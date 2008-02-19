15 февраля в МОУ «СОШ» № 215» в честь Дня защитников Отечества первоклассники подарили своим папам необычный подарок – свои сочинения «Мой папа – замечательный отец!», чем удивили всех присутствующих на этом празднике пап, дедушек, мам, бабушек.

Малыши, проучившиеся в школе всего 5 месяцев, написали родителям слова признательности и благодарности. Своими детскими признаниями в любви папам они растрогали до слёз всех присутствующих на этом празднике.

Предлагаем Вам отрывки из этих сочинений!

Немолочнова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов

Я горжусь своим папой! Он умный и талантливый, высокий и красивый, очень сильный, милый и воспитанный, заманчивый и ловкий, смелый и целеустремленный. Я похож на папу тем, что мы с ним одинаково сидим и одинаково ходим.

Мой папа отличается от других тем, что он трудолюбивый. Папа сильно много работает. Всё, что его попросят, всегда делает. Он любит всем помогать и всегда готов ко всему. Папа умеет всё строить. Еще любит отдыхать. Когда я вырасту, то буду за папой ухаживать и помогать ему по хозяйству во всём.

Папа любит всю нашу семью: маму и нас, потому что мы его дети. Мой папа очень любит мою маму. И мама папу любит. Она покупает ему одежду, обувь. Ну, вообще, всё. Мама с папой любят вдвоём разговаривать и ещё вместе смотреть телевизор.

Мы с мамой всегда видим от папы добро. Наш папа добрый, ласковый, вежливый и никого не обижает. Он для всей семьи покупает подарки и устраивает нам всякие сюрпризы.

Папа, спасибо тебе за то, что ты со мной играешь и покупаешь мне всё, что я попрошу: игрушки, еду и ещё вещи.

Папа меня любит и мою любовь к нему он тоже чувствует. Вместе с папой мы любим разжигать камин и смотреть телевизор. Мой папа любит играть со мной. Он часто со мной играет во что-нибудь и помогает мне во всём. Еще папе нравится всему меня учить. Я хочу, чтобы папа и дальше мне всегда во всем помогал, играл со мной и всё мне покупал.

Я люблю папу и ласково называю его "папочкой" и "папулей". Мне с папой хорошо! А без папы не поиграть, не позаниматься, ничего не поделать.

Семён Сагалович, 7 лет 3 мес.

Мой папа любит мою маму и меня больше всех на свете.

Мама выбрала моего папу за то, что он красивый, умный, трудолюбивый, ласковый, внимательный, не жадный. Папе не жалко маме денег. Она его даже об этом и не упрашивает. Мама папу уважает. Она к нему относится хорошо и всё для него делает. Мама нужна папе, чтобы ему приготовить поесть, постирать одежду и вместе посмотреть кино. Папа маме всё помогает по дому. Мама и папа вместе дружат. Они никогда не ссорятся. Мы втроём с папой и с мамой гуляем на улице. Однажды они возили меня на озеро.

Я люблю своего папу за то, что он ко мне хорошо относится, вежливо со мной обращается и ласково называет меня "Солнышко". Я очень люблю называть его "папочкой". Когда я была маленькая, он меня на руках носил, учил ползать и ходить.

Мой папа красивый, воспитанный, смешной, старательный, чуткий. По характеру он уважительный. Я похожа на своего папу волосами, глазами, руками, губами.

Папу я уважаю за то, что он сильный. Он любит со мной заниматься спортом, играть в догонялки. Ходит со мной на каток. Учит меня играть в шахматы. Всегда помогает мне делать какие-нибудь поделки. Вместе с папой мы играем в мои любимые игры на компьютере. Люблю вместе с ним кататься на снегоходе, играть дома в разные игры. Еще мы любим с папой играть в прятки. Сначала он спрячется куда-нибудь в большое место, а потом когда вылезает, то делает смешное лицо. Папа, спасибо, что ты со мной играешь и гуляешь. Я тебя люблю!

Папа у меня не жадный, угощает меня всем вкусным. Покупает мне конфеты, мармелад, карамельки, шоколад, журналы, раскраски и маленькие игрушки.

Мой папа умеет хорошо писАть и ездить на машине. Папа делает для меня разные хорошие дела. Он помогает мне и нашей семье. Я его люблю и обожаю. Он очень милый и добрый.

