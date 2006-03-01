Хочу в школу!

Трудно найти ребёнка, который шёл бы в первый класс с сознательным намерением учиться плохо. На вопрос: "Как ты будешь учиться?" - дети, всегда отвечают: "Хорошо!".

С момента поступления ребенка в школу вся семья ожидает от него успехов в учебе. В чем же слагаемые школьного успеха? Можно ли полагать, что ребенок, умеющий читать, считать и писать, обязательно будет успешным на уроках?

Какого ребенка можно назвать подготовленным к школе?

Готовность к школе – это определенный уровень развития человека, который нельзя свести к набору навыков и умений. Психологи выделяют три аспекта школьной зрелости:

Интеллектуальная зрелость достигается, когда созревание структур головного мозга и в целом нервно-психических функций соответствует задачам школьного обучения. Т.е. физиологически дети овладели фундаментом для развития учебных навыков. Это проявляется как способность концентрировать внимание, уловить связь между явлениями, дифференцированное восприятие, умение воспроизводить образец, развитая речь, определенные представления об окружающем мире и т.д.





С таким багажом дети становятся способными, в отличие от своих младших друзей, видеть и удерживать учебную задачу, выделять общий способ действий. Хорошо сформированные навыки математического счета и пр. не могут быть эффективно использованы без этого умения.





Так, когда учитель пытается объяснить детям смысл умножения на примере кафельной плитки, а дети задают вопросы о ее цвете – это неумение видеть учебную задачу. Другой пример, дети проходят тему вычитания и получают задание – придумать задачу. Вот задача одного ребенка: «У мамы было 8 ножниц. 3 она съела. Сколько осталось?». Готов этот ребенок к школе? Нет. Характерно, что другие неготовые к школьному обучению дети, отвечают, что осталось 5 ножниц. И хотя 8-5 это действительно 3, все же эти дети еще не видят учебной задачи.



Эмоциональная зрелость – умение регулировать свое поведение, точно выполнять указания взрослого, возможность достаточно длительное время выполнять не очень привлекательное задание. Каким бы ни был мастером своего дела учитель, от ученика в школьной ситуации всегда требуется волевое усилие, способность к целенаправленному действию, к саморегуляции. Живя в игровом пространстве и столкнувшись со сложной задачей, дошкольник скажет: «А я как будто ее сделал».





Мотивация поступления в школу эмоционально зрелого ребенка носит внутрениий характер, т.е. он хочет идти в школу, чтобы узнать там много нового. Внешняя мотивация – красивый рюкзак, пенал, класс и т.д., может лишь быть дополнительной, но не основной.



Социальная зрелость - потребность ребенка в общении со сверстниками, способность исполнять роль ученика. Важно, что ребенок должен не только играть со сверстниками, но и уметь вступать с ними в учебное взаимодействие: слышать одноклассников, дожидаться при опросе своей очереди, совместно решать задачи и т.д.





Большую роль также играет бытовая самостоятельность ребенка, которая сразу понадобится ему в школе. В столовой нужно быстро поесть и убрать за собой тарелку. Нужно быстро вымыть руки, быстро одеться и раздеться перед физкультурой. Если ребенок всего этого не сможет сделать, его будет преследовать чувство униженности, и из таких вещей по крупицам будет собираться самоощущение себя в школе, оформляться отношение к нему учителя и одноклассников.

Учебные навыки могут успешно развиваться лишь на крепком фундаменте – психологической готовности к обучению. Вот почему важно при подготовке ребенка к школе, уделить внимание развитию эмоционально-волевой и коммуникативной сферы.

Также полезно комплексное воздействие на наиболее важные участки головного мозга, напрямую связанные с такими психическими процессами как память, внимание, ориентация в пространстве, самоконтроль и т.д.

Когда идти в школу?

Дети, уже перешагнувшие семилетний рубеж, являются более зрелыми в плане психофизиологического, эмоционального и социального развития, чем шестилетки. Именно в семь лет формируется произвольное внимание и многие другие мозговые механизмы, которые позволяют ребенку быть успешным в обучении. Иначе говоря, мозг готов к тому, чтобы ребенок просто высидел эти 40-45 минут. Поэтому семилетние дети, при прочих равных условиях, как правило, легче включаются в учебную деятельность и быстрее осваивают требования массовой школы. Поэтому, если вашему ребенку 6 лет и он идет в школу, важно, в каких условиях он будет обучаться. Ему необходим очень щадящий режим во всех смыслах: игровая форма занятий, режим занятий, не ограничивающий надолго двигательную активность. Обстановка и проведение занятий должна больше соответствовать режиму детского сада, а не школы в привычном понимании.

Идем в первый класс.

Поступление в школу — переломный момент в жизни каждого ребенка. Теперь у него появляется множество требований, обязанностей и ограничений. Он должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, выполнять требования учителя, добиваться хороших результатов в учебной работе и подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни. Эти нормы порой идут вразрез с непосредственными желаниями ребенка. К ним нужно адаптироваться. Несмотря на то, что большинство ребят успешно вливаются в школьную жизнь, тем не менее, начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным стрессом. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность, напряжение и нуждаются в дополнительной поддержке родителей.

Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его учебных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился.

Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. Дайте понять ребенку, что ошибки не делают его плохим учеником. Важно его стремление к познанию, учению.

Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.

С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.

Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.

Став школьником и приступив к овладению премудростями учебной деятельности, ребенок лишь постепенно учится управлять собой, строить свою деятельность в соответствии с поставленными целями и намерениями. Родители и учителя должны понимать, что поступление ребенка в школу само по себе еще не обеспечивает появления этих важных качеств. Они нуждаются в специальном развитии.

Кроме того, учение – это нелегкий труд, но поступление в школу не должно лишать жизнь ребенка многообразия, радости, игры.