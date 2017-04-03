Подростки: первая любовь. Глазами родителей

Часть первая - Подростки: первая любовь. Взгляд изнутри

Родители подростка тоже когда-то влюблялись в первый раз. Но с тех пор столько воды утекло, столько опыта получено, что первое трепетное чувство вспоминается уже сквозь розовый туман. А любовь собственного сына или дочери видится с совершенно иного ракурса! В лучшем случае родитель испытывает умиление и не вмешивается, а в худшем - полон тревоги за отпрыска и готов бороться с новым явлением “ради его же блага”. Сильное новое чувство требует вмешательства лишь в крайних случаях, если ребенок слепо влюбился в опасного человека. Иногда детям нужна поддержка при безответной любви. Но чаще всего требуется лишь уважительная дистанция.

Реакция родителей на подростковую любовь

Родители по-разному воспринимают влюбленность подростка, для одних это в порядке вещей, для других - ужас ужасный и источник бед. Но есть вещи, которые точно не следует делать:

- доказывать ребенку, что он еще слишком мал для любви, что его чувства - вовсе не любовь;

- высмеивать чувства ребенка и шутливо комментировать его повышенное внимание к своей внешности или поздние возвращения;

- обесценивать его чувства в духе: “Лучше бы уроки сделал! Лучше бы в комнате прибралась”.

Отнеситесь серьезно и с уважением к влюбленности сына или дочери. Да, никто не собирается играть свадьбу, но в жизни ребенка сейчас происходят важные вещи. И от вашего поведения зависит, будет ли ребенок вам по-прежнему доверять или захлопнет для вас свое сердце. Потеря контакта с ребенком может обернуться и худшими последствиями, если он попадет в сложную ситуацию (например, из-за своей любви).

Сохраняйте уважительную дистанцию, не лезьте с расспросами, но и не отказывайтесь поговорить и поделиться опытом, особенно если ребенок очень переживает. В таком случае попробуйте аккуратно вызвать его на разговор, покажите готовность помочь.

Дети стараются скрывать свою любовь от родителей - мало ли что. Но вы, скорее всего, узнаете о влюбленности сына или дочери - по переменам в настроении, долгим телефонным разговорам, вечерним прогулкам и особому вниманию к своей внешности. Если вам удастся поговорить с ребенком о новом друге или подруге, обозначьте, что они могут заходить к вам в гости вдвоем. Для вас это будут “смотрины”, ведь лучше знать, с кем сблизился ребенок, так же как знать его близких друзей. Но постарайтесь не навязываться подросткам, заглянувшим в гости, сын или дочка будут вам очень благодарны.

Безответная любовь?

Если подросток влюбился взаимно, то он или она ощущает настоящую эйфорию, самооценка растет, энергии море, и испортить настроение такому человеку очень сложно.

Но все бывает иначе, если ребенок влюблен безответно. Или, что свойственно девочкам, ждет любви - а она все не приходит. Тогда подросток может подолгу находиться в подавленном состоянии, отказываться от прогулок и даже еды, девочки часто плачут. Конечно, в таком состоянии ребенку нужна поддержка. Но ему не помогут разговоры о том, как он мал и незрел для любви или как ничтожен объект его воздыханий.

Гораздо разумнее - попытаться отвлечь ребенка. С несчастной любовью это работает в любом возрасте: мы должны усилием воли переносить внимание с мыслей о возлюбленном на другие интересные и полезные дела, и тогда безответная любовь понемногу ослабит свои тиски. Но у подростка на это не хватает воли и понимания, так что родителям лучше попробовать отвлечь его самостоятельно.

Отправьте его на отдых в интересное место, помогите влиться в новую компанию сверстников (где можно заново влюбиться), предложите новое занятие, сделайте то, о чем он давно мечтал. Купите сноуборд или гитару, отправьте ее на курсы макияжа, а его - на мастер-классы по клипмейкингу, заведите собаку, в конце концов. И сами не слишком переживайте - скоро ребенок переключится на другие вещи, успокоится и забудет свою первую несчастную любовь.

Опасности подростковой любви

Родители часто боятся, что большое чувство может повредить их чаду: он перестанет учиться, она забеременеет, начнет пить, курить, употреблять наркотики и падать все ниже и ниже в угоду возлюбленному. Чтобы уменьшить опасения и иметь хоть какое-то влияние на ситуацию - поддерживайте уважительные отношения с ребенком и приглашайте его вместе с пассией бывать у вас дома. А кроме того - займитесь профилактикой ненужных последствий.

