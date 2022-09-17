Все бесплатные кружки для детей в Екатеринбурге 2025

Мы собрали полный перечень всех бесплатных занятий для детей в кружках и творческих клубах Екатеринбурга. Информация обновлена в 2025 году. Дополнительное образование для детей - удобный поиск по районам.

Железнодорожный Ленинский Верх-Исетский Кировский Октябрьский Чкаловский Орджоникидзевский

Железнодорожный район

*Детский клуб "Огонёк" Адрес:

Екатеринбург, ул. Мельковская, 11 Телефон:

8 (343) 370-24-91 Группа в ВК Возраст: с 5 лет Направления Танцевальная студия 5-18 лет

«Шестиструнный друг» Студия игры на гитаре 7-18 лет

«Мир знаний» Подготовка к школе 5-7 лет

«Шитье»

Творческая мастерская Ray Art 5-12 лет

Шахматы и настольные игры



*Детский клуб "Ювента" Адрес:

Екатеринбург, ул. Шевченко, 33 Телефон: +7-953-006-40-36 Сайт: https://vk.com/dontstopdancefamily Возраст: с 5 лет Направления Школа моделей "Vogue studio" (5-18 лет)

Играем в театр (5-7 лет)

гитара (с 12 лет)

театральная студия "На одной волне" (с 7 лет)

шахматы

театральная студия "Импровизация в жизни" (с 7 лет)

вокальная студия

КВН

английский язык

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" Адрес:

Екатеринбург, ул. Шевченко, 11 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 5 лет Направления: «Юный гитарист»

«Лего и компания»

Объёмное моделирование

3-Дешка

Робототехника

«БумКа. СТАРТ»

Театральная студия «Дебют.Старт»

Изостудия «Карлсон» (на платной основе)

Куборята (на платной основе)

Развивающие занятия для дошкольников «Развивайка» (на платной основе)

«Радость развития» с Магформерс (на платной основе)

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МАОУ СОШ № 4 Адрес:

Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 15 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 5 лет Направления: Ансамбль эстрадного танца «Серпантин» 7-17 лет

«Лего и анимация» с 5 лет

Вокальный ансамбль «Волшебные звуки» 5-17 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества"на базе МАОУ СОШ № 30 Адрес:

Екатеринбург, ул. Мамина–Сибиряка, 43 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 5 лет Направления: Вокальный ансамбль «Тоника» с 5 лет

Вокальный ансамбль «Улыбка» 6-18 лет

«Бальные танцы» 6-12 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 75 Адрес:

Екатеринбург, ул. Восточная, 26 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 6 лет Направления: «Исследуем и познаем» 7-11 лет

«Учитель будущего» 13-16 лет

Театральная студия «Мозаика» 9-17 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 147 Адрес:

Екатеринбург, пер. Теплоходный, 6 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 5 лет Направления: «English play» 8-11 лет

Развивающие занятия для дошкольников «Игротека» 5-7 лет

Вокальный ансамбль «Улыбка» 6-18 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 149 Адрес:

Екатеринбург, ул. С. Перовской, 111 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 5 лет Направления: Игровой коллектив «Клаксон» 7-15 лет

Вокальный ансамбль «Манго» 6-14 лет

«Бумажный мир» 5-12 лет

«Робошкола» 10-15 лет

«ТИКО-конструирование» 6-9 лет

«Фантазийное творчество» 11-14 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 155 Адрес:

Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 90 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 6 лет Направления: Изостудия «Акварелька» 6-14 лет

«Играем в шахматы» 6-11 лет

Театр моды «Кутюрье» 8-15 лет

Лаборатория «Куборо» 6-10 лет

Лаборатория «Робототехника EV3» 813 лет

Вокальный ансамбль «Тоника» 5-17 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 166 Адрес:

Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 6 лет Направления: Фольклорный ансамбль «Каравай» 6-16 лет

Танцевальный коллектив «Dance mix» 8-17 лет

Творческая мастерская «Мир лепки» 7-11 лет

Творческая мастерская «Мир творчества» 8-10 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 170 Адрес:

Екатеринбург, пр. Седова, 28 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 6 лет Направления: «В мире английского» 8-11 лет

Вокально-театральная студия «Музыкальная сказка» 6-18 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 183 Адрес:

Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 4а Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 6 лет Направления: Ансамбль танца «Калейдоскоп» 6-11 лет

Вокальная студия «Глория» 7-17 лет

Фольклорный ансамбль «Каравай» 6-16 лет

Лаборатория «Беспилотный автомобиль» 10-15 лет

*МБОУ ДО "Центр детского творчества" на базе МБОУ СОШ № 208 Адрес:

Екатеринбург, ул. Гражданская, 6 Телефон: 8 (343) 388-06-11 Сайт: https://nadegda.uralschool.ru/ Возраст: с 6 лет Направления: Изостудия «Подсолнух» 6-14 лет

«Мастерская декора» 6-12 лет

Коллектив народной песни и танца «Красно солнышко» 5-13 лет

«Играем в шахматы» 6-11 лет

Творческая мастерская «Миндаль» 8-15 лет

Студия конструирования «ТЕХНОМИР» 6-12 лет

«Happy Travel» (организация экскурсионных услуг) 13-16 лет

«Home style» (дизайн интерьера) 13-16 лет

Вокальный ансамбль «Yes!» 6-18 лет

*Клуб по месту жительства "Зал борьбы" Адрес:

Екатеринбург, ул. Мельковская, 2д Телефон: +7 (922) 293-82-94 Сайт Направления Самбо (14-18 лет)

*Детско-подростковый клуб «Чайка» Адрес:

Екатеринбург, ул. Некрасова, 2 Телефон:

8 (343) 370-60-57 Возраст: с 5 до 18 лет

сайт Направления Вокальная студия народного творчества 5-18 лет

«Лада» Кружок декоративно-прикладного творчества 6-11 лет

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика для малышей» 5-6 лет

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 7-14 лет

Хореография для малышей «Конфетти» 5-7 лет

Студия современной хореографии «Каллиста» 7-11 лет

«Дошколёнок» Школа развития для дошкольников 5-7 лет

*Клуб по месту жительства «Колибри» Адрес:

Екатеринбург, ул. Техническая, 42А https://vk.com/club212136272 Возраст: с 6 до 18 лет Направления Декоративно-прикладное творчество «Мастерица» 6-18 лет

Углубленное изучение химии «Привет, Менделеев!» 13-18 лет

Изучение английского языка «Английский с удовольствием» 7-11 лет

*Детский экологический центр «Рифей» Адрес:

Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14 Телефон:

(343) 366-04-00

rifey.tvoysadik.ru Возраст: с 6 до 17 лет Направления Радуга континентов

Агитклуб "Рифей"

Занимательная экология. Экологическое краеведение

Цветочная феерия

Туристы-экологи

Природа и фантазия

Юные любители природы

Мы - дети природы

Зоологи-экологи

*Детско-подростковый клуб «Восход» Адрес:

Екатеринбург, ул. Техническая, 81 Телефон:

8 (343) 322-41-99 Возраст: с 6 лет Сайт Направления Настольный теннис

«Школа Роста» (родной язык, общение, самообразование, творчество)

«Мир вокруг нас»

Студия танцевального искусства «ELITE»

ОФП Кикбоксинг

Гитара и песня

*Детско-подростковый клуб «Звездочка» Адрес:

Екатеринбург, ул. Подгорная, 6 Телефон:

8 (343) 354-33-66 vk.com/club20339415 Направления Клуб общения с элементами нравственного и художественного воспитания «Грани творчества»

Вокальная студия «Звуки музыки»

Изостудия «Весёлый карандаш»

Танцевальная студия «Движение-это жизнь»

«Декоративное творчество»

Английский язык «Step by Step»

*Детско-подростковый клуб «Старт» Адрес:

Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/3 Телефон:

8 (343) 322-57-05 Возраст: с 7 лет https://vk.com/childrens_club_start Направления ИЗОстудия

Студия игры на гитаре

Танцевальная студия

Музыкальный театр

Дартс

военно патриотический клуб «Юный разведчик»

*Детско-подростковый клуб «Фотон» Адрес:

Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 12 Телефон:

8 (343) 325-85-57 Возраст: с 7 лет vk.com/kmgfoton Направления Изостудия

Вокальная студия «Eversong»

Декоративно-прикладное творчество студия "Сувенир"

Хоккей

*Детско-подростковый клуб «Искра» Адрес:

Екатеринбург, ул. Техническая, 53 Телефон:

8 (343) 366-43-50 Возраст: с 5 лет Сайт Направления Театральная студия «Ведущий за собой»

Развивающие занятия с дошкольниками по подготовке к школе «Малышок»

Физическое и музыкальное развитие дошкольников «Игралочка»

*Клуб «Ритм» Адрес:

Екатеринбург, ул. Ольховская, 27/2 Телефон:

8 (343) 366-00-01 Возраст: с 7 лет Сайт Направления Социальная адаптация детей и подростков (детей-мигрантов и выходцев из семей мигрантов)

