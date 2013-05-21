Ученики 1 «В» класса МБОУ - лицей № 173 проучились семь месяцев и за это время подарили мамам два своих сочинения «Милая мама моя» – на День Матери и «Самая лучшая в мире» - на 8 Марта.

О развитии человека судят по тому, насколько свободно и правильно, ясно и убедительно он выражает свои мысли, то есть говорит и пишет.

Предлагаем читателям отрывки из сочинений 2012 – 2013 учебного года.

Учитель: Немолочнова Татьяна Владимировна.

Моя мама хорошая, добрая, милая, прекрасная, любимая, радостная, заботливая, благоразумная, ироничная, шутливая, простодушная, обворожительная и немного трусливая.

Люблю маму за доброту и красоту. Ещё за то, что она весёлая, чистолюбивая, и умная. Я на маму похожа глазами, носом, формой лица и тем, что тоже женского пола.

Моя мама умеет вкусно готовить, работать в офисе, водить машину, убираться, стирать, покупать вещи и помогать мне с кроликом.

Лучше всего она умеет любить своих детей – нас с братом.

Папа выбрал маму за характер, за внешность, за фигуру, за её работу.

Моя мама меня любит. Ведь она меня родила. Наняла для меня няню.

Мне нравится вместе с мамой смотреть телевизор, гулять, разговаривать, играть и кататься на машине.

У моей мамы есть отличие от других мам: голос, характер, внешность, национальность. Иногда – одежда.

Уважаю свою маму за то, что она терпит меня и мои нервы. Ещё за то, что она на работе почти главная. Когда моя мама возвращается домой, я всегда бегу её встречать.

Мне нужна мама для того, чтобы готовила еду, иногда помогала и любила.

Очень хорошо иметь такую маму!

Без мамы плохо. В детском доме детей никто не пожалеет, а мама всегда любит своих детей.

Когда я вырасту, то буду заботиться о своей маме.

Подарю ей много денег, большой дом, машину и охрану.

Мама, спасибо тебе за любовь и радость. Также за то, что тратишь много денег на меня и на брата.

Мамуля, желаю тебе счастья, здоровья, любви, радости, побольше денег и четырехкомнатную квартиру.

Милая мамочка, я тебя люблю всем сердцем!

Ты – самая лучшая! Хочу, чтоб ты жила вечно.

Ты – прекрасная! Я тебя обожаю.

С тобой интересно, а без тебя грустно. Мне нравится с тобой жить.

Я, вообще, не знаю, как некоторые дети живут без мамы? Им, наверно, очень грустно и тоже хочется, чтобы кто-то их любил.

Без мамы даже умереть можно! Когда у тебя есть мама – это прекрасно!

Любимая мамочка, ты для меня – радость и счастье!

Я готова подарить тебе свое сердце.

Твоя дочь Кира. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама хорошая, добрая, красивая, прекрасная, логичная, разумная, находчивая, ранимая, терпеливая, аккуратная, с чувством юмора.

Она умеет готовить, ездить на машине, зарабатывать деньги, любить меня и брата.

Все уважают мою маму за то, что она умная и главная на работе.

Я люблю мамочку за ум, за характер, за красоту. Ну, люблю и всё!

Горжусь своей мамулечкой за то, что она меня родила.

Я похожа на маму формой и цветом глаз, оттенком волос.

Вместе с мамой люблю смотреть телевизор, ходить в кино на 3 D, гулять, ходить в бассейн. Нравится с ней сидеть дома, мечтать, думать, играть в шашки и шахматы. Сидеть рядом и смотреть, как она работает. Общаться по скайпу. Ходить в магазины, кормить белок, кататься с горки, ездить на коньках, кататься на машине. Ходить в цирк, театр, в рестораны, в кафе быстрого питания.

Чем моя мама отличается от других мам? Это, по моему мнению, бессмысленный вопрос.

Вообще, все люди разные! Они отличаются фигурой и характером.

За что папа выбрал в жёны мою маму? Ну, не знаю.

Всё как должно быть: полюбили друг друга и поженились…. Ну, как – то так…

Раньше папа любил маму за ум, красоту, за активный характер. И просто она ему нравилась.

Им нравилось вместе смотреть телевизор, рыться в интернете, гулять в лесу.

Мне нужна мама, чтобы помогать, готовить еду и любить. Ещё, чтобы в интернет попасть.

Без мамы плохо, потому что некого любить. А с мамой очень хорошо. Без мамы меньше любви и скучно.

Меня мама хорошо любит. Покупает мне игрушки и дает деньги.

Когда я вырасту, то о маме буду заботиться. Буду покупать ей вещи и одежду.

Когда она будет на пенсии, куплю ей большой дом и машину.

Сейчас я маму берегу, помогаю, люблю.

Мама, спасибо тебе за твою любовь. За то, что ты покупаешь мне дорогие игрушки.

За то, что меня родила и сильно любишь.

Хочу тебе сказать, что ты самая хорошая и самая лучшая мама во всем свете!!!

Я так тебя люблю!!!

Мама, любимая, я желаю тебе счастья и богатства!

Быть красивой, милой и прекрасной. И больше любви в твоей жизни.

Стать ещё умней и выиграть, сколько хочешь аукционов подряд.

В общем: всего хорошего!

Кира Малюкова, 4 марта 2013 г.

Моя мама красивая, умная, любимая, добрая. Мы с ней похожи.

Люблю её за честность и любовь ко мне. Меня мама тоже любит.

Мне нужна моя мама, чтобы она меня любила и нежила.

Без мамы жить плохо, никто не приласкает.

Мамулечка, спасибо тебе за любовь, заботу и теплоту. Мне нравится вместе с тобой играть, читать и пить чай.

Я горжусь своей мамой за сдержанность, честность и трудолюбивость. Мама умеет готовить, убираться, водить машину, мыть пол и посуду. Умеет быстро читать мои рассказы за одну минуту. Умеет любить меня и утешать. Мама для меня – солнышко!

Она учит меня в труде добиваться побед. Благодаря ей, я стараюсь хорошо учиться.

Мама, ты такая добрая!!! Не пожалела и отдала очень много денег за мой снегокат, на котором мне нравится кататься. Очень хочу, чтобы ты со мной всегда гуляла и играла.

Моя мама сильно отличается от всех мам характером, терпеливостью, своими умениями и добротой. Папа выбрал маму за чистоплотность.

Когда я вырасту, то и тогда буду любить свою маму и буду о ней заботиться. Буду всегда ей всё помогать. Хорошо буду заботиться о нас с тобой.

Сейчас я мамочку берегу. Мою для неё посуду.

Мама, хочу тебе сказать за все спасибо. Ты хорошая и добрая.

Я тебя люблю, тобою дорожу, уважаю и чту тебя.

Когда тебя нет, я скучаю очень – очень. Ты умеешь утешать.

Мама, я без тебя не могу жить. Ты всегда можешь помочь в трудную минуту.

Спасибо, что ты есть на белом свете!

Желаю тебе здоровья, и быть всегда веселой.

Мама, ты – мой лучший друг. Я тебя никогда не брошу.

Желаю, чтобы ты жила счастливо до конца своих дней, моя любимая мамочка.

Твоя дочь Вероника. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама добрая, любимая, доброжелательная и очень смешная.

Мы похожи с ней волосами.

Она помогает мне делать уроки. Ещё умеет готовить, стирать, мыть посуду.

Мама заботится обо мне. Покупает мне блузки и всякую одежду.

Любит меня очень – очень сильно за то, что я люблю и уважаю её. И я её точно так же люблю.

Моя мама мною дорожит. Я – её единственный ребенок.

И папа тоже очень любит меня, потому что я его дочь.

Папа выбрал мою маму, потому что она была трудолюбивая, хорошая и добрая. Папа посчитал, что она будет отличной женой и мамой для его ребёнка. И будет его любить. Папа был добрым к маме, потому что она вкусно готовила и хорошо заботилась о нас с папой.

Горжусь своей мамой. У нас дома очень хорошо.

Я помогаю маме встречать гостей, мыть посуду и пол.

Дома маму я уважаю.

Мне нравится вместе с ней собирать пазлы, играть в компьютерные игры, делать ледяные кубики.

Мечтаю с мамой побольше ездить на отдых. Там весело плавать в бассейне, есть еду в ресторанах.

Мама мне нужна, чтобы поддержать и помочь, если у меня что-то не получается.

Без мамы жить плохо. Никто не приласкает, не утешит, не поможет в трудную минуту.

Мама, спасибо тебе за то, что ты со мной. Когда тебя нет рядом, я грущу и хочу к тебе.

Когда мне грустно, ты успокоишь и развеселишь.

Я благодарна тебе за то, что ты поддержишь вовремя, когда мне трудно.

От других мам ты отличаешься добротой, лаской, нежностью и любовью.

Ты самая лучшая и самая прекрасная мама на всей планете! Самая любимая на всей Земле!

Спасибо, что ты создала меня на белый свет.

Когда я вырасту, то буду о тебе заботиться. Буду тебя любить. Всё тебе привозить.

Покупать лекарства и кормить. Возить в разные туристические страны.

Ах, мама, я люблю тебя очень сильно, потому что ты самая добрая!

Желаю тебе любви, счастья и здоровья. Ещё дожить до внуков, то есть до моих детей.

Побед тебе в жизни!

Открою тебе тайну. Я хотела для тебя найти огромный шар любви.

Но где его найти? Теперь я понимаю, что он живёт в твоем сердце.

Вероника Кравцова, 4 марта 2013 г.

Моя мама – хорошая, милая, самостоятельная, добрая, умная.

Я люблю её за одежду и за заботу. Меня мама любит за одежду.

