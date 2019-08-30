Права учителя и ученика. ТОП-10 важных правил школьной жизни

Кто прав - учитель или ученик? Куда обращаться родителю школьника? В нашей статье мы разбираемся в самых важных ситуациях и конфликтах в школе, которые вызывают больше всего вопросов у родителей и учеников.

Школа живет по четким правилам - они прописаны в Законе об образовании, местных законах и школьных Уставах. Но в некоторых моментах учителям предоставлена свобода действий.

1. Кто может работать учителем

Работать в школе учителем может не только человек с высшим педагогическим образованием. Важно, чтобы у учителя было высшее образование по специальности, связанной с предметом. Например, для физики - физико-технический факультет Университета, для музыки - Консерватория, для МХК - факультет искусствоведения и культурологии.

Любой кандидат в учителя проходит аттестационную комиссию. Комиссия состоит из завучей и учителей, они проводят собеседование, уточняют квалификацию и опыт работы будущего учителя и назначают ему испытательный срок.

Учителем может стать человек с судимостью - но только за мелкие преступления и правонарушения. Если совершено преступление против жизни, здоровья, чести, половой неприкосновенности или общественной нравственности - дорога в школу закрыта. Человек с нетрадиционной ориентацией также имеет право преподавать, но школы, как правило, избегают таких педагогов, хотя эта практика не опирается на закон.

2. Какую ответственность несут учитель и ученик за оскорбление

Ученики по закону имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. Учителя должны соблюдать правовые и нравственные нормы: нельзя ни наедине, ни при всем классе оскорблять ученика, пугать его, заставлять словами или силой выполнить какое-то действие.

За подобный проступок к учителю можно применить дисциплинарные меры, в том числе увольнение. За оскорбления в неприличной форме учитель может получить штраф по ст. 5.61. КоАП РФ.

Также учителя не должны читать личные записки учеников и разглашать их содержание, ведь по Конституции ребенок тоже имеет право на личную тайну. Если вас это коснулось - обратитесь к администрации школы с заявлением.

В то же время педагог имеет право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование любого случая. Если учителя оскорбляет ученик - ребенка могут привлечь к дисциплинарной ответственности: это замечание, выговор или исключение из школы (для детей с 15 лет). Ученика 14-16 лет могут привлечь и к гражданско-правовой ответственности как за причинение морального вреда по ст. 1074 ГК РФ, если учитель подаст иск.

3. Как выставляются отметки и что делать, если отметка кажется несправедливой

В школах должны быть прописаны правила по выставлению отметок: критерии и порядок оценивания за устные ответы, письменные работы, четверть, год. Закон передает вопрос оценивания полностью в ведение школ и только для 9 и 11 класса вводит обязательный порядок:

- итоговые отметки за 9 класс по предметам ОГЭ - это среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок, они выставляются в аттестат целыми числами по правилам математического округления (до 4,4 - округляем до 4, от 4,5 - округляем до 5);

- итоговые отметки за 11 класс - это среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения, они выставляются в аттестат целыми числами по правилам математического округления.

Если ученику и родителям кажется, что учитель несправедливо ставит отметки, снижает оценку за поведение, за отсутствие книг и тетрадей или пропуски занятий, если учитель не выставляет отметки в дневник и не знакомит с результатами контрольных работ, - сперва нужно поговорить с учителем.

Если разъяснения учителя вас не устроят, обратитесь к администрации школы. Придется ознакомиться с локальными актами, где прописаны критерии выставления отметок, и понять, правомерно ли действовал учитель. Если действия учителя кажутся вам несправедливыми - напишите заявление или жалобу на имя директора с просьбой о пересмотре отметки, приведите ваши аргументы. Еще родители могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (должна быть создана в школе), в органы управления образованием и даже в суд.

4. Могут ли ребенка не пустить на урок (выгнать с урока), если он нарушил дисциплину

В школьном уставе прописаны требования к школьной форме и внешнему виду учеников, правила поведения на уроке. Но даже если ученик нарушает эти правила: приходит на занятия не в школьной форме, с синими волосами, в туфлях на каблуках, в макияже, опаздывает, плохо ведет себя на уроке, - его все равно не могут выгнать из класса. Такое действие будет грубым нарушением права ребенка на образование, и если будет доказана вина педагога, то его привлекут к дисциплинарной или даже уголовной ответственности (в зависимости от тяжести нарушения).

В каком-то смысле учителя лишены рычагов влияния: они могут сделать замечание, запись в дневнике, могут приглашать родителей для беседы, приглашать завуча в класс для решения сложной ситуации. Школа может собирать педсовет с участием родителей по поводу поведения ученика, подключать школьного психолога или даже детскую комнату милиции. Крайняя мера - исключение из школы.

