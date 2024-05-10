Во что играть детям, чтобы легко усваивать русский язык и литературу?

Совместить досуг и закрепление школьной программы – возможно! Предлагаем вам крупный обзор настольных игр, которые помогут весело закрепить предметные результаты освоения основной образовательной программы начального (и не только) образования. В этой статье расскажем об играх, связанных с русским языком и литературой.

Русский язык и литературное чтение

Ихний Ихниевич

Уникальная настольная игра, которая поможет закрепить важнейшие термины из курса русского языка начальной школы. В игре несколько уровней сложности: зелёный простой (7-8 лет), жёлтый средний (9-10 лет) и красный сложный (11-12 лет). В игре есть четыре разных варианта правил. Выбирайте вариант по вкусу и настроению!

Зверобуквы

Помогают детям легко запомнить алфавит без утомительных занятий и необходимости что-то целенаправленно учить. Начинаем оттачивать знания алфавита по типу мемори, а заканчиваем – складыванием букв в слова наперегонки с соперником.

Читай-Хватай

Самый весёлый и эффективный способ развить скорочтение. В игре три варианта правил разной сложности и два набора жетонов со словами разной длины (3–5 букв и 6–7 букв). Игроки наперегонки стараются как можно быстрее сопоставить слово с картинкой и собрать максимальное количество жетонов.

Пойми если сможешь

Развиваем артикуляцию и речь со смешным загубником во рту, прочитывая оригинальные фразы («Колибри облюбовали библиотеку для бодибилдинга») так, чтобы остальные игроки сумели вас понять.

Пакля-рвакля

Увлекательная и динамичная игра, позволяющая соревноваться в поисках рифмы и получить звание лучшего рифмоплета! Смотрим на картинку, называем предмет и находим рифмующиеся слова, развивая речь и оттачивая азы стихотворной речи.

Выразительная речь

Яркую и образную речь можно развить с помощью знакомства с такими миниатюрными карточками, которые чётко ответят, что такое: «Как корова на льду» и «Найти общий язык».

Сочиняем сказки

Как научить ребёнка интересно сочинять и рассказывать литературные произведения, знают «Шпаргалки от мамы». С помощью 9 кубиков, выброшенных в случайном порядке, школьники смогут придумать свою сказку и презентовать её слушателям.

Сочиняем истории

Если сказка не совсем интересует младшего школьника, то попробуйте усложнённый вариант с 12 кубиками и 72 понятными цветными изображениями.

Ударник

В игру вошли 120 слов русского языка, в которых часто неправильно ставят ударение. На лицевой стороне каждой карточки приведено слово, в котором необходимо выбрать верную ударную гласную и, перевернув карточку, проверить себя или другого участника игры.

Ерундопель

Используя данные современных словарей и справочников, авторы предлагают определить верное значение редкого по звучанию слова (агенда, ююба, штыб, шельтердек). Развиваем речь, артикуляцию и мышление!

Орфограф

Хотите проверить себя и вашего школьника на правильность написания слов? Игра представляет собой набор из 120 карточек, на лицевой стороне которых приведены три варианта написания трудного слова (интеллигенция, небезызвестный, априори). Из них только один правильный. Задача игрока - определить его и, перевернув карточку, проверить себя или другого участника игры.

Не тот Федот

Считается, что пословицы и поговорки - кладезь народной мудрости. Правда, иногда пословицы и поговорки настолько мудры, что довольно трудно понять, о чем они, собственно… 120 карточек помогут разобраться, что же означает «Алтын серебра не ломит ребра» и «Взлетал орлом, прилетел голубем».

Настольные игры по школьной программе. Математика и геометрия Как развить навык сложения и вычитания, освоить простые математические операции, быстро выучить таблицу умножения. В помощь родителям - увлекательные настольные игры! Читать дальше