Профориентация школьника. Какие выбрать тесты?

Выбор профессии для подростка - дело невероятно сложное. Один из способов помочь ему с выбором - тесты на профориентацию школьников. Они хоть немного сориентируют, куда поступать после 9 или 11 класса. В нашей статье попробуем разобраться, какие пройти тесты на профориентацию, в чем разница между тестами платными и бесплатными, можно пройти тест онлайн или обязательно очно?

Помните стишок Маршака про то, как дело было вечером и делать было нечего? Как же приятно и легко было читать сие произведение дочери в 4 года. Но вот ребенок подрастает, и ситуация становится уже как у Маяковского: «Скоро мне 17, где работать мне тогда, чем заниматься». Казалось бы, найти ответ на этот вопрос проще не бывает – Интернет пестрит предложениями о всевозможных вариантах профориентации. Но на деле все оказывается не так чудесно.

Что такое профориентация

Тут самое время поговорить о прошлом. Недаром же мы про стихи советских поэтов вспомнили. В СССР была продуманная система профориентации практически с ясельного возраста. Это и стихи про профессии в садике, и УПК в школе, и система предприятий – шефов с экскурсиями на производство. Прибавим к этому курсы всевозможных юных физиков, математиков и так далее для школьников в ВУЗах, регулярные классные часы с выступлениями представителей разных профессий. И итог - в СССР получали целеустремленных абитуриентов, достаточно точно знающих, кем они хотят стать.

Сейчас о таком системном подходе можно только мечтать. Но зато появились всевозможные тесты, консультации психологов и даже так называемых «профессиональных профориентаторов».

Выбор професии: не давите на ребёнка Только 30% выпускников работают по профессии, у большинства работа не связана с полученным образованием. Так ли это плохо и что делать мамам и папам современных школьников? Читайте дальше

В принципе, смысл всех этих мероприятий одинаков. Ребенок отвечает на вопросы теста. По его результатам получает психологический профиль: насколько он готов взаимодействовать с окружающим миром и в какой области, чем ребенку нравится заниматься, а к чему у него есть склонности.

Далее, если ребенок проходит тест онлайн, на почту приходит резюме специалиста – в какой сфере профессиональной деятельности можно совместить эти желания и возможности. Если же тестирование проходит офлайн – те же рекомендации дает консультант вживую.

И всё, готовься к поступлению. Это в теории. На практике дело обстоит по-другому.

Какие существуют тесты на профориентацию?

Для начала остановимся на псевдонаучных тестах, которые мы совсем не оценили. Например, "Генетик" - тест на основе дерматоглифики. То есть сдаешь отпечаток пальца, и по нему расскажут сразу все: каким спортом надо заниматься, в какой сфере учиться и работать, и даже все возможные хронические и приобретенные заболевания назовут.

Правда, если копнуть поглубже, оказывается: наука дерматоглифика не признана РАН. А в ее основе – статистика: берут у определенного количества, например, юристов, отпечатки пальцев. Находят общие черты. И если у вашего ребенка они есть, значит, он – юрист.

И подобных псевдонаучных тестов можно в интернете найти немало. Например, «посмотри на картинку и мы скажем, какой ты профессии», «сейчас считаем нейроритмы мозга и определим, кто ты» и так далее. Вычислить псевдонаучные методики не сложно. Первый признак - их сайты пестрят словами «инновационный», «уникальный», «высокотехнологичный».

Бесплатная профориентация

Большинство тестов, которые можно пройти онлайн, это аналоги теста Профориентатор, созданного в МГУ на факультете психологии. В его основе – концепция личности «Большая пятерка», которая определят тип личности по таким факторам как склонность к общению, творчеству и так далее.

Можно обратиться к первоисточнику и пройти тестирования на сайте авторов «Профориентатора». Можно поориентироваться на сайте careertest.ru. Тут вы найдете несколько тестов на базе разных методик.

Очные бесплатные тесты чаще всего предлагают курсы по подготовке к государственным экзаменам. Так что будьте готовы в результатах тестирования увидеть, что вашему ребенку просто необходимо подтянуть тот или иной предмет.

