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/nadezhda

Направления

  • кружок «Изонить»
  • студия «Лепка»
  • молодежный клуб «Выбор»

  • объединение "Конструкторское бюро"

*Дворец молодежи

Адрес:
пр. Ленина, 1

Телефон:
(343) 257-30-09

Возраст: с 7 лет

Сайт Дворец молодежи

Направления

  • Оркестровая школа-студия
  • Лаборатория движения "Форма"
  • Театральная студия "Молодёжка"
  • ВИА "Аленушка"
  • Художественная школа
  • Юный спасатель
  • Туризм - это здорово
  • Студия молодежных медиа "Громко"
  • Системное администрирование
  • Спортивная акробатика
  • Пульс молодежи
  • Энерджиквантум
  • Работа с большими данными и нейронными сетями
  • Аэроквантум
  • Автоквантум
  • Базовые навыки программирования. Робототехника
  • Кодиум
  • Геоквантум
  • Космоквантум
  • Курсы кройки и шитья
  • Лаборатория беспилотных летательных аппаратов
  • Лаборатория прототипирования
  • Мобильная разработка
  • Наноквантум
  • Промробоквантум
  • Промышленный дизайн
  • Разработка VR/AR приложений
  • IT школа Samsung
  • IT квантум
  • Программирование на PYTHON
  • HI-TECH цех
  • Лаборатория судомоделирования

*МБОУ ДОД центр внешкольной работы "Новая Авеста"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Бебеля, 122 "а" (в здании школы №29)

Телефон:
8 (343) 367-42-01

Сайт: новаяавеста.рф

Направления

  • ИЗО-студия "Семицветик"
  • ИЗО-студия "Три китенка"
  • Творческая мастерская "Сувенир"
  • Театральная мастерская "Голиард"
  • Хореографический ансамбль "Вдохновение"
  • Фольклорный ансамбль "Тараторки"
  • Вокальная студия "Тараторки"
  • Школа экскурсовода
  • Клуб путешествий

  • Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

    «Как достичь успеха в школе».

    «Учиться легко»

    «Искусство учения и общения»

    «Все грани моего Я»

    «На тропе доверия» [Хочу такой сайт]

    «Путешествие по внутреннему миру»

    «Я учусь владеть собой»

    «Я в мире других»

*Семейный клуб «Домовенок»

Адрес:
Екатеринбург, поселок Медный, 9а

Телефон:
тел. 8-904-387-00-42

Возраст: с 6 лет

Сайт: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/domovenok

Направления

  • студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня»
  • волонтерский отряд «Пламя»
  • клуб общения для подростков «Феникс»

*Детско-подростковый клуб "Эдельвейс"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Белореченская, 3Б, 1 подъезд

Телефон:
8 (343) 212-11-16

Сайт Эдельвейс: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/edelveis

https://vk.com/clubedelveys

Направления

  • секция гео-экологического туризма «Уральские рудознатцы»
  • секция «Школа безопасности»
  • изостудия «Эдельвейс»
  • студия «Стиляги»
  • студия «Скульптурная живопись»

*Детско-подростковый клуб «Фантазия»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Заводская, 46

Телефон:
+7 (343) 205-14-32

Возраст: от 7 лет

Сайт Фантазия: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/fantaziya

Направления

  • изостудия «Акварелька»
  • секция «Юный шахматист»
  • кружок «Happy English»

*Детско-юношеский центр "Вариант"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Металлургов, 46

Телефон:
8 (343) 242-69-75, 242-26-08, 242-62-78

Сайт Вариант: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/variant

https://vk.com/dvariant

Направления

  • кружок «Декор»
  • спортивная секция «Мастер»
  • изостудия «Радуга»
  • хор народной песни «Колокольчик»
  • студия «Бисерное рукоделие»
  • объединение «Топ game»
  • театр танца «Магия»
  • студия рисования «АРТакса»
  • студия «Сувенирная игрушка»
  • студия танца «Диамант»
  • коллектив «Мастерская хорошего настроения»
  • вокальная студия «Музыкальная капель»
  • клуб общения «Звездочки»
  • секция «Шахматный клуб»

*Детский клуб "Олимп"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Папанина, 5

Телефон:
8 (343) 386–50-55

Сайт Олимп: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/olimp

https://vk.com/variant_club_olimp

Направления

  • Студия дизайна "Штрих";
  • Изостудия "Арт-этюд";
  • Организация летнего досуга детей и подростков.

*Клуб «Орфей»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Викулова, 43/2

Телефон:
8 (343) 242-76-87

Сайт Орфей: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/orfei

Направления

  • студия «Волшебная шкатулка»
  • изостудия «Этюд»
  • отряд «Юные инспекторы движения»
  • студия «Чудо-мир»

  • студия «Бумагопластики»

  • студия «Чудеса из ниток»

*Клуб «Профи»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Юмашева, 16

Телефон:
8 (343) 368-39-72

Сайт: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/profi

Направления

  • объединение «Познавательная игротека»
  • подростковый клуб «Точка опоры»
  • объединение «Видеоклуб»
  • молодежный проект социальный театр «Отражение»

*Клуб «Саланг»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Московская, 80А

Телефон:
8 (343) 212–74–09

Сайт Саланг: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/salang

Направления

  • секция рукопашного боя «Саланг»

*Клуб «Боец»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2Б

Телефон:
+8 (922) 148-86-02

Сайт http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/yunyi-tekhnik

https://vk.com/viz_boets

Направления

  • секция самбо
  • секция «Армейский рукопашный бой»

*Отделение туризма и краеведения Дворец Молодёжи

Адрес:
Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25

Телефон:
8 (343) 286-97-29

Сайт

Направления

  • Краеведческий калейдоскоп (для летей 7-12 лет)
  • Туризм - это здорово! (для детей 10-17 лет)
  • Юный спасатель (для детей 11-15 лет)
  • «Урал многонациональный»
  • «Школьные музеи»
  • «Урал – сокровищница России»
  • «Урал – территория жизни активных граждан»
  • «Летопись родного края»