Мне без папы плохо, тоскливо, скучно, грустно не весело. Без него у меня бывает плохое и грустное настроение. Папа мне нужен для того, чтобы приготовить нам, с ним поесть, прибраться в моей комнате, вместе погулять, сходить на горку. А ещё, когда мамы нет дома, чтобы поговорить со мной. Я всегда спрашиваю, как у него дела на работе.

Своего папу я берегу и хочу, чтобы он был счастливый. Я буду защищать его всегда, даже когда он будет старый. Лечить его я буду сама.

Хочу, чтобы папа всегда со мной играл и мы почаще всей семьёй гуляли. Собираюсь научить его лепить снеговика. Мечтаю, чтобы папа относился ко мне заботливо всегда.

Мой папа меня любит и уважает. Я чувствую его любовь. Папа никому не пожелает зла и всегда всем, что имеет, поделится с другими. Он лучший папа на свете!

Я нужна своему папе для того, чтобы было с кем сделать уроки, и с кем поиграть.

Когда у тебя есть папа – это хорошо!

Когда я стану взрослой, мне будет нужен муж умный, заботливый, красивый, сильный, смелый. Ещё, чтобы умел водить машину. Был не жадный и всегда помогал людям. Я научу своих детей относиться к бабушке и дедушке хорошо. Ещё лучше я научу их для бабушки и дедушки варить суп, покупать им новую одежду и обувь.

Алиса Волчкова, 7 лет 9 мес.

У меня супер – папа, потому что он сильно любит своих детей.

У папы красивое лицо. Он – красавчик! А я на него похожа. Мой папа самый красивый, самый сильный и самый умный! Ещё он такой веселый и всегда меня смешит! Вообщем, классный и добрый папа!

Он меня очень любит и никогда не обижает. Папа со мной ласковый. Всегда меня целует. Он меня обожает и дарит мне цветы. Папа делает мне добро, и я его за это люблю. Папа со мной учит уроки. Я ему читаю, а потом пересказываю. Папе это нравится.

Я папу слушаюсь и очень его люблю. Всегда его защищаю и целую. Ему очень со мной хорошо и весело.

Папа покупает мне конфеты и разные сладости. Умеет готовить еду. Когда мамы нет дома, он мне готовит картошку, макароны и варит суп. Он – герой, мой папа!

Нам папа нужен, чтобы зарабатывать деньги для нас и смотреть, чтобы никто дома не баловался. Ещё он о нас обо всех заботится, и о маме, и о Ване, и о бабушке и обо мне.

Желаю папе, чтобы он не терял зря время и везде всё успевал.

Вместе с папой мы любим, играть игрушечными поездами на детской железной дороге. Я люблю с папой заниматься на компьютере. Папа умеет играть в футбол со своими друзьями. Я это видела. А со мной он играет в прятки. Ещё умеет играть и в другие игры.

Папа с мамой дружат. Поэтому они и поженились, чтобы вместе жить и друг за другом ухаживать. У них сильная любовь от самого сердца. Мама папе нужна. Он ей дарит цветы, за то что она его любит.

Моя мама очень любит своего мужа - моего папу. Они вместе целуются. Папа умеет танцевать вместе с мамой вальс. Дарит ей хорошие и красивые подарки. Мама любит папу, потому что он красивый и дарит ей цветы.

Я к папе отношусь хорошо. Чтобы он не скучал и не грустил, я с ним играю в весёлые игры. Папу надо беречь, чтобы с ним ничего не случилось, и чтобы он всегда был моим папой.

Анна Романова, 7 лет 6 мес.

Я обращаюсь к папе вот так: "папуля, папулечка, папочка". Мне приятно его так называть. Я с ним вообще хорошо обращаюсь. Меня папа называет Игорёк, Игорёша, Игоряныч. Он обращается со мной ласково. Никогда на меня не кричит и не бьёт. Гордится мной, и тем, что я хорошо учусь.

Папа умеет готовить, убираться, поднимать гири, водить машину, всё мастерить и зарабатывать деньги. Ещё он умеет оберегать свою семью.

Мой папа отличается от других пап характером. В отличии от других пап он добрый, ласковый, весёлый и радостный. Его все уважают.

А выглядит папа вот так: высокий, красивый, сильный, умный и очень трудолюбивый. Мне кажется, что он самый лучший из всех пап! Мы с ним по лицам одинаковые. У меня такие же карие глаза и черные волосы, как у папы.

Я люблю и ценю своего папу. Он это чувствует и понимает, что я для него сделаю всё. Когда я вырасту, то всегда буду помогать папе, заботиться о нём, всё ему покупать.

Я люблю папу за то, что он меня кормит, одевает и любит.

