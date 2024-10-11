Осенние каникулы 2024. Чем занять детей в Екатеринбурге

Осенние каникулы в школе в 2024 году пройдут с 28 октября по 4 ноября. Школьники будут отдыхать 8 дней с учетом выходных. Если ваш школьник остается дома, предлагаем несколько идей, чем занять ребенка, чтобы разнообразить его отдых, переключить с гаджетов на полезные развлечения. И обязательно возьмите пару дней отдыха на работе, чтобы провести их вместе с детьми!

Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий»

Фестиваль «Время открытий» пройдет с 26 октября по 10 ноября. В дни фестиваля дети от 5 до 12 лет смогут познакомиться с экспонатами музеев в формате квеста, выполняя задания фестивальных путеводителей.

Каждый музей подготовил свой иллюстрированный путеводитель с познавательными и творческими заданиями, вопросами на логику и эрудицию. В разных музеях путеводители рассчитаны на детей разного возраста: в одних - на детей 5-7 лет, в других - на детей 8-12 лет. Дети получают путеводители бесплатно. Посещение самих музеев - бесплатное для детей до 7 лет, по льготным билетам для детей от 7 лет и старше.

В награду за прохождение маршрутов в музеях детям будут вручать наклейки для диплома участника фестиваля. Чем больше пройденных маршрутов, тем больше наклеек в дипломе. Но главное - это открыть для себя игровой формат похода в музеи, получить удовольствие от совместного познавательного досуга, побывать в музеях, в которых раньше не были или по-новому взглянуть на знакомые площадки.

23 музея из Екатеринбурга и Верхней Пышмы станут площадками детского фестиваля «Время открытий».

1. Водонапорная башня на Плотинке (5+)

2. Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ОМПУ) (6+)

3. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (7+)

4. Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» (5+)

5. Креативный кластер «Л52» (9+)

6. Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (ЕМИИ) (5+)

7. Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (9+)

8. Музей ВДВ «Крылатая гвардия» (УГВИМ) (7+)

9. Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (СОКМ) (7+)

10. Музей гигиены ГАУЗ СО «ЦОЗМП» (8+)

11. Музей истории Екатеринбурга (8+)

12. Музей истории и археологии Урала (СОКМ) (7+)

13. Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги (5+)

14. Музейный клуб «Дом Агафуровых» (СОКМ) (5+)

15. Музейный комплекс (г. Верхняя Пышма) (6+)

16. Музей кукол и детской книги «Страна чудес» (ОМПУ) (5+)

17. Музей первого президента России Б.Н. Ельцина (8+)

18. Музей природы Урала (СОКМ) (5+)

19. Музей радио им. А.С. Попова (СОКМ) (9+)

20. Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Свердловская область» (8+)

21. НеМузей Кино (Свердловский областной фильмофонд) (7+)

22. Центр истории камнерезного дела имени А.К. Денисова-Уральского (ЕМИИ) (8+)

23. Художественный музей Эрнста Неизвестного (СОКМ) (7+)

Городской лагерь для детей от 6 до 10 лет. «Каникулы в Наукограде. Фантастическая наука»

Детский центр «18 – » приглашает детей от 8 до 12 лет провести осенние каникулы в городском лагере «Каникулы в Наукограде. Космические дали».

С раннего детства космос манит нас мерцающими звездами, тайнами и необъятными просторами. Вместе с участниками отправляемся исследовать и покорять космические дали. Нас ждут познавательные и интересные занятия, на которых мы узнаем, как появились Вселенная и Солнечная система, какие тайны скрывают планета Земля и ее спутник Луна, кто наши ближайшие соседи, как людям удалось освоить космос и как будет развиваться космическая отрасль в будущем. Помимо этого юные астрономы проявят свою фантазию в увлекательных творческих мастер-классах и прокачают смекалку и ловкость в веселых квестах.

На традиционном выпускном участников лагеря и их родителей ждет настоящий парад планет, на котором они представят свои проекты и расскажут, чему научились за время, проведенное в лагере.