*МАУ ДО "Центр "Семья и школа" (здание школы №25)

Адрес:
Екатеринбург, ул. Цветоносная, 2

Сайт: https://family.uralschool.ru/

Направления

  • ProРИТМ 
  • Zumba Kids   
  • ZumbaTeens   
  • БисерОК   
  • Коррекция устной и письменной речи. Занимательное азбуковедение   
  • Коррекция устной и письменной речи. Пишем и читаем без ошибок   
  • Коррекция устной и письменной речи. Юные грамотеи   
  • Креативное искусство   
  • Креативное мастерство   
  • Креативное рукоделие   
  • Лесенка успеха   
  • Студия ведущих театрализованных представлений "Маска"   
  • Математика для всех   
  • Мы стараемся-развиваемся   
  • Нескучайка   
  • Эстрадно-вокальная студия «ПетьПро100»   
  • Ритм 3 года   
  • Районный Совет Старшеклассников "РОССиЯ"   
  • Семицвет   
  • Семицветик   
  • Развивайка   
  • Эстрадно-вокальная студия «ПетьПро100» 2 год   
  • Твой старт   
  • Траектория успеха   
  • Ритм   
  • Эмоциональный бум   
  • Мастер общения   
  • Грани познания   
  • Новый мир   
  • Я скоро стану пятиклассником 

*МБУДО Оздоровительно-образовательный центр

Адрес:
Екатеринбург, ул. Пальмиро-Тольятти, 26а 

Телефон:
8 (343) 234-60-17, 233-93-44

Сайт

Направления

  • Акварелька 
  • АРТ-класс 
  • Художественное мастерствао 
  • Изобразительное искусство 
  • Современный танец 
  • Хореографическая подготовка детей по основным танцевальным направлениям 
  • Классический танец 
  • Атлетическая гимнастика 
  • Танцевальный черлидинг 
  • "Маленький гений" (Развитие творческих способностей) 
  • Песочные истории (песочная терапия) 
  • Построй свою историю (развитие конструкторского мышления и навыков грамотной речи) 
  • Я и сказка 
  • Спортивная гимнастика для девочек 
  • Общая физическая подготовка с элементами спортивной гимнастики 
  • Спортивная аэробика. Ступень 1 
  • Спортивная аэробика. Ступень 2 
  • Гимнастика, ритмика, танец 
  • Корригирующая гимнастика 
  • Оздоровительная гимнастика 
  • Весёлая палитра 

*Центр культуры и искусств Верх-Исетский

Адрес:
Екатеринбург, ул. Субботников, 1

Телефон:
8 (343) 380-10-98

Сайт: цк-верх-исетский.екатеринбург.рф

Сайт ВК

Направления

  • Детская студия при муниципальном ансамбле Иван да Марья 4+
  • Спортивный бальный танец 4+
  • Студия танца "Веснушка" 4+
  • Студия современного танца 3+
  • Ансамбль эстрадного танца 3+
  • Джазово-хореографическая студия 5+
  • Вокальная студия 3+
  • Творческие мастерские 2+
  • Театральная студия 6+
  • Робототехника 5+

  • Вокально-хореографическая шоу-студия «Счастливый день» 3+

  • Ансамбль культуры народов Кавказа «Циури» 7+

  • Театр песни «NE ВЗРОСЛЫЕ», 8-11 лет

*Культурно-досуговый центр "Буревестник"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Рабочих, 15

Телефон:

8-902-409-21-12, 8-963-272-08-76

Направления

  • Вокально-хореографическая студия «Праздник детства» 3+

  • Музыкально-театральная студия "Феерия" 3+

*Культурно центр "На Шевелёва"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Шевелёва, 7а

 

Направления

  • Студия современного танца "Апельсин" 3+

  • Школа танца "DNS J School" 5+

  • Клуб исторических танцев «Pas de côté» 16+ (изучение историко-бытовых танцев XIX века, изучение шотландских контрдансов) 16+

  • Образцовый коллектив эстрадная студия «Осторожно, дети!» 3+

  • Школа ментальной арифметики "MENTAL SCHOOL" 4+

  • Школа английского языка Kingston School 4+

  • Детская Технологическая Школа "ЛЕГОКОМП" 3+

  • Спортивная секция "Каратэ"

Кировский район

*Городской Дворец детского и юношеского творчества

Адрес:
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44

Телефон:
8 (343) 371-46-01, 359-86-59, 371-38-60

Возраст: с 4,5 лет

Сайт: gifted.ru

Направления

  • Авиамоделирование   
  • Городской союз районных советов старшеклассников   
  • ИГРОстрой   
  • Изобразительное искусство   
  • Клуб друзей хорошего настроения   
  • Клуб интеллектуальных игр   
  • Компьютерная анимация   
  • Лего-конструирование   
  • Ментальная арифметика   
  • Ментальная арифметика "Геометрика"   
  • Основы электротехники   
  • ПЕРВОРОБОТ   
  • Фотостудия   
  • Студия «Сувенир»   
  • Юный художник   
  • Школа-студия совеременного танца "Движение"   
  • Ансамбль танца "Детство"   
  • Детский театр им. Диковского
  • ТСК УРАЛ   
  • Вокальная студия "Сольвейг"   
  • Музыкальная карамелька   
  • Джазята   
  • До-ми-солька   
  • Игровой театр "Театраша"   
  • Хореография для малышей   
  • Геологический клуб "Тропа"

*Центр эстетического воспитания детей «Лик»

Адрес:
Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 31 А, Б

Телефон:
8 (343) 348-58-92

Сайт Лик

Возраст детей: от 5 лет

Направления

  • Творческая мастерская "Разноцветный мир"
  • Экология.Мышление.Эксперименты
  • Путешествие по Лондону
  • Вокальная студия «Первоцветы»
  • Юный Иллюстратор
  • Школа внимания
  • Путешествие в Китай
  • Современный эстрадный танец ТАНДЕМ
  • Эстрадная студия «Смайл»
  • Художественная студия «Акварелька»
  • Авиамодельный клуб "Шершни"
  • "Клуб боевых искусств (карате)"
  • Театральная мастерская МАГИЯ
  • студия АРТ-ДРАЙВ
  • "Студия сценического мастерства The Best"
  • Школа телевидения "Звёздный Лик"
  • Авиамодельный спорт
  • Группа спортивного совершенствования

*Детская общественная организация "Лоцман"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Сулимова, 30

Телефон:
+79058020511

Возраст: 9-15 лет

Сайт: lotsman.ru

Направления

  • Электроника, робототехника, программирование (на платформе Arduino) - с 11 лет,
  • Информатика и компьютерная грамотность - с 9 лет,
  • Создание сайтов и веб-программирование - с 10 лет,
  • настольные игры, досуговые мероприятия...
  • В ближайших планах робототехника на лего - с 9 лет.