Горжусь мамой за её красоту и за то, как она вкусно готовит.

Я на маму похожа глазами и волосами.

Моя мама отличается от других мам характером и красотой.

Её любят все.

Папа относится к маме хорошо и смешно.

Моя мама умеет хорошо прибираться, водить машину и выбирать мне красивую одежду.

Мне нравится с мамой делать уроки, разговаривать и вместе ходить в магазины.

Мне мама нужна. Она всегда пожалеет и всё поможет.

Без мамы плохо. Я берегу маму и стараюсь, чтобы она не болела.

Плохо живется тем детям, которые живут в детдоме.

Им скучно без мамы. Они смотрят в окно и думают: «Где же их мама?»

В школе на перемене я тоже очень скучаю без мамы.

Мамочка, ты самая красивая на этой планете и самая лучшая мама.

Пусть тебе всегда дарят красивые цветы.

Спасибо тебе за заботу обо мне.

Желаю тебе здоровья. А самое главное – чтобы ты долго жила.

Хочу, чтобы ты счастливо прожила всю свою долгую жизнь.

Мамуля, я тебя люблю и тобой горжусь.

Твоя дочь Арина. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама отличается от других мам умом и характером.

Я похожа на неё глазами, волосами, красотой, одеждой.

Папа выбрал маму в жены, потому что она красивая, умная, хорошая, аккуратная, вкусно готовит. Он относится к маме хорошо и культурно. Всегда с ней соглашается.

Мама у меня трудолюбивая, добрая, смешная, гордая, шутливая, очаровательная.

Умеет мыть полы, посуду и даже водить машину.

Она – отличная мама!

Её все любят и уважают.

Она делает своим подругам добро и помогает им.

Я горжусь своей мамой.

Люблю её за то, что она со мной гуляет и шутит.

Покупает мне одежду, игрушки и вкусную еду.

Водит в зоопарк, в цирк, на экскурсии и во всякие места.

Мне нравится с ней делать уроки, играть и смеяться.

Без неё не с кем учить уроки.

Очень хочу сходить с мамой в Крези – парк. И ещё покататься на снегокате.

Мама меня любит за то, что я хорошо учусь.

Ещё за то, что я умная, аккуратная и смешная.

Мама, спасибо, что ты меня отправила в такую хорошую школу, на танцы и фитнес-аэробику.

Ещё спасибо: за садик, за игрушки, за одежду, за ласку. За всё тебе спасибо!

Когда я вырасту, то буду о тебе заботиться. Буду покупать тебе одежду и продукты.

Сейчас я иногда мою за тебя посуду.

Мама, я тебя люблю! Желаю счастья.

Чтобы ты никогда не болела и не умирала.

Чтобы всё у тебя получалось и была красивая одежда.

Ты – самая красивая мама во всей Вселенной!

Арина Дронова, 4 марта 2013 г.

Моя мама красивая и любимая. Она у меня как цветок.

Мамочка, солнышко, я на тебя похожа ресницами и умом.

Папа выбрал нашу маму, потому что она стройная, красивая и дружелюбная.

Сейчас папа любит маму за то, что она умная, добрая и щедрая.

Мама с папой всегда дружные и вместе готовят вкусную еду.

Мама для папы – хорошая, ласковая, милая, потому что тихая.

Мне нравится с мамой готовить, играть, смотреть телевизор.

Ещё нравится вместе с ней кататься на коньках и на санках.

Мама, когда тебя нет рядом, мне без тебя грустно.

Я люблю тебя за то, что ты добрая.

Мама, киса, спасибо, что покупаешь мне игрушки.

Когда я вырасту, то буду о тебе заботиться. Буду тебя защищать. Буду для тебя убираться.

Буду тебе помогать готовить, варить для тебя суп, мыть посуду, стирать одежду.

Хочу, чтобы ты не болела, никогда – никогда. Не умирала и жила долго – долго.

Дорогая мамочка, хочу тебе сказать, что я тебя люблю!

Твоя дочь Анжелика. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Папа выбрал маму, потому что она умная, трудолюбивая, красивая, ласковая, дружелюбная, любимая, милая, талантливая. Умеет готовить еду, убираться, стирать, мыть полы, ездить на машине.

Моя мама добрая, старательная, длинная, стройная.

Я похожа на свою маму характером, волосами, глазами.

Мама со мной играет. Дает мне хорошие советы. Покупает игрушки и карандаши. Помогает мне готовить еду.

Я забочусь о маме. Помогаю мыть посуду, готовить еду и с уборкой.

Мне нравится с мамой смотреть телевизор.

Хочу вместе с ней каждый день гулять на улице.

Мечтаю, чтобы мама поехала со мной на море.

Мне нужна мама, чтобы с ней жить и делать уроки. Ещё, чтобы ухаживать за ней.

Без мамы кто мне будет петь песни?

Мама, спасибо за вкусную еду, за подарки, за игрушки, за компьютер, за новые коньки.

Хочу, чтобы ты всегда жила дружно с папой.

Никогда не болела, не умирала и прожила до ста лет.

Когда я вырасту, то буду о тебе заботиться. Буду варить еду.

Куплю новый дом, новую дачу и новую машину.

Мама, я тебя люблю!

Спасибо за твою любовь ко мне.

Анжелика Мыльцева, 4 марта 2013 г.

Моя мама милая, хорошая, прекрасная, талантливая, заботливая.

Я люблю маму за то, что она добрая и красивая.

Меня мама любит за то, что и я добрая.

Она всегда заботится обо мне.

Мне нужна моя мама, чтобы меня любить.

Без мамы жить нельзя! Хорошо, что есть мама на свете.

Мне нравится вместе с мамой учить стихотворения.

Папа выбрал мою маму за красоту, за характер, за талант, за внимание, за доброту и за любовь к нему. Он относится к маме со вниманием и её оберегает.

Папа любит маму и заботится о ней. Им нравится вместе заниматься приборкой дома.

Когда я вырасту, то буду заботиться о маме хорошо. Буду все ей помогать и ходить для неё в аптеку.

Уже сейчас я берегу маму. Всё ей помогаю и прибираюсь дома.

Мама, я желаю тебе от всего сердца успехов в работе и всего самого хорошего.

Никогда не болей и живи долго – долго – долго…

Хочу тебе сказать, что ты хорошая! Ты – прекрасное солнышко в моих глазах!

И ты всегда меня радуешь.

Будь всегда здоровой!

Дорогая мамочка, ты – моя огромная радость!

Ты у меня единственная!

Твоя дочь Алена. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама добрая, талантливая, везучая, дружелюбная, честная.

Я похожа на маму характером, губами и размером ботинок.

Мы любим вместе с мамой заниматься уборкой по дому.

Она меня любит за то, что я ей помогаю в домашних делах.

Мама умеет стирать и гладить бельё.

Для меня делает много хорошего. Помогает собирать портфель и учить уроки.

Мне нужна мама, чтобы она меня поцеловала, пожалела, успокоила.

Без мамы плохо. Я отношусь к ней хорошо.

Люблю маму за то, что она добрая. Она мне жизнь дала долгую.

Мама, спасибо, что меня родила.

Если ты заболеешь, я тебя вылечу.

Мечтаю вместе с тобой полететь в другую страну.

Мама отличается от других мам тем, что у неё добрый характер.

Её все уважают и любят за то, что она всегда с улыбкой.

Горжусь своей мамой. Она закончила институт.

Папа выбрал мою маму, потому что она красивая, внимательная, аккуратная.

Папа относится к маме со вниманием. Он её внимательно слушает.

Мама с папой вместе любят убираться дома и мыть посуду.

Папа любит маму за то, что она стирает ему рубашки, джинсы, футболки.

Готовит разную еду: котлеты с жареной картошкой и зимний салат.

Мама, спасибо за вкусную еду.

Еще за то, что записала меня к парикмахеру и делаешь мне разные прически.

Хочу тебе сказать, пусть у тебя всё получается в жизни.

А самое главное, чтобы ты была жива.

Желаю тебе долгих лет.

Алена Парамонова, 4 марта 2013 г.

Папа выбрал мою маму за красоту, за вежливость, за грациозность, за таланты, за отношение к нему и за ухаживания за ним. Он любит маму за то, как она вкусно готовит.

Моя мама очень – очень добрая, красивая, ласковая, заботливая и волшебная. Люблю свою маму за красоту, за заботу, за ласку, за возраст и за помощь. Меня мама любит за то, как я учусь и за заботу о брате.

Мне мама нужна для всего. Без мамы плохо. Никто не пожалеет, не покормит, не оденет.

Дорогая мамочка, без тебя дома очень плохо, скучно и тоскливо.

Я хочу тебе сказать: «Извини меня за все плохое».

Мне очень нравится с тобой жить. Спасибо за уход за мной.

Ты мне нужна для идей, для заботы и для помощи.

Мне хочется, чтобы ты всегда справлялась с моим младшим братиком и еще успевала со мной.

Дорогая мама, когда я вырасту, то буду очень – очень хорошо за тобой ухаживать и о тебе заботиться. Если ты заболеешь, буду покупать тебе лекарства.

Желаю тебе всего хорошего в жизни.

Мама, я очень – очень хочу, чтоб ты никогда не умирала и не болела, а была самой счастливой мамой во всей Вселенной.

Мамочка, хочу, чтобы в твоем сердце всегда звучала музыка, и для тебя сияло солнце.

Твоя дочь Анна. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама благополучная, умная, артистичная, жизнерадостная, уважительная, смелая, деловая, старательная, смешная, удивительная, талантливая. Она красивая и всегда хорошо одета.

