Детский лагерь. Как подготовить ребенка?

Расскажем, как подготовить ребенка к поездке в лагерь: готов ли ребенок к самостоятельному отдыху и как ему помочь адаптироваться, по каким критериям выбрать лагерь и насколько важны индивидуальные особенности ребенка для пребывания вдали от семьи. Как подготовить детку к этому опыту, чтобы поездка удалась на славу?

Рассматривайте лагерь как дополнительную образовательную возможность

Лагерь для ребенка – это возможность узнать новое. И неважно, будет ли ребенок заниматься изучением английского языка, лего-конструированием или установкой палаток и разведением костров, - он увидит мир за пределами своего двора и школы, получит временную свободу от родительского надзора, будет учиться устанавливать новые контакты, работать в команде и отстаивать свои границы. Отдых без родителей – ценный опыт и важный шаг в развитии чувства независимости и самостоятельности, собственного «Я» и уверенности в себе.

А родители, отправив чадо в лагерь, тоже смогут немного расслабиться, отдохнуть, исполнить пару-тройку своих давних желаний и прокрутить в голове те моменты, которые вызывали напряжение в отношениях с ребенком. Любая разлука – это шанс встретиться затем иначе, немного лучше. И когда детка вернется домой, может быть, ваши отношения станут теплее и комфортнее.

Почему не стоит бояться отправлять ребенка в летний лагерь Многие родители боятся отправлять своих детей в летние лагеря. Ведь там же малыши будут совсем одни, кто проследит за тем, чтобы они покушали? А вдруг что-то случится? Читать дальше

«Лагерный» ли ваш ребенок?

Сможет ли ваше сокровище получить пользу и удовольствие от поездки? Стоит ли «бросать его на амбразуру», в роскошное социализирующее море лагерной жизни? Психологи говорят, что обязательно нужно соотнести условия лагерной жизни с индивидуальностью вашего ребенка. Все мы знаем, что дети разные: кто-то может и в шесть лет легко и с удовольствием провести пару-тройку недель без родителей, а кто-то и в подростковом возрасте будет ночами плакать в подушку. Но ведь и лагеря разные!

Лагерь – это не обязательно 20 человек в спальне и вожатые-студенты, выбор мест детского отдыха сегодня очень достойный. Тем более, условия могут уточняться: например, ваше чадо едет в лагерь вместе с другом, или лагерь находится близко к городу, чтобы родители могли приехать пообнимать ребенка пару-тройку раз в неделю, или в лагере прочувствованные воспитатели и бархатные условия жизни. Выбирайте лагерь под ребеночка – вот залог успеха.

Но в целом, считается, что ребенок психологически готов к лагерной жизни, если:

* он самостоятелен и уверен в себе;

* общителен;

* легко находит общий язык со взрослыми и сверстниками;

* у него есть друзья;

* он может свободно заявить о своих потребностях;

* не стесняется задавать волнующие его вопросы;

* выполняет требования взрослых вести себя хорошо;

* имеет опыт пребывания вне дома (ночевки у друзей, бабушек-дедушек);

* умеет справляться с основными бытовыми задачами самообслуживания (умывается, чистит зубы, меняет белье и одежду)

Не стоит отправлять ребенка в лагерь на фоне семейных потрясений и перемен: развод родителей, смерть близких, появление нового члена семьи. В этих ситуациях отправлять ребенка в лагерь можно, только если он очень этого хочет. Иначе детка всю смену может страдать от фантазий на тему, что он лишний и что-то в его мире происходит не так.

Выбор лагеря

Лагерь лучше всего выбирать вместе с ребенком. Если вы можете предложить сыну или дочке выбор, то ознакомьте его в нескольких чертах с разными местами отдыха, условиями жизни, программами. Покажите сайты и фотографии разных лагерей, а если кто-то из знакомых детей уже отдыхал в этих местах, – расскажите об их опыте.

«В этом лагере ты будешь жить в лесу, в палатке, жечь костры и готовить еду в котле, кататься на лошадях и носить воду из ручья. А в этом – жить в комнате на четыре человека и есть в столовой, учиться создавать мультики на компьютере, делать роботов из Лего и играть с другими детьми на площадке». – «Фу, мама, в лесу всегда комары! А если я захочу ночью в туалет?? Я хочу делать роботов и собирать ролики, меня же научат монтировать озвучку?»

Не стоит уговаривать ребенка ехать в конкретный лагерь, каким бы чудесным и классным он ни был. Лучше постарайтесь его заинтересовать, покажите преимущества лагеря, расскажите позитивные истории, которые вам известны. Если ребенок не захочет ехать туда сейчас, – возможно, захочет через смену или на следующий год. Но «посеять семена» можно заранее.

Если же ребенок наотрез отказывается от лагерного отдыха, то постарайтесь аккуратно его расспросить, чего он опасается, как представляет себе это путешествие. И родителям стоит задуматься о причинах этого отказа.

Моральная подготовка и правила поведения в лагере

! Можно рассказать о том, как вы в детстве ездили в лагерь и как вам там понравилось. Если у вас остались фотографии из лагеря, – обязательно их покажите, если дети ваших друзей были в лагере, – покажите их фото. Важно позитивно замотивировать ребенка, настроить на новые знакомства, интересные занятия, поиск друзей.

! При обсуждении лагерного опыта маме с папой нужно быть не только рассказчиками, но и слушателями. Важно выслушать ребенка о том, что его волнует, что он чувствует по поводу предстоящей поездки, какие у него опасения, как он себе представляет этот отдых. И, конечно, - скорректировать детские ожидания, подогнать их ближе к реальности. У ребят, особенно если они впервые едут в лагерь, главная проблема – недостаток информации.

