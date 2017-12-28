Как пережить выпускной класс?

И для детей, и для родителей девятый и одиннадцатый классы школы — самые сложные и напряженные. Но разумный настрой и подготовка помогут успешнее пройти итоговую аттестацию и не утонуть в пучине зашкаливающего стресса.

1. Помогите ребенку сформулировать свои цели на год

Очень важно, чтобы это были именно его цели, а не навязанные учителями и родителями требования. В числе целей, скорее всего, окажется выбор будущего учебного заведения и оценка на экзамене. Спросите, что, по мнению сына или дочери, будет считаться задачей минимум, а что — успехом и триумфом. Определите приоритеты: на какие предметы и занятия важно бросить максимум сил, а где можно спокойно пережить «тройку» (если в вашем случае средний балл аттестата не играет роли). Пусть путеводной звездой будут не родительские амбиции, а реальные желания и потребности выпускника.

2. Вместе составьте план движения к цели

Скорее всего, первым этапом вашего плана будет сбор информации. Какие вопросы бывают на экзаменах по литературе? Сколько баллов нужно получить по физике, чтобы поступить на инженерный факультет? Какие публикации необходимо иметь, чтобы попасть на журналистику? Как проходит творческий конкурс в художественном училище? Чем раньше у вашего ребенка будут ответы на подобные вопросы, тем спокойнее ему будет. И, главное, станет понятно, чего именно пока не хватает для достижения результата.

Имея в запасе целый год, можно решить практически любую проблему: найти подходящего для вашей цели репетитора, развить навык, сделать первые шаги в профессиональном мире (это могут быть публикации, участие в творческих выставках, учебно-научных конференциях, олимпиадах и т. д. ) Главное, заранее вместе составить календарный план, в котором будет обозначены важные вехи подготовки. К примеру, не позднее какого числа ребенок определится с предметами, которые будет сдавать (лучше, если это произойдет намного раньше нормативного срока); когда приступит к занятиям на курсах; отправит заметку в районную газету и т. д. Календарный план не только организует, но и успокаивает: если я движусь по графику, значит, всё в порядке. Если отстал, то вижу, насколько, и могу спланировать, как догнать.

Распределите, какие задачи подросток решает сам, а какие — мама и папа. Допустим, ребенок ищет информацию о дне открытых дверей в вузе и читает дополнительную литературу по предметам, а родители подбирают и оплачивают репетитора. Договоритесь, что за соблюдение плана подготовки отвечает выпускник. Спросите, нужна ли ему помощь в виде дополнительного контроля в определенных точках, и не превышайте данные вам полномочия.

3. Научите ребенка заниматься регулярно

Значительный объем подготовки к экзаменам требует методичной, постоянной работы. Посоветуйте ребенку определить временные рамки, которые он будет посвящать занятиям. Допустим, договоритесь, что в течение года ваш старшеклассник три раза в неделю по 40 минут занимается английским самостоятельно (с учебником, интерактивным приложением или по видеоурокам) и еще два раза в неделю по полтора часа с репетитором. Или изучите сборник заданий по математике и определите, сколько примеров из каждого уровня сложности нужно решать за неделю.

Четкая система занятий поможет не только не отставать, но и не перегружать себя. Если ребенок видит, что уже выполнил свою дневную норму, то может смело и с удовольствием отдыхать. Размеренный ритм позволит сберечь силы до самой финишной прямой и избежать аврала в последние недели.

4. Внедрите систему вознаграждений

Все мы знаем про пользу регулярных занятий, и всё же склонны до последнего откладывать важные дела: не хочется, трудно, не сейчас… Детям в этом отношении еще сложнее. Поэтому так важно найти хорошие стимулы для ритмичных занятий.

После каждого блока интенсивного труда у ребенка должно быть законное право побездельничать. И само по себе оно уже награда. Можно договориться, что в случае выполнения плана на неделю, ребенок получает какое-то небольшое поощрение — любимое лакомство или поход в кино. За выполнение четвертного плана — более значимый подарок. Это звучит по-детски , но, согласитесь, даже взрослым иногда удается подвигать себя на неприятные дела обещанием купить себе вкусный десерт. Безусловно, без внутренней мотивации к познанию и поступлению далеко не уедешь, но маленькие внешние подкрепления тоже не повредят.

5. Запланируйте время для отдыха и развлечений

У старшеклассника должен быть, как минимум, один «ленивый» час в день и хотя бы половинка «ленивого» дня в неделю, когда можно погулять, пообщаться с друзьями, почитать всякую ерунду в интернете или просто поваляться на диване. Выпускной класс — это не только подготовка к экзаменам, но и целый год жизни, когда можно и нужно увлекаться, мечтать, дружить и влюбляться. Для хорошего настроения и надежного контакта с взрослеющим ребенком будут полезны семейные праздники, вылазки на природу или в кафе, совместные дела по хозяйству.

