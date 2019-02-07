ТОП-20 востребованных профессий будущего
Современная техника вытесняет человека с рабочего места. Минувшей осенью Сбербанк уволил 70% менеджеров, которые занимались простыми задачами, и поставил на их место искусственный интеллект. Какое образование получать ребенку, чтобы быть востребованным специалистом через 5, 10, 20 лет? Расскажем о доступных профессиях будущего и образовании, которое позволит ими заниматься.
Кто придумывает профессии будущего
Новые специальности берутся не «с потолка». Их объявляют исследователи, которые следят за развитием технологий, требованиями рынка и перспективами социальной сферы. Некоторые из них называют себя «визионеры» — и это тоже новая профессия, которая уже вполне востребована. В России «визионерством» занимаются Агентство стратегических инициатив, Московская школа управления СКОЛКОВО и
А еще каждый год исследователи оценивают и публикуют запросы работодателей и размеры зарплат в разных сферах рынка. Эти данные мы тоже учли в нашей статье.
Что делать, чтобы не оказаться на обочине
Профессии будущего — это не только новые неслыханные занятия. Среди них есть вполне традиционные специальности, которые в последние годы получили новое содержание, например, доктор
Поэтому первый принцип эффективного образования — учиться где угодно и получать специальность по сердцу, но четко следить за научными открытиями и разработками в своей отрасли. Вы можете быть педиатром, программистом или агрономом, главное — следовать новым профессиональным тенденциям.
Конечно, есть и закономерности в профессиях будущего. Так, на первый план выходят специальности, связанные с умственным трудом. Исследователи считают, что самыми востребованными отраслями в ближайшие годы будут:
- IT (это точно одна из самых быстро растущих сфер);
- маркетинг и управление проектами;
- робототехника;
- инженерия, проектирование и архитектура;
- биология;
- химия;
- медицина.
А еще роботы не смогут заменить человека в сфере воспитания и образования, персональных услугах и индустрии развлечений. Но чтобы держаться на плаву, специалист будущего должен оттачивать свои технические навыки и развивать так называемые soft skills: креативность, навыки общения и ведения переговоров, умение работать в команде, умение следить за своим состоянием и восстанавливаться после стресса.
Куда податься стобалльнику?
Профессии будущего
Расскажем о 20 профессиях, которые займут место на рынке в ближайшие 10–20 лет. Профессии перечислены в свободном порядке, ведь только будущее покажет, какая из них окажется самой оплачиваемой и нужной. Глядя на этот список, старшеклассник может вооружиться идеями о том, «куда» ему расти — даже если он собирается получать вполне традиционный диплом в классическом ВУЗе.
1. Дизайнер виртуальной среды обитания. Будет проектировать виртуальные и дополненные пространства для деловых встреч, обучения, игр и отдыха.
Образование: архитектура, дизайн, редакторское дело, психология.
2. Сетевой юрист. Будет разрабатывать законодательство для сетей и виртуального мира, решать вопросы защиты сетевой и виртуальной собственности, устанавливать права и законы, по которым роботы и искусственный интеллект будут трудиться среди людей.
Образование: юриспруденция, право, этика, философия, психология, коммуникации.
3. Цифровой комментатор культуры. Скоро все значимые учреждения культуры и искусства заведут свои «дубли» в сетях и виртуальной среде. А цифровые комментаторы помогут людям будущего понимать мировое художественное наследие прошлых веков.
Образование: история искусств, PR, маркетинг.
4. Научный сотрудник на фрилансе. Сегодня проблема науки в том, что данные копятся быстрее, чем ученые успевают их анализировать. Но технологии позволяют обрабатывать информацию в любой точке мира — был бы доступ к научной платформе и базовое образование. Так что энтузиасты станут удаленными научными ассистентами и помогут серьезным ученым в их исследованиях.
Образование: базовое образование в определенной сфере науки (биология, медицина, физика, астрономия…), анализ данных.
5. Специалист «Интернета вещей». Все больше устройств обеспечено датчиками для обмена данных. Специалисты по «Интернету вещей» будут создавать удобную «умную» среду и искать эффективные способы связи между электронными приборами. Скажем, чтобы ваш
Образование: IT, инженерные технологии, коммуникации.
6. Специалист по восстановлению окружающей среды. Займется восстановлением среды в местах с угнетенной экологией, используя образцы флоры и фауны со всего земного шара. Будет предотвращать системное загрязнение среды.
Образование: биология, экология.
7. Разработчик источников питания. Создаст новое поколение средств постоянного питания в мире «устойчивого развития» — батарей и аккумуляторов на основе любых доступных материалов.
Образование: химия, физика, материаловедение, экология.
8. Цифровой лингвист. Разработает системы грамотного перевода для искусственного интеллекта — с учетом контекста и смысла, научит роботов общаться с человеком на естественном языке.
Образование: лингвистика, коммуникации, психология.
9.
Образование: химия, материаловедение.
Перестаньте думать, что колледжи — для неудачников!
Конкурс на некоторые специальности в техникумах выше, чем в ВУЗах. В чем преимущество колледжей, почему они становятся все востребованней и как выбрать подходящий ССУЗ?
10. Генетический консультант. Анализирует данные генетического анализа, дает рекомендации по схеме лечения, диете, образу жизни, образованию и воспитанию. Самые крутые профи будут программировать геном для лечения заболеваний.
Образование: медицина, генетика.
11.
Образование: экология, урбанистика, агрокультура.
12. Строитель «умных» дорог. Устанавливает «умное» дорожное покрытие с датчиками состояния дороги, знаками и разметкой для систем наблюдения и беспилотного транспорта.
Образование: IT, анализ данных, инженерное дело.
13. Менеджер краудфандинговых платформ. Организует работу платформы, оценивает проекты, разбирает конфликты между авторами проектов и вкладчиками.
Образование: управление, право, PR, маркетинг.
14.
Образование: медицина, коммуникации.
15. Консультант по здоровой старости. Разрабатывает оптимальные физические и ментальные нагрузки, систему питания и образ жизни для пожилых людей.
Образование: медицина, геронтология, психология.
16.
Образование: экология, психология, коммуникации, PR.
17. Тренер по
Образование: психология, нейронауки.
18.
Образование: IT, медицина.
19. Проектировщик
Образование: архитектура, материаловедение.
20. Разработчик домашних роботов. Поможет передать все бытовые хлопоты электронным устройствам.
Образование: инженерное дело, IT, робототехника.
Это лишь самые простые и популярные у «визионеров» профессии будущего, о менеджерах космического туризма мы напишем