*Детско-подростковый клуб «Альянс»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3Б

Телефон:
8 (343) 347-76-10

Возраст: с 6 лет

Сайт ВК

Сайт: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/альянс

Направления

  • студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»
  • изостудия "Палитра"
  • школа развития «Знайки»
  • клуб свободного общения

*Молодежный центр «Б-6»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 6а

Телефон:
8 (343) 222-63-64, 222-63-77, 222-63-79

Возраст: с 7 лет

Сайт Б-6: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/Б6

Направления

  • студия эстрадного вокала "Мечта
  • студия современного танца "Energy"
  • секция настольного тенниса
  • детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр "УралБенд Юниор"
  • молодежное объединение «ФАКУЛЬТЕТ» (волонтеры, фото\видео журналистика)
  • детский ансамбль песни и танца «Родничок»

*Детско-подростковый клуб «Буревестник»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Гагарина, 35

Телефон:
8 (343) 375-50-88, 8 (912) 272-20-81

Возраст: с 7 лет

Сайт Буревестник: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/центр/буревестник

Направления

  • Волонтерский отряд «ОГОНЕК»
  • Студия современного танца «Амплитуда»
  • Студия молодежных инициатив
  • Клуб свободного общения

*Детско-подростковый клуб «Вымпел»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Боровая, 21

Телефон:
8 (343) 365-39-13

Возраст: с 7 лет

Сайт Вымпел: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/вымпел

ВК Вымпел

Направления

  • дартс
  • настольный теннис
  • настольный хоккей
  • школа творческого развития «Белый аист»

*Клуб «Грин»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Советская, 19/3

Телефон:
8 (343) 341-08-46

Сайт Грин: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/грин

Сайт ВК

Направления

  • настольный теннис
  • фитнесс (тренажерный зал)

*Детско-подростковый клуб «Искра»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Академическая, 11а

Телефон:
8 (343) 374-09-77

Возраст: с 7 лет

Сайт Искра: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/центр/искра

ВК Искра

Направления

  • студия керамики «Живая глина»
  • школа настольного тенниса
  • студия корейского эстрадного танца
  • клуб свободного общения «Контакт»
  • студия «Поющая гитара»

*Детско-подростковый клуб «Импульс»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 14

Телефон:
8 (343) 347-77-00

Возраст: с 7 лет

Сайт Импульс: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/импульс

Направления

  • ИЗО студия «Живая палитра»
  • клуб знатоков «Совенок»
  • студия английского языка «Увлекательный английский»

*Детско-подростковый клуб «Мечта»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 22

Телефон:
8 (343) 347-86-00

Возраст: от 7 лет

Сайт Мечта: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/мечта

ВК Мечта

Направления

  • Студия художественного творчества "Мозаика"
  • Клуб гостеприимства "Муравей"
  • Дизайн-студия "Стиляги"
  • Волонтерский отряд "Муравей"

 

*Молодежный центр «Лидер»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Педагогическая, 20 (кирпичный одноэтажный пристрой)

Телефон:
8-908-90-32-336

Возраст: с 7 лет

Сайт Лидер:
социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/лидер

Направления

  • клуб современной азиатской культуры «Белый дракон»
  • артистическое фехтование на световых мечах (саберфайтинг)
  • вольное фехтование (историческое фехтование)
  • корейский современный танец
  • исторический танец
  • танцевальный коллектив в стиле мейнстрим «CAPSTONE dance crew»
  • косплей (вхождение в образ)
  • клуб любителей шарнирных кукол «BJD Урал»
  • настольные разговорные игры
  • клуб светового шоу и огненных искусств «Ginger Rabbit» (файер-пои)
  • школа ударных инструментов
  • киноклуб «Хако»
  • дартс-клуб
  • молодежный коллектив танцевально-спортивного клуба «Астра»

*Молодежный клуб «Мы»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мира, 1а

Телефон:

8-912-201-21-72

Возраст: с 6 до 35 лет

Сайт: https://социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/we

Группа ВК: https://vk.com/clubwe1a

Направления

  • Театр-студия «Преломление» (14-35 лет)
  • Театральная студия «Колибри» (6-15 лет)
  • Видеоигровая студия «Мегадром» (14-35 лет)

*Детский клуб "Авангард"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 36

Телефон:
8-912-262-78-99

Возраст: с 6 лет

Сайт Авангард:
социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/авангард

Направления

  • спортивные игры
  • студия декоративно-прикладного творчества «Сказка»
  • изостудия «Пилигрим»
  • школа здоровья

*Станция детского технического творчества "Социум"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Рассветная, 13, оф. 2

Телефон:
8 (343) 348-61-16

Возраст: с 7 лет

ВК Социум

Направления

  • Мастерская стендового судомоделирования
  • Моделирование и технология обработки материалов
  • Робототехника. «Простые механизмы», для детей 7-8 лет
  • Робототехника. «Перворобот», для детей 8-10 лет
  • Роболаб
  • Легоконструирования
  • Компьютерная графика и анимация
  • 3D и схемотехника
  • Автодело
  • Студия конструирования из бумаги и плетение макраме

*Детско-подростковый клуб «Россич»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 19а

