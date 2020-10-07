Детский технопарк «Кванториум» во Дворце технического творчества Верхней Пышмы

В этой статье расскажем о бюджетных технических специальностях для школьников с 11 до 17 лет в городе Верхняя Пышма.

Самый крупный детский технопарк «Кванториум» в Свердловской области появился в Верхней Пышме. Он находится в недавно построенном, современном и просторном Дворце технического творчества. В нашем регионе он стал уже четвертым. Это бесплатный проект для подростков, интересующихся техническим творчеством. Региональный оператор проекта – Дворец молодёжи.

«Кванториум» – это уникальная образовательная среда для обучения школьников, сочетание проектного мышления, технического творчества и новых технологий. Образовательные программы рассчитаны на три года. За это время воспитанники освоят полный цикл создания инженерного продукта – от идеи до реализации. Обучение по инновационным программам в 2020 году смогут пройти более 800 школьников в возрасте от 11 до 17 лет за счет средств бюджета Свердловской области.

В детском технопарке «Кванториум» в Верхней Пышме открыты новые для всего региона направления, так называемые квантумы – наноквантум, автоквантум, аэроквантум. Их в Верхней Пышме в 2020-м будет работать девять, в следующем году запустят десятый – робоквантум. Свое направление найдет каждый подросток, который интересуется техническим творчеством.

В наноквантуме школьники будут изучать синтез новых материалов, применение наноматериалов, методы получения нанопорошков и нанослоёв, исследуют и модифицируют поверхность материалов.

В автоквантуме обучающиеся освоят беспилотный транспорт и интеллектуальные транспортные системы, 3D-моделирование и прототипирование, создадут дистанционно пилотируемые прототипы транспортных средств.

В энерджиквантуме ребята узнают о современном состоянии и перспективах развития энергетики, создадут прототипы транспортных средств на основе альтернативной энергетики.

В аэроквантуме обучающиеся пройдут все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата, узнают, что такое квадрокоптер, самолет и вертолет, научатся выбирать оптимальные варианты для доставки грузов, организовывать воздушное движение, проводить автономные полеты и внедрять инновационные технологии в авиапромышленость.

В VR/AR-квантуме школьники научатся создавать приложения виртуальной и дополненной реальности, проектировать симуляторы игр, проводить виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям.

В квантуме промышленного дизайна воспитанники научатся создавать 3D-модели и прототипы объектов, анализировать и проектировать, связывать форму предметов с их функцией, назначением и технологиями изготовления, освоят эргономику, колористку и композицию.

В IT-квантуме ребята освоят языки программирования, узнают всё об интернете вещей, блокчейне, информационной безопасности, нейросетях, защите информации, криптографии.

В геоквантуме познакомятся с 3D-моделированием объектов местности, космической съемкой и снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС.

В цехе хай-тек ученики будут заниматься созданием предметов с помощью станков с числовым программным управлением (ЧПУ), освоят лазерные и аддитивные технологии.

В промробоквантуме школьники изучат передовые технологии в области электроники, основы мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов.

Занятия будут проходить в учебных классах и лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и опытов. Дополнительно к квантумам созданы зона коворкинга, шахматная гостиная, проводятся занятия по техническому английскому и математике.

Учебный процесс в Детском технопарке «Кванториум» Верхней Пышмы начнётся с 1 октября.

До открытия площадки во Дворце технического творчества ребята будут заниматься в школах Верхней Пышмы.

В школе № 25, по адресу ул. Петрова, 43, временно разместились цех хай-тек, аэроквантум, автоквантум и IT-квантум. В школе № 3, по адресу: ул. Машиностроителей, 6, будут проходить занятия по направлениям «Промышленный дизайн», «Геоквантум», «Наноквантум» и «Энерджиквантум».

С детьми работают педагоги, прошедшие обучение и сертификацию в «Сколково» по программам проектного творчества, технического и естественно-научного образования детей. Инженеры-практики, которые знают, что сегодня происходит в науке и технологиях, «приземляют» детские идеи на реальные рынки, дают профильные знания, помогают получить конкретные навыки.

Учебные программы – это совместная разработка ведущих российских вузов, научных институтов и высокотехнологичных мероприятий. Школьники освоят полный цикл создания инженерного продукта – от постановки задач до проектирования и воплощения, получат теоретические знания, навыки работы с инновационным оборудованием (hard skills) и командного взаимодействия (soft skills). Результатом обучения в технопарке станет готовый проект, который может быть реализован на практике при поддержке партнеров программы. Основной индустриальный партнер – ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).

– Есть определенный тренд в образовании – дети хотят и любят учиться, им интересно создавать что-то новое. Главное для нас – построение индивидуальной траектории развития ребёнка за счёт существующих у нас подходов и практик. Мы предоставляем все возможности и ресурсы для технического творчества и изобретательства. Поможем воплотить в жизнь самые смелые идеи. – отметил Всеволод Фомин, начальник детского технопарка «Кванториум» в Верхней Пышме. –Мечтайте, стремитесь к новым знаниям и покоряйте новые вершины!

Запись на обучение открыта, места еще есть.

Выбрать интересующее направление, заполнить электронную форму и подать заявку на обучение можно на сайте Дворца молодежи.

На все вопросы готова ответить заместитель начальника по учебной части детского технопарка «Кванториум» в Верхней Пышме Светлана Вячеславовна Мансурова по телефону 8 922 29 47 8 47.