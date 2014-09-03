Безответственные дети ответственных родителей

В очередной раз, возвращаясь с родительского собрания, прокручиваю в голове советы, данные педагогом: каждый день контролировать, как ребенок делает уроки, проверять, что написано в его дневнике и тетради. И все внутри меня сопротивляется этой рекомендации, ставшей привычной за пять лет учебы моей дочери. Я, наконец, хочу разобраться, что тому причиной: моя лень, занятость или что-то еще?

Контроль прежде всего

Нельзя сказать, чтобы требование постоянного родительского контроля было прерогативой какой-то конкретной школы или учителя. Педагоги, как и учебные заведения, меняются, а посыл остается, более того, звучит он часто и из уст школьных психологов. Нам твердят: «Вы обязаны помогать!», «Это ваши дети!», «Сейчас упустите, потом горя нахлебаетесь!» и т.д. И, безусловно, есть в этих словах что-то правильное, что заставляет беспокоиться о своей родительской «профпригодности».

И часто ответственные родители с этой позицией вполне соглашаются. К примеру, коллега рассказывает вам, что задают сейчас невпроворот и они(!) учат уроки до полуночи. «А по-другому сейчас нельзя: сложная программа!», — добавляет она. Другие обосновывают необходимость взваливать на себя все тяготы школьных заданий особым характером своего любимого чада: «Ну вам хорошо: у вас девочка старательная, а мой шалопай ни за что сам ничего делать не станет!» И вот родители год за годом стоят за спиной школьника, вопрошая: «Что у тебя записано в дневнике?», «Покажи, что ты выполнил», «Почему так не аккуратно?», «Неужели ничего не задано?»… Мама и папа находятся в полной уверенности, что без этого контроля ребенок просто не сможет учиться сколько-нибудь успешно. И что самое страшное: они правы — стоит пустить дело на самотек, как возникает «двойка».

С другой стороны…

Когда мой ребенок еще только собирался в первый класс, я решила поговорить с друзьями, знакомыми, вспомнить свой собственный опыт. Мне показалось интересным вернуться к вопросу о том, как был когда-то организован контроль за учебой в семьях ныне успешных в социальном и профессиональном плане людей, про которых с уверенностью можно сказать: «вырос, выучился, выбился в люди».

Как это ни странно, но один за другим мои собеседники рассказывали о том, что делали уроки абсолютно самостоятельно. Максимум: демонстрировали родителям выполненное письменное задание в первом-втором классе. Я не припомню, чтобы в моем детстве родители школьников созванивались между собой и уточняли, что же задано детям (тогда и телефоны-то у единиц были), в то время как сейчас в младших классах это стало нормальной практикой. Но больше всего меня тронула такая история: «В начале каждого учебного года папа брал мой дневник и дневник сестры и расписывался за все недели вперед. Он полностью нам доверял».

Верю – не верю

Мне кажется, корень многих проблем (не только связанных с учебой) кроется именно в плоскости нашего доверия. Давайте ответим себе на вопрос: верим ли мы в силы своего ребенка самостоятельно организовать свою учебу? Перефразируя Г. Форда, что бы мы ни ответили, в любом случае мы правы.

Не секрет, что самооценка ребенка во многом базируется на оценках старших, в первую очередь, родителей. И если мы убеждены, что сын или дочь не могут учиться без нашей помощи, то и у ребенка в голове прочно зафиксируется: «Я не могу контролировать свою учебу сам». А если вы не уверены в своей способности, вернее, даже так — уверены в собственной неспособности что-то делать, будете ли вы пробовать? Боюсь, что нет. К чему же ждать, что ребенок будет сам садиться за уроки, планировать свое время, и вообще ставить какие-то цели, связанные с учебой, если близкие качественнее с этим справляются?

В каком возрасте подросшее чадо, привыкшее к тотальному контролю, вдруг придет и скажет: «Мама, я все понял — мне нужно учиться. Больше можешь не смотреть в мой дневник и тетради, отныне я все буду делать сам». Во втором, пятом, одиннадцатом классе или все же это сцена из области фантастики?

