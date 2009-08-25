Медики советуют, как лучше подготовить ребенка к школе

Стремительно приближается День знаний. Всего через неделю около 107 тысяч горожан приступят к занятиям, причем 12 тысяч екатеринбуржцев переступят школьные пороги впервые.

В период, предшествующий Дню знаний у родителей часто возникает вопрос: «Готов ли ребенок к обучению в школе?» В связи с этим специалисты областного центра медицинской профилактики дают несколько полезных советов и рекомендаций родителям, преимущественно тех, у кого дети идут в первый класс.

Школьная зрелость, или иначе, психологическая готовность ребенка к школе включает интеллектуальную, эмоциональную и социальную зрелость.

* Интеллектуальная зрелость — способность концентрировать внимание, устанавливать связь между событиями и явлениями, развитие логического мышления, моторики и координации руки.

* Эмоциональная зрелость — ослабление импульсивных реакций ребенка на события и умение длительно выполнять не очень привлекательную работу, так называемая, произвольность поведения.

* Социальная зрелость — потребность в общении со сверстниками, умение подчинить свое поведение законам детских групп, умение слушать и выполнять указания учителя, умение принимать роль ученика.

Таким образом, за основу готовности к школе принимается необходимый уровень развития ребенка, без которого он не сможет учиться в школе. Но путь развития каждого ребенка индивидуален. И к школе дети приходят с разным багажом знаний, умений, навыков, привычек. В последствии каждый научится читать, считать, писать. К моменту поступления в школу важнее иметь не сформированные навыки, а способность воспринимать и усваивать новый материал, то есть способность к обучению.

Искусственно форсировать готовность к школе нельзя, чтобы не переусердствовать с занятиями, не внушить заранее негативное отношение к обучению, и не довести ребенка до невроза. Всему свое время. Но заниматься с ребенком и развивать его способности нужно постоянно.

Для первоклассника самое главное — здоровье: хорошая осанка, зрение, правильная речь. Следовательно, ребенку нужно гулять, кататься на велосипеде, учиться плавать. Для успешной адаптации в школьном социуме, надо прививать ребенку навыки самообслуживания, развивать волевые качества, приучать доводить начатое дело до конца.

Чтобы у ребенка появилось желание учиться, родители должны читать ему книги, рассказывать сказки, беседовать с ним, и прислушиваться к мнению ребенка. Ребенка нужно обучать в игре, развивать моторику, для формирования руки к письму, развивать речь, внимание, память, мышление, воображение. В этом может помочь специальная литература, детские сады и школы развития для дошкольников.

Говоря о психологической подготовке ребенка к школе, родителям необходимо обратить внимание на следующие моменты.

- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми — и взрослыми и детьми. Надо давать ему возможность практиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить в поликлинике, на детской площадке, в магазине.

- Некоторые дети теряются, не имея навыка «выживания в толпе» (наглядный пример — перемена в школе). В качестве тренировки иногда можно взять ребенка на крупное мероприятие, вместе с ним проехать в общественном транспорте и попросить выполнять "взрослые" действия.

- Не всегда окружающие доброжелательны и полны понимания. Важно учить ребенка «не теряться», когда критикуют или дразнят. Дома важно иметь опыт и похвалы, и порицания. Главное, чтоб ребенок понимал: критикуя его, родители дают оценку не его личности в целом, а конкретному поступку.

- Важно, чтоб ребенок умел выражать свои потребности словами. Дома окружающие понимают его с полуслова или по выражению лица. Лучше объяснить ребенку, что не стоит ждать того же от одноклассников и учителя.

- Родителям следует стремиться, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель не сможет уделить каждому одинаковое внимание.

- Кроме того, уместно приучать ребенка сидеть и работать в течение определенного времени. Включать в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. Ему будет легче в школе дождаться перемены.

- В школе ребенок будет чувствовать себя уверенно, если заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить правильно держать карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию и выполнять ее.

- К моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано точное представление о том, что ему предстоит. Родителям следует ориентировать ребенка на то, что школа — новый и интересный этап в его жизни.

- Чтобы создать позитивный настрой перед учебой, можно вместе с ребенком выбрать красивые школьные принадлежности, тем более что в магазинах Екатеринбурга их предостаточно.

- Родителям нужно помнить, что при поступлении в общеобразовательную школу ребенок не обязан уметь читать, писать или считать. И все же новый важный период в своей жизни ребенку лучше начинать с ощущения «Я могу делать вот это и это», чем с ощущения «Я не умею ничего, что умеют другие дети», — советует врач-психотерапевт, заведующая отделом практической психологии и психотерапии Свердловского областного центра медицинской профилактики Илона Солодовниченко.

По вопросам психологической помощи детям, подросткам и их родителям, можно обращаться в Свердловский областной центр медицинской профилактики по телефону 371-15-45.

Источник: http://www.apiural.ru/