Отличается от других мам голосом, волосами, судьбой и характером.

Я похожа на маму чувствами, добротой, глазами, улыбкой.

Люблю маму за то, что она спокойная, неторопливая, аккуратная, практичная.

Мне нужна мама. Чтобы она за мной ухаживала и заботилась обо мне.

С мамой хорошо. Она чему-то научит.

Мама, спасибо, что меня любишь, и отвела в школу 1 сентября. Спасибо, что ты меня родила.

Милая мама, извини меня за всё плохое.

Хочу тебе сказать: «У меня не хватает сердца, чтобы тебя любить».

Мечтаю, чтобы ты меня не ругала и на меня не сердилась.

Мама – самый лучший друг! Она меня любит. Во всём мне помогает.

Делает для меня много хорошего. Читает со мной. Покупает мне игрушки. Делает со мной поделки и уроки. Заплетает мне волосы.

Вместе с мамой я люблю ходить по магазинам.

Нравится с ней поливать цветы, играть, собирать пазлы, творить что-то.

Когда я без мамы, то начинаю грустить. Радуюсь, когда она меня откуда-то забирает.

Я отношусь к своей маме с уважением. Она заботиться о нашей семье.

Все любят и уважают мою маму за хороший характер.

Папа выбрал маму в жёны за красоту, за доброту. Мама заботливая, трудолюбивая, неленивая.

Умеет вкусно готовить, гладить, стирать, делать уборку. К папе относится хорошо.

Она его уважает и любит. Заботится о нём. Помогает ему. Спокойно с ним общается и шутит.

Ухаживает за ним. Мама с папой вместе любят смотреть телевизор, гулять, отдыхать, развлекаться.

Мама, я тобой дорожу и люблю тебя.

Когда я вырасту, буду о тебе заботиться. Буду тебя любить, уважать и беречь. Не буду грубить, как сейчас.

Желаю тебе добра, счастья, радости, любви, энергетизма, здоровья, успехов. Ещё много подарков и много денег. Чтобы все твои мечты сбывались.

Анна Подольникова, 4 марта 2013 г.

Моя мама очень добрая и любит меня, как солнышко.

Она – синеглазка, а любит жёлтый цвет.

Мы с ней похожи глазами.

Моя мама красивая, хорошая, веселая и очень – очень умная!

Она знает все на свете. Всегда во всем мне поможет и придет на помощь.

Мама о нас заботится, чтобы мы не были голодными и не болели.

Она умеет вкусно готовить, водить машину, мыть пол и хорошо стирать.

Мамочка, я тебе желаю, чтоб у тебя всегда были деньги и хорошая работа.

Я тебя люблю!

Мама, ты – мой самый близкий друг!

Твоя дочь Настя. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Мама хорошая, добрая, любимая, весёлая.

Люблю свою маму за то, что она готовит вкусную еду. Еще за то, что она очень трудолюбивая.

Горжусь мамой. Она красивая.

Я похожа на маму глазами и ушами.

Моя мама умеет готовить, стирать, мыть пол и посуду, убираться, водить машину.

Меня любит так сильно – пресильно. Мне делает подарки и помогает учить уроки.

Я маму очень люблю.

Всегда помогаю маме накрывать на стол.

Когда вырасту, буду ей помогать и давать деньги.

Мама отличается от других мам добротой. Она не жадная, а щедрая.

Мама, спасибо тебе за дорогой подарок – дерево. За восьмилетний день рождения.

Спасибо, что ты есть на свете.

Хочу с мамой сходить в цирк.

Мама с папой до сих пор вместе потому, что они влюбились с первого раза.

Папа к маме относится со старательной любовью.

Мама любит папу за то, что он построил дом.

Папа с мамой любят вместе смотреть телевизор.

Мама нам нужна, чтобы она нас кормила и лечила.

Мы с ней весело живём.

Мама, хочу тебе сказать, что лучше тебя никого нет.

Желаю тебе всего хорошего, побольше удачи и много весёлого.

Анастасия Уринцева, 4 марта 2013 г.

Дорогая мама, я всегда думаю только о тебе.

Ты – моя любимая мама!

Мне очень плохо без тебя, а с тобой так хорошо!

Я тебя люблю, так же, как и ты меня любишь: очень – очень!

Ты – красивая!

Когда я вырасту, и если ты заболеешь, буду приносить тебе лекарства. Потому что очень тебя люблю, моя родная мамочка!

Желаю, чтобы ты была здорова.

Я тебя люблю, и буду вечно любить!

Ты – мое солнце!

Каждая мама будет довольна и рада это слышать.

Твоя дочь Николь. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама сильно красивая! А я на неё похожа: красотой, глазами, ушами.

Моя мама отличается от всех мам добром.

Очень люблю свою маму всей силой сердца.

Мечтаю вместе с ней поехать в Диснейлэнд.

Обожаю маму. Горжусь и дорожу своей мамой.

Мама, я открою секрет, что тебя прекрасней нет! У меня для тебя ещё много несказанных слов.

Папа маму взял в жены, потому что она умная. Умеет вкусно готовить поесть. Может всё постирать.

Мама с папой любят вместе смотреть телевизор и пить чай.

Мы любим маму и всегда ей рады. И она нас всех любит. Мама нам нужна для заботы.

Дорогая мамочка, хочу, чтобы ты никогда не умирала и всегда была здоровой.

Чтобы ты у нас долго жила на этой планете.

Мама, я тебя люблю!

Николь Нефедова. 4 марта 2013 г.

Мама моя хорошая, умная, красивая и добрая.

Я похожа на маму, а она была в детстве на меня похожа.

Она у меня самая любимая, самая лучшая мама на свете!

Мама меня красиво одевает и всё для меня покупает.

Она мне читает книжку и готовит кушать.

Меня любит за то, что я помогаю ей уборкой заниматься.

А я её люблю за то, что она учит со мной стихи и делает уроки.

Мне нравится с мамой готовить, убираться, мыть пол, стирать, мыть посуду, что-то работать.

Люблю вместе с мамой ходить в кино.

Я горжусь своей мамой!

Твоя дочь Нина. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Мне 7 лет, а маме 37. И папе 37, тоже одинаково, как у мамы.

Мама добрая, любимая, хорошая, красивая и улыбчивая.

Мы с ней похожи характером и одинаковыми глазами.

Мама моя любящая. Она всегда улыбается.

Отличается от всех тем, что она трудолюбивая и всем помогает. Умеет стирать, гладить, убираться.

Когда мама устает, я ей помогаю.

Горжусь мамой, люблю её, и всегда буду любить.

Моя мама храбрая и стильная, как я.

Она любит нас с папой. Любит хорошие подарки.

Я люблю её за доброту, за характер и за её любовь.

Она дарит нам жизнь, вдохновение, любовь и улыбку лица. Чтобы мы в ответ тоже улыбались, смеялись и говорили ей слова нежности.

Она меня любит за доброту, за хорошие рисунки. Ещё за то, что я честная девочка.

Мама гордится мною, что я умная.Она хочет, чтобы я научилась играть на пианино и на барабанах.

А я хочу с мамой ходить в кино и в бассейн купаться.

Моя мама со мной дружит и гуляет по магазинам. Покупает мне игрушки. Любит со мной играть, танцевать, ходить в гости и в зоопарк. Делает со мной уроки. Готовит мне еду. Хорошо ко мне относится. Меня любит, уважает и защищает.

Моя мама самая лучшая!

Если мам не было бы на Земле, то все бы плакали.

Мамы дарят любовь всей планете.

Нина Шпилевая, 4 марта 2013 г.

Моя мама умная и хорошая.

Папа выбрал её за красоту, за вежливость и за доброту.

Я похожа на неё глазами и голосом.

Меня мама любит.

Мама, спасибо, что ты родила меня.

Мне нравится с тобой смотреть телевизор, прибираться дома, готовить и куда-нибудь ездить.

Я тебя люблю за всё. Особенно за то, как ты вкусно готовишь.

Хочу, чтоб ты всю жизнь была со мной рядом и никогда не горевала.

Я никогда не буду тебя обижать.

Даже когда я вырасту, то все равно буду тебя любить.

Мамочка любимая, ты самая лучшая на свете!

Никогда не умирай!

Твоя дочь Катя. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама красивая, умная, добрая, юморная, жизнерадостная, очаровательная, стройная, милая. деловая на работе.

На маму я похожа глазами.

Горжусь своей мамой. Она умеет отлично водить машину.

Люблю маму за то, что она вкусно готовит. Покупает мне игрушки.

Мне нравится с мамой гулять и ездить в магазин.

Хочу, чтобы она мне купила телефон.

К маме я отношусь ласково, хорошо, нежно.

Мама нужна для всего. Никто не будет тебя любить, кроме мамы.

Мама, спасибо тебе за любовь, за поддержку. За то, что ты меня любишь.

Хочу тебе сказать, что и я очень-очень тебя люблю.

Когда вырасту, буду заботиться о тебе хорошо.

Желаю тебе здоровья, счастья, хорошего настроения, много денег.

Всего – всего хорошего.

Екатерина Морозова, 4 марта 2013 г.

Папа выбрал маму за то, что она заботливая, хорошая и добрая. Он любит маму и относится к ней отлично. Они вместе любят смотреть телевизор и беседовать.

Мама у меня очень красивая и всегда самая безупречная. Она работает дизайнером. У неё хороший характер. Она никогда не ругается.

Я похож на маму характером. Она меня хорошо воспитывает и водит на футбол.

Мама всегда меня поддерживает и помогает.

Она хорошо готовит, хорошо делает открытки, хорошо моет пол, хорошо ходит за продуктами.