Телефон:
8 (343) 348-54-37

Возраст: с 7 лет

Сайт Россич: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/россич

ВК Россич

Направления

  • студия фитодизайна «Оазис»
  • художественная студия «Живая палитра»
  • танцевальная студия «Звездный фейерверк»
  • спортивные игры
  • дартс
  • школа личной безопасности
  • студия игры на гитаре
  • социальный театр «Потенциал»
  • школа волонтера

*Клуб «Уралец»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 30

Телефон:
8 (343) 222-6-227

Сайт Уралец: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//жби/уралец

Направления

  • школа юного призывника
  • настольный теннис
  • оздоровительная аэробика
  • клуб свободного общения «Жемчужина»
  • клуб молодой семьи

*Клуб «Этюд»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 7Б и ул. Мира, 42

Телефон:
8 (965) 500-00-74

Сайт Этюд: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//жби/этюд

Направления

  • шахматы

*Клуб «Каравелла»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Февральской революции, 11

Телефон:
8 (343) 358-12-58 (00)

Сайт Каравелла: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//центр/каравелла

Направления

  • детско-юношеский пресс-центр
  • детская киностудия «Фига»
  • фехтование
  • детская парусная флотилия
  • подростковая судоверфь (строительство яхт)
  • школа волонтера

*Клуб «Радуга»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мира, 42

Телефон:
8 (343) 375-25-73

Сайт Радуга: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//центр/радуга

Направления

  • ансамбль танца «Солнышко»
  • студия спортивного бального танца «Астра»
  • социальная студия "Лотос"
  • шахматы

*Молодежный центр «Глобус»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Первомайская, 70

Телефон:

8-982-64-88-621

Сайт Глобус: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/глобус

Направления

  • клуб любителей настольного тенниса
  • клуб любителей ролевых настольных игр
  • клуб свободных путешественников
  • школа каллиграфии

*Клуб «Орион»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 10

Телефон:

8 (343) 347-35-00

Сайт Орион: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/орион

Направления

  • спортивные игры
  • настольный теннис
  • клуб настольного хоккея
  • клуб свободного общения

*Дом детства и юношества

Адрес:
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 63

Телефон:
8 (343) 374-26-82, 374-27-76

Возраст: с 7 лет

Сайт ДДЮ

Направления

  • Азбука современного танца
  • Ардуино (техническая направленность)
  • ВИА
  • Гармония танца
  • Действие здесь и сейчас
  • Детское учебное кафе "Пчелка"
  • Дорога к танцу
  • Клуб настольных игр «Дженга»
  • Карате WKF
  • «Купалинка». Студия народного пения
  • Медиа-центр
  • Мalina sing. Студия эстрадного вокала
  • Мир эстрадного искусства
  • Мир хореографии
  • Народный вокал. Путь к успеху
  • Секция общефизической подготовки «Олимп»
  • PROИскусство
  • Основы изобразительного искусства
  • Основы управления беспилотными летательными аппаратами 
  • Основы актерского мастерства в хореографии
  • Изостудия «Яркий мир»
  • Индивидуальные занятия по вокалу
  • Изобразительное искусство. Классическая школа
  • Палитра Плюс
  • Пой, танцуй и перевоплощайся
  • Развитие ребенка средствами хореографии
  • Скульптура и керамика
  • Совет старшекласников
  • Студия анимации
  • Студия подарка «Дари-Ко»
  • Студия конструирования и робототехники 
  • Театр светового шоу 1 ступень
  • Театр светового шоу 2 ступень
  • Театр светового шоу 3 ступень
  • Фотошкола
  • Учись учиться
  • Хореографическое искусство. Танцевальная мастерская
  • Хореографическое искусство. Ритмика и основы танца
  • Хореографическое искусство. Театр танца
  • Шаги навстречу
  • Школа вожатых
  • Эстрадный вокал
  • Дошколенок
  • ДООП для дошкольников карате WKF
  • ДООП для дошкольников «Ритмика и танец»

Октябрьский район

*Детский клуб "Орленок"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 10

Телефон:
8 (343) 210-48-74

Возраст: с 6 лет

Сайт: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«orlenok»

https://vk.com/klub_orlenok

Направления

  • "Бисер"
  • "Сувенир"
  • "Послушная глина"
  • ИЗО-студия "Хамелеон"
  • Театрально-игровой коллектив «Мир веселых детей»
  • Вокальная студия "Артис"
  • Студия "PlayUP"
  • Хореографический коллектив "Foxy smile"

*Дом детского творчества Октябрьского района

Адрес:
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 111; ул. Большакова, 15

Телефон:
8 (343) 254-01-38, 261-04-35

Возраст: с 7 лет

Сайт: ddtor.ru

Направления

Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество

  • Макраме
  • Мастерская макраме. Развивающее рукоделие
  • Палитра
  • Мастерская чудес (Рисование и творчество)
  • Твори, выдумывай, пробуй
  • Театр моды «Дизлайнер»
  • Стильные штучки
  • Художественная керамика
  • ИЗО-фантазия
  • Юный художник
  • Чудеса из глины
  • Волшебные краски
  • Быстрая живопись
  • Академический рисунок
  • Бумажный мир
  • Мир цветов и игрушек из фоамирана
  • Мир поделок
  • Кожаная мозаика
  • Изо-творчество
  • Свободный художник (интуитивная живопись)
  • Звездочки на Земле (интуитивное рисование)

  Хореография и театр

  • Студия эстрадного танца «Айс крим». Старт»
  • Студия эстрадного танца «Айс крим». Базовый уровень»
  • Данс-полет. Хореография. Старт.
  • Данс-полет. Хореография. Базовый уровень.
  • Данс-полет. Хореография. Продвинутый уровень.
  • Линия танца
  • Студия танца «Новое поколение»
  • Театр танца Уральские самоцветы: через игру к танцам
  • Театр танца «Уральские самоцветы»
  • Театр танца «Уральские самоцветы. Профи»
  • PRO-движение
  • Планета хореографии
  • Театр-студия «Остров. Старт»
  • Театр-студия «Остров»
  • Театр-студия «Остров. Профи»
  • Художественное слово
  • Художественное слово. Старт
  • Ритмопластика