Углубленное изучение истории и обществознания Клуб "Абитуриент"

Военно-патриотический отряд

Изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство

Футбол

*Клуб «Романтик» Адрес:

Екатеринбург, ул. Крупской, 6 Телефон:

8 (343) 322-73-68 Возраст: с 7 лет Направления Студия творчества

Углубленное изучение химии

Углубленное изучение английского языка

*Клуб «Солидарность» Адрес:

Екатеринбург, ул. Шевченко, 35 Телефон:

8 (343) 388-13-71 Возраст: с 7 лет Направления Театральная студия

Студия игры на гитаре

Вокальная студия

Студия КВН

«Активити» Волонтерский отряд

Шахматная секция

*Клуб «Сталкер» Адрес:

Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/1 Телефон:

8 (343) 322-53-64 Возраст: с 7 лет Направления Велоспорт

Студия хореографии

Студия музыкального развития и творчества

*Центр Молодежных Инициатив Адрес:

Екатеринбург, ул. Техническая, 44а Телефон:

8 (343) 366-50-18 Возраст: с 7 лет Сайт: https://vk.com/club67186433 Направления Студия актерского мастерства

Студия английского языка

Студия Эстрадного вокала "Джем"

Студия брейк-данса "Original KIDS"

Танцевальная студия "Камелия"

Военно-патриотический отряд "Пламя"

Секция футбола

* Клуб «Северка» Адрес:

п. Северка ул. Стрелочников, 4А.

Телефон: +7(343)211-75-50 Сайт Возраст: с 7 лет Направления «Разноцветье» Изостудия 7-15 лет

Творческие мастерские «Проще простого» 7-15 лет

Творческая мастерская «Наши ручки» 5-6 лет

«Эстрадный вокал» 8-18 лет

Танцевальная студия 7-15 лет

«Театр-шоу «Радуга» 7-17 лет

«Академия маленьких Почемучек» Школа развития 5-7 лет

Пресс-центр «Социальная реклама»

Издание газеты «ВЖИК», мультстудия 7-18 лет

«Горячий чайник» Клуб общения с элементами творчества и здорового образа жизни 5-18 лет

* Клуб «Юность» Адрес:

Екатеринбург, ул. Седова, 56 Телефон:

8 (343) 366-95-07 Возраст: с 7 лет Сайт: https://vk.com/kmg_unost Направления Мультстудия "Оранжевый кактус"

Студия уличного и экспериментального танца "Буйный чай"

ИЗОстудия "Палитра"

Кино-клуб "Киночай"

Занимательная робототехника

Консультации психолога

Ленинский район

*Кружок юного биолога зоопарка Адрес:

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189 Телефон:

8 (343) 215-98-04 Сайт: зоопарк.екатеринбург.рф/zoo/uslugi/kruzhok-unogo-biologa/obschaya-informatsiya#&panel1-1 Занятия по воскресеньям с 10.00 в зоопарке.

Принимаются дети с 12 лет, любящие ухаживать за животными, увлекающиеся зоологией и естествознанием. Направления Работа с животными + теоретическая часть. Набор в кружок юного биолога зоопарка проходит в течение всего учебного года.

Прием в кружок происходит на конкурсной основе - нужно защитить проект по согласованию с руководителем

Предварительная запись по телефону.

*МБОУ ДОД - Городской детский экологический центр Адрес:

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 литер Т (вход со стороны ул. Шевченко) Телефон:

8 (343) 388-07-48 eco-gdec.uralschool.ru Направления Аквариумистика. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.

Гидробиология. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.

Загадочный мир нашей планеты. Продвинутый. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет.

Загадочный мир нашей планеты. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет.

Зоолог-исследователь. Базовый уровень. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.

Зоолог-исследователь. Продвинутый уровень. Возраст принимаемых детей: 12-17 лет.

Зоолог-исследователь. Стартовый уровень. Возраст принимаемых детей: 7-17 лет.

Экология животных

Мир на ладошке. Возраст принимаемых детей: 5-7 лет.

Прекрасные спутники наши. Возраст принимаемых детей: 8-17 лет.

Соседи по планете. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет.

Террариумистика. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет.

Чувство природы. Возраст принимаемых детей: 5-7 лет.

ЭКО-логика.

Школа биолога-натуралиста.

Цветоводство и ландшафтое проектирование.

По Екатеринбургу на английском. Возраст принимаемых детей: 9-11 лет.

Экологический туризм. Возраст принимаемых детей: 12-17 лет.

Экологический стиль жизни. Возраст принимаемых детей: 7-13 лет.

Эко-фантазеры.

*Дом детского творчества Ленинского района Адрес:

Екатеринбург, ул. Щорса, 80а Телефон:

8 (343) 210-22-24, 210-19-84 lenddt.uralschool.ru Набор в кружки идет в течение сентября.

Принимаются все желающие, отбор есть только в танцевальные коллективы. Направления Арт-студия «ОТРАЖЕНИЕ»

Изостудия "ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ"

Изостудия "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"

Изостудия "БАТИК"

Изостудия "ОБРАЗ"

Изостудия "ЖАР ПТИЦА"

Изостудия «СОЦВЕТИЕ»

Изостудия «АРТЭ»

Образцовый детский коллектив ансамбль танца "ВЕСЕЛИНКА"

Школа развития дошкольников “ПЕРВЫЕ ШАГИ”

Театральная студия "БЕМБИ"

Театр моды "ЗАБАВА"

Туристский клуб "СИНЕГОРЬЕ"

Творческое объединение «РОСИНКА»

Творческое объединение "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ"

Творческое объединение "СКАЗКА"

Творческое объединение "КАЛЕЙДОСКОП"

"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА"

"ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА"

Школа развития дошкольников "ЗНАЙКА"

Клуб “ШАХМАТНЫЙ ГАМБИТ”

Вокальная студия "ЗВУКИ МУЗЫКИ"

Музыкальные занятия "ТРИ КИТА"

Театральная студия "БЕМБИ". Азбука театра

Песенно-танцевальный ансамбль "КАЛИНКА"

Изостудия "ЦветОК"

Творческое объединение "ИГРиК"

Творческое объединение "Mini - fam"

Творческое объединение "Maxi - fam"

*Детский подростковый клуб «Витязь» Адрес:

Екатеринбург, ул. Онуфриева, 24/2 Телефон:

8 (343) 243-05-38 Возраст: с 6 лет Сайт Витязь Сайт ВК Направления изостудия «Радуга», рисование для детей 6-17 лет;

студия современного эстрадного танца "Шоколад" для детей 8-15 лет

студия вокала "Ренессанс" для детей и подростков от 8 до 14 лет

Студия батика (роспись по ткани) для детей 8 14 лет

студия лепки "Волшебство из глины"

объединение «Рандори», общая физическая подготовка с элементами восточных единоборств для детей 6-17 лет;2. Физкультурно-спортивная направленность:

объединение «Здоровейка», общая физическая подготовка для детей 7-12 лет;

клуб свободного общения "Спектр"

клуб общения "Мы вместе", волонтерский отряд

игротека "ЛЕГО город"

студия "Мастерица" (изготовление швейных изделий)

*Детский подростковый клуб "Арт-стиль" Адрес:

Екатеринбург, ул. Онуфриева, 36 Телефон:

8 (343) 240-18-78 Возраст: с 7 лет Направления изостудия

театральная студия

дизайн одежды

театр моды

*Детский подростковый клуб «Гелиос» Адрес:

Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19 Телефон:

8 (343) 243-49-03 Возраст: с 6 лет Сайт Гелиос Сайт ВК Направления Театральная студия «Чародеи»

Школа юного волонтера "Иди за солнцем"

Изостудия «Солнечная палитра»

*Детский подростковый клуб «Диалог» Адрес:

Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а Телефон:

8-904-548-54-35 Возраст: с 7 лет

Сайт ВК Направления изостудия "Фантазия",

мультстудия "Сториз",

экомастерскуя,

бардклуб «Своё место»

"Рисуем вместе"

молодежный проект "Молодежка"

*Детский подростковый клуб «Дружба» Адрес:

Екатеринбург, ул. Амундсена, 61 Телефон:

8 (343) 267-09-01 Возраст: с 6,6 лет Сайт Дружба Сайт ВК Направления изостудии «Очумелые ручки»,

студия вокала "Веселые нотки", "Voice", "Мелодия"

*Детский подростковый клуб «Искатель» Адрес:

Екатеринбург, ул. Амундсена, 56 Телефон:

8 (343) 267-44-22 Возраст: с 7 лет Сайт Искатель Сайт ВК Направления волонтерский отряд "Бумеранг"

интеллектуальный клуб "IQ"

КСО "Новые возможности"

Арт-студия "Арт Олимп"

Основы "Stand-Up"

*Детский подростковый клуб «Искорка» Адрес:

Екатеринбург, ул. Решетникова, 3 Телефон:

8 (343) 240-17-54 Возраст: с 6 лет Сайт Искорка: лендюц.екатеринбург.рф/родителям/клубы/искорка Сайт ВК