Мы с мамой вместе играем в морской бой, в монополию, в хрюшкину азбуку. Вместе отгадываем загадки, читаем шутки и занимаемся двумя моими хомиками.

Я люблю маму. Она мне нужна, чтобы делать уроки и готовить, мне кушать.

Спасибо, мама, за хороший обед и ужин. Я без мамы не выживу – умру от голода. Без тебя я даже не могу есть. Ты меня никогда не бросишь голодать, а я тебя не брошу в беде.

Мама, хочу тебе сказать, что очень – очень тебя люблю. Всем сердцем тебе отдаю свою любовь. Извини, что я разбил лампу и сломал магниты. Я тебе всегда буду помогать по дому, по полу и даже со стиркой.

Мама, когда я без тебя, то мне не до игр. С тобой веселее.

Дорогая мама, ты для меня - красавица! В моих глазах ты такая жизнерадостная и веселая.

Я тебя очень уважаю. Маму всегда надо уважать и любить.

Когда я вырасту, буду ходить для тебя за едой, и готовить для тебя есть. Буду ухаживать за тобой. А если ты заболеешь, я отдам тебя в больницу. Буду там тебя навещать и давать тебе фрукты.

Желаю тебе, чтобы ты не болела, была здоровой и красивой. Очень хочу, чтобы ты могла жить долго – долго.

Мамуля, ты у меня самая умная, такая милая, самая любимая

Ты самая хорошая и прекрасная мама на всем белом свете. Ты - мое вдохновение!

Я очень тебе благодарен, что ты родила меня на этот свет. Ты у меня единственная мама.

Твой сын Фадей. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама хорошая, добродушная, милая, доброжелательная. Самая великолепная, как солнце в облаках.

Она работает дизайнером. Умеет делать открытки, коробки и свадебное оформление. Её все уважают за качество и аккуратность. Она отличается от всех умом и тем, что трудолюбивая и старательная. Мама никогда никому не хамит.

Я похож на маму тем, что мы оба никогда не хотим опаздывать. Ещё немножко размером ноги и верхней губой.

Я очень горжусь своей мамой. Мы с ней делаем поделки. Она может мне во всём помочь: отцепить деталь, включить приставку. Даже винтик может закрутить. Может отвезти на секции. Может покатать по Екатеринбургу. Отвезти в какой-то торговый центр. Только не всегда это получается. Времени не хватает. Но все равно с ней весело.

Мечтаю вместе с мамой поехать в лес и за границу. Ещё вместе сооружать макеты и изделия из подручного материала.

Мама мне во всём уступает и я ей тоже. Покупает мне: игрушки, мороженое, конфеты, леденцы, шоколадки, зефирушки.

В ней я вижу любовь, добро и ласку. Знаю, что мама никогда меня не ударит. Она любит меня за то, что я её не обманываю.

Мы с ней любим читать о давних временах и про животных. Играем в настольные игры. Иногда мы просто общаемся.

Мне нужна мама, чтобы она со мной разговаривала. Без мамы мне будет плохо. Трудно расставаться с близким человеком. Особенно, когда это мама.

Мама меня любит за хорошую учебу и хорошее поведение. Любит всегда и везде, где бы мы не находились. Я тоже её очень сильно люблю и всегда берегу. Потому что мама – родной человек, а не какая та там тётка чужая.

Когда мы шли по улице, и мама поскользнулась, я её удержал. В лифте мама уронила ключи от квартиры, но я успел их поймать.

Мама, спасибо тебе за помощь в приготовлении уроков. За твой труд. За уборку в квартире. И за все твои старания. Ты - самая любимая мама! Еще спасибо за сюрпризы и за неожиданные смешные новости.

Папа выбрал маму за ум, за красоту, за доброту. Ещё за умение готовить, стирать и убираться. Он знал, что мама никогда его не бросит. Будет всегда его любить.

Мы с папой любим свою маму. Она очень вкусно готовит, от всего сердца.

Папа отлично заботится о маме. Он дает ей денежки. Ему даже не жалко времени отвезти маму по делам или в кино. Он любит её. Папа относится к маме с уважением.

Когда, я вырасту, буду ходить для мамы за продуктами и куда она захочет.

Мама, я хочу тебе сказать, что ты самая хорошая мама на всём белом свете!

Желаю тебе здоровья, крепкого иммунитета и побольше сил. Чтобы у тебя была удача на всех углах мира. И всегда было хорошее настроение.

Фадей Нотченко, 4 марта 2013 г.

Мама, я тебя люблю, потому что ты ласковая.

Папа выбрал тебя потому, что ты красивая и хорошо за ним ухаживала. Он тебя любит, потому что ты вкусно готовишь. И я люблю, когда ты вкусно готовишь.

Мне нравится всей семьёй ездить на шашлык. Мы вместе любим играть в призрака.

Хочу с мамой сходить в поход на горы.

Мама, с тобой весело играть и гулять. Ты ласковая. Я тебя люблю.

Хочу, чтобы ты стала ещё красивее.

Мама, спасибо, что ты меня защищаешь и делаешь со мной уроки.

Я маме помогаю и всегда её поддерживаю.

Буду стараться выиграть кубок и медали на футболе.

Мама, когда ты постареешь, я буду за тобой ухаживать, чтобы у тебя не было проблем.

Буду тебя защищать и уважать.

Когда вырасту, куплю тебе новую машину.

Мама, желаю тебе счастья!

Твой сын Владик. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама умная, ласковая и красивая. Я похож на неё глазами.

Мама отличается от всех, потому что добрая. Иногда помогает мне с уроками.

Мне нужна мама, чтобы с ней играть.

Её все уважают за то, что она вежливая.

Мама, хочу тебе сказать спасибо, что ты меня вырастила.

Спасибо, что помогаешь мне всё делать.

От мамы я вижу добро, потому что она ухаживает за нами.

Люблю маму за то, что она вкусно готовит.

Горжусь своей мамой и всё ей помогаю.

Мама любит меня за посудомойку.

Люблю с мамой заниматься уборкой.

Сейчас я маме помогаю.

Когда вырасту, тоже буду помогать.

Папа выбрал маму в жены, потому что она милая и вкусно готовит.

Они вместе любят готовить.

Папа уважает маму и ухаживает за ней.

Мечтаю поехать в Турцию всей семьёй.

Мама, я тебя люблю!

Желаю тебе счастья.

Владислав Бевз, 4 марта 2013 г.

Мама, ты хорошая! Я тебя люблю за то, что ты любишь меня.

Мамулечка, красивенькая, я тобой горжусь! Ты смелая и никого не боишься.

Желаю тебе счастья и чтобы никакие гаденыши к тебе не приставали.

Мама, папа тебя выбрал, потому что ты красивая и добрая. Он к тебе относится хорошо, потому, что ты умная. Ты умеешь готовить, водить машину, прибираться, мыть пол и любишь поспать.

Папа с мамой вместе любят дружно посмотреть телевизор.

Мама, никогда не плачь и не грусти. Живи всегда с удовольствием!

Когда я тебя не слушаюсь, то ты меня прости. Хочу, чтобы ты на нас с папой не обижалась.

Мама, ты для меня самый умный человек! Ты всегда рядом в трудную минуту.

Спасибо, что ты меня защищаешь и все мне покупаешь.

Мама, я тебя люблю. Ты для меня самая любимая.

Мне нравится с тобой общаться, ходить по магазинам и покупать игрушки.

Мамочка, ты у меня самая красивая и заботливая. Ты – моё счастье!

Мне с тобой хорошо, а без тебя скучно.

Хочу, чтоб ты жила долго и счастливо. Чтобы нас с папой любила и о нас заботилась.

Спасибо, что вы мне устраиваете день рождения. Спасибо тебе за всё.

Я тебя буду защищать всю жизнь, до конца.

Твой сын Егор Дедюхин. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Я похож на маму выходками, характером и глазами.

Меня мама любит от всего сердца. Она для меня старается. Хочет мне угодить изо всех сил.

За мной ухаживает. Готовит мне вкусняшки. Покупает игрушки. Умеет со мной играть.

Помогает делать уроки.

Мы вместе любим болтать, слушать музыку и смотреть по телевизору мультики.

Мама отличается от всех умом. Она добрая и не жадина.

Хорошо всех любит и всем помогает.

Маму все уважают за то, что она умная, красивая и заботливая.

Умеет готовить, стирать, мыть полы, протирать пыль и водить машину.

Папа маму любит за то, что она вкусно готовит. За всё её уважает и не обманывает.

Помогает ей в трудную минуту.

Я люблю маму за то, что она возит меня на хоккей.

Хочу, чтобы мама всегда и во всём мне помогала.

Нравится с мамой валяться и разговаривать про разные новости.

Без мамы очень – очень плохо и скучно. Не с кем поговорить.

Когда я вырасту, буду ухаживать за тобой всегда.

Сделаю для тебя все, что ты попросишь и захочешь.

Буду играть и засыпать вместе с тобой.

Мама, спасибо тебе за доброту, за любовь, за ласку и за всё – всё.

Ещё за то, что меня не обижаешь.

Хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Ты – лучшая мама на свете!

Желаю тебе счастья, любви, здоровья. Оставайся всегда умной, хорошей, заботливой.

Радости тебе и успехов во всём. Чтобы ты всегда любила нашу семью.

Чтобы сбылось всё, что ты захочешь.

Хорошо любить маму!

С днём мамочек!

Егор Дедюхин, 4 марта 2013 г.

Мамочка, я тебя люблю! Ты самая добрая, красивая, радостная, яркая, хорошая.

Во всем мне помогаешь. Ты нужна мне, чтобы жить.