  Музыкальное искусство

  • Ансамбль бардовской песни им.В.Высоцкого
  • Музыкальное искусство (комплекс музыкальных теоретических дисциплин)
  • Эстрадный вокал «Каданс плюс»
  • Эстрадный вокал «Каданс профи»
  • Эстрадный вокал «Каданс-старт»
  • Хоровое пение. Старт
  • Хоровое пение. Базовый уровень
  • Ансамбль народных инструментов
  • Поём и играем

 Техническая направленность

  • Авиаспорт
  • Самоделкин: начальное техническое моделирование
  • Судомоделирование
  • Техно 3D-форм
  • Техноталанты
  • Техно-Знаток
  • ТРИЗ технология
  • Лаборатория беспилотных технологий
  • Резьба по дереву
  •  Туристско-краеведческая направленность
  • Основы туризма
  • Туризм как образ жизни
  • Туристы-проводники
  • Юные туристы-геологи
  • Краеведение и геология
  • Спортивный туризм
  • Находчивый турист

Спортивное направление

  • Баскетбол
  • Волейбол
  • Мини-футбол
  • Чирлидинг. Старт
  • Чирлидинг
  • Патриот (оборонно-спортивная подготовка)
  • Крылья Родины (оборонно-спортивная подготовка)
  • Футбол
  • Эстетическая гимнастика
  • Акробатика и основы циркового искусства
  • Фитнес-микс

Социально-гуманитарная направленность

  • Мы начинаем КВН
  • КВН-PRO
  • Клуб «Гитара и песня»
  • Я – ведущий
  • Разноцветный мир
  • В мире дизайна
  • Светлица (бисероплетение)
  • Районный Октябрьский совет старшеклассников (РОССт)

*Детский клуб Росток МОУ

Адрес:
Екатеринбург, ул. Латвийская, 3

Телефон:
8 (343) 251-12-33

Сайт Росток:
калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«rostok»

Направления

  • организация массовых тематических мероприятий
  • мероприятий профилактической и просветительской направленности

*Детский клуб «Ровесник»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Декабристов, 45

Телефон:
8 (343) 251-60-88

Возраст: с 7 лет

Сайт: https://vk.com/rovesnikekb45

Направления

  • Волонтёрский отряд «Vi Spectrum». Возраст участников: 12-17 лет.
  • Студия юных аниматоров. Возраст участников: 10-14 лет.
  • Студия «Творческий калейдоскоп». Возраст участников: 7-11 лет.
  • Вокальная студия «Попурри». Возраст участников: 10-17 лет.
  • Студия анимации «МАГ-фильм». Возраст участников: 7-11 лет.
  • Творческая студия «Коллаж». Возраст участников: 7-15 лет.
  • Объединение «Школа поисковика». Возраст участников: 11-17 лет.
  • Поисковый отряд «Ровесник». Возраст участников: 14-18 лет.

*Детский клуб «Ракета»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Декабристов 16\18 «з»

Телефон:
8 (343) 261-32-86

Возраст: с 7 лет

Сайт: https://vk.com/raketaekaterinburg

Направления

  • Молодежный театр-студия "Галёрка"
  • Школа театрального искусства
  • Театр детской песни "Fантазёры"
  • Театральная студия "Театраша"
  • Школа развития "Солнышко"
  • Клуб общения "Игровед"

Спортивное направление:

  • Секция спортивного туризма "Ракета"
  • Секция атлетической гимнастики
  • Секция скалолазания "Скалолазики"
  • Молодежный горный клуб "Восхождение"

*Клуб «Юность»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мичурина, 171

Телефон:
8 (343) 262-88-83

Сайт Юность: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«yunost»

https://vk.com/unost_club171

Направления

  • театральная сдудия театр и мы (с 6 до 18 лет)
  • танцевальный коллектив "Танцевальный калейдоскоп" (с 6 до 18 лет)
  • секция хоккея (запись только в августе с 7 лет до 18)

*Детский музыкальный клуб «Свезар»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Машинная, 42 корпус 3

Телефон:
8 (343) 251-41-34

Возраст: с 6 лет

Сайт ВК

Сайт ИГ
 

Направления

  • Театр-студия «Подмостки». Возраст обучающихся: 12-17 лет.
  • Театральная студия «Крылья». Возраст обучающихся: 7-11 лет.
  • Танцевальная студия. Возраст обучающихся: 6-17 лет.
  • Студия вокала "Муза". Возраст обучающихся: 5-14 лет.
  • Студия изобразительного искусства. Возраст обучающихся: 5-14 лет.
  • Гитарная студия "Струна" 7-18 лет.

*Детский подростковый клуб «Фристайл»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Восточная, 80У

Телефон:
8 (343) 254-50-70

Возраст: с 6,6 лет

ВК Фристайл

Направления

  • Изостудия "РАДУЖНЫЕ КАПЛИ"
  • Студия вязания крючком "ЧУДО-КРЮЧОК"
  • Студия танца ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД
  • Клуб общения для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "ПАРАШЮТИСТЫ"
  • Клуб активной молодежи и Волонтерский отряд
  • Социальный проект "ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК"

*Клуб «Луч»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Мичурина, 206

Телефон:

+7 (909) 018-68-86

Сайт Луч: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«luch»

Направления

  • хоккей

*МБУ ДОД ДЮЦ Калейдоскоп Детский клуб Орфей

Адрес:
Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 53

Телефон:
8 (343) 257-71-03

Сайт Орфей: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«orfei»

https://vk.com/orfeiklub

Направления

  • Театральная студия "Бенефис"
  • Студия по созданию украшений "Бусинка".
  • Аансамбль эстрадного танца " Вертикаль"
  • Студия танца "НЮАНS"
  • Изостудия "Клякса"

*Клуб «Искра»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Есенина, 14

Телефон:
8 (343) 262-08-69

Сайт Искра: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«iskra»

https://vk.com/kmgiskra

Направления

  • "Современные настольные игры" 10+
  • Группа для дошколят «Малышок»
  • Кружок декоративно-прикладного творчества «ОЧумелые ручки» 7+
  • «Бардовская гитара» 9+
  • Театральный кружок "Бригантина" 5-17 лет
  • Секция футбола с 7 до 17 лет

*Клуб "Импульс"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Онежская, 9

Телефон:
8 (343) 210-43-23

Сайт Импульс: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«impuls»

https://vk.com/kaleidoskopconkyrs

Направления

  • Cтудия "Территория танца" "KosmoS"
  • Спортивная секция "Айкидо"
  • Студия "Сделаем сказку"
  • Студия "Рукоделие"
  • Изостудия "Волшебные краски"
  • Студия "Арт Узор"

*МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Калейдоскоп клуб Умелец

Адрес:
Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 52

Телефон:
8 (343) 252-04-71

Сайт Умелец: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«umelets»

https://vk.com/ymelecekb

Направления

  • кружок "Волшебные узоры"
  • студия бумагопластики "Papercraft-моделирование"
  • технический мир Lego
  • кружок "Творим без кисточки"
  • легкая атлетика
  • кружок "Умелые руки"
  • кружок "Стильные штучки"
  • кружок "Природа и фантазия"

*МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Калейдоскоп Клуб «Факел»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Главная, 13

Телефон:
8 (343) 252-71-87

Сайт Факел: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«fakel»

https://vk.com/fakel.istok

Направления

  • студия декоративно-прикладного творчества (работа с различными материалами и в разных техниках)
  • студия изобразительного искусства
  • танцевальная студия
  • театральная студия
  • кружок настольные игры
  • секция футбол/хоккей
  • мастер классы, соревнования и конкурсы.

*МБУ ДО ДЮЦ Калейдоскоп клуб Огонек

Адрес:
Екатеринбург, ул. Белоярская, 20

Телефон:
8 (343) 252-03-88

Сайт Огонек: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«ogonek»

https://vk.com/ogonekclub_ekb

Направления

  • студия "Марья искусница" 7 - 14 лет
  • студия вязания "Чудо-крючок" 7 - 14 лет
  • студия "Цветик-семицветик" 7-14 лет
  • изостудия "Дебют", студия "Полимерная глина", "Батик" 7 - 14
  • студия "Жар-птица" 7-14 лет

Чкаловский район

*МБОУ ДОД Дом детского творчества Чкаловского р-на "Радуга"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Титова, 34, пер. Тбилисский, 3, 5, ул. Авиационная, 69,

Телефон:
8 (343) 297-16-33, 297-15-70

Возраст: с 5 лет

Сайт ВК

Сайт

Направления

  •  "Кудесники "Сказочная страна" 
  •  "Современная хореография для детей дошкольного и школьного возрастов" 
  •  "Бумажная мастерская" 
  •  "Мастерская ручного творчества "Золотые ручки 5-7 лет" 
  •  "Мастерская ручного творчества "Золотые ручки 8-12 лет" 
  •  "Юные Художники" 
  •  "Школа моделей "Fashion Step" 
  •  "Студия "Имидж" 
  •  "Радуга творчества" 
  •  "Классический танец" 
  •  "Компьютерная графика и моделирование" 
  •  "Современные направления хореографии в детском танце" 
  •  "Музыкальное развитие детей 5-10 лет" 
  •  "Эстрадный вокал" 
  •  "Волшебные краски" 
  •  "Страна Мастеров" 
  •  "Танцевальный коллектив "Вертикаль" 
  •  "Школа моделей "GLAMOUR" 
  •  "Студия "Имидж" - начинающие 
  •  "Дзюдо" 
  •  "Спортивное радиоориентирование" 
  •  "Легкая атлетика" 
  •  "Шахматы" 
  •  "Общая физическая подготовка" 
  •  "Шахматы" (Каисса) 
  •  "Шахматы детям" 
  •  "Детский фитнес" 
  •  "Творческое развитие детей" 
  •  "Авиамоделирование" 
  •  "Образовательная робототехника" 
  •  "Гитара" 
  •  "Театр и Я" 
  •  "Я познаю Мир" 
  •  "Вокальная студия Музыкальный калейдоскоп" 

КМЖ «Кудесник»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Селькоровская, 18

Телефон:
8 (343) 217-09-77

Сайт ВК

Направления

  • Танцевальный коллектив «Фантазеры»
  • КСО «Говорим по-английски»
  • ИЗОстудия «Волшебный карандаш»
  • Кружок общего развития «Знайка»
  • Юнармейский отряд «Святогор»

КМЖ «Сфера»

Адрес:
Екатеринбург, пос. Шабровский ул. Ленина, 24

Телефон:
8 (343) 217-09-77

Сайт ВК

Направления

  • Волонтерский отряд «Юниор»
  • КСО «Easy English»
  • Кружок развивающих игр «Солнышко»
  • Кружок прикладного творчества «Умелые ручки»

КМЖ «Бригантина»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Родонитовая, 14

Направления

  • коворкинг-центр
  • досуговая программа «Время ВО!»

  • «Юный фотограф»

КМЖ «Старт»

Адрес:
Екатеринбург, с. Горный Щит, отд. Полеводство, ул. Трактористов, 2

Телефон:+7 (924) 642-24-90

Сайт ВК

Направления

  • хореографическая студия
  • кружок игры на гитаре
  • кружок «Творчество»
  • секция «ВБЕ Кобудо»

  • КСО «Easy English»

Многофункциональный коворкинг центр «Родонит»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 8/3

Телефон: +7 (343) 218-27-54

Сайт ВК

Направления

Сеть современных пространств для самореализации молодежи.

