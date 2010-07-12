Плюсы и минусы обучения в Англии. Взгляд «изнутри»

Те, кто думает, что попасть в Англию сложно, наверное, не знают о программах стажиро­вок в английских университетах. В одной из таких программ в свое время участвовал мой отец. Он и поехал писать PhD (по-нашему – кандидатскую диссертацию) в университет графства Эссекс. Мама и я поехали за ним.

Мне тогда только-только исполнилось шесть лет, а в Англии дети начинают ходить в школу с четырех-пяти лет. Тот, кто не учится, нарушает закон. Поэтому было решено отправить меня учиться, тем более что родителям надо было работать.

В городке Колчестере не было школы при посольстве – там и посольства-то нет. А потому я пошла в начальную школу по месту жительства. В этом смысле мне очень повезло: это была самая большая бесплатная школа в городе с одним из самых сильных преподавательских составов. Приняли меня сразу во второй класс, что соответствовало моему возрасту. В Hamilton County Primary School я проучилась пять лет.

Первый день в школе стал для меня откровением: все вокруг говорили на чужом языке. Я же могла выдавать только заученные на английском фразы типа: «Мож­но ли мне сходить в туалет?»

Естественно, у меня возник вопрос, с которым я незамедлительно обратилась к родителям: «А все эти дети только в школе говорят по-английски? Ведь дома с родителями они общаются на русском?» Оказалось, что я одна такая, и мне придется выучить язык. Первые полгода со мной занималась некая мисс Гринвуд, которая, не зная ни слова по-русски, смогла научить меня свободно изъясняться на языке моих одноклассников.

Школьные будни

Вместе со всеми я осваивала школьную программу, которая в английских школах довольно своеобразна.

Primary School – начальная школа – делится на две части.

К первой относятся нулевой (англ. Reception – приемный), а также первый и второй классы. Школьник переходит в третий класс после прохождения аттестации по математике, англий­скому и естественным наукам.

В шестом, последнем, классе начальной школы ученик снова проходит аттестацию и отправляется в другую, среднюю школу (Secondary School).

Вообще, классы начальной школы мало чем отличаются друг от друга: просто с каждым годом становится чуть меньше игр и чуть больше того, что в России принято называть уроками. Таким образом, мы только к шестому классу выучили таблицу умножения и количество дней в каждом месяце: считалочка по костяшкам пальцев в Англии до сих пор неизвестна.

В этой стране каждый учебный год начинается в первых числах сентября и заканчивается в конце июля. Делится он не на четверти, как в России, а на триместры.

Оценок в начальной школе вообще нет. По крайней мере, ученикам о них не говорят. Аттестацию педагоги проводят по просьбе родителей и для того, чтобы разделить класс на группы по успеваемости.

В зависимости от того, в какую группу попал ребенок, программа или усложняется, или упрощается. В Англии нет понятия «тянуть за уши». Ведь стране нужны не только ученые и бизнесмены, но и дворники, и слесари.

День в нашей школе начинался в 9:00 и заканчивался в 15:15. Примерно в полдень занятия прерывались на час, и дети обедали.

Некоторые ученики приносили с собой обед в разноцветных пластмассовых коробочках. Обычно это несколько бутер­бродов, шоколадка и пакетик со­ка. Другим ребятам родители оплачивали горячий обед в столовой. Меню менялось каждый день. Оно состояло как из мясных, так и из вегетарианских блюд. После еды детей в обязательном порядке отправляли на улицу играть. Единственное исключение – дождливые дни.

Прилегающая к школе территория, небольшая по площади, была покрыта асфальтом, обнесена высоким забором и разделена на две части. С одной стороны резвились учащиеся первых трех классов, они имели возможность весной и летом наслаждаться видом цветущего плюща, который обвивал стены школы. С другой стороны территория старших: там мальчишки играли в футбол особыми мячами из губки, а девчонки сидели в беседках и сплетничали.

Кроме этого, была небольшая перемена, которая начиналась примерно в 10:30 утра. Детей выпускали на улицу побегать, а некоторых отводили на кухню пить свежее цельное молоко, которое их родители предварительно оплатили. Хотя на улице всегда дежурил один из учителей, перемены редко обходились без травм: асфальтовое покрытие школьной площадки не щадило коленки и локти детей, а потому каждое падение приводило к ссадинам. В травмпункте их промывали водой и заклеивали пластырем: другие медикаменты не использовали, дабы избежать аллергических реакций.

Школьная форма распространена в большинстве школ. Она различается лишь по цветам.

В моей школе придерживались сочетания голубого, синего и серого. Все школьники носили голубые рубашки или тенниски, синие кардиганы или свитера с эмблемой школы, серые юбки или брюки (в зависимости от пола). Летом девочкам разрешалось надевать школьные сине-белые платья в полоску или клеточку, а мальчикам – шорты. У нас была и спортивная форма: синие шорты и белая футболка.

Кружки и секции

Занятия физкультурой проходили два раза в неделю. В зале мы лазали по турникам и представляли себя великими гимнастами. А раз в неделю за нами приезжал двухэтажный автобус и отвозил на поле, предназначенное для занятий спортом, где нас знакомили с азами футбола, регби, крикета и хоккея на траве. Раз в год там же устраивались соревнования, в которых принимали участие все учащиеся школы. В спортивной программе были забеги и забавные эстафеты.

