Подготовка к ЕГЭ: ТОП-5 образовательных платформ для школьников. Советы и лайфхаки для родителей

Ваш ребенок - старшеклассник, и пора начинать подготовку к ЕГЭ. Вся семья думает, как помочь ученику набрать побольше баллов на госэкзаменах? Куда податься и кому довериться? В статье расскажем, как уберечь семейные нервы, не потратить лишние деньги и поддержать сына или дочку для успешной и спокойной сдачи ЕГЭ.

Совет 1. Не бегите сразу во все стороны

Чтобы вдумчиво и эффективно готовиться к экзаменам, нужна стратегия - правильный набор подготовительных мероприятий. В течение года усталость и напряжение будут копиться, так что вам нужен единый проверенный график подготовки.

Во-первых, отбросьте варианты подготовки, которые дают слабый результат. Например, откажитесь от популярных бумажных пособий для подготовки к ЕГЭ. Эксперты и выпускники-стобалльники подтверждают: брошюры из книжных магазинов слишком однообразны и не всегда соответствуют реальному уровню экзамена.

Во-вторых, выберите базовую площадку, которая поможет подготовиться к экзамену. Конечно, в школе ребят “натаскивают” на ЕГЭ, но для успеха большинству просто необходим дополнительный вариант подготовки. Это могут быть оффлайновые курсы 2-3 раза в неделю или онлайн-площадка.

Качественные учебные онлайн-площадки доступны каждому, а вот выбор “живых” курсов в оффлайне очень индивидуален и зависит от логистической доступности, рейтинга и уровня цен. К тому же учиться в онлайне сегодня - абсолютная норма. Онлайн экономит время на дорогу, помогает организовать информацию в личном кабинете и дает много других бонусов. А еще он обходится дешевле - порой и вовсе бесплатен.

Поэтому в статье расскажем об онлайн-вариантах учебы и приведем 5 платформ в интернете для подготовки к ЕГЭ - каждая со своей спецификой.

“Решу ЕГЭ”

https://ege.sdamgia.ru/

Это бесплатный сайт для подготовки к ЕГЭ по всем предметам. За плату можно скачать приложение на смартфон, правда, если верить отзывам, работает оно не идеально. На сайте есть учебники, справочники, большая база заданий с решениями и пробные тесты, идентичные настоящим экзаменам. Есть возможность создать свой собственный тест и настроить его под себя: например, включить опцию показа правильного решения после выполнения работы. Есть возможность воспроизвести процедуру экзамена: включить таймер, решить задания и узнать свой балл. Каждый месяц появляется 15 новых тестов по всем предметам.

На этой площадке ученик работает самостоятельно: его никто не стимулирует и не контролирует (хотя некоторые учителя генерируют пробные тесты с помощью этого сайта и отправляют сюда учеников - при этом высоко оценивают удобство площадки). Так что если ваш сын или дочка - ответственные люди, которые умеют разбираться в заданиях на примере решений, обходятся без помощи преподавателя, сами видят свои слабые места и заполняют пробелы, то им подойдет “Решу ЕГЭ”. Кроме того, часто перед ЕГЭ на этом сайте появляются тесты, поразительно похожие на настоящий вариант экзамена, который дети потом видят в школьных классах. Поэтому самоподготовка с помощью этой платформы может быть весьма полезной.

“Фоксфорд”

https://foxford.ru/

Это платная площадка с подготовительными онлайн-курсами и услугами репетиторов. Занятия ведут преподаватели столичных ВУЗов, они отлично объясняют материал и умеют “зажечь” учеников. Вы можете купить курс с онлайн-присутствием, чтобы ребенок видел занятие “в прямом эфире” и задавал вопросы преподавателю в чате. А можете выбрать вариант дешевле - курсы в записи: тогда ученик не сможет общаться с преподавателем и другими детьми в группе, но все равно получит весь учебный материал. Занятие состоит из 2-3-часовой лекции, учебных конспектов, а еще - домашнего задания, за которое ученик получает баллы и соревнуется в рейтинге с другими ребятами на курсе. Если с “домашкой” возникают сложности, учебная система дает подсказки и помогает разобраться в решении. Кроме того, ученик всегда может пересмотреть лекцию или почитать конспекты. Ну, а если тема требует глубокой проработки - всегда можно обратиться к репетитору: занятие с ним точно так же записывается, снабжается “домашкой” и всегда доступно в личном кабинете.

