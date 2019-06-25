Выбор профессии: не давите на ребенка

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на нелюбимую работу. И родители из лучших побуждений помогают старшекласснику определиться с достойной профессией и ВУЗом. Но опросы HeadHanter показывают: только 30% выпускников работают по профессии, еще 23% — в смежной специальности, у остальных работа не связана с полученным образованием. Так ли это плохо и что делать мамам и папам современных школьников? — попробуем разобраться.

Давление родителей и общества

«Кем ты будешь, когда вырастешь?» — и вот ребенок почти вырос. Родственники и учителя смотрят выжидающе, многие друзья уже «определились». Впереди выбор ЕГЭ, выпускной, над мальчиками нависла тень военкомата.

Ребенок не знает жизни, не знает меняющегося мира, он меняется сам и по большому счету еще ничего осознанно не хочет, а все вокруг вынуждают его принимать решение. Ему страшно выбирать и страшно ошибиться, часто он не получает элементарной помощи в виде разговоров со сведущим человеком. Он чувствует себя несчастным и загнанным в угол. В такой ситуации решение принимается вымученно или спонтанно — наугад. С этим и связано то, что половина молодых специалистов работает не по специальности, а учеба в университете приносит скуку и разочарование.

Чтобы избежать профессионального уныния и потери времени, подростку нужно не «выбирать более тщательно», а — немного расслабиться и прислушаться к себе. А родителям — перестать давить на сына или дочь.

Миф о «той самой» профессии

Есть стереотип о «работе мечты», которая ждет тебя, чтобы сделать успешным и богатым. Этот миф перекликается с идеей о «половинке», которую нужно найти среди тысяч «чужих» людей. Но взрослые люди понимают, что все-таки жизнь устроена иначе: в мире довольно много мужчин и женщин, с которыми мы могли бы построить хорошую семью, и довольно много дел, которыми могли бы с удовольствием и пользой заниматься. Для этого важно понимать, какой ты, что умеешь и что тебе нравится.

«Профессии мечты» нет, говорят психологи, но есть виды деятельности, которые удаются нам лучше или хуже: одним нравится иметь дело с людьми, другим — с техникой, третьим с цифрами или текстом. Одни любят работать в большой компании с постоянным общением, другие — запершись в тихом уголке.

Если человек понимает свои сильные и слабые стороны, ему легче выбрать правильную работу. А значит для начала важно помочь ребенку увидеть себя, понять базовые вещи о себе и опираться на это в своем выборе.

Редкий случай: ребенок знает, чего хочет

Людей с ярко выраженным призванием — единицы. Если вам достался такой ребенок, он сам довольно рано скажет, какие книжки ему покупать, в какие музеи или театры водить и на какие занятия записывать. У такого ребенка очень направленный интерес и воля. С таким ребенком родители «просто» решают задачу, как создать достойные условия для его развития.

Но даже такой детский интерес не всегда узконаправленный. Например, мальчик увлекается геологией и химией, как Артем Оганов, который стал ученым-кристаллографом с мировым именем. Или девочка любит кулинарию и точные науки, как Крисси Джилек, которая стала пищевым технологом и придумывает конфеты с новыми вкусами.

Базовая картина: ребенок не определился

Но чаще всего дети не очень-то знают, чего хотят. Им нравится то и это, они готовы следовать за харизматичным педагогом или заниматься новым делом просто за компанию с друзьями. Но «настоящих» интересов у них нет.

Психологи (например, Людмила Петрановская) и карьерные консультанты (например, Алена Владимирская) в один голос говорят: для подростка это — норма. В 17 лет невозможно осознанно выбрать профессию. Можно иметь фантазию о профессии и о себе-профессионале , но эти идеальные образы почти всегда заметно корректируются реальностью.

Поэтому хорошо и нормально, когда к окончанию 9–11 класса ребенок имеет какие-то смутные желания и мечты по поводу будущей профессии, старается определиться с колледжем или ВУЗом и бодро смотрит вперед.

Тревожный знак — если человек в 15–17 лет ничего не хочет — только чтобы от него все отстали. Тогда есть смысл проконсультироваться по поводу скрытой депрессии или нервного истощения. К такому состоянию может привести высокая интеллектуальная и эмоциональная нагрузка, высокие требования и переживания.