Направления Студия «Фантазия»( 7- 10 лет)

Студия "Цветик - семицветик" (6-7 лет)

Творческая мастерская "Волшебный сундучок" (10-14 лет)

Творческая мастерская «Антураж» (14-18 лет)

Творческая мастерская "Веселые бусины" (6 -7 лет)

Творческая мастерская "Колибри" (7-10 лет)

Студия народного вокала "Росиночка" (6- 7 лет)

Вокальная студия "Ворожея" (7-10лет)

Вокальная студия "Петровичи" (10-14 лет)

Студия гитары "Серебряные струны" (10-14 лет)

Студия гитары "Бронзовые струны" (14-18 лет)

Мульстудия "Кадрики"(7-10 лет)

Мульстудия "Стрекоза"(10-14 лет)

Школа вожатых "Феникс"(10-14 лет)

Секция ОФП с элементами хоккея (6-18 лет)

Клуб свободного общения "Умники" (14-18 лет)

*Детский подростковый клуб «Космодром» Адрес:

Екатеринбург, ул. Фрунзе, 91 Телефон:

8 (343) 260-04-49 Возраст: с 7 лет Сайт Космодром Сайт ВК Направления Студия бального танца

Клуб свободного общения "Интеллект"

Секция футбола

Вокальная студия "Вдохновение"

*Клуб "Ключ" Адрес:

Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 16А Телефон:

8 (343) 267-24-41 Сайт Ключ Сайт ВК Направления Студия «Бисер+»

Программа "Бисер+" для детей 7-10 лет. https://vk.com/wall-198399079_2

Программа "Делавья" для детей и подростков 10-14 лет. https://vk.com/club198399169

Театр-студия «Балаган»

Программа "Балаган" для детей 7-10 лет. https://vk.com/club198407933

Программа "Балаган" для детей и подростков 10-14 лет. https://vk.com/club193942629

Программа "Учимся играя" для детей 5,5-7 лет. https://vk.com/club198407857

Программа "Батик" для детей и подростков 10-14 лет

Студия интеллектуально-творческого развития "ФанТОМ" (Фантазируй! Твори! Обучайся! Мастери!) для детей 6-7 лет, 7-10 лет

Клуб любителей рукоделия для взрослых «Со-Творилки»

Руководитель Батуева Татьяна Васильевна. https://vk.com/club193413364

*Клуб "Льдинка" Адрес:

Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 39а Телефон:

8 (343) 240-50-90 Возраст: с 7 лет Сайт Льдинка Сайт ВК Направления Студия творчества "Краски плюс" (7-10 лет).

Студия "Творчество без границ" (10-14 лет).

Секция «Физкульт-Ура» (ОФП с элементами Айкидо) (7-10 лет); (10-14 лет). https://vk.com/club200803090

Студия «Аэробика» (7-10 лет);

Студия «Аэробика Фитнес» (10-14 лет). https://vk.com/public209040523

Студия циркового искусства «Шапито» (7-10 лет); (10-14 лет) https://vk.com/public210353780

*Детский подростковый клуб «Надежда» Адрес:

Екатеринбург, ул. Постовского, 16 Телефон:

8 (343) 267-46-70 Возраст: с 7 лет Сайт Надежда: лендюц.екатеринбург.рф/родителям/клубы/надежда Сайт ВК Направления Секция "Здоровым быть легко!" дети в возрасте от 9 до 18 лет

Штаб-квартира «Инициатива», для ребят 14 - 18 лет, жаждущих развить свои организаторские способности, и узнать, что такое «коммунарское движение».

«Школа конструктивного общения и эмоциональной разгрузки «ДЗЕН», для подростков 10-14 лет, желающих разобраться в себе и окружающих, научиться коммуницировать с социумом и овладеть техниками саморегуляции.

Пространство медийщиков "МедиаБум", от 12 до 18 лет, которые хотят научиться создавать видео и подкасты для YouTube, преодолеть страх камеры и публичных выступлений, а также быть в команде редакторов социальных сетей КМЖ "Надежда".

"ГУАШЬ НАРАСПАШКУ" для мальчиков и девочек от 7 до 10 лет.

"СЕКРЕТЫ ДИЗАЙНА" от 10 до 14 лет.

КЛУБ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ

Волонтерский отряд "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" и отряд будущих вожатых, от 13 лет, подробнее в группе: https://vk.com/YugoZapadnyyFront

КМЖ "Ритм" Екатеринбург, ул. Воеводина 4Б. Запись по телефону 8 912 697-42-81, с 10 лет Студия современного танца "MonStars"

*Детский подростковый клуб «Салют» Адрес:

Екатеринбург, ул. Чапаева, 55 Телефон:

8 (343) 269-13-33 Возраст: с 6 лет Сайт Салют ВК Салют Направления Путь к успеху (возраст 10-14 лет);

Занимательный английский;

Пора учить китайский;

Мобилограф (возраст 10-18 лет).

*Детский подростковый клуб «Созвездие» Адрес:

Екатеринбург, ул. Амундсена, 131 Телефон:

8 (343) 211-81-35 Возраст: с 6 лет Сайт Созвездие ВК Созвездие Направления Секция "ОФП с элементами карате"

Арт-студия "В красках" https://vk.com/public191539535

Студия "Творческая мастерская"

"Пируэт" современная хореография

Вокальная студия "Глиссандо" сольное и хоровое пение

Клуб свободного общения

*Детский подростковый клуб «Тимуровец» Адрес:

Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19, подъезд 15 Телефон:

8 (343) 240-07-05, +7-922-208-85-86 Сайт Тимуровец ВК Тимуровец Направления Студия "Лего-Академия"

Школа моделей "Cosmopolitan"

Студия эстрадно-джазового вокала "DO-MI-NO"

"Союз Активной Молодежи"

Поисково-исследовательский корпус "Наследники"

Коллектив современного танца "Ультрамарин"

Школа танца "Каприз"

*Детский подростковый клуб «Спартаковец» Адрес:

Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 18 Телефон: 8 (343) 269-15-11 Сайт ВК Направления Секция ОФП с элементами фехтования

Секция футбола

*МБУ ДО Детско-юношеский центр Адрес:

Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2Б Телефон:

8 (343) 376-40-90 Возраст: с 6 лет Сайт: лендюц.екатеринбург.рф Направления художественное

туристско-краеведческое

физкультурно-спортивное

техническое

естественно-научное

социально-педагогическое

*Клуб «Аксон» Адрес:

Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а Телефон:

8 (343) 371-06-70 Сайт Аксон Сайт ВК Направления Студия современного танца Street dance

*Клуб "Арена детства" Адрес:

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 Возраст: от 3,5 лет Сайт Арена детства Сайт ВК Направления хор мальчиков «Созвездие»

*Клуб "Хобби" Адрес:

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 57 Телефон 257-27-43 Возраст: от 3,5 лет Сайт Хобби Сайт ВК Направления Секция каратэ «КОБУДО» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).

Секция каратэ «Восточное Боевое Единоборство» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).

Секция каратэ «КИОКУШИНКАЙ» (группы 6-9 лет,10-14 лет, 15-18 лет).

Военно-патриотический отряд «Гвардия» (группы 10-14 лет, 14-18 лет, 18 и старше)

Клуб свободного общения.

*Клуб "Атлант" Адрес:

Екатеринбург, ул. Декабристов, 85 Телефон

8 (343) 257-76-46 Сайт Атлант Сайт ВК Направления Секция ОФП с элементами Кудо

Творческое объединение "Молодежный квартал" (брейк-данс)

Клуб свободного общения "Жизнь в игре"

Направление хип-хоп в современной хореографии

*Детский-юношеский центр Фристайл Адрес:

Екатеринбург, ул. Краснолесья, 16Б Телефон: 8 (343) 211-81-41 Сайт ВК Направления Секция ОФП с элементами кобудо

Военно-патриотический отряд «Варяг»

*Клуб "Алый парус" Адрес:

Екатеринбург, ул. Малышева, 27а Телефон:

8 (343) 376-39-92 Группа ВК Направления общая физическая подготовка (самбо, дзюдо)

*Детско-юношеский центр "Родник" Адрес:

Екатеринбург, ул. Попова, 24 Телефон:

8 (343) 371-67-79; 8 922 208 85 86 Сайт Родник Сайт ВК Направления Студия танца "KVADRAT" https://vk.com/house_kvadrat

Фотостудия "PROpaparazzi" https://vk.com/paparazzirodnik

Театральная студия "Андерсен" https://vk.com/club216015640

Клуб свободного общения "Лидер" https://vk.com/clubrodnikekb

Школа волонтерского мастерства

Верх-Исетский район

*Семейный клуб «Надежда» Адрес:

Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/1 Телефон:

8 (343) 234-04-40 Возраст: с 6 лет Сайт Надежда: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/nadezhda Направления кружок «Изонить»

студия «Лепка»

молодежный клуб «Выбор»

объединение "Конструкторское бюро"

*Дворец молодежи Адрес:

пр. Ленина, 1 Телефон:

(343) 257-30-09 Возраст: с 7 лет Сайт Дворец молодежи Направления Оркестровая школа-студия

Лаборатория движения "Форма"

Театральная студия "Молодёжка"

ВИА "Аленушка"

Художественная школа

Юный спасатель

Туризм - это здорово

Студия молодежных медиа "Громко"

Системное администрирование

Спортивная акробатика

Пульс молодежи

Энерджиквантум

Работа с большими данными и нейронными сетями

Аэроквантум

Автоквантум

Базовые навыки программирования. Робототехника

Кодиум

Геоквантум

Космоквантум

Курсы кройки и шитья

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов

Лаборатория прототипирования

Мобильная разработка

Наноквантум

Промробоквантум

Промышленный дизайн

Разработка VR/AR приложений

IT школа Samsung

IT квантум

Программирование на PYTHON

HI-TECH цех

Лаборатория судомоделирования

*МБОУ ДОД центр внешкольной работы "Новая Авеста" Адрес:

Екатеринбург, ул. Бебеля, 122 "а" (в здании школы №29) Телефон:

8 (343) 367-42-01 Сайт: новаяавеста.рф Направления ИЗО-студия "Семицветик"

ИЗО-студия "Три китенка"

Творческая мастерская "Сувенир"

Театральная мастерская "Голиард"

Хореографический ансамбль "Вдохновение"

Фольклорный ансамбль "Тараторки"

Вокальная студия "Тараторки"

Школа экскурсовода

Клуб путешествий

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Как достичь успеха в школе». «Учиться легко» «Искусство учения и общения» «Все грани моего Я» «На тропе доверия» [Хочу такой сайт] «Путешествие по внутреннему миру» «Я учусь владеть собой» «Я в мире других»

*Семейный клуб «Домовенок» Адрес:

Екатеринбург, поселок Медный, 9а Телефон:

тел. 8-904-387-00-42 Возраст: с 6 лет Сайт: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/domovenok Направления студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня»

волонтерский отряд «Пламя»

клуб общения для подростков «Феникс»

*Детско-подростковый клуб "Эдельвейс" Адрес:

Екатеринбург, ул. Белореченская, 3Б, 1 подъезд Телефон:

8 (343) 212-11-16 Сайт Эдельвейс: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/edelveis https://vk.com/clubedelveys Направления секция гео-экологического туризма «Уральские рудознатцы»

секция «Школа безопасности»

изостудия «Эдельвейс»

студия «Стиляги»

студия «Скульптурная живопись»

*Детско-подростковый клуб «Фантазия» Адрес:

Екатеринбург, ул. Заводская, 46 Телефон:

+7 (343) 205-14-32 Возраст: от 7 лет Сайт Фантазия: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/fantaziya Направления изостудия «Акварелька»

секция «Юный шахматист»

кружок «Happy English»

*Детско-юношеский центр "Вариант" Адрес:

Екатеринбург, ул. Металлургов, 46 Телефон:

8 (343) 242-69-75, 242-26-08, 242-62-78 Сайт Вариант: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/variant https://vk.com/dvariant Направления кружок «Декор»

спортивная секция «Мастер»

изостудия «Радуга»

хор народной песни «Колокольчик»

студия «Бисерное рукоделие»

объединение «Топ game»

театр танца «Магия»

студия рисования «АРТакса»

студия «Сувенирная игрушка»

студия танца «Диамант»

коллектив «Мастерская хорошего настроения»

вокальная студия «Музыкальная капель»

клуб общения «Звездочки»

секция «Шахматный клуб»

*Детский клуб "Олимп" Адрес:

Екатеринбург, ул. Папанина, 5 Телефон:

8 (343) 386–50-55 Сайт Олимп: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/olimp https://vk.com/variant_club_olimp Направления Студия дизайна "Штрих";

Изостудия "Арт-этюд";

Организация летнего досуга детей и подростков.

*Клуб «Орфей» Адрес:

Екатеринбург, ул. Викулова, 43/2 Телефон:

8 (343) 242-76-87 Сайт Орфей: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/orfei Направления студия «Волшебная шкатулка»

изостудия «Этюд»

отряд «Юные инспекторы движения»

студия «Чудо-мир»

студия «Бумагопластики»

студия «Чудеса из ниток»

*Клуб «Профи» Адрес:

Екатеринбург, ул. Юмашева, 16 Телефон:

8 (343) 368-39-72 Сайт: http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/profi Направления объединение «Познавательная игротека»

подростковый клуб «Точка опоры»

объединение «Видеоклуб»

молодежный проект социальный театр «Отражение»

*Клуб «Саланг» Адрес:

Екатеринбург, ул. Московская, 80А Телефон:

8 (343) 212–74–09 Сайт Саланг: вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/salang Направления секция рукопашного боя «Саланг»

*Клуб «Боец» Адрес:

Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2Б Телефон:

+8 (922) 148-86-02 Сайт http://вариант.екатеринбург.рф/roditelyam/kluby-po-mestu-zhitelstva/yunyi-tekhnik https://vk.com/viz_boets Направления секция самбо

секция «Армейский рукопашный бой»

*Отделение туризма и краеведения Дворец Молодёжи Адрес:

Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 Телефон:

8 (343) 286-97-29 Сайт Направления Краеведческий калейдоскоп (для летей 7-12 лет)

Туризм - это здорово! (для детей 10-17 лет)

Юный спасатель (для детей 11-15 лет)

«Урал многонациональный»

«Школьные музеи»

«Урал – сокровищница России»

«Урал – территория жизни активных граждан»

«Летопись родного края»

*МАУ ДО "Центр "Семья и школа" (здание школы №25) Адрес:

Екатеринбург, ул. Цветоносная, 2 Сайт: https://family.uralschool.ru/ Направления ProРИТМ

Zumba Kids

ZumbaTeens

БисерОК

Коррекция устной и письменной речи. Занимательное азбуковедение

Коррекция устной и письменной речи. Пишем и читаем без ошибок

Коррекция устной и письменной речи. Юные грамотеи

Креативное искусство

Креативное мастерство

Креативное рукоделие

Лесенка успеха

Студия ведущих театрализованных представлений "Маска"

Математика для всех

Мы стараемся-развиваемся

Нескучайка

Эстрадно-вокальная студия «ПетьПро100»

Ритм 3 года

Районный Совет Старшеклассников "РОССиЯ"

Семицвет

Семицветик

Развивайка

Эстрадно-вокальная студия «ПетьПро100» 2 год

Твой старт

Траектория успеха

Ритм

Эмоциональный бум

Мастер общения

Грани познания

Новый мир

Я скоро стану пятиклассником

*МБУДО Оздоровительно-образовательный центр Адрес:

Екатеринбург, ул. Пальмиро-Тольятти, 26а Телефон:

8 (343) 234-60-17, 233-93-44 Сайт Направления Акварелька

АРТ-класс

Художественное мастерствао

Изобразительное искусство

Современный танец

Хореографическая подготовка детей по основным танцевальным направлениям

Классический танец

Атлетическая гимнастика

Танцевальный черлидинг

"Маленький гений" (Развитие творческих способностей)

Песочные истории (песочная терапия)

Построй свою историю (развитие конструкторского мышления и навыков грамотной речи)

Я и сказка

Спортивная гимнастика для девочек

Общая физическая подготовка с элементами спортивной гимнастики

Спортивная аэробика. Ступень 1

Спортивная аэробика. Ступень 2

Гимнастика, ритмика, танец

Корригирующая гимнастика

Оздоровительная гимнастика

Весёлая палитра

*Центр культуры и искусств Верх-Исетский Адрес:

Екатеринбург, ул. Субботников, 1 Телефон:

8 (343) 380-10-98 Сайт: цк-верх-исетский.екатеринбург.рф Сайт ВК Направления Детская студия при муниципальном ансамбле Иван да Марья 4+

Спортивный бальный танец 4+

Студия танца "Веснушка" 4+

Студия современного танца 3+

Ансамбль эстрадного танца 3+

Джазово-хореографическая студия 5+

Вокальная студия 3+

Творческие мастерские 2+

Театральная студия 6+

Робототехника 5+

Вокально-хореографическая шоу-студия «Счастливый день» 3+

Ансамбль культуры народов Кавказа «Циури» 7+

Театр песни «NE ВЗРОСЛЫЕ», 8-11 лет

*Культурно-досуговый центр "Буревестник" Адрес:

Екатеринбург, ул. Рабочих, 15 Телефон: 8-902-409-21-12, 8-963-272-08-76 Направления Вокально-хореографическая студия «Праздник детства» 3+

Музыкально-театральная студия "Феерия" 3+

*Культурно центр "На Шевелёва" Адрес:

Екатеринбург, ул. Шевелёва, 7а Направления Студия современного танца "Апельсин" 3+

Школа танца "DNS J School" 5+

Клуб исторических танцев «Pas de côté» 16+ (изучение историко-бытовых танцев XIX века, изучение шотландских контрдансов) 16+