Ты - как солнце, самая красивая на свете! Мамочка, ты очень старательная, как ручеек.

Ты лучше всех на свете!

Люблю тебя за то, что ты мне что-то разрешаешь.

Нравится вместе с тобой ходить по магазинам.

Ты хорошо обо мне заботишься. Хорошо готовишь и каждый день убираешься. Еще хорошо умеешь шить.

Горжусь тем, что ты работала в пенсионном фонде.

Папа выбрал маму за то, что она красивая. Папа любит маму.Он относится к моей маме хорошо.

Мама, хочу тебе сказать, что я тебя люблю.

Желаю тебе, чтобы ты никогда не болела.

Когда я вырасту, то буду тебе во всем помогать.

Твой сын Егор Адигамов. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама аккуратная, трудолюбивая, чистоплотная, милая, находчивая.

Отличается от других мам хорошестью. Умеет шить, стирать, готовить. Помогает мне делать уроки.

От мамы я вижу только добро. Она меня хорошо любит.

Люблю с мамой поиграть в разные игры. Мне бы хотелось вместе с ней играть в лего.

Люблю свою маму за то, что она делает мне хорошие сюрпризы.

К своей маме я отношусь хорошо и горжусь ею.

Меня мама любит, потому что я иногда ей помогаю.

Папа выбрал мою маму, потому что она умная, красивая, ласковая, талантливая, добрая, яркая.

Он к ней относится хорошо и ласково. Любит за то, что она варит ему вкусную еду.

Они вместе любят погулять.

Когда я вырасту, о маме буду хорошо заботиться. Буду давать ей деньги.

Я и сейчас о маме хорошо забочусь.

Мама, хочу тебе сказать, что я тебя люблю.

Желаю тебе здоровья, счастья, успехов, хорошей работы, хорошо отдохнуть, купить себе шубу, сделать трюки на коньках, научиться ездить на машине.

Мама, ты - самая лучшая!

Спасибо тебе за хорошее детство.

Егор Адигамов, 4 марта 2013 г.

Папа выбрал маму, потому что она красивая, веселая, разноцветная. Хорошо убирается в доме, моет посуду. Папа относится к моей маме с добром. Он ухаживает за ней. Мой папа маму любит. Папа с мамой любят вместе ходить на природу и в кино.

Мне нужна мама, чтобы за мной убираться и стирать одежду. Без мамы плохо, скучно, не с кем погулять, поиграть.

Когда я вырасту, то буду за мамой ухаживать. Буду с ней гулять и возить её на машине.

Я маму берегу, ухаживаю за ней, хорошо за ней слежу.

Мама, спасибо за твою любовь, за доброту, за игрушки, за покупки.

Я тебе желаю добра, счастья, любви, удачи, чтобы ты умела всё.

Мама, ты для меня хорошая, умная, любознательная, добрая, прекрасная, радостная, яркая, взрослая.

Горжусь своей мамой. Мама любит меня и покупки. Она очень добрая и покупает мне игрушки.

На свою маму я похож лицом и поведением. Моя мама отличается от других мам красотой, одеждой, цветом. Она очень веселая, музыкальная, красивая, быстрая и хозяйственная.

Моя мама умеет варить, мыть посуду, убираться, стирать, шить, водить машину.

Люблю вместе с мамой чем-нибудь заниматься, играть, гулять, ходить по магазинам.

Дорогая мама, я тебя очень сильно люблю! Ты мне очень сильно нужна. Ты все мне помогаешь. Мама, ты для меня очень дорога. Я бываю, счастлив только рядом с тобой.

Желаю тебе долгой жизни.

Мамочка, у тебя очень доброе сердце. Ты для меня очень красивая.

Хочу, чтобы ты никогда не болела.

Когда вырасту, то всегда буду с тобой и буду тебе во всем помогать.

Мама, ты умная и я люблю с тобой играть.

Я всегда тебя защищаю. Для тебя буду учиться на одни пятерки. Всегда тебя буду любить. Ты мне как подруга.

Твой сын Костя Катаев. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама всегда любимая, красивая, самая лучшая!

Дома у нас хорошо убирается. Чисто стирает белье. Вкусно готовит кушать. Умеет варить все.

Она хорошо для меня готовит и хорошо за мной убирает.

Мама меня любит и хорошо обо мне заботится.

Когда мамы нет дома, то без неё скучно и плохо.

Маму я люблю хорошо. Мама тоже меня любит.

У нас с ней одинаковые лица.

Моя мама сильно отличается от других мам: фигурой, волосами, руками, ногами, лицом, губами.

Мама, желаю тебе быть всегда хорошей и красивой. Ты моя самая хорошая красавица!

Мамуля, я горжусь тобой!

Папа взял нашу маму, потому что она ему понравилась. Она хорошо выглядела и была красивая. Папа маму любит. Папа с мамой любят вместе разговаривать.

Мама, я хочу, чтобы ты всегда была жива и никогда не умирала. Ты всегда в моем сердце. Я тебя люблю.

Хочу, чтобы тебя любили все и были с тобой любезными.

Я для тебя хорошо учусь.

Мама, спасибо тебе за все и за хороший отдых.

Когда вырасту, буду тебя кормить, поить, все тебе подавать. Буду хорошо о тебе заботиться. Ещё буду тебя от всех защищать.

Ты моя любимая и родная. Я тебя никогда не брошу.

Твой сын Стас, День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама любимая, благородная, воспитанная, чудная, приличная, умная, ласковая. Она вся красивая красавица.

Я на неё похож сердцем, характером, волосами, ушами, ногами, руками, плечами, туловищем, головой.

Она меня любит больше всех. И я люблю её, несмотря ни на что.

Она у меня самая лучшая мама на свете!

Покупает мне игрушки, сладости, мороженое, хун – дог. И всё то, что я прошу.

Катает меня. Жарит для меня яичницу.

Мы с ней гуляем. Играем в прятки, шашки, шахматы.

Люблю за мамой ухаживать. Берегу её и дорожу ею. Не хочу, чтобы мамы не было.

Моя мама очень хорошая! Она лучше всех!

Мне мама нужна для игр и чтобы покупала лего. Хочу, чтобы она купила много звездных войн.

Люблю её за помощь, за внимание и за подарки.

Папа маму любит лучше всех. Он относится к ней хорошо и ласково.

Мама папе готовит еду, стирает, убирается, покупает продукты. Она для него жарит, делает пельмени.

Мама, спасибо за призы, за любовь и за всё.

Желаю тебе счастья, любви, жизни и здоровья.

Станислав Безматёров, 4 марта 2013 г.

Моя мама самая умная, добрая, красивая, заботливая, старательная, юная.

Я всегда о ней забочусь. А она очень хорошо заботится обо мне. Помогает мне делать уроки.

Мама умеет работать, думать, готовить, стирать и со мной играть.

Она милая и заботливая, ласкуля моя. Мне все помогает и покупает.

Мамуля, я тебя люблю! Мне плохо, когда тебя долго нет дома. Мама, я не могу без тебя жить.

Хочу, чтобы ты была рядом со мной всегда.

Желаю тебе счастья и удачи.

Дорогая мама, хочу, чтобы ты жила долго.

Чтобы все тебя любили и уважали. Чтобы ты всегда была красивой и доброй.

Для тебя я сам делаю уроки. Помогаю тебе готовить еду и прибираться. Слушаюсь тебя.

Спасибо тебе за день рождения и за подарки. Ты добрая. Любишь папу и о нем тоже заботишься.

Папа с мамой любят всю нашу семью.

Желаю тебе счастья, удачи и здоровья.

Когда я вырасту, буду покупать тебе еду и давать деньги.

Дорогая мама, я тебе желаю жить долго и счастливо.

Ты самая умная, заботливая и добрая. Ты на планете самая грандиозная. Я тобой горжусь.

С подписью Дима Федякин. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама доброжелательная, чистоплотная, застенчивая, веселая, молодая, благодарная.

Мы с ней похожи голосом и характером.

Моя мама отличается от других мам тем, что она заботливая.

Все её любят и уважают за то, что она очень умная. Я горжусь своей мамой.

Мама, я тебя люблю за то, что ты помогаешь делать уроки. Готовишь мне еду. Стираешь и гладишь одежду. Я тебя больше всех люблю!

Меня мама очень сильно любит за то, что я умный, красивый и заботливый.

Она умеет любить и обнимать меня. Я очень люблю валяться с мамой на постели. Мне нужна мама, чтобы было с кем пообниматься.

Мама покупает мне билеты в кино. Хочу всегда вместе с ней играть в фишки.

От мамы я вижу много добра и никакого зла.

Когда вырасту, то буду о маме заботиться. Буду приносить еду и деньги. Буду её возить куда-нибудь.

Папа выбрал мою маму, потому что она показалась ему ласковой и не лентяйкой. Он нашёл себе хорошую жену. Мама с папой любят всю нашу семью. Папа относится к моей маме хорошо. Он её любит.

Мама, спасибо, что ты любишь меня и папу. Ещё спасибо за то, что ты ну, конечно, не всегда, но со мной. Спасибо за всё – всё!

Желаю тебе, чтобы ты жила в этом мире всегда – всегда! Оставалась такой же, как сейчас.

Чтобы всегда любила нашу семью. Любила всё и всех на этой планете.

Мама, хочу тебе сказать, что ты самая добрая и самая красивая во всём мире и даже во всём космосе!

Дмитрий Федякин, 4 марта 2013 г.

Моя мама красивая, умная, добрая, ласковая, воспитанная.

Меня любит. А я маму люблю за ум и красоту.

Мама – это самый главный и любимый человек на свете для меня.