До 12 лет: показываем многообразие мира

Чтобы человек лучше знал себя и выбирал дело по душе, он должен пробовать разные занятия. До подросткового возраста показывайте ребенку широту мира, отдавайте в разные кружки и секции, читайте, смотрите и разговаривайте о разном.

Если в кружке ребенок начал, скажем, увлеченно рисовать, а потом заскучал и хочет бросить студию, разберитесь, в чем дело. Если он просто понял, что это «не его» — не заставляйте продолжать, но поищите новое занятие на замену. А если ребенку просто лень идти куда-то после школы — это другое дело, и лучше помочь сыну или дочке организоваться.

Есть еще навыки и привычки, которые пригодятся человеку в жизни независимо от профессии, и специалисты советуют учить этому детей. Это иностранные языки, структурное мышление (логика, Лего, программирование), вежливое общение и поведение, спорт и искусство (рисование, музыка, танцы, чтение художественной литературы, посещение музеев).

12–15 лет: смотрим, что больше нравится

Если до 12 лет ребенок пробовал разные занятия на вкус, то в подростковом возрасте его начинает притягивать какая-то сфера: математика, техника, природа, рисование. Тогда нужно помочь ребенку лучше узнать именно эту сферу: какие направления в ней есть, чем можно заниматься, как все это встроено в жизнь людей.

Важно, чтобы ребенка знакомил с интересующей сферой не родитель, а другой авторитетный взрослый: хороший школьный учитель, преподаватель в студии или кружке, друг семьи. При поддержке такого взрослого ребенок будет более восприимчив, будет лучше заниматься и открывать для себя профессиональные возможности.

15–17 лет: узнаем, что лучше получается

Если к 15–17 годам ребенок приблизительно определился со сферой, поищите для него подходящий ВУЗ или колледж. Многие дети делают это самостоятельно, тогда остается только взвесить возможности семьи и самого ребенка.

Часто подростки не идут на контакт с родителями и не обсуждают будущую профессию, потому что боятся навязывания, давления и демотивирующих вздохов. Порой родители признают узкий спектр профессий: врач, инженер, юрист, — а ребенок живет в другой парадигме и хотел бы зарабатывать отрисовкой персонажей для компьютерных игр. Родители могут переживать: «Она только наряжаться и любит», — но в моде и стилистике тоже есть целый спектр профессий.

Если не удается договориться о профессии в семейном кругу, специальную помощь можно получить у карьерного консультантов и экспертов в профессии. Карьерный консультант общается с подростком, выясняет его интересы и склонности, проводит набор тестов, «вытаскивает» на поверхность увлечения, ищет сферу их применения. Если сфера найдена, можно подключить эксперта в профессии: он объяснит, чем занимаются такие специалисты, какие есть возможности для трудоустройства и роста, где их учат и сколько им платят.

Обстоятельная консультация у карьерного специалиста или курс по профориентации стоят денег. Но есть и бесплатные варианты: профориентацию часто проводят в школе, на выставках профессий в ВУЗах, на презентациях курсов по подготовке к ЕГЭ. Эксперта в профессии можно искать среди знакомых, или на специальных профориентационных встречах, или опять же на ВУЗовских днях открытых дверей.

Настройка для современного ребенка и родителя

Сегодня выбор профессии — не судьбоносное решение. Мы окончательно уходим из мира, где можно один раз выучиться делу жизни. Настраивайте детей на систему «пожизненного обучения и переобучения». Да, важно выбрать сферу, которая тебе интересна и в которой ты хочешь расти. Но надо держать в уме, как это образование позволит тебе учиться дальше и осваивать другие смежные сферы.

Сегодня высшее образование, особенно бакалавриат, становится все более «базовым». Оно дается для повышения культурного уровня, развития системного мышления, знакомства с широкой профессиональной сферой. А еще оно позволяет детям психологически «дозреть» до выхода во взрослый мир. Поэтому стоит выбирать ВУЗ, который соответствует уровню подростка и его интересам, где ему будет по силам хорошо и с увлечением учиться.

Не давите на сына или дочку при выборе профессии, при необходимости подключите специалиста, но главное — учите ребенка понимать себя, верить себе и сохранять «хозяйскую» позицию в профессиональном море. Тогда у него будет гораздо больше шансов быть счастливым на работе.

Фото: www.pexels.com