Расписание работы лагеря «Каникулы в Наукограде. Космические дали»:

9.00 – 10.00 – сбор участников, настольные игры

10.00 – 10.30 – завтрак

10.30 – 13.00 – занятия с педагогами

13.30 – 14.00 – обед

14.00 – 15.00 – свободное время/прогулка

15.00 – 17.30 – творческие мастер-классы

17.30 – 18.00 – полдник

18.00 – 19.00 – свободное время, настольные игры

Стоимость: 10000 рублей (5 дней), по записи. В цену включены трехразовое питание и стоимость материалов для занятий.

Продажи только в кассах после записи по телефону.

Подробности и запись по телефону: +7–922–118–24–87

Рекомендовано для детей от 8 до 12 лет.

Детский Центр «18 —». Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Страшно-научный Хэллоуин!

В тихом парке, в этот загадочный Хэллоуинский день, затевалось что-то необычное. Ветер, шепчущий сквозь пустые пробирки, нес необычную мелодию - звук сердечного ритма, который заставлял кровь стынуть в жилах.

31 октября и 1 ноября двери парка откроются перед смелыми героями, которые не боятся захватывающих и загадочных приключений!

Вас ждут:

- Два этажа страшно-научных развлечений.

- Море тайн и загадок, от которых волосы встают дыбом!

- Интересные эксперименты, которые помогут защититься от любых монстров.

И многое другое!

P.S. Ужасающе-веселые костюмы и оригинальный грим приветствуются!!!ВНИМАНИЕ! Билет покупается только на ребёнка! Один совершеннолетний сопровождающий обязателен и проходит бесплатно.

31 октября 2024 г. в 15:00, 17:00 и 19:00

1 ноября 2024 г. в 14:00, 16:00 и 18:00

NEWTON BIO. Екатеринбург, ул. Малышева, 63

Предварительная запись обязательна +7 343 227 32 07

Костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина « Сладость или гадость»

Мистическая вечеринка, жуткие страшилки, веселые фишки и розыгрыши на костюмированной вечеринке для детей «СЛАДОСТЬ или ГАДОСТЬ».

Продолжительность 2 часа.

Возраст от 7-12 лет. Вход только вкостюмах!

Стоимость 2200 руб.

Ждем вас по адресу: ул. Гагарина 8, Арт-пространство «Палуба» 30 октября в 16.00 и 1 ноября в 16.00.

Программа бесплатных детских мероприятий в каникулы в библиотеках Екатеринбурга (избранное):

*Во времени проведения мероприятий возможны изменения! Пожалуйста, уточняйте информацию перед визитом в библиотеку.

28 октября 2024 г.

«Там на неведомых дорожках…». Сказочный заповедник. Игра-путешествие с элементами квеста / Библиотека № 3, ул. Шмидта, 78, тел.: 257-24-08

Викторина «Сокровища Малахитовой шкатулки» к 85-летию со дня выхода в свет книги П. П. Бажова / Библиотека № 15, ул. Билимбаевская, 33, тел.: 322-81-70

«Мульткалейдоскоп» квиз-турнир к Международному дню анимации /6+/ Библиотека № 17, пр. Ленина, 70, тел.: 374-23-35

«Про бабушек и дедушек». Семейный праздник /6+/ Библиотека № 19 имени А. П. Чехова, ул. Малышева, 128, тел.: 374-35-11

Квест «Покорители космоса» / Библиотека № 36, пр. Космонавтов, 73а, тел.: 330-44-21

29 октября 2024 г.

«Нестрашная вечеринка чудищ, юдищ и прочих бук» Литературно-игровая программа / Библиотека № 3, ул. Шмидта, 78, тел.: 257-24-08

«Что делать, если…» - урок безопасного поведения / Библиотека № 11, Техническая, 81, тел.: 322-41-76

«Любимые мультфильмы» - Праздник читательских удовольствий / Библиотека № 23, пер. Короткий, 12, тел.: 210-77-90

«День бабушек и дедушек в России» Викторина в библиотеке / Библиотека № 30, ул. Колхозников, 52, тел.: 255-37-09

Квест «Покорители космоса» / Библиотека № 36, пр. Космонавтов, 73а, тел.: 330-44-21

Литературный аттракцион «В царстве славного Салтана» / Библиотека № 42, ул. Шефская, 96, тел.: 333-72-74

31 октября 2024 г.