КМЖ «Чкаловец»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Умельцев, 7

Телефон:
8 (343) 256-96-45

Сайт ВК

Направления

  • рукопашный бой
  • художественная гимнастика

Детский клуб "Юность"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Колхозников, 78

Телефон:
8 (343) 255-46-75, 8-904-168-54-87

Направления

  • Клуб свободного общения «Я – волонтер»
  • Мастерская искусства речи «Юный оратор»
  • Танцевальный коллектив «Изюминка»
  • Секция Тхэквондо
  • «Занимательная история»
  • Zumba
  • Настольные игры

*МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11А

Телефон:
8 (343) 227-46-39, +7 (904) 167-14-18

Сайт

Направления

  • В гостях у Барби    
  • Учимся петь    
  • Вокально-эстрадное искусство    
  • Волшебные краски    
  • Волшебный мир куклы    
  • Забавные игры    
  • Занимательный английский    
  • Игра вокруг нас    
  • История России и флота    
  • КУБО-МИР    
  • Мастер лепки    
  • Мягкая игрушка    
  • ОРИГАМИ-УМ    
  • Основы журналистики в отряде "Флагман"    
  • Танец - сквозь пространство и время    
  • Танцевальная азбука "Старт"    
  • Танцевальная азбука "Шаг вперёд"    
  • Танцевальная азбука "Супер!"    
  • Твори! Выдумывай! Пробуй!    
  • Театральная студия "ЮХИ"    
  • Теоретические основы морского дела    
  • Технология творческого мышления    
  • Хореографическое творчество в коллективе «Bаby-dance»    
  • Хореографический коллектив современного танца «Аннона»    
  • ШЕДЕВРиЯ    
  • Шедевры рукоделия    
  • Школа шитья и рукоделия (модульная)    
  • Познавай! Изобретай! Твори! (комплексная)    
  • Мир вокруг нас (комплексная)    
  • Школа развития «Первые шаги» (комплексная)    
  • Школа развития «Территория успеха» (комплексная)    
  • Я познаю мир! (комплексная)    
  • Английский легко!    
  • Модный серпантин    
  • Рисуем сами    
  • Начальное техническое моделирование

Орджоникидзевский район

*Детско-юношеский клуб «Аэлита»

Адрес:
Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 73

Телефон:
8 (343) 321-56-99

Сайт Аэлита: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kaelita

Направления

  • Клуб молодой семьи "Подсолнух" (сопровождение молодых семей, психологическое консультирование)
  • "Школьная страна" (6,5-8 лет)
  • "Дошколенок" (5-7 лет)

*Детско-юношеский клуб «Радуга»

Адрес:
Екатеринбург, ул.Избирателей, 42

Телефон:
8 (343) 320-52-90

Сайт https://vk.com/radugaekt

Направления

  • Кружок мягкой игрушки "Калейдоскоп"
  • Спортивно-танцевальные секции: Аэробика-Микс;
  • Фитнес-Юниор; Аэробика-Старт; Фит-Хит
  • Художественное творческое объединение: "Палитра", "Палитра плюс"
  • Компьютерные кружки: "С компьютером на "ты", "Электроника и робототехника", "Гражданин информационного общества"
  • Секция настольного тенниса "Ракетка"
  • Настольный теннис
  • Игра в настольный теннис (спортивная секция)

*Детско-юношеский клуб «Ровесник»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Баумана, 7

Телефон:
8 (343) 331-28-94

Возраст: с 6,6 лет

Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/krovesnik

ВК Ровесник

Направления

  • Уличные танцы (9-17 лет);
  • Точка отсчета (танцы) 12-17 лет;
  • Актерское мастерство (10-15 лет);
  • Игровой клуб "Эрудит" (8-11 лет);
  • "Твой друг - Гитара" (11-14 лет);
  • "С песней по жизни" (обучение игре на гитаре) 14-18 лет;
  • English Club (7-12 лет);
  • Teen’s Skills (13-15 лет);
  • Funny English (6,5-12 лет);
  • Вокальная студия "Каламбур" (7-16 лет);
  • Изостудия "Эскиз" (6,5-16 лет);
  • Творческая мастерская "Сюрприз" (8-12 лет);
  • "Медиаречь" (6,5-11 лет);
  • "Медиаречь и публичное выступление" (9-17 лет);
  • Журналистика (9-16 лет);
  • Вокальная мастерская (6,5-11 лет);
  • Шашки (6,5-14 лет).

*Детско-юношеский клуб «Спутник»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Индустрии, 31

Телефон:
8 (343) 330-40-89

Возраст: с 6-7 лет

ВК Спутник

Направления

  • Творцы (творческие мастерские; 6,5-12 лет)
  • Созидатели (кружок свободной среды общения 11-16 лет)
  • "Я доброволец" (волонтеры; отряд активной молодежи "Тепло"; 10-18 лет)
  • Пластилин (игровой клуб; 6,5-11 лет)
  • Территория игры (игровой клуб; 11-17 лет)
  • Ангелы добра (хореография для детей с ОВЗ 6-13 лет)

*Детско-юношеский клуб «Тропа»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 6

Телефон:
8 (343) 360-52-34

Возраст: с 7 лет

Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/ktropa

ВК Тропа

Направления

  • "Шаг в туризм" (6,5-10 лет); 
  • "Начальная подготовка ориентировщика" (10-14 лет);
  • Секция "Азбука ориентирования" (7-9 лет);
  • Секция "Начальная подготовка ориентировщика" (10-13 лет);
  • Секция "Истоки мастерства ориентирования" (14-17 лет);
  • "Буду умным" (6-9 лет);
  • "ИЗОбрази" (6,6-11 лет).

*Клуб "Ритм"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 82/1

Телефон:
8 (343) 306–67–66

Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kritm

Вконтакте

Направления

  • Спортивная секция "Кикбоксинг-Тайский бокс" (7-17 лет);
  • English Club (12-17 лет);
  • "Эскрим" (5-17 лет) - фехтование;
  • Настольный теннис (6,5-12 лет)
  • Игра в настольный теннис (10-15 лет);
  • Современный танец "Contemporary" (10-17 лет).