Она умеет готовить, стирать, мыть посуду, водить машину, сидеть с детьми.

Хорошо, когда милая мама дома. Когда мамы нет дома, никто не приготовит покушать, и не постирает белье. Дома с мамой хорошо играть, читать, убираться, заниматься уроками и разговаривать. Ещё хорошо с мамой гулять и покупать тетради. Люблю с мамой ходить в кино.

Мама – это самый родной и близкий человек на белом свете.

Я все делаю для мамы. Отношусь к маме хорошо и никогда на нее не злюсь.

Мама, я тобой горжусь! Спасибо, что ты меня родила. Я тебя люблю.

Дорогая мамочка, когда я тебя не вижу, тогда мне грустно.

С мамой всегда все интересно. С ней увлекательно проводить время.

Мама, мне нравится везде с тобой ходить.

Папа выбрал мою маму в жены за красоту, за ум, за трудолюбие, за любезность, за вежливость, за веселый характер.

Мама от всех отличается внешностью, фигурой и цветом волос.

Мама, я тебе желаю любви и здоровья.

Твой сын Ваня Максимов. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня суперская мама: добрая и роскошная. Я горжусь своей мамой!

Она благородная, жизнерадостная, веселая, озорная, спокойная, разговорчивая, милая.

Я похож на маму глазами, цветом волос и умом.

Люблю свою маму за то, что она красивая и умная. Мама трудолюбивая и не ищет лёгких путей.

Умеет готовить, убираться в доме, ухаживать за детьми, водиться с маленьким ребёнком. Для меня мама делает всё только хорошее. Помогает делать уроки и убираться в комнате.

Мне нравится с мамой ходить по магазинам и в кино, смотреть телевизор.

Мечтаю сходить с мамой в зоопарк, в исторический музей динозавров и поужинать в ресторане.

Меня мама любит за то, что я трудолюбивый, красивый, сильный и хороший. Ещё за то, что когда прихожу домой, то сразу делаю уроки. Ещё за то, что я хорошо учусь.

Мне мама нужна для того, чтобы передавать мне свою любовь. Мне хорошо с моей мамой. Я вижу от мамы много добра.

Когда я вырасту, то буду о ней заботиться. Буду давать деньги. Покупать одежду и всякие лекарства.

Я и сейчас забочусь о маме. Помогаю во всяких домашних делах. Мою полы, протираю полки. Помогаю сидеть с сестрёнкой.

Папа выбрал мою маму за красоту, за ум, за трудолюбивость. Она хорошо умеет варить и стирать. Когда мой папа поехал в командировку, там встретил мою маму. И они влюбились друг в друга. Папа относится к маме хорошо. Он во всём ей помогает и не обижает её. Папа любит маму. Мама с папой любят вместе гулять в парке, смотреть телевизор, ходить в кино и в ресторан. Мама иногда помогает папе в работе.

Моя мама отличается от других мам умом и красотой. Все её уважают и любят.

Мама, спасибо, что ты родила меня. И родила мне младшую сестру.

Спасибо, что ты нас воспитываешь с самого детства. Спасибо за ласку, за заботу и за твою добрую душу.

Мама, я хочу тебе сказать, что я тебя люблю.

Желаю, чтобы ты не болела и никогда не умерла. Чтобы у тебя всё было хорошо. Чтобы ты оставалась такой же жизнерадостной, умной, доброй и красивой. Ты самая лучшая мама на Земле! Оставайся такой же, какая ты есть.

Иван Максимов, 4 марта 2013 г.

Мама, ты милая, золотая, умная.

Папа выбрал маму за доброту, красоту и за то, что она хорошая. Моя мама хороша всем. Она добродушная.

Мы с ней похожи глазами, лицом.

С мамой хорошо играть, собирать игрушки, делать уроки, гулять, играть в снежки.

Люблю с ней убираться и играть.

Мама мне нужна, чтобы с ней дружить. Плохо, когда рядом никого нет – особенно, мамы.

Моя мама меня любит и хорошо обо мне заботится. Ухаживает за мной, отлично во всем помогает.

Мама, спасибо тебе за мою жизнь. Я тебя люблю и обожаю. Мне с тобой хорошо.

Желаю тебе здоровья и отличной жизни.

Мамочка, моё солнышко, мне без тебя на свете плохо!

Когда я вырасту, постараюсь всегда быть рядом с тобой. Буду тебя жалеть. Хочу, чтобы ты была здоровой.

Мама, ты мой самый лучший друг!

Ты для меня самый близкий и дорогой человек! Мама, ты - хороший человек!

Когда ты рядом, мое сердце начинает биться быстрее и радостнее.

Мама – это то, чем я могу гордиться. Мама – это счастье для любого ребенка.

Твой сын Матвей. День Матери, 25 ноября 2012 г.

Моя мама благодарная, вежливая, заботливая, умная, красивая, добрая.

Самая хорошая мама! Она отличается от других мам глазами и волосами.

Меня любит за то, что я отношусь к ней вежливо, заботливо, с уважением - просто замечательно и отлично.

Мы с мамой похожи характером и успехом. Она обо мне заботится и делает добро.

Умеет выбирать хорошие продукты, готовить, стирать, мыть полы, убираться в доме. Ещё умеет выполнять разные работы по дому. Зарабатывает деньги. Покупает мне игрушки и всякие разные вещи для комнаты.

Люблю вместе с мамой делать работу по дому, играть в шашки и шахматы. Мечтаю с мамой убираться в квартире, мыть посуду и гулять.

Сейчас я готовлю кушать и помогаю маме во всём.

Когда вырасту, то буду о маме хорошо заботиться. Буду ей помогать в работе и убираться в доме.

Люблю маму за доброту, за честность, за справедливость и уважение к хорошим людям.

С мамой всегда хорошо. Когда мамы рядом нет, то всегда скучно и холодно.

Мне нужна мама, чтобы с ней играть. Чтобы было с кем дружить. Чтобы делать все полезное для жизни.

Мама, спасибо тебе за жизнь, за хорошие подарки, за еду и ещё за дом. Ещё за всё доброе, хорошее, весёлое и радостное в жизни.

Мама, я хочу тебе сказать, что ты - милая, жизнерадостная и весёлая. С тобой всегда много улыбок и счастья.

Желаю тебе радости и вечной доброты. Здоровья и веселья. Чтобы у тебя было много друзей и большое счастье.

Матвей Усольцев, 4 марта 2013 г.

Мама, ты хорошая, добрая, богатая, заботливая, милая, вежливая, красивая.

Я тебя люблю за то, что ты хорошо варишь кушать. Меня любишь за то, что я послушный.

Моя мама отличается от всех мам красотой, любовью, глазами, работой.

Папа выбрал маму за красивое лицо, за красивые глаза, за красивые волосы, за ум, за вежливость. Мама, я горжусь твоей красотой! Папа относится к моей маме благополучно и вежливо. Папа любит маму за приборку. Папа с мамой любят вместе ходить в кино.

Мама мне нужна для того, чтобы жить. Если бы не было мамы, не было бы и меня. Мне нравится с мамой заниматься уроками, играть и читать ей. Без мамы жить плохо, трудно и нет любви.

Когда я стану взрослым, буду о маме заботиться. Буду ей готовить еду и покупать таблетки.

Я маму берегу, защищаю от бандитов, от смерти, от холода.

Мама, спасибо, что ты купила нам хорошую квартиру. Еще за то, что ты меня родила.

Хочу пожелать тебе здоровья, счастья и чтоб ты росла большая.

Мне без тебя грустно, скучно, горько и невозможно жить. Не люблю, когда ты расстроена. Мамочка, хочу, чтобы ты никогда не ложилась в больницу и вечно жила на свете. Ты хорошо со мной дружишь, хранишь мою душу и хорошо со мной играешь. Спасибо за то, что ты меня вырастила.

Мама, ты – моя душа, ты – моё счастье! Я всегда буду тебя оберегать и жалеть. Ты – призвание моё. Я тебя люблю. Ты моя самая – самая любимая, самая дорогая мама.

Люблю тебя за все, что ты сделала в моей жизни.

Спасибо, что ты брала меня на отдых в Египет, в Индию, в Италию.

Твой сын Костя Нежданов. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама хорошая, красивая, нежная, прикольная, умная, активная, благоразумная, весёлая, внимательная, щедрая, благодарная, счастливая, прикасательная, скорочтительная.

Я похож на маму характером, умом, любовью, ладонями, пониманием, носом, вкусом.

Мама умеет готовить, стирать, гладить. Всё выбирать, думать и работать на компьютере.

Моя мама отличается от других мам лицом, красотой, добротой, вниманием, богатостью.

Все уважают её за то, что она всё им покупает. Улаживает их дела. Всех уважает. Ни с кем не спорит.

Меня не ругает и не нервничает. Любит за то, что я её слушаюсь и уважаю. Рассказываю ей всю правду. Защищаю от всех бандитов.

Ещё она меня жалеет. Помогает мне во всём. Со мной играет.

Мама очень интересная. Учит меня строить и чинить. Делится со мной своим умом. Мне нравится с ней играть и учить уроки.

Хочу поблагодарить маму за то, что учит меня уму – разуму. Что отдала меня в такую прекрасную школу. Что меня родила.

Ты хорошая мама! Спасибо за твоё добро.

Люблю свою маму за то, что она шустро и вкусно готовит. Покупает мне шоколадки. Устраивает хорошие выходные.

Мне нужна мама, чтобы жить. Чтобы не было скучно. Чтобы я ел и отдыхал. Чтобы водить меня к врачу. Чтобы я не умирал и чтобы меня не били.

