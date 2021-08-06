Школьная форма: правила, требования и наши права

Почему родителей обязывают покупать конкретную школьную форму? Как ее выбирать? Может ли школа диктовать свои требования? Что делать, если ребенок хочет ходить в школу в джинсах и толстовке с миньонами?

Школьная форма - особый знак отличия. Она помогает детям почувствовать переход от игр и прогулок - в пространство ученичества и умеренной школьной строгости. Расскажем в нашей статье, какие законы и правила стоят за школьной формой и как вы можете повлиять на выбор формы для своего ребенка.

Фото: www.globallookpress.com

Зачем в стране снова ввели обязательную школьную форму

В новой России с начала 90-х формы не было: каждый ходил в школу, в чем хотел. Но в 2012 году форма снова стала обязательной - это правило прописано в новом законе “Об образовании” от 29 декабря 2012. Потом вышел еще один уточняющий закон, а Министерство образования написало отдельное письмо “Об установлении требований к одежде обучающихся”. После этого свои законы насчет формы приняли регионы: в Свердловской области это Постановление Правительства от 20 ноября 2013 №14-04 ПП. Так что теперь толстовки с миньонами в школах, практически, запрещены.

Для чего введена школьная форма? Закон отвечает на этот вопрос просто и прямо:

- чтобы устранить признаки имущественного и прочего неравенства между учениками;

- избавить ребят от дискомфорта в общении;

- помочь школе создать собственный имидж.

Какой должна быть школьная форма по закону

Закон говорит: форма обязана быть: 1) деловой, 2) светской. Деловой стиль должен помочь детям “собраться” и настроиться на учебу. А светский характер формы подчеркивает, что школьное образование - вне религии. Собственно, закон о форме появился отчасти “благодаря” скандалу 2011 года на юге России, когда девочкам-мусульманкам запретили приходить в школу в хиджабах, и они перестали посещать уроки.

Форму разделяют на повседневную, парадную и спортивную. Повседневная одежда для мальчиков - это брюки классического покроя, пиджак, жилет, сорочка и аксессуары (галстук, ремень). Для девочек - юбка, брюки классического покроя, пиджак, жилет, сарафан, платье, блуза, аксессуары. Чтобы форма превратилась в парадную, нужно дополнить ее светлой сорочкой или праздничным аксессуаром - и вуаля! Спортивная форма не регламентируется, она должна быть просто удобной и соответствовать погоде, если занятия идут на улице.

Греющий душу момент: в холодное время года разрешается носить свитер, джемпер или пуловер - все в том же деловом стиле. Есть еще одно требование: одежда должна соответствовать санитарным нормам (СанПиН 2.4.7/1.11286-03), так что при покупке формы требуйте сертификат. Что касается запретов: нельзя носить головной убор в помещении во время занятий (кроме мастерских и кабинетов домоводства), а еще запрещена одежда и аксессуары с символикой “асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение”. И если ваш отпрыск придет на уроки в футболке с изображением листа конопли или сатанистской пентаграммы - ждите неприятностей.

Как школа выбирает собственную форму

Закон разрешает школам выбирать форму с отличительными символами: это может быть собственный единый стиль, цвет и фасон жилетов и сарафанов, знакомая всем ткань в зеленую или красно-бурую клеточку и школьные эмблемы. Выбор формы школа должна прописать в Уставе и опубликовать положение о школьной форме на своем сайте. Например, так. И, разумеется, школьное Положение не должно противоречить вышестоящим документам: Положению Свердловской области, письму Минобра и Федеральному закону “Об образовании”.

Кто же влияет на выбор формы в одной отдельно взятой школе? Влияют все: администрация, родители и ученики. Решение должно приниматься коллегиально: администрацией школы, советом родителей и советом учеников (если он есть в школе). Обычно это происходит на специальном заседании, где решаются важные вопросы о распределении средств, питании в столовой, платных услугах. Вопрос о форме обсуждается, выносится на голосование, протоколируется, затем протокол подписывают присутствующие. Из этого следует: если вы недовольны выбором школьной формы, которая прописана в Уставе, и хотите что-то изменить - стучитесь в совет родителей и просите о пересмотре положения.

Что будет ученику за несоблюдение требований к одежде

В законах и школьном Уставе прописаны правила по поводу школьной формы. Однако важно помнить вот что: в законе в то же время никак не оговаривается ответственность и наказание за нарушение этих правил. А значит за неформальный вид ученика нельзя выгонять с уроков, заставлять переодеваться или наказывать как-то иначе. Больше того, подобные действия - нарушение прав учащегося, так что будьте начеку и защищайте свои права, если случится неприятное.

У администраций школ нет легальных рычагов влияния на “бесформенных” детей, поэтому они могут только взывать к сознательности учеников и их родителей. Или, как это, к сожалению, принято у нас исконно - незаконно запугивать и давить на семью. Чтобы избежать давления и лишних бесед с администрацией, важно соблюдать главные требования закона: носить одежду в строгом деловом стиле, исключить рваные джинсы, открытые пупки и цветастые блузки.

Как решается вопрос о закупке формы

В Свердловской области не выделяются деньги на закупку школьной формы - расходы ложатся на семью. Закон оговаривает, что школа должна выбирать форму с учетом мнения многодетных и малообеспеченных семей, поэтому если стоимость жилета или сарафана кажется вам завышенной - вас должны услышать.

Школы часто шьют форму централизованно у конкретного производителя. Для одних родителей это удобно: нужно только привести ребенка на снятие мерок и потом забрать комплект. Другие родители бывают недовольны качеством ткани или плотностью вязки для школьных жилетов. В этом случае вы можете либо продвигать свой вариант формы для всего класса, либо “выйти из игры” и выбрать школьную одежду на свое усмотрение. Постарайтесь просто остаться в рамках выбранного цвета и фасона. Производители предлагают множество вариантов формы, вам обязательно удастся найти похожую форму удовлетворяющего вас качества. Минус этой ситуации: возможно, придется объясняться с учителем и администрацией. Но помните, что закон на вашей стороне, и грамотно отстаивайте свое решение. А главное - научите ребенка спокойно и вежливо объяснять учителю, что его жилет или сарафан соответствует требованиям закона.

Надеемся, к новому учебному году ваш сын или дочка получат удобные и красивые форменные вещи, и будут с удовольствием разглядывать себя в зеркале, собираясь на линейку 1 сентября!

В статье использованы фото пользователей сайта ю-мама