«Нестрашная вечеринка чудищ, юдищ и прочих бук» Литературно-игровая программа / Библиотека № 3, ул. Шмидта, 78, тел.: 257-24-08

«Международный день Черного моря». Час экологии /12+/ Библиотека № 17, пр. Ленина, 70, тел.: 374-23-35

«ЧАЙ – напиток №1», культурологическая программа / Библиотека № 24, ул. Бажова, 162, тел.: 254-29-80

«Жила-была сказка» Викторина в библиотеке / Библиотека № 30, ул. Колхозников, 52, тел.: 255-37-09

«Загадалка, Путалка и Забывалка», викторина / Библиотека № 32 имени Ф. М. Решетникова, ул. Предельная, 10б, тел.:264-53-68

Квест «Покорители космоса» / Библиотека № 36, пр. Космонавтов, 73а, тел.: 330-44-21

«Велесова ночь. По следам славянской мифологии», тематическая программа / Библиотека № 40, ул. Старых Большевиков, 18, тел.: 352-11-61

Литературно-познавательное занятие «Все о городе, где живешь» / Библиотека № 42, ул. Шефская, 96, тел.: 333-72-74

Осенние арт-каникулы: вдохновение, игры и творчество

Добро пожаловать на уникальные мастер-классы — превращаем фантазии в реальные проекты! Вдохновляющий мир арт-профессий ждет тебя:

Архитектор — строй города мечты.

Модельер — создавай моду будущего.

Автодизайнер — придумай авто своей мечты.

Художник — оживи свои идеи на холсте.

Декоратор — наполни мир красотой.

Мультипликатор — дари жизнь героям.

Иллюстратор — учимся создавать комиксы.

Для детей от 7 лет.

В дни школьных каникул 28.10-01.11, с 09:00 до 17:30

Запись и подробности: +7(343)328-42-28.

Стоимость осенних каникул: 12800 рублей за смену (5 дней).

Изостудия Полосатый кот

Циолковского, 34. Тел:+7 (932) 60-11-314 / 8 (343) 328-42-28

Татищева, 47а. Тел: +7 (922) 020-40-86 / 8 (343) 319-18-10

В. де Генина, 40. Тел: +7 (922) 211-64-24 / 8 (343) 328-42-28

Каникулы в Екатеринбургском зоопарке

Зоопарк приготовил для юных любителей животных занятия на каждый день каникул с 28 октября по 3 ноября 2024 г.

Показательные кормления и открытое общение с разными животными. В это время животных сопровождают сотрудники зоопарка, которые расскажут ребятам много интересного о повадках зверей и о том, как правильно с ними обращаться, чтобы не навредить.

Осенние каникулы – 2024 в Музее истории Екатеринбурга

Программа «Подземные каникулы» (7+) - три дня глубокого погружения!

30.10.2024 «Городская археология»

Что находится под землей в Екатеринбурге? Канализационные трубы, подземные реки и старинные предметы, которые оставили нам наши предки. На занятии ребята узнают,

о чем могут рассказать археологические находки;

где в городе прячутся старинные артефакты;

что необходимо знать и уметь, чтобы стать археологом.

Ребята примут участие в раскопках, найдут «древние» артефакты, заполнят страницы полевого дневника археолога, побывают на необычном мастер-классе по созданию старинной посуды.

31.10.2024 «Дорогами екатеринбургского золота»

В XIX веке практически каждый горожанин нет-нет, да и подумывал податься в золотодобытчики. Вместе с ребятами мы обсудим "золотую лихорадку" на интерактивном занятии.

Найдем ответы на вопросы:

- Кого называли "Колумбом" золотых россыпей России"?

- Что надо делать, если ты вдруг нашел золотой самородок?

- Что общего у уральских мужиков и героев Джека Лондона?

Покажем, как мыть золото на лотке старейшим уральским способом. Во время игрового часа ребята узнают городские тайны и легенды, постараются найти самый настоящий клад.