На мой взгляд, куда вероятнее другой сценарий: чем старше ребенок становится, тем сильнее его несамостоятельность режет глаз и может стать причиной все более серьезных проблем. К примеру, такой случай из реальной жизни: семнадцатилетний юноша, появляющийся в колледже ближе к концу занятий, совершенно спокойно заявляет: «А меня мама не разбудила!». Мама, как и десять лет назад, — основное ответственное лицо за организацию учебы. Если такому студенту волей судьбы придется учиться в другом городе, то вряд ли он одолеет хотя бы одну сессию.

Делегируем полномочия

Я сама из тех людей, которые порой любят взвалить на себя ответственность. Да побольше, побольше! Поэтому мне не раз приходилось сталкиваться с тем, какие последствия это за собой влечет. Устаешь, выматываешься, начинаешь обижаться на неблагодарных окружающих, кои и пальцем не хотят пошевелить, в конце концов, не выдерживаешь и грозно вопрошаешь: «Это мне что ли одной надо?» Увы, да, хотя воспитанный ребенок, которого заставляют корпеть над тетрадями, в лицо этого и не скажет. Нет, это, конечно, ему завтра писать контрольную, а не маме с папой. Но оценка за эту контрольную нужна родителям и учителям, ему же нужно, чтобы все от него отстали и дали заниматься тем, чем хочется.

Несколько лет назад я наткнулась на мысль: если вы берете полную ответственность за что-либо на себя, рассчитывать, что ее будет разделять кто-то еще, бессмысленно. Представьте, что кто-то из членов вашей семьи полностью отвечает, скажем, за приготовление ужина или решение финансовых проблем, причем прекрасно с этой задачей справляется — качественно и ежедневно. Ваши попытки поучаствовать в процессе натыкаются на сомневающийся взгляд «эксперта», его критические замечания и поучения. Уверена, подавляющее большинство людей с радостью откажутся от ответственности за сложное и не самое приятное занятие, которое становится еще менее приятным, когда рядом есть кто-то контролирующий и критикующий.

Если мы начинаем воспринимать успеваемость ребенка как собственный успех или неуспех, если начинаем вмешиваться и давать советы, когда нас об этом не просят, если субъектами наших целей становимся не мы сами, а наши дети, значит, пора крепко задуматься. Конечно, мы хотим как лучше, но, забирая ответственность, мы лишаем ребенка очень важных вещей — уверенности в себе, самостоятельности, инициативы. Мы заранее уготавливаем ему роль «тупого» исполнителя чужих желаний и указаний.

Что же делать?

Рассуждая так, я не хочу сказать, что нужно не интересоваться учебой ребенка, гарантируя таким образом его успех. Паренька из соседнего подъезда родители-алкоголики тоже не заставляли делать уроки, однако это мало помогло ему приобрести самостоятельность и ответственность. Речь скорее о том, чтобы направить нашу бурную активность и желание помочь в мирное русло. Приведу в качестве примера несколько подходов, которые, на мой взгляд, работают.

* Во-первых, интересоваться тем, что происходит в школе. Не контролировать, а именно разговаривать, как если бы вы болтали с подругой или супругом о ее или его работе. Что было в школе? Как ты к этому отнесся? Как повели себя другие дети? Что сказал учитель? В доступной форме, не углубляясь в проблемы, рассказать о том, как прошел ваш рабочий день. Получится полноценный обмен информацией и мнениями. И уж конечно не отмахиваться, если ребенок сам решил поделиться чем-то.

* Во-вторых, развивать ребенка, а не натаскивать. На самом деле, не так существенно, выучил ли ребенок конкретную тему. Важнее, что он умеет думать. Поэтому надо помочь сформировать учебные навыки, которые обеспечат надежную базу на будущее. Не ленитесь объяснять, учите рассуждать, сравнивать. Важно разложить эти мыслительные действия на простые операции, понятные ребенку. До сих пор помню, как в 7 классе наша учительница по биологии не выдержала очередного невнятного ответа и сказала: «Открываем корочку тетрадей и записываем. Чтобы сравнить два предмета, нужно: 1. Найти, что у них общего. 2. Найти, чем они отличаются. 3. Сделать вывод, чего больше: сходств или отличий». Больше со сравнением проблем ни у кого в классе не было. Но ведь этому можно было научить еще в детском саду! Не важно, что сравнивать: кубики, цветочки или группы химических элементов — принципы едины. И ребенку, который их усвоил, несравнимо проще в школе.

