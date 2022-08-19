ТОП-8 полезных находок из Fix Price для школьников

В сегодняшнем обзоре товары, которые упростят жизнь ученику и его родителям. Как всегда, недорогие и с хорошими отзывами.

1. Ручки для правильного письма, 3 шт

Специальные ручки по цене обычных.

«Покупала подобные брендовые с прорезями на резиновом упоре в прошлом году. Мало того, что дорого (учитывая, что сын постоянно терял в школе), так еще и неэффективно. Ребенок часто игнорировал эти прорези и держать ручку по-своему (неправильно).

В этом году нашла вот такой вариант из «Фикс-прайс». Они не только дешевле в несколько раз, но и продуманнее. Во-первых, они механические, и колпачок, слава богу, не нужен (так как теряется в первый же день), во-вторых, у них такая конструкция, что как бы не повернул эту ручку, придется поставить пальцы правильно, иначе – неудобно писать. Из минусов – корпус толще, но за неделю ребенок привык».

Цена: 79 рублей.

2. Точилка механическая

Если у вас пока нет механической точилки, то стоит присмотреться.

«Какая крутая вещь оказалась! Засовываешь карандаш в отверстие и поворачиваешь ручку несколько раз. 3 секунды, и карандаш готов. Грифель не трескается. На дне точилки противоскользящее покрытие. Большой контейнер для стружки, из которого ничего не вылетает. Семилетняя дочь отлично справляется сама с заточкой карандашей, правда, может иногда увлечься и сточить половину карандаша. Классическую маленькую точилку, которую можно положить в пенал, она не заменит (слишком большая). А вот в качестве домашнего варианта лучше не бывает».

«У нас было 2 механических дорогих точилки, бесполезные. А точить приходилось много, я многодетная мать, и все мои дети любят рисовать. В последний раз решила приобрести дешевую точилку в «Фикс-прайс». И она оказалась мегавещью! Два режима заточки (переключаются красной кнопкой): плоский (для цветных карандашей) и острый (для простых карандашей). Эта точилка экономит массу времени. Теперь дети сами точат карандаши! Все опилки оседают в контейнер, который легко вынимается и вытряхивается».

Цена: 249 рублей.

3. Подставка для книг Kid`s Fantasy

Еще одна необходимая вещь для любого школьника.

«Сначала она привлекла милотой, потом крепостью и добротностью (не ожидали, что в наше время есть такие вещи). Металлическая, поэтому тяжеловата, но зато устойчива. Хорошо держит даже учебники большого формата, отлично прижимает страницы. И судя по школьному чату, многие купили такие же подставки. В других магазинах подобные стоят в 1,5-2 раза дороже».

«Я за подставки для книг не только в младших классах, но и в старших. Если подставки нет, то ребенку приходится часто наклонять голову к учебнику, лежащему на столе – осанка лишний раз нарушается. Прошлый год заставляла сына пользоваться своей старой подставкой, а она неустойчивая, плохо держит учебники. В этом году приобрели «фикс-прайсовскую». Какая удобная! Небо и земля, по сравнению со старыми моделями».

Цена: 299 рублей.

4. Универсальные наклейки для маркировки детских вещей

Незаменимы для первоклассников. В упаковке - 46 шт.

«На родительском собрании огорошили: все школьные принадлежности нужно подписывать. Это пенал, линейки, бутылка для воды, мешок для обуви, портфель, папки, учебники, обувь, одежда. Все думала, как подписать эстетично и наглядно. Встретила наклейки в «Фикс-прайс». То, что нужно! Они не походят для одежды (отлетят при стирке), а вот для всего остального в самый раз. Оформление у них есть девочковое и мальчиковое. Все стикеры, которые приклеила, хорошо держатся. Если отвалятся – сделаю новые, цена-то копеечная».

«Ох уж это «подписать все»! Готовилась делать маленькие бумажки и наклеивать под скотч. Но наткнулась на дешёвые стикеры из «Фикс-Прайс». Надпись, сделанная шариковой ручкой, на наклейке не размазывается и не расплывается. Учитывая верхний защитный слой, ей вряд ли что-нибудь сделается».

Цена: 55 рублей.

5. Циркуль со сменными грифелями

Циркуль теперь все чаще встречается в списке покупок даже для первоклассников.

«Обычный циркуль за небольшую цену, еще и железный. Крепкий, напоминает старый советский. Иголка острая, грифели прочные, заточенные. Ребенок легко чертит с его помощью круги и отмеряет отрезки. Считаю, что для младшеклассников этот циркуль оптимальный вариант: простой, надежный и недорогой (не так обидно, если потеряется). Подобные стоят в 1,5-3 раза дороже».

«Отличный! Рада, что купила его, а не готовальню. Родители со стажем подсказали, что большая часть предметов оттуда ученику не понадобится. И посоветовали купить обычный циркуль из «Фикс-прайс».

Цена: 79 рублей.

6. Набор текстовыделителей Block Note, 3 шт

Текстовыделители тоже часто требуются в школе, и не только в старших классах.

«Фломастеры в классе дочки запрещены (рисуют только карандашами и красками), а вот текстовыделители приветствуются. Например, при работе с текстом или при оформлении сообщений, творческих работ. Беру «фикс-прайсовские». Цвета яркие, качество хорошее (линия без проплешин), легко открываются и закрываются. И цена приятная. Конечно, ребенок есть ребенок, и иногда она ими просто рисует. Но учитывая низкую цену, почему нет. Закончатся – купим новые».

Цена: 55 рублей.

7. Магнитный планер

Эта вещь может стать помощником не только для учеников, но и для многозадачных мам.

«Давно хотела купить магнитный планер, но обычно мне попадались стоимостью 500-1500 рублей, дороговато. Увидела подобный в «Фикс-прайс» за 149 рублей. Конечно, взяла. Там было много дизайнов, с разметкой на неделю, две, месяц и без разметки. Планер прекрасно держится на холодильнике. Записываю в него важные домашние дела: что купить, куда записаться, кого поздравить. В том числе все, что связано с деятельностью сына, типа найти шишки и листья для уроков труда, сходить на родительское собрание и т.д. Удобно, что написанное перед глазами, на кухне. Маркеры для планера продаются отдельно, в том же «Фикс-прайс». Стирается мягкой влажной тряпочкой».

«Дочери-старшекласснице этот планер «зашел». Она любит писать на бумаге, у нее куча блокнотиков с умными мыслями, мечтами и планами. В планер записывает все, что не относится к школе: секцию, встречи с подружками, лечение у ортодонта, иногда шуточные сообщения мне и отцу – планер-то на холодильнике, написанное видно всем!»

Цена: 149 рублей.

8. Чехол для карты и пропуска с ремешком Hupper Dupper

Возможно, подойдет и вашему ребенку.

«У нас был пластиковый чехол под пропуск для школы, и сын его постоянно «терял» в рюкзаке. Недавно в «Фикс-прайс» нашли более подходящий вариант, которому сложнее затеряться среди учебников. Дешевый, неплохого качества, удобный. Расцветки разные. С двумя окошками, одно из которых прозрачное. Во второе окошко-кармашек можно вставить проездной или банковскую карту. У чехла есть ремешок, можно пристегнуть к внутреннему карману рюкзака (есть пришитая веревочка с зажимом-замочком в одном из отделений). Удобно оказалось».

Цена: 55 рублей.