Мой папа всегда обо мне заботится. Я вижу от него добро. Мой папа делает для меня вот что: покупает одежду, игрушки, книжки и всё для школы. Хочу поблагодарить папу за то, что он меня возил в другую страну. Мне нужен мой папа для того, чтобы он меня воспитывал, кормил, покупал модную одежду и оберегал.

Хорошо иметь папу потому, что он всё делает для нашей семьи. Мне плохо без папы. Я берегу своего папу и хочу, чтобы он не умер. Если он устаёт, я ему помогаю.

Хочу, чтобы мой папа был ещё лучше. Мечтаю полетать с ним в самолете ещё и в другие страны.

Я нужен своему папе для того, чтобы быть с ним ласковым, добрым и во всём ему помогать. Я для папы клёвый. Папа меня любит, ценит и бережёт.

Мой папа любит всю нашу хорошую семью и заботится о нас. Больше всего на свете папа любит тишину, покой и отдых.

Я люблю вместе с папой делать поделки, что-нибудь мастерить, играть во всякие игры, допустим, в футбол. Люблю заниматься с папой хоть чем, особенно - разговаривать о чём-нибудь.

Когда я вырасту, то к своей жене буду относиться с нежностью. Буду для неё трудиться. Буду её защищать. О своих детях я буду заботиться и буду их беречь. Буду делать для них всё только хорошее: покупать им одежду и всякие игрушки. Я научу своих детей, как надо относиться к моему папе. И что нельзя смеяться над старенькими дедушками.

Игорь Марченко, 8 лет 1 мес.

Если бы мой папа был жив, я бы относился к нему хорошо и гордился им. Раньше папа был мастером спорта по плаванию. Он умел перетаскивать грузы, собирать молотки, ножи и всякие штучки.

Мой папа отличался от других пап добротой. Он всем чинил трубы и всякую мебель. Моего папу за это все уважали.

Для мамы папа покупал драгоценности, а мне игрушки. Ещё он покупал маме духи и дарил ей свою любовь. Мама выбрала моего папу, потому что он был сильный, красивый и очень-очень умный. Моя мама любила папу. Она готовила ему еду, стирала одежду и ухаживала за ним. Папа помогал маме мыть посуду, убираться по дому и ездить по магазинам. Мама и папа вместе любили гулять. Папа очень любил мою маму.

Когда он был жив, то и меня очень любил. Покупал мне сладости и фрукты. Возил меня на спортивных лошадях, водил в зоопарк, катал на своей машине. Папа мной гордился, потому что я первым приплыл на соревнованиях по плаванию. Вместе с папой мы любили играть в футбол.

С того момента прошло даже очень много времени. Папа мне делал столько всего хорошего. Обращался со мной как ангел. Называл меня "Савушка". Я папу называл "Папочка красивый" и папуля".

Я папу любил, ходил за ним и целовал его. Когда папа, что-то делал, я всегда ему был нужен, чтобы приносить инструменты и всё подавать. Мой папа любил и умел работать. Он был трудолюбивый.

Папы нужны, чтобы воспитывать своих детей. И мне нужен папа, чтобы он воспитал меня. Очень хорошо иметь папу. Он покупает всё. А без папы так плохо и скучно. Я благодарен папе за то, что он покупал мне одежду и игрушки.

Мой папа был высокий и крутой. Вобщем, силач и ловкач. А по характеру – хороший, воспитанный, ласковый. Я похож на папу глазами, носом и ушами.

Папа со мной играл, водил меня по магазинам, покупал мне и маме путевки. Мы с папой любили ездить вместе на море, в развлекательный карнавал. Спасибо папе за то, что он для меня организовывал всякие елки и покупал подарки. А самое главное, что папа любил маму.

Когда я вырасту, я буду хорошим мужем и отцом. Буду защищать свою жену. А чтобы она всегда была хорошей и красивой, буду покупать ей драгоценности. Своим детям буду покупать игрушки и водить их на ёлки. Буду учить их ездить на велосипеде и играть в футбол.

Постараюсь, чтобы мои дети выросли послушными и умными. Я научу их любить мою старенькую маму.

Савелий Петров, 7 лет 9 мес.

Мой папа любит всю нашу семью, и мы его сильно любим. Спасибо папе за то, что он много всего хорошего для нас делает. Он добрый и обо всех заботится. Папа мне нужен для того, чтобы помогал убирать игрушки, покупал одежду и со мной играл.