! Нужно рассказать о том, как устроен лагерь, как проходит смена, какие занятия ожидают ребенка, какой режим дня и распорядок установлены в лагере. Объяснить ребенку, что ему придется следовать определенным правилам и подчиняться воспитателям. У ребенка должно сформироваться более реальное, а не фантастическое представление о лагере. Он должен понять, что на отдыхе его ожидают как радостные и восторженные, так и дисциплинарные моменты.

! Расскажите ребенку, что очень многие дети в лагере - такие же, как он, тоже приехали в лагерь в первый раз и тоже могут немного стесняться, немного бояться и чувствуют то же самое. Можно поиграть с ребенком в первую встречу с новыми детьми, разыграть ситуацию знакомства.

! Можно пофантазировать, как будут развиваться события и как вести себя в определенных ситуациях. Например, если заболит живот, то не терпеть, а просить помощи у воспитателя или врача. Если дети зовут убежать в сончас на речку, - ни за что этого не делать. Важно настроить ребенка, что в любой сомнительной ситуации он может обращаться к воспитателю, - одному, другому, третьему, - и ему обязательно помогут.

! Зная характер своего чада, обсудите сложные моменты в его поведении. Если ребенок плаксик, - то как ему удержаться от слез или успокоить себя, если ребенок порой впадает в буйство, - проговорить с ним очень четко, каких действий он должен избегать, как выходить из будоражащих ситуаций.

! Еще раз проговорите с ребенком все обязательные бытовые дела: умывание, чистка зубов, купание, смена белья и одежды, неношение мокрых ботинок и прочее. Ребенок должен понять, что он будет сам следить за выполнением этих несложных дел, хотя и воспитатели могут о них напомнить (вот только будет ли это приятно?)

! Пусть ребенок возьмет с собой какую-то вещь или игрушку, которая будет напоминать ему о доме: да хоть фотографию в небьющейся рамке. Главное, чтобы эта вещь не была сверхценностью, ведь она может сломаться или потеряться.

! Соберите вместе с ребенком одежду и личные вещи для лагеря. Расскажите ему, где лучше хранить эти вещи: в тумбочке, в шкафу, а что-то, может быть, не стоит вынимать из сумки без особенной надобности. Иногда во время смены дети меняются вещами. Важно, чтобы ребенок помнил, что это его вещи и забывать их в чужой тумбочке не стоит.

Где соломки подстелить

* Расскажите воспитателям об особенностях вашего ребенка. Как он себя ведет в стрессе, чем ему можно помочь и улучшить настроение, какие игры он любит, чего не любит точно, - все это поможет адаптации чада. Только постарайтесь заранее сформулировать весь этот список в нескольких ясных предложениях.

* Договоритесь с ребенком, когда вы с ним будете созваниваться, когда вы сможете приезжать к нему и поясните, что есть период привыкания к любому новому месту. Что пройдет всего несколько дней, - и вот тогда он сможет по-настоящему оценить все лагерные радости. И затем, уже созваниваясь или встречаясь с ребенком, напоминайте ему об этом, подбадривайте и настраивайте на хорошее. Расскажите, что вы даже немного завидуете ребенку: у него впереди столько интересного и нового, а у вас дома все по-прежнему.

* Если вы сами очень волнуетесь за чадо, - будет хорошо, если вы сделаете над собой усилие и разберетесь в своих чувствах. Подумайте, понравилось бы вам, если бы ваши родители умирали от страха за вас? Конечно же, нет.

* Каждому ребенку намного радостнее жить, когда его родители спокойны за него и настроены на благополучие. Родители порой преувеличивают свою необходимость или боятся отдаления ребенка, излишне тревожатся, - и эти чувства легко подхватывают дети, начинают беспокоиться и бояться сами. Но стоит маме с папой по-взрослому трезво взглянуть на вещи, - ребенка тоже «отпускает».

* Стоит внимательно и реалистично оценивать состояние ребенка, наблюдая за ним во время встреч и телефонных разговоров. Реагировать на его чувства, давать ему поддержку, разговаривать с воспитателями о сложностях адаптации ребенка, если они возникнут, и при уверенной необходимости – все-таки эвакуировать домой. Ребенок будет благодарен вам за понимание, особенно если вы спокойно воспримите такой поворот дела.

Как собрать ребенка в лагерь? Список вещей Список необходимых вещей и документов, которые могут понадобиться вашему ребенку во время смены в детском оздоровительном лагере в виде удобного списка. Можно распечатать и собираться!

Расставания и встречи

В последние дни перед лагерем постарайтесь больше внимания направить на ребенка, создать для него особенно теплую поддерживающую атмосферу, заняться приятными совместными делами, вместе валяться и смотреть кино, гулять и разговаривать, есть вкусности, разрешить себе много телесного контакта, чтобы напитать ребенка немного впрок.

Когда вы привезете сына или дочку в лагерь или будете прощаться с ним на вокзале, помните о том, что рядом с ним теперь – другие дети, с которыми ему предстоит провести смену, и они тоже наблюдают за всем происходящим. Не стоит устраивать ребенку слезное прощание всей семьей и долгие мимими-обнимашки у всех на виду. Расставайтесь на радостной, уверенной ноте. Когда вы будете приезжать с визитами в лагерь, рекомендации – те же самые: радостный и теплый контакт, поддержка ребенка.

А вот когда чадо вернется домой после смены, - обязательно отпразднуйте это. Устройте красивый ужин, слушайте его рассказы о лагере, восхищайтесь, сочувствуйте, соглашайтесь, высказывайте мнение, смотрите фотографии и говорите, какой он у вас крутышка или она – классная девочка!