“Фоксфорд” каждый год запускает длинные курсы подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Подготовка по профильной математике разбита на два курса, особо выделена сложная часть С. Русский язык тоже детально разобран: есть курс подготовки к сочинению и курс подготовки к собственно ЕГЭ по предмету. Ближе к концу учебного года платформа запускает экспресс-курсы: на них можно за 2-3 месяца освежить материал и сделать максимум возможного, чтобы улучшить результат. Цены на курсы “Фоксфорда” низкими не назовешь, но если хочется сэкономить - берите курсы в записи, настраивайтесь на короткие экспресс-курсы или ловите акции и распродажи курсов, которые здесь тоже частенько бывают.

“Smart University”

https://smart-university.ru/

Эту новую учебную платформу запустил МТС, крупнейший российский оператор и провайдер, и учел последние наработки в цифровом образовании. Особенность площадки - учебная программа разрабатывается индивидуально для каждого ученика после входных тестов. Система учитывает уровень знаний ребенка, а еще - время, которое он может потратить на занятия, и балл, который нужен на ЕГЭ. Расчет довольно точный и здоровьесберегающий, даже если начать заниматься за 4 месяца до экзамена. Плюс также в том, что в “Smart University” примут ребенка с любым уровнем и помогут ему добиться поставленной цели.

Материалы программы “Smart University” разработаны ведущими экспертами ЕГЭ и соответствуют реальному экзамену. Уже работает подготовка к ЕГЭ по английскому языку, скоро появятся курсы подготовки к ЕГЭ по математике, а затем и по другим предметам. В планах - курсы подготовки к международным тестам (IELTS, TOEFL, GMAT и т.д.), которые пригодятся, если ваш школьник или студент мечтает продолжить учебу за границей.

Онлайн-урок ведут профессиональные педагоги, которые много лет готовят школьников к ЕГЭ. Ученик выполняет в интерактивном учебнике задания по лексике, грамматике, аудированию, слушает аудиозаписи с носителями языка, выполняет домашние задания и проходит промежуточные тесты для контроля. Родители могут следить за прогресс-индикатором ребенка в специальном приложении. Стоимость урока в 2-3 раза ниже часа с репетитором.

Учебная платформа лицензирована, поэтому вы сможете получить налоговый вычет за обучение в “Smart University”!

“Интернет-урок”

https://interneturok.ru/ege/

Это одна из первых учебных платформ в России, и потому она несколько консервативна, зато приближена к привычному школьному формату и хорошо наполнена. Над нейю работает большая команда учителей Москвы и Санкт-Петербурга, а еще - дизайнеры, режиссеры и методисты. Обучение здесь строится на записях видео-уроков по всем предметам: вы можете смотреть нужные уроки по школьной программе или сконцентрироваться на конкретных курсах подготовки к ЕГЭ. После видео-урока ученику предлагают выполнить тесты, тренажеры и домашнее задание, которое затем проверит учитель. Всегда можно пересмотреть запись урока или обратиться к конспектам.

Раз в неделю проходят часовые онлайн-встречи с репетитором, на которых он помогает ученикам разобраться в сложных вопросах. В любое время можно задать вопросы репетитору в специальном чате и вскоре получить ответ. Периодически проводится тестирование, чтобы определить текущий уровень школьника и его прогресс.

Сейчас у “Интернет-урока” есть курсы подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике, физике и русскому языку. Один месяц обучения на платформе стоит меньше, чем час с репетитором. Курс можно пройти самостоятельно, без помощи репетитора - этот вариант дешевле и подходит тем, кто поздно спохватился и не может готовиться к ЕГЭ 9 месяцев с поддержкой репетитора “Интернет-урока”.

“Экзамер”

https://examer.ru/

Это платная площадка для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по разным предметам. Она подойдет ответственным школьникам, которые готовы обойтись без помощи учителя. “Экзамер” дает входные тесты, определяет уровень ученика, находит пробелы в знаниях и выстраивает программу так, чтобы эти пробелы восполнить. Он помогает не тратить время на темы, которые ученик и так хорошо освоил, зато фокусирует на тех вещах, которые помогут максимально повысить балл ЕГЭ и при этом легко даются конкретному ребенку. Нужно регулярно заниматься по плану и наблюдать за своим прогрессом.

База знаний “Экзамера” напоминает конспект: вся “вода” из теории отжата, оставлены только ключевые вещи. К каждой задаче дается подробный разбор. Создатели геймифицировали подготовку к ЕГЭ, чтобы как-то развеселить и мотивировать ребят (может быть, кому-то их подход покажется излишне “мультяшным”). Дети будут проходить квесты, получать опыт, уровни, награды и бонусы.

