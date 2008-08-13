Готов ли Ваш малыш к школе? (часть 2) Коррекция зрительного восприятия

Первая часть статьи: Готов ли Ваш малыш к школе? (часть 1) Диагностика зрительного восприятия

Увеличение объема информации, предлагае­мой первоклассникам, приводит к тому, что в большинстве школ, отбирающих детей по результатам собеседования, обязательно, чтобы ребенок умел читать. Стараясь выполнить новую программу, часть учителей повышают требования к скорости чтения. С первых же родительских собраний Вы будете слышать данные о технике чтения детей класса.

От автора: В классе моей дочери девочка Кристина в сентябре читала 124 слова в минуту. Нам же похвастаться было нечем, наши 27 слов были весьма скромным достижением.

Специалисты отмечают взаимосвязь между сформированностью навыков чтения и письма и состоянием зрительного восприятия. Психологами доказано, чем выше уровень зрительного распознавания образов, тем выше скорость и качество овладения навыками чтения и письма.

В предыдущей статье помощью теста М.Фростик, предлагалось оценить различные стороны зрительного восприятия Вашего ребенка.

Выявленные трудности зрительного восприятия нужно и можно скорректировать до начала школьного обучения.

Профилактика проблем чтения и письма просто обязательна для детей с речевыми нарушениями.

Рассмотрим приемы на развитие и совершенствование зрительного восприятия и зрительного анализа у старших дошкольников.

1. Игры на формирование у детей целостного образа предмета

В них формируется целостный образ предмета, ребенок учитывает пространственное расположение деталей и их соотношение с другими частями целого.

Вы можете использовать:

! Разрезные картинки, пазлы, кубики с картинками.

! Лото-вкладки

! Игры-головоломки, на воссоздание из геометрических фигур образных изображений

Игра – головоломка «Танграм» (скачать в формате doc)

Игра – головоломка «Вьетнамская игра» (скачать в формате doc)

Игра – головоломка «Листик» (скачать в формате doc)

2. Упражнения на совершенствование зрительного анализа, осмысленности восприятия.

! Узнавание контурных или силуэтных изображений предметов.

Какие предметы изображены? Назови их.

! Узнавание точечных или пунктирных изображений предме­тов, геометрических фигур, букв, цифр.

Какие предметы изображены? Назови их.

! Узнавание зашумленных (перечеркнутых) или наложенных друг на друга изображений предметов, геометрических фигур, буквенного или цифрового материала.

Какие буквы и цифры написаны здесь? Назови их.

! Нахождение заданной фигуры (буквы, цифры) в ряду других.

Найди и обведи все треугольники.

! Поиск отличий в сходных изображени­ях.

Найди отличия в этих рисунках.

! Поиск в предметных или сюжетных картинках недостающих или неадекватных деталей.

Что не нарисовал художник?

3. Упражнения на развитие зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти

! Угадывание предметов или букв, цифр на незаконченных ри­сунках, узнавание их по отдельным характерным деталям. Поощрите малыша за вариативность! Это говорит о гибкости его мышления.

! Различение правильно и зеркально изображенных буквенных и цифровых знаков.

Какие буквы и цифры написаны неправильно? Зачеркни их.

! Нахождение сочетания букв (цифр) в ряду других.

Найди точно такую же группу букв среди остальных

! Сопоставление букв (цифр), выполненных разными видами печатного и рукописного шрифта.

Какие буквы написаны? Сколько их?

! Выделение в предметах (геометрическом или буквенно-цифровом материале) сходных деталей и группировка их на этой основе.

Раздели все буквы на 3 группы. Чем похожи эти буквы?

! Срисовывание по образцу фигуру или букву;

! Складывание из палочек фигуру (по образцу);

! Дополнение недостающего элемента фигуры или буквы;

! Соотнесение буквы с предметами (по представлению) (О - обруч, З - змея);

! Реконструирование буквы, добавляя элемент (например, из А -Л -Д).

! Детям очень нравится игра «Чья цепочка длиннее»?

Напишете букву и предложите ребенку превратить ее в другую. В какой цепочке получится больше букв.

4. Игры на развитие оперативной памяти

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти. Что это значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до третьего – четвертого слова – забыл первое слово. Поэтому он не может увязать все слова воедино. Необходимо в этом случае поработать над оперативной памятью.

! Игра «Чего не стало»? (из 5-6 картинок)

Перед ребенком размещают картинки (предметы) он должен запомнить их, затем взрослый что-то убирает, а ребенок, повернувшись, угадывает предмет.

! Запоминание и отбор картинок среди других (также с буквами, цифрами, фигурами);

! «Что изменилось»? (запоминание расположения).

! «Эхо»

Крикните ребенку сначала одно слово, потом два, три (до шести). «Эхо» их повторяет.

Задания по картинкам:

После этого уберите картинку, задайте ребенку вопросы:

- Какие предметы нарисованы на картинке?

- Сколько вишен ты видел на картинке?

- Что ты видел, ручку или карандаш?

- Сколько конфет на картинке?

Подобные задания можно найти в детских развивающих альбомах, книжках – раскрасках. Важно целенаправленно отбирать материал, систематически давать его ребенку. При использовании данного комплекса учебно – игровых заданий, вы заметите положительные изменения в состоянии зрительного восприятия у Вашего ребенка, а это значит, есть большая надежда на успешность в освоении чтения и письма в школе.

Наиболее эффективные резервы обучения чтению рассмотрим в следующей статье.

В публикации представлена подборка упражнений на развитие зрительно - пространственного восприятия разработанных Г.Ф.Кумариной, Н.П.Локаловой, Семидумовой Н.Н.; заданий на развитие зрительного анализа составленных Бахаревой М.Г. учителем-логопедом, Грековой Т. А. - учителем начальных классов.

Использованы материалы:

Коррекционная педагогика в начальном образовании./ Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Академия, 2001

Локалова Н.П. “Как помочь слабоуспевающему школьнику”, – М.: изд. “Ось-89”, 2003. – 95с.

Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М.: Творческая педагогика, 1993.-96с.

Материалы сайта: «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru (Издательский дом "Первое сентября")