Мечтаю вместе с мамой спать на кровати. Ходить на интересное кино. Ещё, чтобы мы дружно жили и не ругались.

Мама, спасибо тебе за хорошего папу.

Папа с мамой учились вместе в институте. Он выбрал мою маму в жены по уму, по трудолюбивости, по золотым рукам. Ещё по внешности, по лицу, по дружбе

Папа к маме относится хорошо, весело, дружно, нежно, благополучно. Не ссорится с ней. Бережёт и охраняет её. Мама папе вкусно готовит. Стирает его одежду. Папа любит с мамой гулять, ходить в кино и обо мне разговаривать.

Мама, я желаю тебе хорошей жизни, добра, теплоты. Чтобы ты была счастливой. Чтобы у тебя всё было хорошо.

Когда я вырасту, то буду тебе давать деньги. Сделаю для тебя всё, что ты захочешь. Всегда буду тебя любить и беречь. Буду тебя кормить, играть с тобой и делиться своим умом.

Константин Нежданов, 4 марта 2013 г.

Мамочка, ты у меня самая хорошая, умная, веселая, удивительная.

Мне нравится видеть тебя и жить с тобой. Я тебя люблю всей душой. Ты мне нужна всегда. Спасибо, что разрешаешь мне гулять.

Когда я вырасту, то куплю тебе большую машину, как у папы.

Мама, ты самая лучшая, заботливая и добрая. Хочу, чтобы ты была счастлива. Ты меня оберегаешь и любишь. Покупаешь мне одежду. Мы с сестрой тебя любим и заботимся о тебе. Мы все: и я, и сестра, и папа любим тебя.

Хотя вы с папой иногда и ссоритесь, но он все равно тебя крепко любит.

Мама, я всегда буду тебя жалеть. Я убираюсь для тебя.

Ты добрая, никогда меня не обижаешь и хорошо обо мне заботишься. А я тебе всегда все буду помогать.

Мамочка, я тебя люблю и хочу, чтобы ты жила целую вечность. Ты у меня самая интересная и, конечно же, самая красивая. Всегда меня понимаешь. Ты у меня замечательная и хорошо меня воспитываешь.

Горжусь твоей красотой, твоим умом и твоей добротой. Ты смешливая, энергичная, музыкальная, улыбчивая.

Мне нравится с тобой готовить, убираться, красить пол, читать, везде с тобой ходить.

Я знаю, что ты меня любишь. Мне нравится вдвоем с тобой учить уроки, играть в игры, придумывать концерты, шить, гулять, играть на гитаре.

Моя мама отличается от других мам всем: и умом, и красотой, и добротой, и глазами, и улыбкой. Она уважительная.

Папа выбрал маму за красоту, за улыбку, за глаза, за доброту, за ум, за энергичность. Ещё за то, что она хорошая, замечательная и справедливая.

Когда вырасту, буду за мамой ухаживать, покупать ей еду, давать деньги, дарить цветы. Сейчас я забочусь о маме и её защищаю.

Мама, желаю тебе здоровья, счастья и красоты. Я тебя люблю. Ты - мой друг!

Твой сын Савелий. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама хорошая, добрая, красивая, радостная, умная.

Она делает со мной уроки. Объясняет мне то, что я не могу решить. Помогает мне списывать тексты. Объяснят мне мои ошибки. Потом слушает, как я читаю.

Мама меня любит сильно и боится, чтобы я не ходил из школы один.

Хоть мама и не ходила в детстве на музыку, но всегда поможет мне выучить на гитаре ноты. Можешь послушать, как я играю, и подсказать, как надо правильно. Помогает играть на пианино. Она играет мне звуки, а я отгадываю какой это звук.

Мама - мой лучший друг! Всегда поможет, когда мне что-то непонятно. Придумывает смешные игры и играет в них со мной. Вместе занимаемся на компьютере, на планшете.

Мама, спасибо, что покупаешь мне еду. Стираешь мою одежду. Гладишь мои рубашки и брюки.

Разрешаешь гулять после уроков и приглашать друзей.

Если друзья зовут меня к себе в гости, позволяешь к ним ходить. Потом вовремя от них забираешь.

Когда мама болеет, я ей приношу то, что она попросит. Ещё убираюсь в зале, пылесошу. Мою коридор. Если я встану на кафель в грязных ботинках, то потом всё протру мокрой тряпкой.

Когда вырасту, буду покупать маме еду и одежду. Буду давать деньги. Куплю машину, большую квартиру, большой телевизор. Буду разрешать нянчиться с внуками. Буду всё ей объяснять. Когда захочет, буду читать, сколько попросит. Буду приносить лекарства. На день рождения куплю шоколадку.

Мама, я мечтаю, чтобы мы с тобой объездили весь мир. Когда ты выйдешь на работу, хочу чтобы приходила домой пораньше. А сестрёнка меня любила и слушалась, когда вас с папой нет дома. Ела то, что я ей приготовлю. Если ты не будешь успевать, то я буду забирать её из садика, а потом и из школы.

Мама, я желаю тебе счастья, удачи со мной и с сестрёнкой.

Чтобы тебе на всё хватало времени, когда ты выйдешь на работу.

Савелий Шашков, 4 марта 2013 г.

Моя мама очень умная, хорошая, добрая, красивая, смелая, заботливая, веселая, осторожная. Меня любит за послушность и аккуратность. А я маму люблю за честность, заботу, ласку, доброту. Я горжусь своей мамой! Она хорошо окончила школу.

На маму я похож глазами, носом, лицом, волосами, работой и добротой.

Моя мама умеет готовить, всё убирать, водить машину, быстро читать, собирать грибы, хорошо работать, стирать и помогать мне делать уроки. Мама мне покупает много вещей и во всем помогает. Мне нравится с мамой читать, гулять, смотреть фотографии, убирать квартиру, играть, учиться.

Папа выбрал маму за ум, за красоту, за глаза, за фигуру, за вежливость. Мама относится к папе вежливо, ласково, с юмором, с добротой. Мама с папой любят вместе смотреть телевизор, ходить в магазин и разговаривать.

С мамой жить хорошо, а без мамы скучно, грустно, не весело.

Когда я стану взрослым, то буду маме готовить еду, лечить её, помогать убирать квартиру.

Хочу, чтобы ты много зарабатывала и все время была красивая. Буду тебя беречь, всегда во всем тебе помогать, делать всё то, что ты попросишь.

Мамочка, ты мне нужна! Ты всегда меня поддерживаешь. Я люблю тебя всем сердцем! Ты самая лучшая мама: веселая, жизнерадостная, трудолюбивая!

Спасибо тебе за все. Ни у кого нет такой мамы, как ты. Ты у меня одна такая! Все время мне помогаешь, когда мне трудно. Мне нравится вместе с тобой жить. Очень нравится с тобой готовить еду, делать уроки, смотреть телевизор, играть с тобой и с сестрой. Когда мне грустно, ты можешь меня развеселить. Мама – ты самый близкий мой человек!

Спасибо, что ты обо мне заботишься. Одеваешь меня в школу. Ходишь со мной гулять. Берешь с собой в магазин. Разрешаешь мне приглашать друзей играть на компьютере.

Мама, я тобой горжусь! Ты знаешь четыре языка. Я тебя очень люблю. Ты умеешь устраивать хороший день рождения. Умеешь готовить вкусные пироги. Ты красиво одеваешься.

Желаю тебе добра, счастья, любви, здоровья и чтоб все твои мечты сбылись.

Твой сын Федор. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама добрая, умная, аккуратная, работливая, улыбчивая и спортивная. Умеет шить, готовить еду, стирать, водить машину и работать.

Водит меня и сестрёнку на прогулку. Помогает нам.

Я отношусь к маме с любовью, добротой и лаской. Всегда жду её с работы.

Сейчас я маме помогаю, приношу ей вещи.

Когда вырасту, буду тебя лечить. Буду всё тебе покупать.

Мы с мамой любим вместе играть, гулять, читать, готовить еду.

Мечтаю с мамой съездить в Америку.

Мама любит меня сильно за то, что я добрый и умный.

Я похож на маму характером и глазами.

Её все уважают за работу.

Папа выбрал маму за ум, за доброту, за красоту, за заботу. Он относится к маме хорошо. Помогает ей. Заботится о ней. Папа любит маму за то, что она вкусно готовит. Они вместе любят гулять и смотреть телевизор.

С мамой хорошо, а без мамы плохо и скучно.

Мне нужна мама, чтобы делать уроки, играть, читать, рисовать, писать.

Мама, спасибо тебе за то, что ты купила мне много книг. Ещё спасибо за квартиру, за школу, за одежду и за еду.

Хочу тебе сказать, что ты - самая лучшая из всех мам!

Желаю тебе счастья, здоровья, любви, долгой жизни. Чтобы у тебя всё получалось.

Удачи тебе во всём. Больших денег и радостей.

Пусть всё, что ты пожелаешь, сбудется.

Федор Тертычный. 4 марта 2013 г.

Мама – это самое хорошее, что есть у меня в жизни. Она хорошо знает английский язык и математику. Хорошо водит машину. Я люблю маму и отношусь к ней хорошо. Она великолепная.

Моя мама отличается от всех умом и лицом. Я на неё похож.

Она умеет всё! Отлично готовит, стирает, прибирается и о нас заботится.

Вместе с мамой люблю заниматься уроками и гулять во дворе.

Папа выбрал маму, потому что у неё был хороший характер и она ласковая. Мой папа к маме относится хорошо. Папа любит маму, а мама любит папу. Мои родители вместе любят разговаривать.

Хорошо жить с такой мамой, как моя. Без мамы жить плохо. Детям без мамы жить нельзя.