Особо обратим внимание на государственный проект «Билет в будущее». Здесь, кроме тестов, есть возможность записаться на Профпробы: это возможность «пощупать» профессию в живую. Например, прямо сейчас здесь приглашают попробовать себя в роли геодезиста, даже с теодолитом дадут поработать. То есть это как раз попытка восстановить советскую систему профориентирования.

Платная профориентация

Среди огромного количества всевозможных предложений мы выделили два.

Все тот же «Профориентатор». В итоге теста вы получаете диаграмму, на которой отображены интересы и склонности ребенка и достаточно размытый комментарий к ней, в котором указаны рекомендуемые виды деятельности. Если вы проходите этот тест очно, то к нему прилагается консультация специалиста, на которой, возможно, вам удастся получить более конкретные ответы.

Второй интересный вариант предлагает наш УрФУ. Главный плюс этой методики в том, что тесты проходили абитуриенты УрФУ, начиная с 2005 года. Благодаря этому у исследователей есть возможность корректировать тест в соответствии с тем, куда дети поступили, как отучились и насколько они стали успешны в выбранной профессии. В результате теста вы получаете достаточно подробную рекомендацию: в ней и то, как человек воспринимает себя, и в какой сфере деятельности он может добиться максимального успеха, ну и, конечно, на какие специальности в УРФУ стоит пойти учиться.

Немного личного

Если бы это была не статья, а фильм, то в начале можно было бы смело добавить титр «основан на реальных событиях». У нас был подопытный, который мужественно прошел пять профориентационных тестов. Это девица–десятиклассница, которая вдруг поняла, что не знает, куда поступать.

И вот наши выводы:

- На ответы и, соответственно, результат влияют сиюминутные увлечения, просмотренный и прочитанный недавно контент. Например, в одном из тестов регулярно одним из вариантов предлагалась деятельность, связанная со строительством дорог, улучшению инфраструктуры города и тому подобным. А девица только что посмотрела увлекательны научно-популярный фильм на эту тему, соответственно, с удовольствием тыкала на этот вариант ответа. Итог - быть ей строителем.

- Не меньшее значение имеет усталость и настроение. Например, на один из тестов девица отвечала после массового мероприятия, на котором она сильно устала, и в итоге – не рекомендовано работать в коллективе.

- В очных тестах очень важна личность того, кто его интерпретирует, т.е. консультирует по результатам. Девице не повезло – она умудрилась так запутать «специалиста», что итогом собеседования стало: «ну я не знаю, куда тебе пойти учиться, ты во всем талантливая».

- Мы получили диаметрально противоположные рекомендации. Девица якобы может стать идеальным: ветеринаром, строителем, педагогом, гидом, кондитером и даже режиссером игрового кино.

ТОП-20 востребованных профессий будущего Какое образование получать ребенку, чтобы быть востребованным специалистом через 5, 10, 20 лет? Расскажем о доступных профессиях будущего и образовании, которое позволит ими заниматься. Узнайте больше

Идти или не идти на профориентационные тесты?

Наш совет – идти!

Во-первых, чтобы получить максимально достоверный результат, заранее проговорить с ребенком, что отвечать на вопросы надо не торопясь, примеряя разнообразные ситуации. Например, если спрашивают, какую компанию ты хотел бы открыть прямо сейчас, не надо отвечать «художественную школу», потому что тебя за час до этого возмутила цена мастер-класса по акварели. Надо подумать, чем бы ты хотел заниматься годами, изо дня в день.

А во-вторых, воспринимать их лучше с изрядной долей скептицизма. Ведь результат теста зависит от многих факторов: начиная от настроения ребенка и заканчивая компетентностью специалиста.

К тому же тестирование – это только малая часть профориентации. Для правильного выбора нужно как можно больше информации. Поэтому воспользуйтесь предложениями по профпробам от «Билета в будущее», сходите на дни открытых дверей ВУЗов. В конце концов, возьмите ребенка к себе на работу. Вот тогда, возможно, картинка будущего у вашего отпрыска сложится, выбор состоится и можно будет с чистой совестью начать готовиться к поступлению.

Читайте также: