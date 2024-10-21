Школьная дисциплина. Как помочь ребёнку следовать правилам поведения?

Уже вызывали в школу? Есть записи в дневнике? Ребёнок приходит домой взвинченный? К школьной дисциплине у всех разное отношение, но без неё никуда! Как научить младшеклассника соблюдать школьные нормы, и в каких случаях разговоры не помогут.

С одной стороны, бедные дети, которые не готовы ни психологически, ни физически к многочасовому сидению и ограничению свободы почти во всем. С другой – бедные учителя, которым любому ученику с разным уровнем подготовленности нужно «выдать» школьную программу.

Школьная дисциплина основана на некотором принуждении и подавлении, а воодушевленных и не замученных педагогов, которые умеют сглаживать углы, не так много. Поэтому остается только приспосабливаться. И минимизировать «боль и разочарование» ребёнка от необходимости ежедневного соблюдения школьных правил. Как? Подготовить морально.

Как говорить о правилах поведения

Да, опять разговаривать. Ребенку проще следовать правилам, если он будет знать «зачем» и «почему». Кстати, мало кто из родителей обговаривает со школьником эти моменты, надеясь, что ребенок по ходу дела сам во всем разберется. Многие дети, и правда, быстро все уясняют, а кому-то нужна помощь в овладении школьными нормами поведения. И каждому ребенку нужны свои особые аргументы, подбирающие ключик именно к нему.

Но порою никакой ключик не подходит, пока не устранить другие проблемы (об этом чуть позже).

Постарайтесь говорить не назидательно, потому что этого «добра», скорее всего, хватает в школе.

Берем школьный устав или правила внутреннего распорядка (есть на сайте каждой школы) и читаем вместе с ребенком. Объясняем непонятное, обсуждаем.

Для повышения доступности информации можно:

– Попросить представить и рассказать, что будет, если все перестанут выполнять одно правило (например, тихо вести себя на уроке). Потом - несколько правил (например, беречь школьное имущество, уважительно относиться к учителям и одноклассникам). Удастся ли получить знания в такой обстановке?

– Почитать вместе терапевтические сказки про школу и соблюдение школьных правил (поискать в интернете). Или разыграйте такую сказку с помощью сенсорной коробки.

Как сделать сенсорную коробку? Читайте нашу статью: Тысяча и одна сенсорная коробка

– Если ребенок интересуется животными, можно рассказать, что в дикой природе животным в стадах, сворах, стаях, прайдах и т.д. тоже приходится соблюдать правила поведения (у каждого сообщества животных - свои). И что бывает, когда кто-то из зверей их нарушает. Можно посмотреть документальный фильм про жизнь нескольких семей животных.

– Поговорите о том, что правила есть в любом обществе, в любом коллективе. И взрослым тоже приходится их соблюдать. За нарушение некоторых правил (законов) взрослого могут оштрафовать и даже посадить в тюрьму. Рассказать, что бывает при нарушении школьных правил.

– Ребенку, который мотивирован учиться, легче соблюдать ограничения, следовать школьным правилам. Он знает, ради чего это делает. Например, если он уже мечтает о будущем, учеба нужна, чтобы стать потом ветеринаром, художником или программистом и др.

Нужно дать понять ребёнку, что на всех уроках дают нужную информацию, которая развивает разные навыки. Тут хорошо бы пояснить, как каждый изучаемый предмет может потом пригодиться в будущей конкретной профессии. Ребенок хочет стать блогером? Покажите ему, что «Русский язык» и «Литературное чтение» помогут ему сформировать грамотную речь и умение писать интересные сценарии. «Окружающий мир» расширит кругозор, а значит, увеличит количество потенциальных тем для подписчиков. «Рисование» учит видеть композицию кадра при съемке. «Математика» научит анализировать и систематизировать, устанавливать причинно-следственные связи, эти умения пригодятся при выборе тем и написании текстов, а также при раскрутке и продвижении аккаунтов. А самодисциплина и планирование (которые тоже предстоит прокачать) присутствуют в работе любого успешного блогера.

Некоторое, конечно, будет притянуто за уши, но смысл понятен.

Основные нарушения младшеклассниками дисциплины в школе

Кто-то из школьников легко следует правилам, кто-то просто терпит «обстановку гнета» и расслабляется только придя домой, кто-то мучается сам и ненамеренно (или намеренно) мучает других. О большинстве мелких нарушений родители даже не узнают. Если проступки единичны, то учителя обычно пожурят и простят. Чаще всего среди нарушения правил поведения младшеклассниками отмечают:

– разговоры или выкрики на уроках;

– опоздание на уроки;

– бег по лестницам и по коридору школы;

– драки;

– порча школьного имущества и оборудования.

По каждому из этих пунктов можно заранее поговорить с ребенком дома: почему так делать не стоит и как исправить ситуацию, если все-таки допустил оплошность. Самое главное - дайте ребёнку понять, что вы на его стороне, и будете помогать ему и поддерживать, чтобы решить проблему.

Причины плохого поведения у младшеклассников

– Дети не умеют контролировать свое поведение. Тут нужна совместная работа школьника, учителя, родителей и иногда психолога. Создать у ребенка положительное отношение к правилам, мотивировать к учебе, научить дружить с одноклассниками. Возможно, родителям придется перестроить всю домашнюю систему норм и правил поведения.

– Дети физически не могут контролировать свое поведение (СДВГ и другие неврологические расстройства). Помимо доброжелательного и терпеливого педагогического и психологического воздействия, требуется еще медикаментозная помощь.

– Проблемы во взаимоотношениях с родителями или в семье. Например, мама и папа уделяет внимание плохому, а не хорошему поведению. Или у них слишком высокие требования к школьнику. Или семья находится в стадии развода и т.п. В каждом случае нужно разбираться отдельно и изменять подходы к ребенку.

– Проблемы во взаимоотношениях с учителем. Требования бывают одинаковые, но два разных педагога могут доносить их по-разному. Чрезмерная и постоянная критика, давление, а иногда и оскорбления со стороны учителя могут вызвать протест у школьника. Если изменить манеру общения педагога не удалось, остается лишь сменить класс или школу. Учеба в недоброжелательной атмосфере вряд ли будет успешной.

– Проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. Периодические конфликты – обычное явление в детском коллективе, и если ребенок с ними справляется, то все окей. Но если школьник по каким-то причинам стал «изгоем», его стараются задеть и довести до слез, то без вмешательства взрослых не обойтись. Прежде всего учителя, который сможет изменить отношение к ребенку в классе (в начальной школе у педагога часто пока еще непререкаемый авторитет).

Что делать, если ничего не помогает

Однозначного ответа на этот вопрос ни у кого нет. Иногда в определенном возрасте ребенок «перерастает» проблему, иногда работает «кнут и пряник», иногда помогает какой-то из методов, предложенных психологом.

А иногда ничего не помогает. Тогда любящим родителям приходится смириться с тем, что у ребенка свой путь. Другой, не такой, какой вы бы для него хотели и планировали. Жизнь непредсказуема.

Нередки случаи, когда у повзрослевшего сорванца действительно все налаживается. Так что не загадываем наперед. Если вы сделали все, что могли, то остается только одно – просто любить своего детеныша и принимать таким, какой он есть, с его выбором жизненного пути.