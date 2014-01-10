Усталость у ребенка. Как победить без таблеток

Середина учебного года – трудная пора. И даже зимние каникулы не спасают! Ребёнок становится несобранным, хуже спит, жалуется на головную боль. Всё ясно – переутомился. А учебную планку надо держать на высоте. Можно ли успешно победить усталость без лекарств?

Успех приходит к тому, кто умеет чётко организовывать своё время. Это правило, к сожалению, большинство «заучивает» во взрослом возрасте. А нужно бы в детском: привычка к жёсткому ритму даёт организму дополнительные ресурсы, приучает к организованности, повышает работоспособность. Ритм – это режим дня, как бы скучно это ни звучало. Стоит обсудить вместе с ребёнком его жизнь по расписанию. Есть три главных принципа: ложиться-вставать, есть, садиться за домашние задания нужно в одно и то же время. Всё остальное можно делать в более вольном графике. Итак, начнём?

Время сна – это святое: в любом возрасте ребёнок должен высыпаться. Школьнику 7–10 лет для этого нужно 10–11 часов, 10–14 лет – 9–10 часов, более старшим – 8 часов. Поскольку вставать желательно за час до школы – считайте, во сколько ученику нужно ложиться.

Теперь о еде. Обед – через полчаса-час после возвращения из школы, полдник – спустя 2–2,5 часа, ужин – не позднее 20.00.

Оптимальное время сесть за домашние уроки для школьников младших и средних классов – в 15.00, для старшеклассников – в 16.00.

Не забывайте, что 2–3 часа желательно выкроить для прогулок.

Важно!

Чтобы сэкономить время на выполнение уроков дома, лучше начинать с лёгких заданий, затем переходить к более сложным. Раз в полчаса нужен перерыв с физкультпаузой. Если ребёнок учится во вторую смену, уроки нужно делать только утром, с 8–8.30, чтобы оставить время на отдых перед школой.

Перезагрузка обязательна!

Наши дети ежедневно дольше сидят, чем спят. А это непосильная нагрузка для позвоночника, мышц, сосудов. Итог – усталость, головные боли, боли в спине, слабость. Выход один – разгрузка. Проще всего – повторять упражнения, которые ребёнок делает в школе на физкультминутках (для эффективности воздействия программа ежемесячно меняется, к тому же рассчитана на определённый возраст). Можно подобрать их и самостоятельно.

Физкультпауза должна включать в себя несколько упражнений:

потягивания;

наклоны и повороты тела;

приседания;

поднимание и опускание рук, встряхивание кистей.

Идеальный вариант – шведская стенка. Посидел – переключился: держась за перекладину, повисел, подтянулся несколько раз, выгибаясь, отвёл назад одну ногу, потом вторую. Младшеклассникам разрузить позвоночник помогают игровые упражнения. Например, «Кошка»: встав на четвереньки, упираясь прямыми руками в пол, нужно хорошенько прогнуть спину вверх-вниз. Экспресс-гимнастику старшеклассников можно дополнить выпадами с опорой на одну, а потом на другую ногу.

Совсем неплохо, если у ребёнка войдёт в привычку, когда он сидит, время от времени двигать ступнями вперёд-назад, ставить их вместе и врозь, на несколько секунд, выпрямив спину, втягивать живот.

Важно!

Если есть проблемы с позвоночником – плохая осанка, начальная стадия сколиоза, боли в спине, – обязательно проконсультируйтесь у врача-ортопеда по поводу специальной гимнастики, заниматься которой нужно каждый день.

Не забывайте и о гимнастике для глаз

Эти упражнения врачи-офтальмологи рекомендуют делать каждый час во время приготовления уроков:

посмотреть вверх, затем вниз;

посмотреть вправо, затем влево;

посмотреть, переводя взгляд по диагонали, вправо-влево;

«нарисовать» взглядом круг;

крепко зажмурить глаза на 3–5 секунд, открыть на 3–5 секунд.

Каждое движение рекомендуется повторять по десять раз. Закончив одно, несколько секунд поморгать и приступать к следующему. После гимнастики нужно закрыть глаза и, приложив к векам ладони, посидеть минуту-две.