Образцовый коллектив эстрадная студия «Осторожно, дети!» 3+

Школа ментальной арифметики "MENTAL SCHOOL" 4+

Школа английского языка Kingston School 4+

Детская Технологическая Школа "ЛЕГОКОМП" 3+

Спортивная секция "Каратэ"

Кировский район

*Городской Дворец детского и юношеского творчества Адрес:

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 Телефон:

8 (343) 371-46-01, 359-86-59, 371-38-60 Возраст: с 4,5 лет Сайт: gifted.ru Направления Авиамоделирование

Городской союз районных советов старшеклассников

ИГРОстрой

Изобразительное искусство

Клуб друзей хорошего настроения

Клуб интеллектуальных игр

Компьютерная анимация

Лего-конструирование

Ментальная арифметика

Ментальная арифметика "Геометрика"

Основы электротехники

ПЕРВОРОБОТ

Фотостудия

Студия «Сувенир»

Юный художник

Школа-студия совеременного танца "Движение"

Ансамбль танца "Детство"

Детский театр им. Диковского

ТСК УРАЛ

Вокальная студия "Сольвейг"

Музыкальная карамелька

Джазята

До-ми-солька

Игровой театр "Театраша"

Хореография для малышей

Геологический клуб "Тропа"

*Центр эстетического воспитания детей «Лик» Адрес:

Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 31 А, Б Телефон:

8 (343) 348-58-92 Сайт Лик Возраст детей: от 5 лет Направления Творческая мастерская "Разноцветный мир"

Экология.Мышление.Эксперименты

Путешествие по Лондону

Вокальная студия «Первоцветы»

Юный Иллюстратор

Школа внимания

Путешествие в Китай

Современный эстрадный танец ТАНДЕМ

Эстрадная студия «Смайл»

Художественная студия «Акварелька»

Авиамодельный клуб "Шершни"

"Клуб боевых искусств (карате)"

Театральная мастерская МАГИЯ

студия АРТ-ДРАЙВ

"Студия сценического мастерства The Best"

Школа телевидения "Звёздный Лик"

Авиамодельный спорт

Группа спортивного совершенствования

*Детская общественная организация "Лоцман" Адрес:

Екатеринбург, ул. Сулимова, 30 Телефон:

+79058020511 Возраст: 9-15 лет Сайт: lotsman.ru Направления Электроника, робототехника, программирование (на платформе Arduino) - с 11 лет,

Информатика и компьютерная грамотность - с 9 лет,

Создание сайтов и веб-программирование - с 10 лет,

настольные игры, досуговые мероприятия...

В ближайших планах робототехника на лего - с 9 лет.

*Детско-подростковый клуб «Альянс» Адрес:

Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3Б Телефон:

8 (343) 347-76-10 Возраст: с 6 лет Сайт ВК Сайт: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/альянс Направления студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»

изостудия "Палитра"

школа развития «Знайки»

клуб свободного общения

*Молодежный центр «Б-6» Адрес:

Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 6а Телефон:

8 (343) 222-63-64, 222-63-77, 222-63-79 Возраст: с 7 лет Сайт Б-6: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/Б6 Направления студия эстрадного вокала "Мечта

студия современного танца "Energy"

секция настольного тенниса

детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр "УралБенд Юниор"

молодежное объединение «ФАКУЛЬТЕТ» (волонтеры, фото\видео журналистика)

детский ансамбль песни и танца «Родничок»

*Детско-подростковый клуб «Буревестник» Адрес:

Екатеринбург, ул. Гагарина, 35 Телефон:

8 (343) 375-50-88, 8 (912) 272-20-81 Возраст: с 7 лет Сайт Буревестник: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/центр/буревестник Направления Волонтерский отряд «ОГОНЕК»

Студия современного танца «Амплитуда»

Студия молодежных инициатив

Клуб свободного общения

*Детско-подростковый клуб «Вымпел» Адрес:

Екатеринбург, ул. Боровая, 21 Телефон:

8 (343) 365-39-13 Возраст: с 7 лет Сайт Вымпел: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/вымпел ВК Вымпел Направления дартс

настольный теннис

настольный хоккей

школа творческого развития «Белый аист»

*Клуб «Грин» Адрес:

Екатеринбург, ул. Советская, 19/3 Телефон:

8 (343) 341-08-46 Сайт Грин: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/грин Сайт ВК Направления настольный теннис

фитнесс (тренажерный зал)

*Детско-подростковый клуб «Искра» Адрес:

Екатеринбург, ул. Академическая, 11а Телефон:

8 (343) 374-09-77 Возраст: с 7 лет Сайт Искра: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/центр/искра ВК Искра Направления студия керамики «Живая глина»

школа настольного тенниса

студия корейского эстрадного танца

клуб свободного общения «Контакт»

студия «Поющая гитара»

*Детско-подростковый клуб «Импульс» Адрес:

Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 14 Телефон:

8 (343) 347-77-00 Возраст: с 7 лет Сайт Импульс: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/импульс Направления ИЗО студия «Живая палитра»

клуб знатоков «Совенок»

студия английского языка «Увлекательный английский»

*Детско-подростковый клуб «Мечта» Адрес:

Екатеринбург, ул. Высоцкого, 22 Телефон:

8 (343) 347-86-00 Возраст: от 7 лет Сайт Мечта: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/мечта ВК Мечта Направления Студия художественного творчества "Мозаика"

Клуб гостеприимства "Муравей"

Дизайн-студия "Стиляги"

Волонтерский отряд "Муравей"

*Молодежный центр «Лидер» Адрес:

Екатеринбург, ул. Педагогическая, 20 (кирпичный одноэтажный пристрой) Телефон:

8-908-90-32-336 Возраст: с 7 лет Сайт Лидер:

социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/лидер Направления клуб современной азиатской культуры «Белый дракон»

артистическое фехтование на световых мечах (саберфайтинг)

вольное фехтование (историческое фехтование)

корейский современный танец

исторический танец

танцевальный коллектив в стиле мейнстрим «CAPSTONE dance crew»

косплей (вхождение в образ)

клуб любителей шарнирных кукол «BJD Урал»

настольные разговорные игры

клуб светового шоу и огненных искусств «Ginger Rabbit» (файер-пои)

школа ударных инструментов

киноклуб «Хако»

дартс-клуб

молодежный коллектив танцевально-спортивного клуба «Астра»

*Молодежный клуб «Мы» Адрес:

Екатеринбург, ул. Мира, 1а Телефон: 8-912-201-21-72 Возраст: с 6 до 35 лет Сайт: https://социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/we Группа ВК: https://vk.com/clubwe1a Направления Театр-студия «Преломление» (14-35 лет)

Театральная студия «Колибри» (6-15 лет)

Видеоигровая студия «Мегадром» (14-35 лет)

*Детский клуб "Авангард" Адрес:

Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 36 Телефон:

8-912-262-78-99 Возраст: с 6 лет Сайт Авангард:

социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/пионерский/авангард Направления спортивные игры

студия декоративно-прикладного творчества «Сказка»

изостудия «Пилигрим»

школа здоровья

*Станция детского технического творчества "Социум" Адрес:

Екатеринбург, ул. Рассветная, 13, оф. 2 Телефон:

8 (343) 348-61-16 Возраст: с 7 лет ВК Социум Направления Мастерская стендового судомоделирования

Моделирование и технология обработки материалов

Робототехника. «Простые механизмы», для детей 7-8 лет

Робототехника. «Перворобот», для детей 8-10 лет

Роболаб

Легоконструирования

Компьютерная графика и анимация

3D и схемотехника

Автодело

Студия конструирования из бумаги и плетение макраме

*Детско-подростковый клуб «Россич» Адрес:

Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 19а Телефон:

8 (343) 348-54-37 Возраст: с 7 лет Сайт Россич: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/россич ВК Россич Направления студия фитодизайна «Оазис»

художественная студия «Живая палитра»

танцевальная студия «Звездный фейерверк»

спортивные игры

дартс

школа личной безопасности

студия игры на гитаре

социальный театр «Потенциал»

школа волонтера

*Клуб «Уралец» Адрес:

Екатеринбург, ул. Высоцкого, 30 Телефон:

8 (343) 222-6-227 Сайт Уралец: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//жби/уралец Направления школа юного призывника

настольный теннис

оздоровительная аэробика

клуб свободного общения «Жемчужина»

клуб молодой семьи

*Клуб «Этюд» Адрес:

Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 7Б и ул. Мира, 42 Телефон:

8 (965) 500-00-74 Сайт Этюд: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//жби/этюд Направления шахматы

*Клуб «Каравелла» Адрес:

Екатеринбург, ул. Февральской революции, 11 Телефон:

8 (343) 358-12-58 (00) Сайт Каравелла: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//центр/каравелла Направления детско-юношеский пресс-центр

детская киностудия «Фига»

фехтование

детская парусная флотилия

подростковая судоверфь (строительство яхт)

школа волонтера

*Клуб «Радуга» Адрес:

Екатеринбург, ул. Мира, 42 Телефон:

8 (343) 375-25-73 Сайт Радуга: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж//центр/радуга Направления ансамбль танца «Солнышко»