Папа меня любит очень хорошо: сильно, храбро, смело. Я чувствую это сердцем, когда он меня обнимает. Я нужен папе для того, чтобы меня любить, учить со мной уроки и покупать нам с братиком игрушки.

Мой папа хороший, умный, сильный, храбрый, смелый, крутой. Папа со мной играет в футбол. Иногда, когда у него есть свободное время, катается со мной с горки. Ходит со мной в магазин. Покупает мне всё, что я попрошу, хорошее и разное. Я люблю своего папу за то, что он ходит со мной гулять и катает на машине.

Мне нравится мой папа. Я очень сильно его люблю. Он хороший и трудолюбивый. Никогда никого не обижает. Я похож на папу глазами, лицом и фигурой.

Мой папа очень любит работать. Он умеет зарабатывать деньги. Ещё умеет быть хорошим. Он мне привозит разные гостинцы: конфеты, шоколадки.

Вместе с папой я люблю учить уроки. Нравится с ним гулять на улице, ходить в лес, в парк и смотреть там разных животных. Интересно вдвоём играть в теннис. Люблю с папой ездить в баню и там купаться. Здорово вместе с папой обливаться холодной водой.

Мой папа отличается от других пап размером, формой, ростом, глазами, разными чувствами и храбростью. Я своего папу уважаю за то, что он мне всё помогает. Ещё ему нравится помогать маме.

Моей маме папа нужен, чтобы ходить в магазин и оттуда носить тяжёлые сумки с пакетами. Папа о маме заботится и всё ей помогает. Мой папа понравился маме тем, что он красивый, хороший и храбрый. Моему папе нужна мама, чтобы она его любила.

Если папа состарится, я буду о нём заботиться, буду его слушаться, буду для него зарабатывать деньги, буду ему во всём помогать, буду его всегда сильно любить и беречь.

Когда я вырасту, то в своей семье буду вести себя хорошо. Свою жену буду всегда любить и защищать. Не буду ругать своих детей, а буду их очень любить и покупать им много игрушек. Никогда не буду бить своих детей. Буду их вкусно кормить и хорошо с ними играть. Постараюсь, чтобы мои дети никогда не плакали. Со своими детьми буду ходить к моим родителям в гости.

От всего сердца я желаю своему папе добра, любви, радости, покоя. Чтобы всё в жизни у него сбылось. Чтобы он никогда не болел и долго жил. Чтобы был добрее, сильнее и ещё крепче любил нашу семью.

Данил Дембинский, 6 лет 7 мес.

Я думаю, что когда меня не было на свете, то папе с мамой было без меня скучно. А сейчас папа играет со мной. Учит, чтобы я был умным. Воспитывает, чтобы я был хорошим. Говорит со мной. Охлаждает всегда комнату, чтобы мне не жарко было. Ласково на меня смотрит и не сердится. А я для него стараюсь хорошо себя вести. Он меня называет "сын" и никак по-другому.

Я люблю вместе с папой кататься с горки. Нравится с ним играть в снежки, ходить по магазинам, вместе смотреть кино, что-то чинить. Когда папа чем-то занят, я люблю возле него играть. Папу я люблю, и он меня любит.

Папе со мной хорошо. Если меня не будет, то кто ему будет всё помогать?

Все папы работают очень много и долго. И, конечно, все они устают. Мой папа сильно устает на работе. Это видно, когда он приходит домой. Я всегда жду папу с работы. Когда я папе открываю дверь в прихожую, то он сразу чувствует мою любовь. А я вижу, что он меня любит и по мне соскучился.

К папе я обращаюсь ласково. Называю его "Папочка" и всё ему подаю. Я люблю папу за то, что он мне всё помогает.

Папа, спасибо тебе за то, что разрешаешь мне спать вместе с мамой.

Папа самый лучший у нас в семье! Он хороший, добрый, весёлый, трудолюбивый, красивый, умный, высокий, большой, секретный. Мой папа умеет варить трубы и прикручивать колеса к своей машине. Иногда в моем "детстве" что-то ломается, папа мне всегда всё починит. Он добрый папа. Всё умеет и всем помогает. Папа меня очень сильно любит, даже я его так не могу!

Папа маме помогает готовить, наводить порядок, справлять Новый год и дни рождения.

Мама любит папу, и я его тоже люблю. Она для папы готовит очень хорошую и вкусную еду. Потом мы все вместе дружно её кушаем. Папе нужна моя мама, чтобы ему не было скучно. Папа, спасибо, что маме с тобой хорошо.

