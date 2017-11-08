Ребёнок не хочет учиться. Что делать

Рано или поздно каждый родитель сталкивается с нежеланием ребенка учиться. Детей – дошкольников легко заинтересовать, правильно организуя учебные занятия (подробнее мы говорили об этом в предыдущей статье о мотивации малышей Дошкольники: создаем желание учиться). Но что же делать со старшими детками? Почему, собственно, они не хотят учиться?

Причин низкой учебной мотивации может быть множество. Давайте подробнее поговорим о них, чтобы при необходимости быть во всеоружии.

Причина 1 - возрастные особенности

Для начала обратим внимание на возраст ребенка. У младших школьников учебная (а не игровая!) деятельность становится ведущей, дети направлены на саморазвитие. Интерес к учебе мотивируется результатом и самим процессом.

Иначе говоря, ребенок большое значение придает похвале, оценке учителя и родителей. Он с удовольствием включается в урок только потому, что все для него ново, необычно и интересно.

Подобных чувств не испытывают те дети, которым учебный материал давно знаком или, напротив, слишком труден для восприятия. В этой ситуации и первым, и вторым детям необходим индивидуальный подход: одаренным учащимся нужно дать возможность развиваться дальше, а с другими детками заниматься восполнением «пробелов» в знаниях.

Если далее ребенок легко адаптируется к новым условиям средней школы, то с желанием будет учиться до 7 класса. В 8 классе количество отличников и хорошистов резко падает.

Виной тому – пресловутый подростковый кризис, когда дети претендуют на равные со взрослыми права. Подростки отвергают контроль за успеваемостью, временем выполнения домашних заданий и даже помощь. Они стремятся иметь близкого друга и подражать ему. Влияние же родителей довольно ограничено. Все это неблагополучно сказывается на желании учиться. Однозначного решения этой проблемы нет, но внимательные, чуткие родители могут найти ключ к сердцу своего ребенка.

Причина 2 – индивидуальные особенности

Наши дети отличаются темпераментом и уровнем развития познавательных процессов. Нужно понимать, что активным сангвиникам легче усваивать учебный материал, чем медлительным меланхоликам. Детки-флегматики часто становятся отличниками, благодаря своей уравновешенности и усидчивости. Холерики могут как страдать от своей нервной возбудимости, так и быть в выигрыше от умения выполнять учебные действия в быстром темпе.

Память, мышление и речь – своеобразные инструменты для усвоения знаний. Только у одних деток эти инструменты «качественные», а у других требуют совершенствования. Учите с детьми стихотворения, песни, пересказывайте сказки, разгадывайте загадки, занимайтесь по развивающим журналам. Тогда школьник легче запомнит правило, составит рассказ, решит математическую задачу.

Причина 3 – семейные неурядицы

Семья для ребенка – крепость, тыл от каких-либо проблем. Но если семейный очаг достаточно хрупок от конфликтов, ссор, общего неблагополучия, то ждите у сына (дочери) замкнутость, нервозность, неуважение по отношению к вам и соответственно низкую учебную мотивацию.

Бывает, что ребенок специально плохо учится, чтобы, наконец, обратить внимание родителей на себя. Ведь мы, взрослые, чаще вспоминаем о детях, когда они делают что-то плохое.

Причина 4 – отсутствие способностей по отдельным предметам

Говорят, талантливые люди талантливы во всем. Но кто знает, чего стоит им так самоутвердиться. Если ребенок не может овладеть каким-то предметом в силу своих природных способностей, то можно помочь ему усвоить предмет посредством индивидуальных занятий с репетитором.

С другой стороны, вы сами лучше всех знаете, к каким предметам расположен ваш ребенок. Так зачем мучить его математикой, если он гуманитарий? Придите с ребенком к соглашению, что математику вы будете учить для того, чтобы сдать экзамен, а изучению иностранных языков и литературы отдадите главные силы. Благодаря этому он получит возможность во взрослой жизни заниматься любимым делом.

К тому же современное образование направлено не на усвоение знаний, умений и навыков, а на развитие универсальных учебных действий: ставить цели, искать методы для решения проблемы, сравнивать, анализировать, самостоятельно добывать знания по любым предметам. Иначе говоря, мы должны научить свое чадо учиться! Только так можно подготовить наших детей к непредсказуемому будущему.

Причина 5 – взаимоотношения с одноклассниками или учителями

Присмотритесь к своему ребенку: дружит ли он с кем-нибудь, какие отношения складываются с учителями. Будьте внимательны, ведь конфликты в школе могут привести не только к низкой мотивации в обучении, но и к нервным срывам.

Если проблемы в школьном коллективе разрешить не получается, то есть смысл перевести ребенка в параллельный класс или другую школу.

Причина 6 – непонимание между родителями и детьми

Вернемся к нашей теме: «Ребенок не хочет учиться». Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а почему вас, собственно, это волнует? Чего вы на самом деле хотите от ребенка? Вариантами ответа могут быть:

- «я боюсь за будущее своего ребенка»,

- «я хочу, чтобы ребенок вырос самостоятельным»,

- «я хочу, чтобы он стал последовательным и умел доводить дело до конца»,

- «я хочу развивать ребенка в отдельных областях познания»,

- «я хочу, чтобы ребенок учился не хуже других в классе».

Когда вы найдете нужный ответ, обязательно скажите об этом сыну (дочери). А дальше вам необходимо найти мотив у ребенка для достижения своей цели. Иными словами, нужно построить с ребенком взаимовыгодное сотрудничество.

К примеру, признайтесь вашему чаду, что боитесь за его будущее, что хотите развития ребенка по его любимому предмету, а по остальным дисциплинам вас бы устроили приемлемые оценки. Предложите воспользоваться услугами репетитора по выбранному профилю. Честно скажите своему воспитаннику, что успех в жизни зависит еще и от контакта с людьми. Нужно уметь ладить со всеми учителями и вовремя поддерживать свой личностный имидж приличными ответами. Мотивируйте исполнение своих желаний обещанием совместного отдыха на каникулах или чем-то еще важным именно для вашего чада.

Так вы придете к соглашению и убьете несколько зайцев. Во-первых, разберетесь в своих внутренних переживаниях. Во-вторых, сын (дочь) будет знать, что вы от него хотите. В-третьих, он поймет, почему это важно для него. В-четвертых, у него появится внутренний мотив к достижению вашей совместной цели.

И закончить свою статью хотелось бы на оптимистической ноте. Знаете ли вы, что Уинстон Черчилль был двоечником в школе, а во взрослой жизни награжден Нобелевской премией в области литературы. Людвиг ван Бетховен так и не освоил умножение и деление. Александр Пушкин очень слабо успевал в Лицее и плакал на уроках арифметики. Антон Чехов дважды оставался в гимназии на повторный год обучения.

Примеров можно приводить бесконечно. Всем этим людям школьная неуспеваемость не помешала стать великими и успешными людьми, потому что они шли по своему пути развития. В ваших силах, уважаемые родители, помочь ребенку найти верную дорогу в жизни.