Материалы платформы соответствуют всем требованиям ЕГЭ. Доступ к полноценным занятиям платный. Заплатить придется один раз: чем больше предметов вы хотите подтянуть, тем выше стоимость, но все равно цена относительно невысокая. Можно купить доступ для группы учеников и получить скидку.

А теперь, когда мы разобрались с разными вариантами онлайн-подготовки, вернемся к советам экспертов и выпускников.

Совет 2. Разберитесь в критериях оценки на ЕГЭ

Если ребенок понимает механизм оценивания, ему будет проще готовиться к экзамену. Например, на профильной математике больше всего баллов можно получить за сложную часть С - но и подготовки она требует более серьезной. Поймите структуру каждого экзамена, познакомьтесь с тестами и сосредоточьтесь на тех заданиях, которые принесут вам больше баллов. А еще разберитесь, в каких заданиях ученики из года в год допускают больше всего ошибок, и займитесь этими темами.

Совет 3. Подготовьте «банк аргументов» для сочинения

Если у вас трудности с сочинением, во время подготовки разбейте на группы самые частые темы сочинений. У вас точно будут блоки: Любовь, Семья, Природа, Патриотизм. По каждому блоку найдите аргументы и рассуждения: эгоизм и самопожертвование в любви, спасительная сила природы, напряжение сил во имя Отечества. Тогда вам всегда будет что “сказать” в сочинении почти на любую тему.

Совет 4. Задумайтесь, так ли нужен репетитор

Иногда родители считают репетиторов панацеей. Но опыт показывает, что репетитор не всегда может подготовить ученика - особенно если у них плохой контакт, а у ребенка - большие пробелы в знаниях. Многие выпускники утверждают, что гораздо важнее - собственное желание хорошо подготовиться, целеустремленность и режим занятий. Но есть случаи, когда сложно обойтись без репетитора или платформы с индивидуальным подходом и контролем:

- ученик собирается сдавать предмет, который придется осваивать почти с нуля и за малый срок;

- не получается готовиться самостоятельно, есть проблемы с самодисциплиной;

- нужна помощь, чтобы разработать программу подготовки и следить за движением по ней.

Совет 5. Составьте личный план прохождения пробных тестов - и придерживайтесь его

Это покажется банальностью, но больше всего в подготовке важна дисциплина: регулярные, если не ежедневные занятия. Каждый год после ЕГЭ проходят опросы 200- и 300-балльников о том, как им удалось добиться такого успеха. Подавляющее большинство отвечают: залог успеха - дисциплинированные занятия, систематическое прорешивание тестов, которые помогают увидеть пробелы в знаниях - и закрыть эти пробелы. Поэтому составьте план занятий, уйдите с головой в учебу и ни о чем не переживайте.

Совет 6. Тренируйте внимательность

Многие ошибки на ЕГЭ происходят из-за невнимательности: в задании могут попросить выбрать один или несколько ответов, найти ошибочный или верный вариант, записать ответ в определенном падеже. Чтобы все получалось хорошо, нужно внимательно читать задания каждый раз, даже если они кажутся банальными. При чтении “по диагонали” мозг фиксирует лишь общую картину, и есть риск допустить ошибку, потеряв баллы на самых простых вопросах.

Совет 7. Не забывайте об отдыхе

Подготовка к ЕГЭ - нервное время, но это небольшой период в жизни. Чтобы нормально его пережить, хорошо спите, берегите здоровье, не мучайте себя. Переживания забирают много сил, поэтому лучше перед ЕГЭ много заниматься: ведь тому, кто занимается, некогда волноваться. Между “приступами” учебы ребенку хорошо бы полностью переключаться на другие дела - прогулки, общение с друзьями, домашние обязанности. Здесь как раз могут помочь родители: создать дома спокойную атмосферу и “отгонять” мух от старшеклассника, то есть не нагружать его лишними проблемами и переживаниями, а наоборот, вовремя звать на прогулку или выгонять с другом в кино. Многим детям (и мамам) не помешает другой курс подготовки к ЕГЭ - с пустырником, поливитаминами, глицином и препаратами магния.

Ну, а когда ученик войдет в кабинет для сдачи экзамена - пусть смотрит по сторонам, слушает пение птичек и думает о том, что все к лучшему. Желаем вашим детям хорошо подготовиться к ЕГЭ, а вам - спокойно пережить этот “бодрящий” период!