студия спортивного бального танца «Астра»

социальная студия "Лотос"

шахматы

*Молодежный центр «Глобус» Адрес:

Екатеринбург, ул. Первомайская, 70 Телефон: 8-982-64-88-621 Сайт Глобус: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/мц/глобус Направления клуб любителей настольного тенниса

клуб любителей ролевых настольных игр

клуб свободных путешественников

школа каллиграфии

*Клуб «Орион» Адрес:

Екатеринбург, ул. Высоцкого, 10 Телефон: 8 (343) 347-35-00 Сайт Орион: социум.екатеринбург.рф/клубы_центры/кмж/жби/орион Направления спортивные игры

настольный теннис

клуб настольного хоккея

клуб свободного общения

*Дом детства и юношества Адрес:

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 63 Телефон:

8 (343) 374-26-82, 374-27-76 Возраст: с 7 лет Сайт ДДЮ Направления Азбука современного танца

Ардуино (техническая направленность)

ВИА

Гармония танца

Действие здесь и сейчас

Детское учебное кафе "Пчелка"

Дорога к танцу

Клуб настольных игр «Дженга»

Карате WKF

«Купалинка». Студия народного пения

Медиа-центр

Мalina sing. Студия эстрадного вокала

Мир эстрадного искусства

Мир хореографии

Народный вокал. Путь к успеху

Секция общефизической подготовки «Олимп»

PROИскусство

Основы изобразительного искусства

Основы управления беспилотными летательными аппаратами

Основы актерского мастерства в хореографии

Изостудия «Яркий мир»

Индивидуальные занятия по вокалу

Изобразительное искусство. Классическая школа

Палитра Плюс

Пой, танцуй и перевоплощайся

Развитие ребенка средствами хореографии

Скульптура и керамика

Совет старшекласников

Студия анимации

Студия подарка «Дари-Ко»

Студия конструирования и робототехники

Театр светового шоу 1 ступень

Театр светового шоу 2 ступень

Театр светового шоу 3 ступень

Фотошкола

Учись учиться

Хореографическое искусство. Танцевальная мастерская

Хореографическое искусство. Ритмика и основы танца

Хореографическое искусство. Театр танца

Шаги навстречу

Школа вожатых

Эстрадный вокал

Дошколенок

ДООП для дошкольников карате WKF

ДООП для дошкольников «Ритмика и танец»

Октябрьский район

*Детский клуб "Орленок" Адрес:

Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 10 Телефон:

8 (343) 210-48-74 Возраст: с 6 лет Сайт: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«orlenok» https://vk.com/klub_orlenok Направления "Бисер"

"Сувенир"

"Послушная глина"

ИЗО-студия "Хамелеон"

Театрально-игровой коллектив «Мир веселых детей»

Вокальная студия "Артис"

Студия "PlayUP"

Хореографический коллектив "Foxy smile"

*Дом детского творчества Октябрьского района Адрес:

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 111; ул. Большакова, 15 Телефон:

8 (343) 254-01-38, 261-04-35 Возраст: с 7 лет Сайт: ddtor.ru Направления Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество Макраме

Мастерская макраме. Развивающее рукоделие

Палитра

Мастерская чудес (Рисование и творчество)

Твори, выдумывай, пробуй

Театр моды «Дизлайнер»

Стильные штучки

Художественная керамика

ИЗО-фантазия

Юный художник

Чудеса из глины

Волшебные краски

Быстрая живопись

Академический рисунок

Бумажный мир

Мир цветов и игрушек из фоамирана

Мир поделок

Кожаная мозаика

Изо-творчество

Свободный художник (интуитивная живопись)

Звездочки на Земле (интуитивное рисование) Хореография и театр Студия эстрадного танца «Айс крим». Старт»

Студия эстрадного танца «Айс крим». Базовый уровень»

Данс-полет. Хореография. Старт.

Данс-полет. Хореография. Базовый уровень.

Данс-полет. Хореография. Продвинутый уровень.

Линия танца

Студия танца «Новое поколение»

Театр танца Уральские самоцветы: через игру к танцам

Театр танца «Уральские самоцветы»

Театр танца «Уральские самоцветы. Профи»

PRO-движение

Планета хореографии

Театр-студия «Остров. Старт»

Театр-студия «Остров»

Театр-студия «Остров. Профи»

Художественное слово

Художественное слово. Старт

Ритмопластика Музыкальное искусство Ансамбль бардовской песни им.В.Высоцкого

Музыкальное искусство (комплекс музыкальных теоретических дисциплин)

Эстрадный вокал «Каданс плюс»

Эстрадный вокал «Каданс профи»

Эстрадный вокал «Каданс-старт»

Хоровое пение. Старт

Хоровое пение. Базовый уровень

Ансамбль народных инструментов

Поём и играем Техническая направленность Авиаспорт

Самоделкин: начальное техническое моделирование

Судомоделирование

Техно 3D-форм

Техноталанты

Техно-Знаток

ТРИЗ технология

Лаборатория беспилотных технологий

Резьба по дереву

Туристско-краеведческая направленность

Основы туризма

Туризм как образ жизни

Туристы-проводники

Юные туристы-геологи

Краеведение и геология

Спортивный туризм

Находчивый турист Спортивное направление Баскетбол

Волейбол

Мини-футбол

Чирлидинг. Старт

Чирлидинг

Патриот (оборонно-спортивная подготовка)

Крылья Родины (оборонно-спортивная подготовка)

Футбол

Эстетическая гимнастика

Акробатика и основы циркового искусства

Фитнес-микс Социально-гуманитарная направленность Мы начинаем КВН

КВН-PRO

Клуб «Гитара и песня»

Я – ведущий

Разноцветный мир

В мире дизайна

Светлица (бисероплетение)

Районный Октябрьский совет старшеклассников (РОССт)

*Детский клуб Росток МОУ Адрес:

Екатеринбург, ул. Латвийская, 3 Телефон:

8 (343) 251-12-33 Сайт Росток:

калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«rostok» Направления организация массовых тематических мероприятий

мероприятий профилактической и просветительской направленности

*Детский клуб «Ровесник» Адрес:

Екатеринбург, ул. Декабристов, 45 Телефон:

8 (343) 251-60-88 Возраст: с 7 лет Сайт: https://vk.com/rovesnikekb45 Направления Волонтёрский отряд «Vi Spectrum». Возраст участников: 12-17 лет.

Студия юных аниматоров. Возраст участников: 10-14 лет.

Студия «Творческий калейдоскоп». Возраст участников: 7-11 лет.

Вокальная студия «Попурри». Возраст участников: 10-17 лет.

Студия анимации «МАГ-фильм». Возраст участников: 7-11 лет.

Творческая студия «Коллаж». Возраст участников: 7-15 лет.

Объединение «Школа поисковика». Возраст участников: 11-17 лет.

Поисковый отряд «Ровесник». Возраст участников: 14-18 лет.

*Детский клуб «Ракета» Адрес:

Екатеринбург, ул. Декабристов 16\18 «з» Телефон:

8 (343) 261-32-86 Возраст: с 7 лет Сайт: https://vk.com/raketaekaterinburg Направления Молодежный театр-студия "Галёрка"

Школа театрального искусства

Театр детской песни "Fантазёры"

Театральная студия "Театраша"

Школа развития "Солнышко"

Клуб общения "Игровед" Спортивное направление: Секция спортивного туризма "Ракета"

Секция атлетической гимнастики

Секция скалолазания "Скалолазики"

Молодежный горный клуб "Восхождение"

*Клуб «Юность» Адрес:

Екатеринбург, ул. Мичурина, 171 Телефон:

8 (343) 262-88-83 Сайт Юность: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«yunost» https://vk.com/unost_club171 Направления театральная сдудия театр и мы (с 6 до 18 лет)

танцевальный коллектив "Танцевальный калейдоскоп" (с 6 до 18 лет)

секция хоккея (запись только в августе с 7 лет до 18)

*Детский музыкальный клуб «Свезар» Адрес:

Екатеринбург, ул. Машинная, 42 корпус 3 Телефон:

8 (343) 251-41-34 Возраст: с 6 лет Сайт ВК Сайт ИГ

Направления Театр-студия «Подмостки». Возраст обучающихся: 12-17 лет.

Театральная студия «Крылья». Возраст обучающихся: 7-11 лет.

Танцевальная студия. Возраст обучающихся: 6-17 лет.

Студия вокала "Муза". Возраст обучающихся: 5-14 лет.

Студия изобразительного искусства. Возраст обучающихся: 5-14 лет.

Гитарная студия "Струна" 7-18 лет.