Когда я вырасту, то о маме буду заботиться хорошо. Я берегу свою маму очень хорошо: держу её за руку и глаз с неё не свожу. Когда мы едем с мамой в машине, то наблюдаем, как падает снег с крыши.

Мама, я хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Спасибо за твою заботливость.

Мама любимая, желаю тебе всего хорошего. Ты мне так нужна! Живи, пожалуйста, долго, до тысячи лет, а лучше – до одного миллиарда лет. Вот бы так было…. Без тебя мне жить никак! Вот бы ты всю жизнь была рядом! Мне без тебя плохо. Хочу так, чтобы вся семья тебя любила, а ты бы нас любила – нашу семью.

Хочу, чтобы у тебя было все самое хорошее. Мне хочется, чтобы у тебя было всё – всё – всё!

Мама, так хорошо, что ты есть на свете! А то, что делать без мамы дома? Представляю, как плохо тем детям, у которых нет мам. Мне жаль этих детей. Так что, мама, останься со мной навсегда! Без тебя я не смогу! Очень хорошо, что ты есть на этом белом свете!

Я маме много помогаю. А ещё бывает так, что я у мамы спрашиваю: «Тебе помочь?». Она говорит: «Нет». А я помогаю все равно. Вот.

Мне с мамой хорошо, а без мамы плохо. Мама – это самое хорошее на белом свете. Папа – это тоже хорошо, но мама – это самое лучшее. Лучше мамы никого нет на белом свете!

Твой сын Саша. День Матери. 25 ноября 2012 г.

Моя мама аккуратная, весёлая, интересная, прекрасная, умная, хорошая, энергичная, решительная, красивая. Отлично знает английский и немецкий. Умеет стирать, гладить, пылесосить. Может так прибраться, что пылинка не пролетит.

Ещё умеет водить машину и очень – очень вкусно готовить.

Я так крепко и сильно – сильно люблю маму.

И мама меня любит крепче крепкого. Она меня не ругает.

Я похож на маму лицом, характером и зрением.

К маме я отношусь хорошо и глаз с неё не свожу.

Всегда её защищаю и держу за руку.

Меня мама любит за то, что я хорошо играю на бас - гитаре.

Люблю с мамой готовить, прибираться, ходить по магазинам, гулять в лесу, собирать грибы, купаться в бассейне, играть в игры.

Моя мама отличается от всех мам характером, радостью, любовью, грамотностью, серьезностью.

Мама – это самое прекрасное, что есть у меня.

Мой папа относится к маме хорошо. Я бы даже сказал отлично. Мама с папой очень редко ссорятся.

Мои родители любят вместе смотреть фильмы и разговаривать.

Ещё гулять и ездить в магазины.

Мама, спасибо тебе за то, что ты даёшь мне счастье и радость, заботу и уход.

Хочу тебе сказать, живи долго до бесконечности.

Пусть у тебя будет всё самое лучшее, самое доброе и самое хорошее.

Желаю тебе счастья, здоровья, любви и добра.

Мама, будь всегда самой доброй и самой хорошей!

Александр Садыков, 4 марта 2013 г.

Моя мама хорошая, любимая, красивая, вежливая и веселая.

Свою маму я люблю. К маме отношусь хорошо и вежливо.

Мама умеет мыть полы, ездить на машине и хорошо заниматься уборкой.

Мне нравится вместе с мамой делать уроки и ходить по магазинам.

В школе я хорошо учусь, и мама мне покупает подарки. Я ее за это люблю.

Мама, спасибо тебе за все подарки для меня, за поездки на отдых, за вкусную еду.

Моя мама меня любит хорошо. И я люблю маму.

У нас с ней одинаковые волосы.

Мама с папой раньше вместе работали. Потом познакомились и поженились.

Папа уважает маму за то, что она нам готовит кушать.

Папа с мамой любят разговаривать.

Если папе нужна помощь, мама помогает.

Я всё люблю делать вместе с мамой.

Маму берегу, чтобы её не обижали и чтобы ею не командовали.

Когда я вырасту, то буду маме давать денежки. Буду покупать всё, что ей надо. Буду её уважать.

Мама, желаю тебе быть красивой и хорошей.

Твой сын Ваня Бугакин. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама очень красивая и умная. Она умеет хорошо готовить, стирать бельё, водить машину.

Я горжусь мамой и отношусь к ней вежливо и хорошо.

Защищаю её. Она тоже меня защищает. Когда я голоден, моя мама готовит для меня еду.

Она любит меня за то, что я хожу с ней по магазинам. Я ей даже могу помогать.

Я вижу от мамы только добро. Она говорит мне много всяких ласковых слов.

Называет меня солнышко.

Моя мама отличается от других мам ростом, волосами, глазами, красотой, вежливостью и годами.

Её все любят. Потому что у неё всегда хорошее настроение. А уважают за ум и вежливость.

Папа выбрал мою маму тогда, когда они закончили: детский сад, потом школу и институт. На работе они влюбились и поженились.

Сначала мама родила моего брата, а через 8 лет и я родился.

Папа относится к маме вежливо и культурно. Когда мама устаёт, папа всё за неё делает.

Он любит маму, потому что она готовит еду и ещё стирает бельё.

Папе нравится вместе с мамой заниматься на работе и помогать с компьютером.

Мне нужна мама, чтобы она покупала лего. Чтобы с ней делать уроки.

Без мамы будет очень плохо.

Мама, спасибо, что ты жива и заботишься обо мне.

Ещё спасибо, что ты защищаешь меня от незнакомых людей.

Хочу тебе сказать, что ты – самая умная во всём мире!

Самая красивая на всём белом свете!

Самая лучшая мама во всей Галактике!

Желаю тебе счастья, денег, добра, хорошего отпуска, удачи, радости.

Чтобы ты была богатая.

Когда я стану взрослым, подарю тебе новую машину, новую квартиру, 500.000 рублей и отпуск в отель 5 звёзд в Египте.

Иван Бугакин. 4 марта 2013 г.

Моя мама милая, прекрасная, многодетная, красивая, любимая. Она умеет убираться, укладывать спать, стирать, танцевать, петь, быстро все делать, учить со мной уроки, заботиться обо всех.

Мама, ты добросовестная и я горжусь тобой!

Я бы тебе помогала больше но, к сожалению, занята учебой.

Мы с мамой похожи красотой и голосом. Она меня любит за ум и за учёбу.

Дорогая мамочка, ты мне нравишься. Мне с тобой светло, хорошо, радостно, весело, просто - замечательно! Ты хорошая, заботливая и очень мне нужна. Без тебя плохо, грустно и даже хочется плакать. Ты можешь пожалеть, приласкать, утешить. Я хочу, чтобы ты всегда была доброй.

Мамуля, я люблю тебя всей душой за твою ласку, нежность, любовь, воспитание. Мне нравится с тобой играть, гулять, шить, готовить еду, мыть посуду.

Мама, хочу тебе сказать спасибо за всё. Спасибо за уют, любовь, теплоту.

Ты - самый лучший друг и самый лучший человек на свете!

Мама, я знаю, почему тебя выбрал папа. Потому что ты для него была самая близкая, и вы хотели, чтобы у вас родилась я. Он выбрал тебя за ум, красоту, доброту. Папа любит тебя за домохозяйство, вышивку теплых вещей, еду, выпечку. Он относится к тебе хорошо, с совестью, с сердцем, улыбкой, с радостью. Мама с папой вместе любят ходить в храм и там оставаться.

Мама, когда я стану взрослой, то буду хорошо тебя слушаться. Буду убираться дома, и покупать тебе красивые вещи. Буду водить тебя в ресторан, в театр, в цирк,

Мамочка любимая, я хочу, чтобы ты жила на свете вечно и никогда не умирала, потому что ты мне нужна. Я никогда тебя не выгоню на улицу и не брошу.

Мама, нет прекрасней и лучше человека на земле, чем ты!

Желаю тебе счастья, света, добра. Хочу, чтобы ты никогда не ложилась в больницу и была всегда счастливой.

Мама, я люблю тебя и поэтому хочу подарить тебе это сочинение.

Твоя дочь Евдокия. День Матери. 25 ноября 2012 г.

У меня мама: ласковая, чистоплотная, благородная, великодушная, старательная, красивая, шикарная, нежная.

Образованная и умная, потому что окончила академию.

Мама умеет стирать и гладить; кроить, шить и вышивать; варить и печь вкусные булочки.

Умеет работать на компьютере.

Меня мама любит за послушание и ум. За высокие достижения в школе искусств. За хорошие результаты в учёбе.

Мне мама нравится характером, добротой, любовью, строгостью.

Она многодетная, трудолюбивая, милосердная.

Умеет жалеть и ласкать. Меня обнимает.

Покупает то, что попрошу: сладости, мультики, красивые вещи. Делает со мной уроки.

Называет меня – мой зайка.

Без мамы жить плохо.

Я отношусь к маме с любовью. Но иногда не слушаюсь.

Люблю маму за теплоту и за хорошее воспитание.

Я похожа на маму характером и аппетитом. Мы с мамой каждые 10 минут бегаем на кухню.

Папа выбрал маму за то, что она умела делать всё и была добрая. Она была папе самая-самая близкая. Они познакомились в 15 лет и сразу друг друга полюбили.

Папа относится к маме с любовью, с уважением, с добротой. Папа любит маму всем сердцем, всей душой! Любит за её хороший характер и за хороших детей.

Им нравится вместе ходить в лес и по аллее. Но это бывает редко, только летом.

Мама, спасибо тебе за то, что ты меня родила. Дала мне жизнь, мир, свет, радость.

Евдокия Молокова, 4 марта 2013 г.