*Клуб "Атлант"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Стачек, 21

Телефон:
8 (343) 331-58-80

Сайт Атлант

Вконтакте

Направления

  • "Футбол" (Возраст: 6,5-18 лет)
  • ИЗО-студия "Соцветие" (Возраст: 6,5 -18 лет)
  • "Общая физическая подготовка" (Возраст 9-14 лет)

*Клуб "Новатор"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Новаторов, 17

Телефон:
+7(343)321-54-45

Сайт Новатор

Вконтакте

Направления

  • Армейская школа
  • Киокусинкай
  • Пауэрлифтинг

*Клуб "Визит"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Красных борцов, 23а

Телефон:
+7(343)307-44-22

Сайт созвездие.екатеринбург.рф/klub/kvizit

Вконтакте

Направления

  • Театральное творчество (8,5-11 лет). 
  • Актерская школа (12-16 лет). 
  • Студия изобразительного и прикладного творчества "Цветной мир" (6,5-13 лет). 
  • "Лего-конструирование" (7-13 лет). 

*Клуб "Игра"

Адрес:
Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 63

Направления

Игровые мероприятия военно-патриотической направленности: "Лазертаг" (10-15 лет) и "Мой край" (10-17 лет) 

*Клуб "Комета"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Электриков, 26

Телефон:
+7(343)300-15-02, +7 (912) 668-00-59

Сайт Комета

Вконтакте

Направления

  • Спортивная секция «Хоккей во дворе»
  • Спортивная секция «Танцы на льду»
  • Спортивная секция «Фристайл»
  • Студия современного танца «PRO Движение»

*Клуб "Сокол"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Красных командиров, 120

Телефон:
8 (343) 352-18-87

Сайт Сокол

Вконтакте

Направления

  • Студия аэробики "Амплитуда" (6-17 лет);
  • "Юный художник" (Изостудия "Затейники") 6,5-15 лет;
  • Театрально-игровая студия "Игроленд" (6,5-11 лет);
  • Актёрское мастерство (11-17 лет);
  • Шахматный клуб "Дебют" (6-17 лет).

*Клуб "Уральская гвардия"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Даниловская, 46

Телефон:
8 (343) 306-57-02

Сайт Уральская гвардия

Направления

  • Театр танца «ГРАНИ»
  • Студия рисования песком «Красивые истории»
  • Творческая мастерская «Фантазия»
  • Студия бумажного моделирования "Маги бумаги"
  • Тхэквондо
  • Кикбоксинг
  • ОФП
  • Фитнес
  • Спортивное ориентирование

*Клуб "Шанс"

Адрес:
пер. Черноморский, 8

Телефон:
8 (343) 331-77-62

Сайт Шанс

Направления

  • Студия спортивного бального танца "Фейерверк".
  • Студия уличного танца "Фейерверк" и MaximuM Dance Studio.
  • Отряд активной молодёжи "Стимул".
  • Английский язык.

*Клуб "Искра"

Адрес:
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 8

Телефон:
8 (343) 320-70-14

Возраст: с 6 лет

Сайт Искра: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kiskra

ВК Искра

Направления

  • "Подготовка руки к письму" (6-7 лет);
  • Funny English 2.0 (6,5-12 лет)
  • ИЗОбрази - художественная студия (6,5-12 лет) 

*Клуб «Темп»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 37

Телефон:
8 (343) 307-18-88

Сайт https://vk.com/temp_ekb

Направления

  • Киокусинкай (7-18 лет).
  • Футбол (6,5-17 лет).

*Клуб «Юность»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 75

Телефон:
+7(343)306-07-20

Вконтакте

Сайт созвездие.екатеринбург.рф/klub/kyunost

Направления

  • Семейный клуб "Подсолнух" (сопровождение молодых семей, психолого-педагогическое консультирование, организация семейного досуга). 
  • Кружок продуктивной деятельности «Подготовка руки к письму» (5-7 лет).
  • «Дошколёнок» (5-7 лет). 
  • «Школьная страна» (6,5-8 лет). 

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика»

Адрес:
Екатеринбург, ул. Баумана, 31

Телефон:
8 (343) 300-17-93 (92, 91)

Возраст: с 6 лет

Сайт Галактика

Направления

  • ​Хореографическая студия «Болеро+»
  • Образцовый ансамбль народной песни и танца «Сударушка»
  • Мастерская удивительных искусств «Диво»
  • Студия восточного танца "Навруз"
  • Студия изобразительного искусства "Пастэлька"
  • Объединение "Экодизайн"
  • Объединение "Волшебный мир театра"
  • Объединение "Белая ладья"
  • Вокальная студия «Планета детства»
  • Объединение "ШАГ"
  • Объединение "Импульс"
  • Объединение "Фантазеры"
  • Объединение "Знайки"
  • Объединение "Следопыт"
  • Объединение "Логоритмика"
  • Объединение "Языковой клуб английского языка"
  • Объединение "Рукодельница"
  • Объединение "Девичий клуб"


*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Центр поддержки детства»

Адрес:
Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 21

Телефон:
8 (343) 360–50–38

Сайт

Направления

  • Молодёжный клуб Феникс
  • Музыкально-драматическая студия
  • Музыкально-ритмические игры
  • Основы лингвистической культуры
  • Разноцветный мир
  • Умные пальчики
  • Художественные мастерские
  • Шахматный клуб
  • Архитектурная студия ДОМ
  • Волшебный клубок
  • Волшебный мир оригами
  • Журналистский клуб Монитор
  • Занимательное письмо
  • Крепыш

*МБУ Дополнительного образования Детско-юношеский центр Контакт

Адрес:
Екатеринбург, пр. Орджоникидзе, 10 / ул. Стахановская, 1

Телефон:
8 (343) 307-53-29 (51)

Возраст: с 6 лет

Сайт: www.dyuc-kontakt.ru

Направления

  • Шахматы
  • Авиамоделирование
  • Бумажный мир
  • Веселые нотки
  • Звездочки (Стартовый уровень)
  • Звездочки (Базовый уровень)
  • Чародеи
  • Дошколенок
  • Геометрика
  • Говорим красиво
  • Школа рукоделия
  • Театр
  • Юный художник
  • Юный техник

 