1.11.2024 «Самоцветная история»

Многие читали сказы Бажова об уральских мастерах с живинкой в деле, о неотпускающей страсти к самоцветам, о Хозяйке Медной горы.

На интерактивном занятии мы с ребятами увидим камни, которые добывают на Урале, поговорим об их свойствах и обсудим связанные с ними истории. На выставке познакомимся с историей появления в Екатеринбурге гранильной фабрики.

Во время игрового часа ребят ожидают веселые игры и «каменный» цветок в технике песочной аппликации.

Время с 10.00 до 12.00

Стоимость 1 дня: 500 рублей с ребенка.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга, ул. К. Либкнехта, 26

Осенние каникулы в Литературном квартале

«Мастерская модных вещиц» Мастер-класс «История чокера» (7+)

Начиная с эпохи Средневековья чокер прочно занял своё место в шкатулках модниц того времени во многих Европейских странах. Как чокер связан с Французской революцией? Как принцесса Уэльская сделала его самым трендовым аксессуаром XIX века? На нашем занятии мы расскажем вам много интересного о чокере и смастерим эту чудную вещицу!

2 ноября в 16:00

Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27

Билет 200-400 руб.

Интерактивная экскурсия «Старый дом и всё, что в нём» (6+)

На выставке «Дорогой многоуважаемый шкаф» воссозданы старинные интерьеры дома средней руки второй половины XIX столетия. В красивой обстановке позапрошлого века расскажем и покажем, как дети и взрослые занимали себя, делали свою жизнь интересней и насыщенней, как проводили свободное время, как ходили в гости, в какие игры играли, когда не было ни компьютеров, ни телевизоров. Вас ждут предметы быта, которые теперь можно встретить только в музее: загадочный музыкальный инструмент – секретер, керосиновая лампа, граммофон.

29 октября и 1 ноября в 15:00

Музей Д.Н, Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27

Билет 200-300 руб.

Диафильм «Таюткино зеркальце» (6+)

Смотрим и читаем диафильм 1959 года по одноименному сказу Бажова.

По предварительной записи по телефону музея: +7 (343) 257-06-92

Музей П. П. Бажова, Екатеринбург, ул. Чапаева, 11

Билет 100 руб.

С 29 октября по 2 ноября 2024 г.

Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка

«Дверь в детство» 31 октября

13.00 Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27 Поговорим о рассказе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Вертел»: почитаем, обсудим, поставим спектакль по мотивам рассказа. 300 10+

«Играем с Домовенком» 2 ноября

12.00 Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27 Вы и не знали, что экскурсия может быть такой занимательной! В каждой комнате ребусы, загадки, тайные задания. А в итоге – веселые игры, переодевания и шумная беготня. 300 7+

Музей кукол и детской книги

«Советские настольные игры» 26, 29, 30-31 октября и

1-2 ноября

По предварительной записи Музей кукол и детской книги «Страна чудес», ул. Пролетарская, 16 Посетителям рассказывается о различных популярных настольных играх в СССР, а затем предлагается совместно в них поиграть. 200/400

5+

«Мультфильмы по любимым детским книгам» 26, 29, 30-31 октября и 1-2 ноября; в 17:30 Музей кукол и детской книги «Страна чудес», ул. Пролетарская, 16 Совместный просмотр мультипликационных экранизаций детских книг («Доктор Айболит», «Муха-Цокотуха», «В стране невыученных уроков»). Перед показом проводится небольшая лекция о мультфильме и его книжной основе, приводятся занимательные факты из истории создания данных произведений. 100/200

3+

Музей Литературная жизнь Урала ХХ века»

Интерактивная программа «Невиртуальная реальность» 29 октября

13:00 Ул. Ленина, 52. Креативный кластер «Л52», комната 112

Интерактивная экскурсия-игра. Ребята познакомятся с биографией и творчеством Владислава Крапивина, окунутся в атмосферу его приключенческих книг, изучат азы морского дела: узлы и азбуку, научатся атаковать и защищаться на рапирах, сделают свой герб для щита и, быть может, выкопают клад! 300 7-12 лет

Интерактивная программа «Книжная лаборатория» 30 октября

12:00 Ул. Ленина, 52. Креативный кластер «Л52», комната 112 Практикум по изготовлению авторской книги по мотивам произведений уральской литературы. Во время занятия мы узнаем как сделать авторскую книгу, продумаем сюжетную линию и научимся методам переплетного дела. 300 8+

Интерактивная программа «Pro книги» 1 ноября

12:00 Ул. Ленина, 52. Креативный кластер «Л52», комната 112 На игровом занятии юные посетители узнают, откуда взялись книги, какой долгий путь они прошли от лягушки и крысы до современных виммельбухов, что книги можно сворачивать в свиток, а для шумеров лучшей бумагой была… глина. Как и чем на ней писать, ребята попробуют сами, а еще побывают в роли средневековых переписчиков, шифровальщиков и, конечно, освоят пишущую машинку! 300 6+

Интерактивная программа «Игры моего детства»

На программе дети узнают, как провести день весело, когда вместо гаджетов у вас – монетки, палочки или резиновый мячик. Таинственные слова «пристенок», «штандер», «горячая картошка» оживут и окажутся увлекательными забавами из советского дворового прошлого. А взрослые вспомнят свое детство - уличные игры: «шишка», «ложка на ножку», «дударь».

Количество мест ограничено, запись по тел. (343) 371-37-86.

28 октября 2024 г. в 16:00

Билет: 300 руб.

Возраст 6+

Музей кукол и детской книги «Страна чудес», Екатеринбург, ул. Пролетарская, 16

Осенние каникулы в Театрах Екатеринбурга

Некоторые спектакли, на которые в выходные не попасть, идут в неделю осенних каникул 2024 г. Успевайте купить билеты! Выбирайте ваш любимый театр, изучайте афишу. Мы же приводим лишь несколько примеров ниже:

Песочное шоу-сказка «Спящая красавица»

Песочное шоу - это настоящее волшебство, которое происходит на ваших глазах! Сказка раскрывает свои секреты в сопровождении музыки и волшебного повествования рассказчика.

3 ноября 2024 г. в 11:00

Театр балета Щелкунчик

Билеты от 800 руб. Купить билеты

Фэнтези-спектакль «Волшебник Изумрудного Города»

Спектакль с неповторимыми костюмами, уникальными декорациями, которые вручную расписываются мастерами художественного цеха — в лучших традициях классического театра!

Дворец Молодежи, 3 ноября 2024 12:00

Билеты от 800 руб. Купить билеты

«Пиноккио» в Театре кукол

Спектакль - обладатель множества наград.

Рекомендован зрителям от 8 лет.

31 октября и 1 ноября 2024 г. Билеты 550 руб. Купить билеты

«По щучьему велению» в Театре кукол

Сказочная скоморошина по мотивам русских сказок. Зрителей ждут чудеса, веселые превращения, разыгранные с настоящим русским размахом!

Рекомендован зрителям от 6 лет.

30 октября 2024 г. Билеты 550 руб. Купить билеты

«Брeменские музыканты» с хором «Доместик»

Вы знаете, где рождается сказка? Может она рождается в наших сердцах и мечтах? Не гадайте, а просто приходите к нам на концерт хора «Доместик» им. В. Копанева всей семьей на самую музыкальную и очень необычную встречу. Встречу со сказкой. Любимой и современной.

«Доместик» запоет голосами сказки, напомнив о том, что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету»! Гимн Бременских, марш охранников, серенада Трубадура, увертюра, дуэт Короля и Принцессы, песня Атаманши и лесных разбойников и т.д. — вся партитура «Бременских» прозвучит для вас! А артисты разыграют те невероятные истории, в которые попадали наши герои...

Хормейстер и дирижер — Елена Скурихина.

4 ноября 2024 11:00

Городской дом музыки, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 30

Билеты: 500 руб. Купить билет

Выставка «Вторжение динозавров»

Детей и взрослых ждёт знакомство с миром древних рептилий. Особенность выставки — движущиеся экспонаты. «Ожившие» динозавры рычат, качают головой и выглядят очень реалистично. Их можно трогать и гладить.