Папы обязательно нужны на свете, чтобы всех защищать. Наш папа любит свою семью, потому что его семья хорошая. Без папы очень плохо и страшно. Своего папу я берегу, чтобы он не умер и чтобы его не убили. Я всегда буду заботиться о папе очень хорошо, потому что он - мой папа!

Даниил Сатовский, 7 лет 2 мес.

Папа со мной обращается ласково. Он называет меня: "солнышко, заяц, котёнок, мишка, умница, прелесть." Мой папа ласковый, заботливый, славный, умный, смелый, гордый, усидчивый, уравновешенный, черноволосый. А отличается от других пап тем, что он красивый, добрый и хороший. Я похожа на своего папу глазами и бровями.

Хочу, чтобы папа всегда оставался таким же красивым и никогда не умирал. Ещё хочу пожелать ему счастья. Я очень люблю своего папу, а он любит меня. Мне папа нужен, чтобы он любил меня и маму. Мне нравится вместе с папой ходить по магазинам. Он покупает мне мороженое, конфетки, шоколадки и даёт денег. Моему коту купил красивый ошейник. Меня папа любит и часто делает мне хорошие подарки. Он мне подарил пуховик, большую куклу, 53 слонёнка, тигров, а на день рождения - красивый букет роз.

Летом вместе с папой мы любим гулять по парку. На даче кидаемся с ним шишками. Ещё мы помогаем бабушке с дедушкой в саду. Дома играем в прятки, в шашки, шахматы. Люблю с папой кататься на машине. Я считаю, что если бы у меня не было папы, то мне не с кем было бы играть. С папой хорошо, а без папы плохо. Я мечтаю, чтобы папа всегда со мной играл и гулял.

Я знаю, что папа любит помогать мне с учебой. Маме каждый раз помогает готовить. Спасибо маме, что выбрала такого трудолюбивого папу.

Папа умеет поднимать штангу и меня с котом Борисом. Спасибо папе, что он любит меня и маму с Босей. Я очень люблю своего милого папочку, потому что он – душка. Мой папа никогда никого не обидит.

Своего папу я люблю и ухаживаю за ним. Если он уставший приходит с работы, я ему чищу ванну, а мама для него готовит вкусную еду. Когда папа поест, я убираю за ним посуду. Своего папу я всегда защищаю и беспокоюсь о нём. На день рождения и на Новый год я подарила ему мишек.

Когда я вырасту, и у меня будут дети, я очень сильно буду их любить. Хочу, чтобы мой муж был красивым, добрым, ласковым и обязательно – трудолюбивым, как папа.

Я нужна папе, чтобы он мог меня любить. Когда я вырасту, и если мой папа заболеет, то я буду за ним ухаживать. Ещё я буду покупать ему колбасу и лекарства.

Моя мама любит моего папу. Она относится к нему уважительно и ласково. С любовью называет его Игорёк, Игорёша. Готовит ему вкусное жаркое. Я очень рада, что мама любит папу. Она любит его за всё хорошее, что он сделал в её жизни. Недавно папа подарил маме вкусные духи и большой красивый букет разных цветов. Возит нас с мамой в разные города. Моя мама нужна папе, потому что она его любит. Я знаю, что мой папа нас никогда не бросит.

Мы с мамой любим папу, а папа любит и маму, и меня.

Полина Осипова, 8 лет 2 мес.

Папа любит жизнь, весь мир и всю нашу семью, которая дала ему счастье. Папа очень любит нас - своих детей. Он заботится о нас. Мы любим, ценим и уважаем нашего папу. Он нужен нам, чтобы дополнить нашу семью и сделать нашу жизнь радостной и полной любви. Мой папа добрый. Он всех любит. Всегда заботится и беспокоится о родных, близких и друзьях. Ценит и уважает всех, кто его окружает. У него чистое сердце и добрая душа. Папа ласковый, нежный, заботливый, хороший, доброжелательный, терпеливый, понимающий, радостный, занимательный, умелый, аккуратный, трудолюбивый, мастеривый. Я рада, что он у меня есть! Мой папа самый лучший в мире! Он помогает мне делать уроки и собирать портфель. Ему нравится проходить со мной игры на компьютере. Мы вместе с папой играем и веселимся. Он любит со мной играть. Ещё я очень люблю, когда мы вместе с папой играем с кошкой. Иногда утром ездим в "Мегу" и "Карнавал". Нравится вместе с папой читать, писать, решать примеры, ездить в поездки, отдыхать. Обожаю ходить с ним в магазин за дисками, за журналами, за книгами, за игрушками, за подарками. Папа мне всё разрешает. Было бы хорошо, если бы папа ещё больше времени уделял мне. И чтобы мы как можно чаще вместе ходили гулять.