5. Может ли учитель отнять мобильный телефон у ребенка

Телефон - имущество ученика, и учитель не имеет права отбирать телефон даже временно. Если ребенок пользуется телефоном на уроке, отвлекается и мешает другим детям, учитель может сделать замечание, запись в дневник, провести профилактическую беседу после урока, пригласить родителей в школу.

В некоторых школьных Уставах есть Положения о мобильных устройствах, например, запрет на пользование телефоном в учебное время. Родители знакомятся с Уставом и автоматически соглашаются с этим правилом. За нарушение Устава школа тоже может сделать не так много: сделать ученику замечание или выговор, пригласить родителей на беседу.

6. Могут ли родители посещать уроки

Закон не отвечает прямо на этот вопрос. Но он говорит, что родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием образования, методами обучения и образовательными технологиями. При этом они не имеют права оценивать работу учителя (а посещение уроков - это часть внутришкольного контроля). Да и учителю гарантировано право свободы преподавания и выбора учебных форм.

Поэтому, если у вас есть сомнения и претензии к учителю и вы хотите побывать на его уроках, вопрос нужно решать через учителя и администрацию. В школе должно быть Положение о присутствии родителей на уроках: школа разрабатывает это правило самостоятельно. Поговорите с учителем, обратитесь к завучу или директору и получите разрешение на посещение урока. Конечно, при посещении урока нужно соблюдать правила школьного распорядка, не нарушать ход урока и не отвлекать учителя и детей.

7. Должна ли школа заниматься с детьми дополнительно

Закон предусматривает для длительно болеющих детей обучение на дому или при больницах. Поэтому школьники, которые пропустили уроки по непродолжительной болезни, проходят материал самостоятельно. То же касается “отстающих” детей с трудностями в обучении. Но если у школы есть средства для оплаты дополнительных занятий с детьми - она может их организовать. Также школа может предложить ребенку индивидуальный учебный план. Чтобы решить вопрос - обращайтесь к директору.

Если ученик не справляется с программой, у него к концу года есть академическая задолженность, то школа может предложить семье оставить ребенка на повторное обучение, перевести на обучение по индивидуальному плану или по адаптированным программам. Окончательное решение принимают родители. Если вы не хотите оставлять ребенка на второй год, то академическую задолженность придется погасить не позже, чем через год после ее появления.

8. Когда в школе нужна справка от врача

Медсправки требуются после лечения ребенка в больнице или санатории, для организации обучения на дому, при пропуске занятий из-за болезни, при освобождении от физкультуры по состоянию здоровья, для освобождения от прививок. Если ученик не принес медсправку, в школьном журнале делается отметка об отсутствии по неуважительной причине. Подробности определяются школьным Уставом.

С медсправками связан еще один вопрос: должен ли ученик, освобожденный от физкультуры, сидеть в спортзале во время урока. Ответ таков: ученик освобожден от занятий физкультурой, а не от присутствия на уроке. Учитель физкультуры во время урока отвечает за жизнь и здоровье ученика, поэтому просто так отпустить ученика с урока он не может. Родители могут решить этот вопрос в индивидуальном порядке, обратившись к директору школы.

9. Может ли ученик посещать уроки не со своим классом

Иногда ученику важно бывать на уроках с другим классом или у другого учителя (например, для углубленных занятий или, наоборот, чтобы наверстать пропущенный материал). Это возможно. Требуется согласие самого учителя и директора школы. Но уроки в своем классе пропускать нельзя.

Если весь класс хотел бы заниматься у другого учителя или сменить классного руководителя - ученики и родители имеют право обращаться к директору о замене учителя. Это право должно быть закреплено в Уставе школы.

10. Куда жаловаться на нарушение прав школьника

Закон разрешает (и даже рекомендует) нам жаловаться на нарушение порядка и прав ребенка в школе. Куда же писать жалобы и заявления родителям?

- в школьную комиссию по урегулированию споров;

- в вышестоящие органы управления школой;

- в прокуратуру и суд.

Заявление о нарушении прав пишется в двух экземплярах: в месте подачи остается один экземпляр, а второй забираете вы с отметкой о приеме. Если директор бездействует, не рассматривает жалобу родителей и не дает на нее письменный ответ, - это поведение можно обжаловать в суде.



Кто предупрежден - тот вооружен, и мы в этой статье постарались привести вас в боеготовность. Но все же, пусть новый учебный год принесет вам только интересные и приятные вопросы и ответы, а ваши отношения со школой будут теплыми и радостными!