Релакс-тренинг

Застав подростка в кресле перед телевизором с пачкой орешков или на диване с наушниками в ушах, мы обычно слышим: «Не мешай, а? Дай расслабиться!» Польза от такого релакса нулевая, а вред большой. Для правильной релаксации существует множество специальных техник – для младших школьников это игровые упражнения, после 10–12 лет можно осваивать приёмы аутогенной тренировки.

Как и где? Во-первых, можно купить аудио— или видеодиски. Во-вторых, и это гораздо лучше, походить на профессиональные групповые занятия с психологом. Курс включает в себя 8–10 занятий. Приёмы, которые освоит ребёнок, помогут ему держаться в хорошей форме и во взрослой жизни.

Вода – надёжный союзник

Предупредить переутомление помогают водные процедуры. Они же могут оказать и экспресс-помощь при интеллектуальныхи нервных перегрузках, а также стрессах. Самый простой способ встряхнуться при усталости – умывание холодной водой. Снять раздражение и нервное напряжение помогают прохладные ванночки: руки нужно погрузить по локоть в тазик с водой секунд на тридцать. А можно подержать ладони под струёй холодной проточной воды минуту–две.

Противостоять усталости помогают обливания и контрастный душ. Утром времени на это, естественно, нет. Такие процедуры лучше всего проводить после возвращения из школы.

Для младшеклассников рекомендуется начинать обливания водой температурой плюс 37–38 °С. В конце каждой недели температуру воды снижают на один градус. Длительность процедур первоначально составляет минуту и постепенно увеличивается до 2–3 минут. После обливания нужно хорошенько растереть тело махровым полотенцем. Подросток может начинать с контрастного душа. Сначала нужно хорошо разогреться под тёплой водой, затем быстро включить холодную. Разумеется, к контрастам нужно привыкать постепенно: в первую неделю понятие «холодная вода» значит «слегка прохладная». Температуру её понижают в течение 3–4 недель. Максимальный перепад не должен превышать 20–25 °С.

Не забывайте: время воздействия горячей воды должно быть вдвое дольше, чем холодной. Цикл повторяют трижды. Заканчивают процедуру прохладной водой. И ещё один совет – не стоит мочить голову.

Хорошо снимает дневное напряжение, улучшает сон тёплая расслабляющая ванна на ночь. Её продолжительность – 15 минут, для усиления эффекта можно использовать морскую соль (2 столовые ложки предварительно развести в посуде с водой) или добавить несколько капель масла лаванды.

Плюс фитотерапия

Возьмите за правило утром давать ребёнку стакан настоя шиповника (горсть ягод заваривают на ночь в литровом термосе). Снять напряжение поможет настой из цветков ромашки (можно использовать фасованный пакетик на чашку). Чтобы приятнее было пить такой чай, добавьте сливки и сахар.

Хороший расслабляющий эффект даёт мятный чай. Если ребёнок плохо спит, на ночь можно предложить ему отвар из мелиссы, валерианы и пустырника.

Бороться с переутомлением помогают и натуральные соки. Именно натуральные – то есть свежевыжатые. Не забывайте разбавлять их наполовину водой. Из них самые полезные зимой – грейпфрутовый, апельсиновый, ананасовый, манговый.

Хорош и морковный, однако, чтобы бета-каротин превратился в витамин А, нужны жиры. Можно добавлять в такой сок сливки. Другой варант – есть тёртую морковь со сметаной, Но не чаще двух раз в неделю – иначе это может нежелательно сказаться на работе печени.

Отлично снимают нервный стресс грецкие орехи – ребёнку нужно давать 2–3 штуки в день. Кстати, они помогают избежать и анемии, которая часто становится причиной усталости. А инжир, черника, клюква, брусника (в том числе в замороженном виде) способствуют улучшению снабжения мозга кислородо, что позитивно влияет на умственную деятельность в целом.

консультант: Ирина Ткаченко, врач-педиатр

Источник: Журнал "Здоровье школьника"