Я очень горжусь своим папой и уважаю его. Люблю папу за то, что он меня любит. Хорошо, что у меня есть такой замечательный папа! Я нужна ему для любви и чтобы было кому рассказать всё, что он знает. От папы можно узнать много чего интересного. Мой папа хорошо разбирается в машинах, в телевизорах, в играх на компьютере, в хоккее, в футболе, в самолётах, в морях, в звёздах, в созвездиях, в домах, в окружающем мире, в людях и животных, в вещах и обуви, в еде, а ещё в русском языке и математике. Папа любит узнавать всё про машины новой марки. Какие у них возможности, скорости, двигатели и салоны.

На папу я очень похожа глазами, бровями, характером и тем, что я спокойная. Папа любит меня, а я люблю его. Он нежно заботится обо мне. Создаёт мне уют. Всегда меня веселит, смешит и задаёт интересные вопросы. Папа любит меня за то, что я люблю его. Он чувствует мою любовь потому, как я провожу с ним своё время. Я читаю ему журналы про машины, смотрю с ним телевизор, помогаю ему выбрать диски, гуляю с ним, уважаю его.

Когда я вырасту, то и тогда буду любить своего папу. Буду о нём хорошо заботиться и всё помогать. Буду стараться больше времени проводить с папой, часто с ним видеться, побольше общаться и обеспечивать его всем необходимым. Помогу ему с жильём и буду отмечать с ним все праздники. Постараюсь сделать так, чтобы ему жилось хорошо, счастливо, радостно и чтобы он был этим доволен. Хочу, чтобы мой папа всегда был здоров.

Мой будущий муж должен быть воспитанным, вежливым, ласковым, заботливым, чутким, трудолюбивым, спортивным, умным и похожим на моего папу. Хочу, чтобы муж, как защитник, заботился о наших с ним детях. Ещё чтобы любил и ценил меня. Мы вместе научим детей уважать наших родителей. Объясним им, что нельзя обижать пожилых людей, а надо их любить, помогать им и заботится о них. У старых и умных людей многому можно научиться.

Я очень рада, что мама выбрала именно нашего папу. Она его любит, а он любит её. Папа с мамой всегда и везде бывают вдвоём. Мама нужна папе, потому что вместе с ней жить легче, счастливее и увереннее. Папе нужна мамина поддержка, ласка, любовь, забота, ценные советы и помощь. Мама и папа любят нас с братом, а мы любим их. Они дали нам жизнь.

Наша семья – это самое главное, что есть у меня. Это дороже всякого золота и любых денег. И мама, и мы с братом очень счастливы с нашим папой. Мы счастливы, потому что все вместе. Я хочу, чтобы в нашей семье всегда было много счастья, любви и радости.

Папа, спасибо тебе за твою любовь, ласку, заботу и тепло. Ещё спасибо за маму, за моего брата, за тебя самого. Я тебя люблю, ценю и уважаю. Ты самый лучший папа на всём белом свете и на всей вселенной!

Дарья Чистякова, 8 лет 8 мес.

Я горжусь моим папой и тем, что он был военным и воевал. Мой папа - полковник. Он умеет всё выдерживать. Я удивлена, что он такой сильный. Даже самое сильное он выдержал - это четырнадцать дней быть без меня.

Раньше папа играл в футбол и был вратарём. У него есть бронзовая медаль. Папа мной гордится и ещё тем, что я у него умная, добрая, красивая, воспитанная и всегда понимаю его наказание.

У моего папы много друзей. Мне даже не сосчитать сколько их. Они все добрые. Быть добрыми, помогать бедным, жалеть их и поддерживать в трудную минуту они учились у моего папы. Моего папу все любят и уважают, за то, что он умный, сильный и добрый. Он ничего не жалеет для других.

Я похожа на папу лицом, характером, мыслями, талантом, любовью к учёбе, к истории, к компьютеру, к животным, к окружающим, к природе и к маме. Чуть-чуть ещё мы с ним аппетитом похожи. Через каждые пять минут мы с ним хотим есть. Вот так это смешно и хорошо. Мы с ним еще похожи одинаковой любовью друг к другу.