* Не отказывать, если ребенок сам просит о помощи с домашним заданием. Только не решайте за ребенка задачу, а научите, как решать. Если вам задали вопрос, то не возбраняется рассказать о рациональных способах справиться с тем или иным заданием, ведь в этом случае инициатива остается на стороне ребенка. Периодически напоминайте, что если что-то непонятно, к вам всегда можно обратиться.

* Научить искать информацию — пользоваться словарями, энциклопедиями, интернетом. Не стесняйтесь сказать, что и вы всего не знаете. Но незнание — повод не перелистнуть страницу и оставить задание невыполненным, а отправиться на поиски ответа.

* Научить планировать время. Избегайте прямых указаний: «Все, теперь тебе пора садиться за уроки!». Обсудите, когда у вашего сына или дочки «домашка» готовится легче и быстрее, а когда «вымучивается» из последних сил. С одной стороны, после школы нужен отдых, с другой стороны, нельзя все откладывать на вечер, нужно делать перерывы, делить задания на легкие и сложные и т.п. Все элементарные правила тайм-менеджмента должны плавно перетекать из головы родителя в детскую голову с соответствующими пояснениями.

* Попросить ребенка просветить вас в том или ином вопросе. На самом деле дети проходят в школе массу интересных вещей, которые мы не знаем или уже забыли. Для меня было открытием, как решать «магические треугольники» из учебника по математике для начальной школы. С интересом я узнавала о том, что дети изучали на курсе, посвященном мировым религиям, — ведь у нас такого просто не было и про буддизм и ислам я имею очень смутные представления. История древнего мира уже тоже позабылась, и я просила рассказать о том, как была устроена жизнь у греков и римлян. У каждого из нас есть свои пробелы в знаниях, и ребенок будет рад их устранить, а заодно повторит пройденный материал. Согласитесь, это куда приятнее, чем пересказывать параграф.

* Позволить ребенку сталкиваться с неприятными последствиями своего безответственного поведения. Если ученик ленился, не рассчитал силы и время, то будет вполне справедливо, что его труды (вернее их отсутствие) получат соответствующую оценку педагога. Если задание выдали неделю назад, а ребенок только в 9 вечера накануне вспомнил о нем и теперь сообщает, что не успевает и ему нужна ваша помощь, то вы в праве ему отказать. «Да, я понимаю, что для выполнения этой работы тебе нужен клей, которого дома нет. Но сейчас я не поеду в круглосуточный магазин за клеем. Тебе придется сдать это задание позже». Помните, что ваша цель научить ребенка ответственности, а не во что бы то ни стало обеспечить наличие «пятерок» в его дневнике.

* Помогать переживать эмоции успеха. Найти то, что ребенку действительно интересно. Убедить и доказать, что он может делать какое-то дело по-настоящему хорошо. Не зацикливаться на неудачах, понимать, что у каждого есть сильные и слабые стороны. Одному быть математиком, другому — танцором. И только тому, кому без конца говорили, что он ничего не может, лентяй и бестолочь, вряд ли удастся найти дело по душе.

* Постоянно давать ребенку почувствовать, что его любят. И будут любить вне зависимости от его школьной успеваемости. Это снимает массу тревог, а значит, делает учебу более приятной и легкой. В конце концов, думаю, для любого родителя куда важнее, чтобы ребенок был просто счастливым человеком, а не медалистом и краснодипломником. Снизив градус напряженности в отношении уроков, вы и сами почувствуете облегчение.

Начать с себя

Пожалуй, легче передать ответственность за уроки тем детям, которые еще только начинают учиться. А вот если резко отказаться контролировать ребенка, который к этому приучен, временного ухудшения ситуации, скорее всего, не избежать. Однако это не повод отказываться от действий, просто их нужно хорошо продумать (возможно, с помощью психолога) и не бояться переходного периода. В любом случае, работа должна начинаться с нас самих: чтобы дети были готовы взять ответственность, родители должны быть готовы ее отдать.