Также для посетителей подготовили четыре зоны VR: путешествия с динозаврами, американские горки, подводный мир и музыкальную игру. На выставке можно будет нарисовать доисторического ящера с помощью 3D-ручки, и он превратится в полноценную фигуру, которую вы заберёте с собой. Ещё ребятам предлагают оживить рисунок, поиграть в песочнице с кинетическим песком и опробовать целый каскад интерактивных развлечений.

Что Вас ждёт?

«Ожившие» динозавры.

Фото с 3D-картинами.

4 разные зоны VR.

Интерактивная зона «Кубики».

Интерактивна зона «Кидалки».

Интерактивна зона «Оживи рисунок».

Рисование 3D ручкой.

Уникальный дино-конструктор.

ТРК "Комсомолл", Выставка динозавров 2 этаж, 11:00 — 20:00

Билеты: 800 — 850 руб.

Выставка «Планета живых бабочек»

Посетители экспозиции смогут увидеть около 70 видов ярких красавиц, порхающих в свободном полете. А также узнать обо всех этапах жизни этих прекрасных существ. Крылатые красавицы со всех уголков планеты перенесут гостей в тропический рай.

Билеты: 400 — 450 руб. В стоимость билета входит бесплатная фото- и видеосъемка.

ТРК "Комсомолл", Выставка бабочек 2 этаж, 11:00 — 20:00

Интерактивная выставка Корпорация Инопланетян

Погружение в мир виртуальной реальности;

Знакомство со множеством видов жителей внеземной цивилизации;

Научное химическое и физическое шоу;

Тесла-шоу с настоящей молнией, длиной 1,5 метра;

Завораживающее лазерное шоу;

В лаборатории также есть увлекательные мастер-классы.

Продолжительность программы 1,5 — 2 часа. Время пребывания на территории выставки не ограничено!

Стоимость входного билета: праздничные дни, выходные и в каникулы — 990 руб.

Дети до 3х лет (не включительно) бесплатно. Дети до 14 лет проходят в сопровождении взрослых.

ТРЦ VEER MALL (2 этаж)

Квесты Екатеринбурга

Если ребенок любит тайны и загадки - посмотрите расписание квеструмов Екатеринбурга, самое время пригласить пару друзей ребёнка и отправиться вместе, чтобы испытать радость победы от решенной головоломки! Наши мамы рекомендуют квеструм «Авантюра».

Планетарий

Ваш ребенок увлекается космосом? Запланируйте визит в Планетарий в Верхней Пышме!

Путешествие к звездам и на другие планеты через исторический экскурс о покорении неба и космоса. Большая экспозиция интересных объектов, связанных с космосом.

Расписание фильмов: https://vk.com/planetarium_ekaterinburg

Планетарий в Музее военной техники, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2.

Телефон: +79617753555



График работы: ВТ-ВС с 10:00 до 19:00. ПН- выходной день.

Исторический парк

Ребёнок любит историю? В Екатеринбурге можно посетить мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

В Парке «Россия — моя история» экспонируются интерактивные выставки, которые вы можете посетить:

«Николай Кузнецов. Человек-легенда» — интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек — легенда» рассказывает о подвигах легендарного разведчика. Николай Кузнецов стал одним из символов героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны и по праву заслужил титул «Разведчик № 1».

«Урал и тайны Великого Новгорода» - выставочный проект, показывающий на конкретных артефактах настоящую феодальную историю Отечества. Все экспонаты подлинные и никогда ранее не были представлены в Уральском регионе.

«От завода к столице Урала» — единственный выставочный проект, в котором раскрывается вся история города со дня его основания до современности.

График работы: Понедельник - выходной. Вторник - воскресенье с 11:00 до 20:00.

Детский билет от 100 руб. По билету можно посетить музей в любой день.

Парк «Россия — моя история» г. Екатеринбург, ул. Народной Воли , 49

Экскурсии проводятся по обязательной предварительной записи по тел. +7 (343) 286-25-25.