Мой папа умеет хорошо думать головой и показывать фокусы. Умеет понимать, что я чувствую. Умеет меня успокаивать, жалеть и весело смешить. Умеет красиво говорить, писать печатными и письменными буквами, решать очень трудные задачи и примеры. Умеет играть в боулинг, в футбол, в теннис. Умеет плавать, кататься на коньках, быстро бегать. Умеет читать по-русски и по-английски. Ну, просто, суперский папа! И меня этому всему учит.

Мой папа весёлый, культурный, большой, хороший и трудолюбивый. Любит экстримы. По характеру он ласковый, милый, воспитанный, радостный. Он не жадина и не злюка. Ему денег для семьи не жалко. Он всех жалеет. Никогда никого не обижает и ни над кем не издевается.

Мой папа знает, как сэкономить деньги. Он придумал, как меня этому научить. Не надо покупать что-то новое, ведь это можно сделать и своими руками. И будет лучше, чем в магазине. Это оказалось правдой.

Папа, большое спасибо тебе, за то, что ты меня всему учил в детстве. Спасибо за твою поддержку в моих спектаклях и концертах.

Мой папа отличается от других пап умной, бодрой головой, любовью к своему ребёнку и, конечно, к своей жене.

Когда я вырасту, то буду заботиться о папе так: готовить кушать ему, заправлять кровать и покупать вещи. Все свои деньги буду тратить на него. Когда папа станет стареньким, я никогда не буду ему грубить.

Когда я стану взрослой, мне нужен будет муж, который любит кушать, спорт, животных. Ещё хочу, чтобы он был умный, любознательный, воспитанный, культурный, аккуратный, сильный, трудолюбивый, жизнерадостный, добрый и весёлый. В общем, как мой папа. К своим детям я буду относиться ласково. Объясню им, что их старенькие бабушка с дедушкой – это мои мама и папа. Научу своих детей их уважать и помогать им. А сама престарелым родителям буду покупать лекарства и возить их в больницу.

Моя мама выбрала папу в мужья потому, что они с двенадцати лет вместе. Он и тогда уже был добрый. Любил животных, помогал старым и бедным. Надеялся, что когда вырастет, то будет умным и научит своих детей тому, что сам умеет. И вот, когда папа вырос, мама его и выбрала.

Мама любит папу сильно-сильно. Относится к нему уважительно и по-доброму. Заботится о нём и кормит его. Обращается с ним мягко. И папа маму крепко-крепко любит. Иногда бывает, конечно, что они ссорятся, но их ссоры быстро прекращаются. Они у меня молодцы и понимают, что при детях ссориться нельзя. Я рада, что у меня такие понимающие родители. В нашей семье всегда покой, мир, дружба и, конечно, отличное весёлое настроение. Мне хорошо, что у меня есть родители - такие важные члены семьи.

Папа вместе с мамой любят убираться дома, готовить еду, вместе кушать, подготавливать для меня праздники, выбирать мне подарок, смотреть телевизор, беседовать, обсуждать разные дела. Мама с папой любят почти всё одинаковое. Многое делают вместе, что означает их любовь. Но больше всего вместе они любят меня.

Мама папе нужна для того, чтобы она готовила ему поесть, стирала и гладила одежду, и помогала во всяких там взрослых делах. И самое главное, чтобы она его любила и ухаживала за ним. Папа беспокоится о маме, когда она болеет. Если у мамы что-то не получается, папа быстро найдёт выход из положения и сразу все мамины проблемы решены. Он маме дарит различные подарки.

Маме папа нужен для того, чтобы он мог заменить её в домашних делах, когда её нет дома. Мой папа это делает раз-раз и всё готово! Мама видит от папы только добро. Папа делает дома ремонт. Папа такой трудолюбивый!

Папу иметь – это здорово и замечательно! Потому что мама всегда на работе или чем-то занята. А с кем разговаривать и смотреть телевизор? С кем гулять и прыгать кто выше? С кем учить уроки и заниматься зарядкой? А если бы пап не было, то детям не с кем было бы играть и не с кем ходить по магазинам. Когда мама заболеет, то с кем сходить в аптеку за лекарствами для неё? Без папы плохо. Чем питаться, когда мамы нет? С кем сходить за вкусненьким?

Мне папа нужен для того, чтобы он мне во всём помогал и заботился обо мне. Своего папу я крепко люблю и сильно уважаю. Вижу от него много счастья и добра. Всегда отношусь к нему уважительно, с любовью и радостью. К папе я обращаюсь по-хорошему и никогда с ним не шучу по-плохому. Никогда его не обижаю.

