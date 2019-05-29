Сертификат на дополнительное образование: друг или враг? Зло или благо? Все неоднозначно…

22 мая 2019 года во Дворце молодежи состоялась встреча родителей с представителями учреждений, которые заняты в Свердловской области внедрением такого неоднозначного новшества, как сертификат на дополнительное образование.

Обеспокоенные мамы в течение двух часов напрямую задавали свои вопросы разработчикам проекта, а разработчики в меру своих компетенций искренне стремились дать ответы на них. Конечно, в диалоге было много эмоций, но с обеих сторон присутствовал конструктив.

Попытаемся отметить основные моменты встречи, которые показались важными именно нам, родителям.

Первый по степени важности вопрос, который волнует всех без исключения родителей:

Сколько "допов" можно будет посещать по сертификату?

Конечно, мы задали миллион вопросов относительно сертификатов и их стоимости. Вот что пока придумано:

- при регистрации каждому ребенку будет присвоен некий регистрационный номер. Это и есть фактически сертификат, никакой отдельной бумажки с печатями не будет;

- право на сертификат имеют все родители, прописанные в Свердловской области, на каждого ребенка;

- номер сертификата будет использован для двух целей: для учета детей и для оплаты обучения детей;

- сертификат учета служит только для целей учета. При записи в кружок родитель ребенка приносит номер этого сертификата. Ребенка считают. Потому что, оказывается, пока точной цифры детей, вовлеченных в дополнительное образование, просто нет. С помощью сертификата детей надеются посчитать. Однако как обойти ситуацию, когда ребенок в сентябре в кружок записался, а в октябре его бросил – пока никто не знает. Чем некие электронные механизмы учета детей с помощью сертификата принципиально лучше, чем обычные журналы – ответа нет;

- у сертификата учета будет ограничение на количество возможных к посещению кружков. На вопрос, для чего нужно это ограничение, ответа в общем-то никто не дал (кроме эмоциональных характеристик). Как это ограничение связано с тем, что сертификат нужно будет предъявлять и на кружки, за которые родитель платит полностью, и как расчетным путем можно вычислить «необходимое» и «разумное» для ребенка количество кружков – ответа нет;

- стоимость сертификата оплаты рассчитывает муниципалитет. На основании каких данных (мы же помним, что сколько детей посещают систему допобразования, никто не знает) – неизвестно. Известно только то, что это очень сложная работа экономистов. Нам привели пример – в Дегтярске стоимость сертификата рассчитана как 27 тысяч рублей в год и это пока из тех муниципалитетов, кто посчитал, самая высокая стоимость;

- стоимость сертификата будет привязана к муниципалитету по месту его получения. Она обязательно будет разной просто в силу специфики расчета. Если ребенок, получивший сертификат в Березовском, будет «выбирать» его стоимость в Екатеринбурге, то возможно, эта стоимость закончится раньше, чем у жителей Екатеринбурга. Кто и как будет рассчитывать, сколько и когда надо доплатить родителям за возможность доучить ребенка, как это будет отражено в договоре – неизвестно;

- как будут от года к году соотноситься стоимость программ и стоимость сертификата – пока непонятно. Будет рекомендовано стоимость программ и стоимость сертификата повышать пропорционально (допустим, на 5% повысить и то, и другое) – но это может быть только рекомендация, а не закон;

- в качестве благого пожелания пока есть идея о том, что родителям не нужно будет доплачивать за программы, что их стоимость полностью будет покрывать сертификат. Возникает, конечно, огромный пласт вопросов – при ограничении, скажем, в 3 кружка один ребенок будет посещать 1 кружок, другой – все три, а третий и вовсе ничего посещать не будет, и как тогда стоимость будет покрываться сертификатом; у одного кружка нагрузка 1 час в неделю, у другого 15 часов в неделю, как стоимость сертификатов будет одновременно покрывать и то, и другое… Вопросы эти прозвучали, разработчики обещали подумать над ответами;

- разрабатываемый механизм сертификата пока не предусматривает никаких особенных и инновационных способов сформировать спрос на конкретную программу в конкретном месте. То есть, условно говоря, если всем родителям детей Академического раздать сертификаты, то они сами по себе никак не повлияют на открытие в районе дома детского творчества. Да, их можно будет принести куда-то, но только в существующее место и на существующую программу. А новые программы нужно обсуждать в частном порядке, обращаясь к руководителям учреждений допобразования (собственно, а что это мешает сделать без сертификата?);

- к совершенному изумлению родителей, оказывается, если ребенок болеет или отсутствует по каким-то другим объективным причинам, то стоимость посещения кружка по сертификату чисто технически не может быть пересчитана и ни о каких возвратах средств речи не идет.