6. Обеспечьте режим и полноценное питание

Автору статьи не известны методы быстрого укладывания 15-17-летних деток в постель, однако специалисты утверждают, что им требуется не менее 8–9 часов сна в сутки. Попробуйте донести эту информацию словами.

Для нормального здоровья и работы мозга нужно полноценное, регулярное (каждые два-три часа) и сбалансированное питание, однако с этим у подростков часто возникают проблемы. Когда душу рвут всевозможные переживания, в теле бушуют гормоны, а голова идет кругом от количества домашних заданий, человек внезапно теряет простые навыки, такие, как подойти к холодильнику, налить тарелку борща, разогреть и съесть. Им невмоготу сама длительность этого процесса. И они, как годовички, только что научившиеся ходить и отказывающиеся сидеть за столом, нуждаются в еде, которую можно взять в руку и съесть на ходу (или у компьютера). Поэтому в доме всегда должно быть достаточно полезных перекусов. Можно купить цельнозерновые хлебцы, накрутить роллов из бездрожжевого лаваша — с индейкой, сыром и огурцом или творогом с ягодами. Поставить на видное место тарелку с мытыми фруктами, орехами или сухофруктами. Это защитит от съедания тонн печенья, чипсов и конфет.

7. Сохраните за школьником его обязанности по дому

Интенсивная учеба — не повод освободить подростка от всех домашних дел. Он по-прежнему в состоянии заправить постель, пропылесосить свою комнату, сходить в магазин и в свободное время приготовить ужин или припасти те же быстрые перекусы для себя. Потому что мозгу нужно переключаться, а родители — не прислуга, даже во время экзаменов. Позиция взрослых: «Мы всё сделаем, ты только учись», как правило, нагнетает стресс. Экзамены начинают казаться делом жизни и смерти, если уж ради них мама и папа готовы взвалить на себя все хлопоты.

Напротив, ощущение ответственности перед семьей, благодарность близких за помощь по дому и участие в совместных делах поднимают самооценку и уверенность в себе.

8. Поощряйте физическую активность

Чтобы справиться с повышенной интеллектуальной нагрузкой, ребенку нужно двигаться, причем больше чем обычно. Так что плавание, танцы, любительская спортивная секция и турклуб — не помеха в подготовке к экзаменам, а верные союзники на пути к успеху. Конечно, профессиональный спорт — отдельная история, отнимающая почти все силы и время, но это уже вопрос приоритетов (см. п. 1).

Замечательно, если между занятиями старшеклассник выйдет ненадолго прогуляться с друзьями. В противном случае он просто просидит дома, уткнувшись в экран смартфона, общаясь с теми же ребятами через соцсети.

9. Не накручивайте себя

Родителям выпускников нужно привыкнуть заботиться не только о ребенке, но и о себе. От уверенной и спокойной мамы помощи и поддержки куда больше, чем от растерянной или взвинченной. Сведите до минимума общение с людьми, которые обостряют вашу тревогу по поводу экзаменов, например, заведенными родительницами одноклассников. Все эти разговоры только заставляют впустую терять энергию. Зачем они вам?

Предстоящее событие — всего лишь школьный экзамен, а не главное испытание вашей родительской успешности. И сдает его ваш ребенок, а не вы.

10. Помните: жизнь продолжается!

Оценка за тестирование никак не отражает ценность личности вашего ребенка. Высокий балл — не гарантия успеха и счастья в жизни, равно как и низкий — далеко не приговор. Напоминайте об этом сыну или дочери.

Настраиваясь на успех, можно также обсудить и несколько запасных вариантов, на тот случай, если получить желаемые оценки все же не удастся. Готов ли ребенок пойти в другое учебное заведение или лучше год поработает и попробует сдать экзамен еще раз? Объясните, что у каждого варианта есть свои недостатки и преимущества. К примеру, человек с опытом работы, может более осознанно выбирать профессию, но заниматься по вечерам после трудового дня обычно непросто.

Дайте понять, что именно ребенок будет нести ответственность за свой результат. Но с любым результатом можно жить. Не продолжающий учебу молодой человек может потерять право на полное содержание, но право на любовь и уважение у него обязательно сохранится.

Кстати, жизнь продолжится не только после экзамена. Она продолжается прямо сейчас. Выпускные классы — последние годы школьной поры и уходящего детства. Пусть они будут по-своему прекрасными и запоминающимися!

Фото: www.globallookpress.com