Подростковый секс, беременность и болезни. В 14-16 лет поздновато говорить о предохранении и опасности венерических заболеваний. Об этих вещах ребенок должен узнать раньше, если не от вас - то из книг. Найдите в магазине хорошее издание о половом созревании - лучше с картинками, полистайте, почитайте, убедитесь, что автор пишет о нужных и правильных вещах. Положите книгу в доме на полку на видном месте, не навязывайте ребенку. Вот увидите: скоро он утащит ее в свое логово и будет держать под кроватью. И одно правило все-таки стоит однажды озвучить твердо: нет презерватива - нет секса. Сами презервативы тоже лучше держать в доме там, где подросток сможет их найти, потому что купить их в аптеке он вряд ли отважится.

Проблемы с учебой. Иногда родители видят, что любовное увлечение подростка отвлекает его от школьных занятий, это заметно по оценкам и тому времени, которое он тратит на уроки. В этом вопросе необходима твердость: вводим комендантский час, уменьшаем время прогулок и телефонных разговоров, пока не будут восполнены провалы в учебе. Постарайтесь доверительно, но четко пояснить позицию: любовь - это прекрасно и здорово, но она не должна заменять собой обязательные вещи - учебу, работу, помощь семье. Это важно в любом возрасте. Представьте, сколько еще любовных переживаний, возможно, предстоит вашему ребенку. И если из-за каждого он будет прогуливать школьные уроки, затем лекции в университете, плевать на работу или другие обязанности, то это не принесет ему счастья, а наоборот, сделает слабой, зависимой от отношений личностью.

Тревожные сигналы в отношениях ребенка. Соблюдать неприкосновенность “любовной территории” ребенка важно. Но бдительный родитель все равно будет наблюдать за развитием событий - краем глаза или “третьим глазом”. Если вы замечаете явный непорядок в отношениях ребенка с пассией - об этом следует аккуратно говорить. Например, вы видите, что дочка слишком старается угодить своему бойфренду, или сын разрешает своей девочке грубить ему, или ваш ребенок сам позволяет себе лишнее, - проявите родительскую заботу, расскажите детке, что допустимо, а что опасно в его ситуации. Будьте спокойными и твердыми, и даже если ребенок ничего не ответит, он примет к сведению ваши слова. И, может быть, избежит многих печалей в будущем.

Например, если ребенок явно “прогибается”, а его пассия руководит им, произнесите короткую пламенную речь: “Конечно, это не совсем мое дело, но я должен тебе сказать, что очень важно сохранять самоуважение. Даже с самыми близкими людьми, даже с любимыми. Нельзя разрешать другому плохо обращаться с тобой, нельзя сливать себя и вечно прогибаться из любви - это всегда заканчивается плохо. Ты теряешь себя и становишься жалким - и в своих, и в глазах любимого. А это очень плохо. Лучше сделать шаг назад и показать, что так с тобой поступать нельзя. Обычно это вызывает у другого уважение, страх потерять тебя, и отношения становятся лучше. А если этот человек тебя не ценит - то и не стоит быть с ним. Береги и уважай себя. Я пожил на свете, я знаю”.

Любовь вашего ребенка - исчадие ада. Если подросток влюбился в социально нестабильную личность, эти отношения могут привести к очень сложным последствиям. Разговаривайте с ребенком, приводите примеры из своего и чужого опыта, попросите близких поговорить с ним. Старайтесь беседовать спокойно, без истерик и воззваний к стыду и совести, не обвиняйте и не шантажируйте, это только настраивает подростка против вас и убеждает его в собственной правоте. Попробуйте поддерживать диалог, чтобы ребенок тоже мог высказаться, тогда вы оба будете лучше слышать друг друга. Задавайте ребенку вопросы, на которые он волей-неволей будет искать ответ.

Например, одна мудрая мама 16-летней дочери, когда ее девочка влюбилась в 24-летнего ненадежного парня, не стала воздевать руки к небу и пугать дочь. Она просто аккуратно спрашивала, почему этот молодой человек не встречается с девушками своего возраста, чего он добился, к чему стремится… И очень скоро дочь остыла к нему.

Но если беседы не помогают и ребенок в самом деле подвергается риску, крайним способом решения может стать временный переезд ребенка в другой город или хотя бы отъезд на летние каникулы, чтобы оградить его от пагубного влияния.

Мы так долго растили наших маленьких детей - и вот они почти выросли. Они стоят на пороге родительского дома, готовые шагнуть наружу, и смотрят влюбленно на незнакомого нам человека. И мы очень хотим, чтобы наши дети избежали ошибок и боли. Пусть нам хватит мудрости и такта, чтобы поддержать и уберечь юных детей в их первых любовях!