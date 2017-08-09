Безопасность ребенка в большом городе

Однажды ребенок выйдет за порог дома один. И тогда его безопасность и комфорт будут очень сильно зависеть от того, что вложили в детскую голову мама с папой. Как же его подготовить к самостоятельным прогулкам? Когда отпускать? Как снарядить? Вопросы эти очень важные, и могут сохранить не только нервы, но и жизнь.

Безопасность ребенка в городе зависит от его возраста, собранности и реакции и, конечно же, от качества родительского инструктажа.

Первое и главное, о чем хочется сказать: инструктаж должен быть многоразовым, с отработкой навыков на практике! Ребенку недостаточно один раз сказать, что нельзя ходить с незнакомцем смотреть котенка воон за теми гаражами. Ему недостаточно показать мультик о правильном переходе дороги. Спасатели поискового отряда «Лиза Алерт» проводили эксперимент (с согласия родителей), в ходе которого почти все дети-участники уходили с незнакомцем, хотя, конечно же, мама с папой это запрещали. Так что полагаться на детскую память и «сознательность» - само по себе опасно.

О самых важных вещах ребенку нужно рассказывать много раз. Включить фантазию и немного (не слишком) повысить градус эмоций: пусть лучше приставучий незнакомец станет в глазах ребенка Бармалеем, который ворует детей и заставляет их стирать носки, - больше шансов избежать беды. Проигрывайте с ребенком ситуации: «Что если…» Что если чужая тетя добро улыбнется и скажет: «Я подруга твоей мамы, мама тебя зовет, пойдем!» Что если ты упадешь с велосипеда и поранишься?.. – так вы сможете понять, насколько адекватно готов себя вести ребенок. На тему безопасного поведения есть хорошие книги и мультики (например, Людмила Петрановская «Что делать если…» 1 и 2 части, «Смешарики. Азбука безопасности»), их стоит читать и смотреть вместе с ребенком, обсуждать и дополнять своими историями.

Что должен знать взрослый

* Познакомиться с учителями, воспитателями, руководителями кружков и секций, которые посещает ребенок, хранить номера их телефонов

* Познакомиться с друзьями и приятелями ребенка, по возможности – их родителями и хранить номера их телефонов

* Каждый раз, провожая ребенка на прогулку, знать, куда он идет, с кем он идет и когда собирается вернуться

* Обычные маршруты ребенка: в школу, к приятелю, в секцию. Любимые места игр и детских сборищ

* Программы слежения ребенком при помощи систем GPS мониторинга (или хотя бы слежение за телефоном при помощи вышек сотовой связи, хотя этот метод дает заметные погрешности) помогает сэкономить нервы и упрощает поиски

Что должен знать ребенок

* Свои имя, фамилию, домашний адрес и телефон хотя бы мамы НАИЗУСТЬ. Сделайте ребенку карточку наподобие визитки с номерами близких и объясните, кому и когда ее можно показывать

* Что можно заблудиться, проехать свою остановку, забыть дорогу домой – но это не страшно, паниковать не нужно, ВАЖНО вовремя обратиться за помощью и следовать простым правилам

* Что родители и близкие будут очень волноваться и переживать, если ребенок не вернется домой в назначенное время и пропадет со связи. Многих пропавших детей начинали искать с милицией и находили буквально в соседских квартирах у друзей за играми

* К кому безопаснее обращаться за помощью: полицейские, женщины с детьми, работники торговых центров или офисов. К стареньким бабушкам ребенку лучше не обращаться: к сожалению, известны случаи, когда старческая деменция только усугубляла ситуацию. Важно, чтобы ребенок не стеснялся обращаться за помощью

* Что можно и НУЖНО вырываться и кричать в ответ на малейшие проявления навязчивого поведения, попытки взять за руку. Убегать и звать на помощь: «Помогите!» «Я не знаю этого дядю!» - подскажите слова заранее

Первые самостоятельные шаги

Когда можно отпускать ребенка за порог одного? – все зависит от характера и подготовки детки и решается индивидуально. Одни дети готовы ответственно гулять по площадке уже в 5 лет, других лучше сопровождать до 9-ти. Романтичная хрупкая барышня никогда не полезет в темный сквер, зато может зазеваться и проехать свою остановку, а бодрый второклассник легко отошьет навязчивого дядю, зато сцепится с подростками из соседнего двора. Так что каждого мальчика или девочку нужно «готовить» по отдельной программе. Но прежде всего, ребенок должен сам стремиться к самостоятельным прогулкам. И у него должен быть хотя бы небольшой опыт самостоятельности. Скажем, он уже остается дома один на пару часов, может подождать маму у входа магазин - «посторожить» коляску со спящим братом, дойти до дома из машины, припаркованной возле подъезда.

Следующий шаг – тренировочный режим: мама сидит на скамейке у подъезда, а ребенок гуляет на площадке, хоть и вдалеке от мамы, но в поле ее зрения. Или: ребенок идет в школу знакомой дорогой, а мама идет по его следам, метрах в 30-ти (конечно, ребенок знает об этом). Когда идете с ребенком его маршрутами, обратите внимание на безопасные места, где он может найти помощь: вот в этот магазин можно спрятаться, если ты увидишь страшную собаку, хулиганов и т. д.

Другие варианты: возвращаясь домой, разрешаете ребенку обойти здание с другой стороны, так чтобы он какое-то время шел сам. Отпускаете ребенка на половине пути в школу, по приходу в класс он отзванивается вам. Так постепенно ребенок привыкает осваивать внешнее пространство с осторожностью и вниманием, а вы убеждаетесь, что он ведет себя правильно.

Еще один шаг в развитии самоконтроля – маленькие поручения. Если в доме или очень близко от дома есть магазин – можно давать ребенку простые задачи: купить пакет молока или булку хлеба.

Снаряжение ребенка: простой мобильник, ключи, визитка с номерами близких и четкие инструкции по поведению на улице. Их-то мы сейчас и разберем.

Незнакомцы и преступники

Самое главное правило для самостоятельно гуляющих детей – правило «Нет!» Когда незнакомый человек приглашает тебя в интересное место и покупает мороженое – скажи ему «Нет!» По этому поводу взрослых просто разрывает: с одной стороны, не хочется делать из детки параноика, который в каждом взрослом будет видеть потенциального врага. С другой стороны, важнее избежать опасности. Так что обязательно донесите до ребенка, что он никогда и ни за что не должен уходить с незнакомым человеком. Может быть, это хороший человек, а может быть – нет. Непонятно! Поэтому на всякий случай мы никогда не уходим ни с кем.

Даже если он говорит, что за углом или в машине ждет мама (мама и сама бы подошла к ребенку, а не посылала бы чужого дядьку). Даже если он говорит, что мама в больнице и нужно ехать к ней (тогда за ребенком пришел бы другой родственник или близкий). Даже если нужно пройти с незнакомцем чуть-чуть за угол школы, чтобы посмотреть на гнездо с птенцами (вы, дяденька, расскажите, а мы с ребятами сами сходим, посмотрим). Даже если человек просит помочь донести ему сумку или котенка до дома: объясните, что обычный взрослый человек не попросит о помощи ребенка, он обратится к другому взрослому. А еще мы не ходим в чужие подъезды – только вместе с хорошими друзьями, если это их подъезд. И, конечно, нельзя даже близко подходить к незнакомой машине, особенно если оттуда предлагают подвезти до дома.

Отдельная уловка – когда незнакомец предлагает позвонить маме. На этот случай у мамы и ребенка должен быть «пароль»: нечто такое, о чем знают только они. Например: «Самое любимое блюдо бабушки?» - «Запеченые баклажаны!» - и только после этого можно быть уверенным, что ты правда разговариваешь с мамой.

И чтобы не нагнетать кошмаров, поясните ребенку, что это – важные и простые правила безопасности, так должны поступать все дети. Это как чистить зубы и купаться перед сном, как говорить: «Спасибо» или «Будь здоров!» Это очень важно.

Безбашенные приятели

Важное место в рейтинге угроз занимают друзья формата «сорви-голова». Когда дети оказываются в компании, во время эмоционального общения, - они готовы совершить куда больше подвигов и безумств, чем во время тихой уединенной прогулки. Мало того – в эйфорическом состоянии они гораздо хуже следят за окружением, не смотрят по сторонам, необдуманно рискуют… Вы можете наблюдать в окно, как компания ребят катается с горы на покрышках, почти врезаясь в припаркованные вдоль двора автомобили. Как ребята что-то таинственно жгут за домом или как ваша детка громко блажит в ветвях тополя на уровне третьего этажа, не в силах слезть. Как он там оказался? – соревновался с Володей, потом Володя спустился, а он «нешмог».

Поэтому будьте внимательны к друзьям и приятелям своего ребенка, знакомьтесь с их родителями. И если вы знаете, что Андрей способен уехать за полгорода и вернуться домой почти ночью, а Вероника – умелый организатор тонкой травли, то вы сможете вовремя поговорить с ребенком. Может быть, что-то запретить, может быть, разобрать по косточкам сложные ситуации и этику отношений.

Дороги и транспорт

Детям потенциально опасно находиться одним на оживленных улицах. Дело в том, что способность адекватно оценивать расстояние до приближающейся машины созревает у них к 14-17 годам. Многим знакома картина: ребенок стоял у дороги, как будто бы хотел пропустить машину, но потом побежал почти под колеса! А ему показалось, что он, вообще-то, успеет! Поэтому с сыном или дочкой крепко-накрепко нужно затвердить правила дорожного движения для пешеходов.

Переходим улицу только на зеленый свет. Больше того: не сразу же, а поглядев по сторонам – ведь на дорогах немало лихачей, которые торопятся проскочить в последние секунды и проносятся по «зебре», когда для пешеходов уже загорелся зеленый. Дорогу переходим только в положенном месте, не перебегаем в последний момент, ходим «в тени» других пешеходов. Особое внимание ребенка нужно обратить на боковые выезды, подворотни и дворы, научить его замедлять шаг на подходе к ним и заглядывать – не едет ли машина. Нашейте на одежду и ранец ребенка светоотражающую ленту или наклейки. Автомобилисты сами с благодарностью относятся к этому. Самостоятельно ездить в метро ребенку стоит не раньше 11-12 лет – уж слишком много там отвлекающих вещей и опасных поворотов.

Ребенок должен знать, что он может проехать свою остановку. Тогда он должен, во-первых, не паниковать, во-вторых, попросить о помощи кондуктора или «положительных» людей на остановке, где он выйдет. Или позвонить маме. У него должен быть запас денег на билет, а в крайнем случае он должен вежливо, не стесняясь, попросить кондуктора разрешить ему проехать бесплатно, объяснить свою ситуацию.

Если привить ребенку навыки аккуратного перемещения по городу, то после 11-12 лет он входит во вкус и с интересом изучает окрестности, запоминает названия улиц и остановок, сравнивает маршруты, пользуется картой и навигатором. И вырастает очень грамотным и самостоятельным горожанином.

Опасные места

Дети должны знать о местах, где можно получить травму или столкнуться с преступником. Пока ребенок еще мал, и вы сопровождаете его во время прогулок, обращайте его внимание на такие места, поясняйте, чем они могут быть опасны.

* Автодороги, особенно скоростные

* Железная дорога

* Неосвещенные дворы, площадки и скверы

* Стройки и заброшенные объекты

* Трансформаторные будки

* Высокие заборы

* Парки, где выгуливают собак, не подходят для шумных игр

* Подвалы и чердаки

Научите ребенка не подбирать на улицах вещи и прочие «сокровища» и не рвать ягоды и незнакомые плоды с деревьев.

Собаки

Дети во время прогулок так или иначе сталкиваются с собаками. Научите отличать бродячих собак от домашних (которые, как правило, носят ошейник, выглядят ухоженными и породистыми). Домашние собаки обычно гуляют с хозяевами и могут облаять человека, но если поблизости хозяин – он остановит животное. Конфликтов с домашними собаками лучше избегать, в них меньше страха, чем в бродячих. Научите никогда не замахиваться на собаку, не кричать, не пугать ее без самой крайней необходимости. Размеры ребенка небольшие – он вряд ли сможет напугать животное (если только это не мелкая собачка). Объясните, что лучше всего вести себя как существо из параллельного собаке мира – как птица, например, - идти своей дорогой, стараясь не замечать собаку, тогда она скорее всего посчитает, что на ее территорию не посягают. Собаки отлично чувствуют по запаху, что человек ее боится, и тогда начинают «наглеть».

Если ребенок видит собаку или стаю издалека – лучше заблаговременно изменить маршрут и обойти их. Может быть, даже забраться на возвышение – лесенку, дерево – и подождать, когда собаки уйдут. Если разойтись невозможно, нужно пройти мимо, демонстрируя полное равнодушие. Убегать можно, только если поблизости есть спасительные возвышения, ибо собака бегает гораздо быстрее человека и все равно догонит. И только в самом крайнем случае, если собака хочет напасть, нужно пугать ее: рычать очень низким голосом, размахивать портфелем или шапкой, поднять с земли камень или палку и постараться почувствовать злость на собаку вместо страха, напугать ее самому. Нельзя падать и закрываться руками.

Несчастные случаи

Ребенок должен знать, как вести себя при несчастном случае. Звать на помощь, просить позвонить маме, не паниковать и довериться взрослым людям, которые окажут помощь.

Если ребенок стал свидетелем несчастного случая, то лучше всего привлечь внимание взрослых, чтобы они обеспечили помощь, вызов врачей и все остальное. Но и у ребенка в телефоне тоже должен быть номер экстренных служб.

Если ребенок травмировался, но ощущает, что может идти домой сам, то все равно стоит посидеть, прислушаться к себе, может быть, помощь все же понадобится. И в любом случае нужно позвонить близким.

Доверие близким и умение попросить о помощи, не стесняясь, - эти две вещи важны не меньше, чем все инструкции о правильном поведении в сложных ситуациях. Поэтому поддерживайте теплые дружеские отношения с ребенком, учите его правильным контактам и правильным жестам, рассказывайте о технике безопасности на улице. А мы пожелаем, чтобы все перечисленные правила не пригодились вашему ребенку ни-ког-да!

Фото: www.globallookpress.com