Сертификат не имеет отношения к программам досуговой деятельности

Мы привыкли понимать любые дополнительные занятия детей как нечто однородное. Конечно, это не так. Помимо того, что часть системы дополнительного образования детей бесплатна, то есть оплачивается за счет средств местного, областного или даже федерального бюджета, а часть является платной, то есть оплачивается за счет средств родителей, самым главным критерием для внедрения сертификата является наличие лицензии на образовательную деятельность.

Если у конкретной программы есть лицензия = понятие сертификата на допобразование к этой программе может в принципе применяться. Нет лицензии = сертификат просто по умолчанию не применяется. Оказывается, достаточно многие программы дополнительного образования, особенно реализуемые в дворовых клубах, относятся к досуговой деятельности, не имеют образовательной лицензии, а поэтому на них сертификат в принципе распространен не будет.

При этом если у частной организации есть программы, имеющие лицензию, они смогут рассчитывать в будущем на вступление в программу сертификата на ДО. Но не сразу.

Вообще у сертификата в принципе в идеале благая цель – вовлечь в дополнительное образование детей не только бюджет, но и частников. (Другое дело, что все же понимают, куда именно могут завести благие намерения… Но этого не хотелось бы никому, не только родителям.)

Все программы дополнительного образования равны?

Даже при наличии лицензии программы так или иначе можно разделить на обычные и значимые. Если программа отнесена к значимой, то ни при каких условиях родители за обучение на этой программе платить не будут. (В качестве примера такой программы нам привели Кванториумы.)

Критериев отнесения пока нет, само по себе отнесение программы к значимой находится в компетенции руководителя образовательного учреждения. Такой ответ появился при обсуждении проблемы «малых», но полезных кружков, а также кружков, в которых в работу с детьми на относительно малое количество детей вовлечено много педагогов.

Кроме того, подобное деление на программы разного вида и разных направлений финансирования прямо означает, что очень многие вещи сейчас будут зависеть от руководителя конкретной организации дополнительного образования. Повезло с руководителем, руководитель оказался смышленым, инициативным - у учреждения или конкретного кружка больше шансов превратиться в приоритетное направление и работать по другому финансированию, или, как вариант, установить разумную стоимость часа, выгодную и учреждению и родителю.

А что делать тем кружкам, которым не повезло? Это напоминает уже идущую реформу в медицине, когда главврач - в первую очередь менеджер, отвечающий за привлечение квот и бюджетных средств и организующих внебюджетную деятельность в больнице. На фоне этой деятельности медицинские вопросы отходят на второй план. Не получится ли так же и с образованием?

А если на программу проходит конкурсный отбор?

Однозначного ответа насчет наличия в программе ДЮСШ, ДМШ, ДХШ, то есть учреждений дополнительного образования, подразумевающих конкурсный отбор детей, разработчики дать не могут. Возможны варианты. При этом сертификат учёта для статистических данных однозначно понадобится представить и в эти учреждения (в рамках установленных ограничений).

Кружки теперь не заменят продлёнку?

Большим откровением для разработчиков программы оказался тот очевидный родителям школьников факт, что часто кружки в больших количествах заменяют ребенку продленку. То есть после школы ребенок идет, допустим, в клуб или в дом творчества учащихся, там ежедневно посещает 2-3 кружка, и тем самым его время занято до возвращения родителей. Получается, учреждения дополнительного образования несут на себе важную функцию постоянной индивидуализированной работы с ребенком, которую современная школа в силу своей перегруженности просто «не вывозит». Как на эту функцию повлияет система сертификатов – требуется подумать отдельно.

Вот такая получилась встреча, по итогам которой вопросов, пожалуй, осталось больше, чем ответов. Мы надеемся, что озвученные нами проблемы будут полезны разработчикам, которые, как в поговорке, все же «семь раз отмерят» и только потом будут «резать». Надеемся также на продолжение конструктивного диалога.