Еще одно традиционное мероприятие – рождественская служба в церкви. В преддверии этого мероприятия ученики всех классов разучивали песни, из которых потом складывался концерт. В школе был небольшой оркестр, который тоже принимал участие в рождественской службе. В основном дети играли на флейтах и скрипках.

Оркестр – это лишь один из факультативов и кружков, предлагаемых в школах. После уроков ученики могут заниматься футболом, нетболом (традиционно женский вид спорта, напоминающий баскетбол) и легкой атлетикой. Команды по этим видам спорта участвуют в чемпионатах города среди школьников. Кроме того, есть и более «спокойные» факультативы, вроде шахмат и кружка по сбору моделей машин.

Еще одним познавательным развлечением для школьников являются экскурсии. Помню, как мы ездили в Лондон, чтобы посетить Национальную галерею и другие музеи. Но были и менее традиционные поездки. Например, однажды нас возили в старинный Тюдорский замок, где мы в соответствующих нарядах должны были окунуться в атмо­сферу средневековой Англии. Еще была поездка на стадион местного футбольного клуба, где мы познакомились с игроками и по­смотрели их тренировку. А в другой раз мы гуляли по красивому яблочному саду, рядом с которым стоит небольшой заводик по производству сока и сидра.

Забавные казусы

Казалось бы, Англия – цивилизованная европейская страна. Но и там происходят довольно забавные казусы, которые англичане воспринимают с завидным достоинством и спокойствием.

Пока я училась в школе, каждую пятницу всем ученикам раздавались информационные бюллетени с новостями о жизни учебного заведения, о предстоящих поездках, о повышении цен на обеды или молоко и т.д. Пример­но три раза в год, с неравным интервалом, ученики также получали листочки поменьше, где родителям сообщалось, что у ко­го-то из учеников были замечены вши. Родителей просили проверить своих детей и, в случае обнаружения, избавиться от пара­зитов, используя описанные там же способы лечения. Помню, ма­ма и бабушка очень удивились, когда впервые получили такое сообщение. Проверили меня, по­смеялись и забыли до следующего раза.

Заморские игры

Во дворе школы Hamilton росли каштаны. Их плоды используются в старинной английской игре. Чтобы принять участие в состязании на самый сильный каштан, необходимо найти самый крупный и крепкий экземпляр или путем сложных махинаций, вроде вымачивания в уксусе, сделать его тверже камня. Затем следует проделать в нем сквозную дырку и подвесить плод на крепкий шнурок. Теперь можно вызывать на бой соперников. Смысл игры сводится к тому, чтобы определить, у кого каштан крепче. Игроки поочередно замахиваются друг на друга шнурками и ударяют каштаном о каштан. Чей плод первый лопнул, тот и проиграл.

Еще одной английской забавой были и остаются стеклянные шары (marbles). В ходе игры необходимо выбрать подходящий по размеру шарик, чтобы выбить из обозначенного круга как можно больше шариков соперника. Думаю, именно поэтому в Англии в свое время так хорошо прижились сотки, ведь по форме игра во многом напоминает привычные marbles.

Ложка дегтя

Учеба в начальной школе в Англии дает очень многое: это и язык, который действительно становится родным, и друзья, масса приятных воспоминаний и ощущение детства, потому что процесс обучения во многом на­поминает игру.

Но известно, что в младшем школьном возрасте ребенок впитывает ту культуру, которая его окружает. Поэтому, когда мы вернулись в Россию и я пошла в московскую школу, мне было очень нелегко. Возникли проблемы с русским языком и литературой, хотя по вечерам в Англии мои родители разбирали со мной русскую школьную программу по учебникам. Также я поняла, что потеряла огромный пласт русской культуры, с которым мои русские ровесники знакомились из фильмов, мультиков, песен и книг. Конечно же, в моем сознании был соответствующий пласт англий­ской культуры, но это не одно и то же. До сих пор мне приходится признаваться собеседникам, что я чего-то не видела, не читала, не слышала.

А что потом?

Я вернулась в Россию, прожив в Англии почти пять лет. Нужно было продолжать учебу: рядом с домом была английская спецшкола, в которую когда-то ходили мои родители. Школа считалась хорошей, и, чтобы в нее поступить, надо было пройти собеседо­вание по математике, русскому и английскому языкам. Последнее я сдала с легкостью, а вот с математикой и русским были большие проблемы. Пришлось брать уроки: через месяц меня все же приняли в шестой класс.

Тот год я закончила с тройкой по русскому языку. Больше у меня троек не было, и вообще я окончила школу с серебряной медалью. Золотую не дали, потому что так и остались проблемы с русским языком и литературой. Так же заметно хромала история России.

Тем не менее, я поступила на факультет иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова. В этом мне очень помогла победа во всероссийской олимпиаде по английскому языку, а не результаты экзаменов по «любимым» предметам. Сейчас продолжаю совершенствовать английский язык в вузе и очень жалею о том, что не пожила хотя бы пару лет в Испании. Испанский дается совсем не так легко.