*Детский подростковый клуб «Фристайл» Адрес:

Екатеринбург, ул. Восточная, 80У Телефон:

8 (343) 254-50-70 Возраст: с 6,6 лет ВК Фристайл Направления Изостудия "РАДУЖНЫЕ КАПЛИ"

Студия вязания крючком "ЧУДО-КРЮЧОК"

Студия танца ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД

Клуб общения для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "ПАРАШЮТИСТЫ"

Клуб активной молодежи и Волонтерский отряд

Социальный проект "ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК"

*Клуб «Луч» Адрес:

Екатеринбург, ул. Мичурина, 206 Телефон: +7 (909) 018-68-86 Сайт Луч: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«luch» Направления хоккей

*МБУ ДОД ДЮЦ Калейдоскоп Детский клуб Орфей Адрес:

Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 53 Телефон:

8 (343) 257-71-03 Сайт Орфей: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«orfei» https://vk.com/orfeiklub Направления Театральная студия "Бенефис"

Студия по созданию украшений "Бусинка".

Аансамбль эстрадного танца " Вертикаль"

Студия танца "НЮАНS"

Изостудия "Клякса"

*Клуб «Искра» Адрес:

Екатеринбург, ул. Есенина, 14 Телефон:

8 (343) 262-08-69 Сайт Искра: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«iskra» https://vk.com/kmgiskra Направления "Современные настольные игры" 10+

Группа для дошколят «Малышок»

Кружок декоративно-прикладного творчества «ОЧумелые ручки» 7+

«Бардовская гитара» 9+

Театральный кружок "Бригантина" 5-17 лет

Секция футбола с 7 до 17 лет

*Клуб "Импульс" Адрес:

Екатеринбург, ул. Онежская, 9 Телефон:

8 (343) 210-43-23 Сайт Импульс: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«impuls» https://vk.com/kaleidoskopconkyrs Направления Cтудия "Территория танца" "KosmoS"

Спортивная секция "Айкидо"

Студия "Сделаем сказку"

Студия "Рукоделие"

Изостудия "Волшебные краски"

Студия "Арт Узор"

*МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Калейдоскоп клуб Умелец Адрес:

Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 52 Телефон:

8 (343) 252-04-71 Сайт Умелец: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«umelets» https://vk.com/ymelecekb Направления кружок "Волшебные узоры"

студия бумагопластики "Papercraft-моделирование"

технический мир Lego

кружок "Творим без кисточки"

легкая атлетика

кружок "Умелые руки"

кружок "Стильные штучки"

кружок "Природа и фантазия"

*МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Калейдоскоп Клуб «Факел» Адрес:

Екатеринбург, ул. Главная, 13 Телефон:

8 (343) 252-71-87 Сайт Факел: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«fakel» https://vk.com/fakel.istok Направления студия декоративно-прикладного творчества (работа с различными материалами и в разных техниках)

студия изобразительного искусства

танцевальная студия

театральная студия

кружок настольные игры

секция футбол/хоккей

мастер классы, соревнования и конкурсы.

*МБУ ДО ДЮЦ Калейдоскоп клуб Огонек Адрес:

Екатеринбург, ул. Белоярская, 20 Телефон:

8 (343) 252-03-88 Сайт Огонек: калейдоскоп.екатеринбург.рф/kluby-po-mestu-zhitelstva/klub-«ogonek» https://vk.com/ogonekclub_ekb Направления студия "Марья искусница" 7 - 14 лет

студия вязания "Чудо-крючок" 7 - 14 лет

студия "Цветик-семицветик" 7-14 лет

изостудия "Дебют", студия "Полимерная глина", "Батик" 7 - 14

студия "Жар-птица" 7-14 лет

Чкаловский район

*МБОУ ДОД Дом детского творчества Чкаловского р-на "Радуга" Адрес:

Екатеринбург, ул. Титова, 34, пер. Тбилисский, 3, 5, ул. Авиационная, 69, Телефон:

8 (343) 297-16-33, 297-15-70 Возраст: с 5 лет Сайт ВК Сайт Направления "Кудесники "Сказочная страна"

"Современная хореография для детей дошкольного и школьного возрастов"

"Бумажная мастерская"

"Мастерская ручного творчества "Золотые ручки 5-7 лет"

"Мастерская ручного творчества "Золотые ручки 8-12 лет"

"Юные Художники"

"Школа моделей "Fashion Step"

"Студия "Имидж"

"Радуга творчества"

"Классический танец"

"Компьютерная графика и моделирование"

"Современные направления хореографии в детском танце"

"Музыкальное развитие детей 5-10 лет"

"Эстрадный вокал"

"Волшебные краски"

"Страна Мастеров"

"Танцевальный коллектив "Вертикаль"

"Школа моделей "GLAMOUR"

"Студия "Имидж" - начинающие

"Дзюдо"

"Спортивное радиоориентирование"

"Легкая атлетика"

"Шахматы"

"Общая физическая подготовка"

"Шахматы" (Каисса)

"Шахматы детям"

"Детский фитнес"

"Творческое развитие детей"

"Авиамоделирование"

"Образовательная робототехника"

"Гитара"

"Театр и Я"

"Я познаю Мир"

"Вокальная студия Музыкальный калейдоскоп"

КМЖ «Кудесник» Адрес:

Екатеринбург, ул. Селькоровская, 18 Телефон:

8 (343) 217-09-77 Сайт ВК Направления Танцевальный коллектив «Фантазеры»

КСО «Говорим по-английски»

ИЗОстудия «Волшебный карандаш»

Кружок общего развития «Знайка»

Юнармейский отряд «Святогор»

КМЖ «Сфера» Адрес:

Екатеринбург, пос. Шабровский ул. Ленина, 24 Телефон:

8 (343) 217-09-77 Сайт ВК Направления Волонтерский отряд «Юниор»

КСО «Easy English»

Кружок развивающих игр «Солнышко»

Кружок прикладного творчества «Умелые ручки»

КМЖ «Бригантина» Адрес:

Екатеринбург, ул. Родонитовая, 14 Направления коворкинг-центр

досуговая программа «Время ВО!»

«Юный фотограф»

КМЖ «Старт» Адрес:

Екатеринбург, с. Горный Щит, отд. Полеводство, ул. Трактористов, 2 Телефон:+7 (924) 642-24-90 Сайт ВК Направления хореографическая студия

кружок игры на гитаре

кружок «Творчество»

секция «ВБЕ Кобудо»

КСО «Easy English»

Многофункциональный коворкинг центр «Родонит» Адрес:

Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 8/3 Телефон: +7 (343) 218-27-54 Сайт ВК Направления Сеть современных пространств для самореализации молодежи.

КМЖ «Чкаловец» Адрес:

Екатеринбург, ул. Умельцев, 7 Телефон:

8 (343) 256-96-45 Сайт ВК Направления рукопашный бой

художественная гимнастика

Детский клуб "Юность" Адрес:

Екатеринбург, ул. Колхозников, 78 Телефон:

8 (343) 255-46-75, 8-904-168-54-87 Направления Клуб свободного общения «Я – волонтер»

Мастерская искусства речи «Юный оратор»

Танцевальный коллектив «Изюминка»

Секция Тхэквондо

«Занимательная история»

Zumba

Настольные игры

*МАУ ДО ДДТ "Химмашевец" Адрес:

Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11А Телефон:

8 (343) 227-46-39, +7 (904) 167-14-18 Сайт Направления В гостях у Барби

Учимся петь

Вокально-эстрадное искусство

Волшебные краски

Волшебный мир куклы

Забавные игры

Занимательный английский

Игра вокруг нас

История России и флота

КУБО-МИР

Мастер лепки

Мягкая игрушка

ОРИГАМИ-УМ

Основы журналистики в отряде "Флагман"

Танец - сквозь пространство и время

Танцевальная азбука "Старт"

Танцевальная азбука "Шаг вперёд"

Танцевальная азбука "Супер!"

Твори! Выдумывай! Пробуй!

Театральная студия "ЮХИ"

Теоретические основы морского дела

Технология творческого мышления

Хореографическое творчество в коллективе «Bаby-dance»

Хореографический коллектив современного танца «Аннона»

ШЕДЕВРиЯ

Шедевры рукоделия

Школа шитья и рукоделия (модульная)

Познавай! Изобретай! Твори! (комплексная)

Мир вокруг нас (комплексная)

Школа развития «Первые шаги» (комплексная)

Школа развития «Территория успеха» (комплексная)

Я познаю мир! (комплексная)

Английский легко!

Модный серпантин

Рисуем сами

Начальное техническое моделирование

Орджоникидзевский район

*Детско-юношеский клуб «Аэлита» Адрес:

Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 73 Телефон:

8 (343) 321-56-99 Сайт Аэлита: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kaelita Направления Клуб молодой семьи "Подсолнух" (сопровождение молодых семей, психологическое консультирование)

"Школьная страна" (6,5-8 лет)

"Дошколенок" (5-7 лет)

*Детско-юношеский клуб «Радуга» Адрес:

Екатеринбург, ул.Избирателей, 42 Телефон:

8 (343) 320-52-90 Сайт https://vk.com/radugaekt Направления Кружок мягкой игрушки "Калейдоскоп"

Спортивно-танцевальные секции: Аэробика-Микс;

Фитнес-Юниор; Аэробика-Старт; Фит-Хит

Художественное творческое объединение: "Палитра", "Палитра плюс"

Компьютерные кружки: "С компьютером на "ты", "Электроника и робототехника", "Гражданин информационного общества"

Секция настольного тенниса "Ракетка"

Настольный теннис

Игра в настольный теннис (спортивная секция)

*Детско-юношеский клуб «Ровесник» Адрес:

Екатеринбург, ул. Баумана, 7 Телефон:

8 (343) 331-28-94 Возраст: с 6,6 лет Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/krovesnik ВК Ровесник Направления Уличные танцы (9-17 лет);

Точка отсчета (танцы) 12-17 лет;

Актерское мастерство (10-15 лет);

Игровой клуб "Эрудит" (8-11 лет);

"Твой друг - Гитара" (11-14 лет);

"С песней по жизни" (обучение игре на гитаре) 14-18 лет;

English Club (7-12 лет);

Teen’s Skills (13-15 лет);

Funny English (6,5-12 лет);

Вокальная студия "Каламбур" (7-16 лет);

Изостудия "Эскиз" (6,5-16 лет);

Творческая мастерская "Сюрприз" (8-12 лет);

"Медиаречь" (6,5-11 лет);

"Медиаречь и публичное выступление" (9-17 лет);

Журналистика (9-16 лет);

Вокальная мастерская (6,5-11 лет);

Шашки (6,5-14 лет).

*Детско-юношеский клуб «Спутник» Адрес:

Екатеринбург, ул. Индустрии, 31 Телефон:

8 (343) 330-40-89 Возраст: с 6-7 лет ВК Спутник Направления Творцы (творческие мастерские; 6,5-12 лет)

Созидатели (кружок свободной среды общения 11-16 лет)

"Я доброволец" (волонтеры; отряд активной молодежи "Тепло"; 10-18 лет)

Пластилин (игровой клуб; 6,5-11 лет)

Территория игры (игровой клуб; 11-17 лет)

Ангелы добра (хореография для детей с ОВЗ 6-13 лет)

*Детско-юношеский клуб «Тропа» Адрес:

Екатеринбург, ул. Фестивальная, 6 Телефон:

8 (343) 360-52-34 Возраст: с 7 лет Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/ktropa ВК Тропа Направления "Шаг в туризм" (6,5-10 лет);

"Начальная подготовка ориентировщика" (10-14 лет);

Секция "Азбука ориентирования" (7-9 лет);

Секция "Начальная подготовка ориентировщика" (10-13 лет);

Секция "Истоки мастерства ориентирования" (14-17 лет);

"Буду умным" (6-9 лет);

"ИЗОбрази" (6,6-11 лет).

*Клуб "Ритм" Адрес:

Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 82/1 Телефон:

8 (343) 306–67–66 Сайт: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kritm Вконтакте Направления Спортивная секция "Кикбоксинг-Тайский бокс" (7-17 лет);

English Club (12-17 лет);

"Эскрим" (5-17 лет) - фехтование;

Настольный теннис (6,5-12 лет)

Игра в настольный теннис (10-15 лет);

Современный танец "Contemporary" (10-17 лет).

*Клуб "Атлант" Адрес:

Екатеринбург, ул. Стачек, 21 Телефон:

8 (343) 331-58-80 Сайт Атлант Вконтакте Направления "Футбол" (Возраст: 6,5-18 лет)

ИЗО-студия "Соцветие" (Возраст: 6,5 -18 лет)

"Общая физическая подготовка" (Возраст 9-14 лет)

*Клуб "Новатор" Адрес:

Екатеринбург, ул. Новаторов, 17 Телефон:

+7(343)321-54-45 Сайт Новатор Вконтакте Направления Армейская школа

Киокусинкай

Пауэрлифтинг

*Клуб "Визит" Адрес:

Екатеринбург, ул. Красных борцов, 23а Телефон:

+7(343)307-44-22 Сайт созвездие.екатеринбург.рф/klub/kvizit Вконтакте Направления Театральное творчество (8,5-11 лет).

Актерская школа (12-16 лет).

Студия изобразительного и прикладного творчества "Цветной мир" (6,5-13 лет).

"Лего-конструирование" (7-13 лет).

*Клуб "Игра" Адрес:

Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 63 Направления Игровые мероприятия военно-патриотической направленности: "Лазертаг" (10-15 лет) и "Мой край" (10-17 лет)

*Клуб "Комета" Адрес:

Екатеринбург, ул. Электриков, 26 Телефон:

+7(343)300-15-02, +7 (912) 668-00-59 Сайт Комета Вконтакте Направления Спортивная секция «Хоккей во дворе»

Спортивная секция «Танцы на льду»

Спортивная секция «Фристайл»

Студия современного танца «PRO Движение»

*Клуб "Сокол" Адрес:

Екатеринбург, ул. Красных командиров, 120 Телефон:

8 (343) 352-18-87 Сайт Сокол Вконтакте Направления Студия аэробики "Амплитуда" (6-17 лет);

"Юный художник" (Изостудия "Затейники") 6,5-15 лет;

Театрально-игровая студия "Игроленд" (6,5-11 лет);

Актёрское мастерство (11-17 лет);

Шахматный клуб "Дебют" (6-17 лет).

*Клуб "Уральская гвардия" Адрес:

Екатеринбург, ул. Даниловская, 46 Телефон:

8 (343) 306-57-02 Сайт Уральская гвардия Направления Театр танца «ГРАНИ»

Студия рисования песком «Красивые истории»

Творческая мастерская «Фантазия»

Студия бумажного моделирования "Маги бумаги"

Тхэквондо

Кикбоксинг

ОФП

Фитнес

Спортивное ориентирование

*Клуб "Шанс" Адрес:

пер. Черноморский, 8 Телефон:

8 (343) 331-77-62 Сайт Шанс Направления Студия спортивного бального танца "Фейерверк".

Студия уличного танца "Фейерверк" и MaximuM Dance Studio.

Отряд активной молодёжи "Стимул".

Английский язык.

*Клуб "Искра" Адрес:

Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 8 Телефон:

8 (343) 320-70-14 Возраст: с 6 лет Сайт Искра: созвездие.екатеринбург.рф/klub/kiskra ВК Искра Направления "Подготовка руки к письму" (6-7 лет);

Funny English 2.0 (6,5-12 лет)

ИЗОбрази - художественная студия (6,5-12 лет)

*Клуб «Темп» Адрес:

Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 37 Телефон:

8 (343) 307-18-88 Сайт https://vk.com/temp_ekb Направления Киокусинкай (7-18 лет).

Футбол (6,5-17 лет).

*Клуб «Юность» Адрес:

Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 75 Телефон:

+7(343)306-07-20 Вконтакте Сайт созвездие.екатеринбург.рф/klub/kyunost Направления Семейный клуб "Подсолнух" (сопровождение молодых семей, психолого-педагогическое консультирование, организация семейного досуга).

Кружок продуктивной деятельности «Подготовка руки к письму» (5-7 лет).

«Дошколёнок» (5-7 лет).

«Школьная страна» (6,5-8 лет).

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика» Адрес:

Екатеринбург, ул. Баумана, 31 Телефон:

8 (343) 300-17-93 (92, 91) Возраст: с 6 лет Сайт Галактика Направления ​Хореографическая студия «Болеро+»

Образцовый ансамбль народной песни и танца «Сударушка»

Мастерская удивительных искусств «Диво»

Студия восточного танца "Навруз"

Студия изобразительного искусства "Пастэлька"

Объединение "Экодизайн"

Объединение "Волшебный мир театра"

Объединение "Белая ладья"

Вокальная студия «Планета детства»

Объединение "ШАГ"

Объединение "Импульс"

Объединение "Фантазеры"

Объединение "Знайки"

Объединение "Следопыт"

Объединение "Логоритмика"

Объединение "Языковой клуб английского языка"

Объединение "Рукодельница"

Объединение "Девичий клуб"



*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Центр поддержки детства» Адрес:

Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 21 Телефон:

8 (343) 360–50–38 Сайт Направления Молодёжный клуб Феникс

Музыкально-драматическая студия

Музыкально-ритмические игры

Основы лингвистической культуры

Разноцветный мир

Умные пальчики

Художественные мастерские

Шахматный клуб

Архитектурная студия ДОМ

Волшебный клубок

Волшебный мир оригами

Журналистский клуб Монитор

Занимательное письмо

Крепыш

*МБУ Дополнительного образования Детско-юношеский центр Контакт Адрес:

Екатеринбург, пр. Орджоникидзе, 10 / ул. Стахановская, 1 Телефон:

8 (343) 307-53-29 (51) Возраст: с 6 лет Сайт: www.dyuc-kontakt.ru Направления Шахматы

Авиамоделирование

Бумажный мир

Веселые нотки

Звездочки (Стартовый уровень)

Звездочки (Базовый уровень)

Чародеи

Дошколенок

Геометрика

Говорим красиво

Школа рукоделия

Театр

Юный художник

Юный техник

Уважаемые читатели, если вы нашли неточности, просьба пишите в комментариях, обязательно исправим. Кружки и студии мы будем ещё пополнять.

Спасибо, редакция сайта U-mama.