Дома ласково называю своего папу так: "Хороший папа, классный папа, супер-папа, чемпион, Дед Мороз, Санта Клаус, великое талантище, умница, молодец, папа года". Мой папа самый лучший папа на свете и во всём мире! Для меня он на самом деле "Папа года".

Папе я нужна для того, чтобы он мог гордиться тем, что я хорошо учусь. И, чтобы он мог на меня иногда положиться в трудную минуту. А, чтобы ему не было скучно, я ведь могу его и повеселить, и насмешить. Ещё я нужна ему для того, чтобы было кого любить. Мой папа больше всех на свете любит меня, потому что, он же должен хоть кого-то любить. Вот он меня и любит. Я ему дороже всех, потому что я у него единственная дочка.

Я берегу своего папу. Никогда не хочу, чтобы он уходил на работу. Я скучаю по нему каждую секунду. Всегда ему звоню. Хочу, чтоб мы с папой всегда были рядом. В выходные мы с ним всегда вместе. Когда он дома, то я от него не отхожу и глаз с него не спускаю. Всегда хочу накопить денег, чтобы потратить их на папу.

Мой папа чувствует мою любовь, потому что я всегда обращаюсь к нему с добрыми пожеланиями, а иногда и с хорошими советами. Помогаю готовить кушать. Иногда и сама готовлю ему поесть. Никогда для него ничего не жалею. Мой папа прекрасный человек!

Я желаю папе счастья и здоровья. Чтобы он жил долго-долго и дождался моих детей, своих внуков. И, конечно, чтобы они его слушались. В жизни у него были только хорошие моменты. Успел сделать всё, что запланировал. Чтобы все папины мечты исполнились.

Папа меня крепко и сильно любит. Он всегда бывает очень расстроен, когда меня рядом нет. Я знаю, что он меня любит больше всех на свете. Ничего для меня не жалеет. Никогда меня не обижает и не желает мне плохого. Когда я расстроена или кем-то обижена, он всегда меня пожалеет. Я ценю это. Иногда, когда я работаю по дому и стараюсь, папа меня хвалит.

Папа меня не только жалеет, но и уважает. Создаёт мне хорошее настроение. Смешит и забавляет меня, играет со мной. Помогает мне делать разные поделки. Папа меня обожает и всему учит. Он очень умный. Благодаря папе у меня в голове появляются свежие идеи.

Я люблю вместе с папой проводить своё время. Играть с ним в боулинг, теннис, футбол и прочие настольные игры. Обожаю с ним ходить в ледовый городок, кататься на лошадях, заниматься зарядкой и физкультурой. Люблю с папой разговаривать, заниматься уроками и читать. Мне нравится с ним кататься: на карусели, на машине, на велосипеде, с горки.

В магазине папа сам выбирает для меня самый дорогой подарок. Покупает мне сладости, диски, мультики, игрушки, одежду, косметику. Красиво меня одевает. Покупает мне вещи для школы и всё необходимое для дня рождения. По выходным водит меня гулять. Хорошо со мной обращается.

Сейчас мечтаю о том, чтобы папа купил мне котёнка, новый набор «Лего» и маленькую розовую пони. Хочу, чтобы мы с ним почаще отправлялись в поездки и чтобы он меня катал на лошадках.

Я люблю вместе с папой обедать в кафе или дома. Когда ко мне приходят друзья, он нас всех кормит. И мне это нравится – кушать вкусное с друзьями и с папой.

Я очень сильно люблю папу! Он называет меня: "Доченька, Женечка, красавица, рукодельница". Так приятно это слышать!

В жизни папы нужны для того, чтобы дети могли не беспокоиться, если мама заболела. Мне мой папа нужен, чтобы со мной играл, когда мама на работе. Он помогает маме вылечить меня, когда я болею. Однажды он вылечил меня сам. У меня была температура 39 и 9. Он охладил меня и быстро вылечил. А если мне холодно, он меня согревает. Когда я болею, он всегда меня лечит сам, обрабатывает мне раны. Утром он всегда провожает меня до автобуса.

От папы я вижу только добро, ничем неизмеримое. Наверно, только у меня такой заботливый папа.

Мой папа – замечательный отец! Он меня так сильно и крепко любит. На чемпионате отцов он бы занял первое место потому, как надо любить, уважать, ценить своих детей и как с ними заниматься. Его бы признали самым идеальным отцом. Таким папам надо памятники ставить! Я в этом не сомневаюсь.

Евгения Кротенко, 7 лет 4 мес.